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Донской о ходе дел Майдана: За 7 лет 21 приговор - это очень мало. Вопрос затягивания судебного рассмотрения является очень болезненным

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Донской о ходе дел Майдана: За 7 лет 21 приговор - это очень мало. Вопрос затягивания судебного рассмотрения является очень болезненным

В Офисе Генпрокурора отмечают тенденцию затягивания рассмотрения судам материалов по обвинениям в "делах Майдана" и подчёркивают важность вынесения решений о заочном аресте фигурантов.

"В настоящее время вступили в законную силу приговоры в отношении 21 человека (по обвинению в преступлениях, совершенных по отношению к участникам революции достоинства. - Ред.)... Мы тоже считаем, что за 7 лет 21 приговор - это очень мало.... То есть, вопросы затягивания судебного рассмотрения является очень болезненным", сказал в пятницу на пресс-конференции в Киеве руководитель департамента по расследованию "дел Майдана" Офиса генпрокурора Алексей Донской, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам Донского, с начала текущего года по "делам Майдана" пострадавшими признаны более 2 тыс человек, 37 человек были привлечены к уголовной ответственности из которых 26 правоохранителей, трое судей и 8 гражданских. "В отношении 27 подозреваемых была избрана мера пресечения - содержание под стражей заочно", сказал он.

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Он подчеркнул, что решение о заочном содержание под стражей даёт основания для международного розыска обвиняемого. Речь, в частности, идёт о таких решениях в отношении экс-президента Виктора Януковича, бывших глав Минобороны и СБУ, правоохранителях разных уровней.
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власть не будет наказывать сама себя даже за совершенно очевидные преступления
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20.11.2020 16:00 Ответить
хватит уже про майдан втирать... спустя 6ть лет вас развели как лохов, а вы все еще приговоров ожидаете...
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20.11.2020 16:00 Ответить
ага, дуже важливо заочно їх заарештувати та заочно розстріляти, ви всі будемо вкрай тим задоволені
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20.11.2020 16:01 Ответить
Невловимий Олег
Що йде реванш всім відомо, тому відкриття таких справ вже не дивує. Але питання інше - а чому в списку нема Тягнибока?
Донской о ходе дел Майдана: За 7 лет 21 приговор - это очень мало. Вопрос затягивания судебного рассмотрения является очень болезненным - Цензор.НЕТ 6926

П.С. Допускаю, що його теж викликали, а журналісти просто не згадали про нього, бо він вже нікому не цікавий. Але якщо це не так - цікаво
@_dopeless
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20.11.2020 16:11 Ответить
А когда результатом работы антикоррупционных органов оказывается возвращенные в бюджет 14000 грв. за год , то это что? И с майданом тоже самое, кругом ворье, бездельники и бездари, исключений нет. Вопят про зраду, а как только оказываются при власти, начинают красть.
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20.11.2020 16:39 Ответить
37-27=10?
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20.11.2020 18:29 Ответить
 
 