Пленки Вовка доказывают, что мое увольнение было "переворотом" с целью захвата КС, - Шевчук

Скандальные записи НАБУ из Окружного админсуда Киева доказывают факт переворота в Конституционном Суде с целью установления контроля над ним.

Об этом рассказал в интервью Цензор.НЕТ экс-глава КС Станислав Шевчук.

Он напоминает, что на пленках НАБУ господин Вовк обсуждает 19 мая со своими коллегами то, что Конституционный Суд уже принадлежит им.

"В целом это дело имеет двойное значение, с одной стороны его расследует ГБР под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора, это подследственность ГБР, с другой - есть эпизод с КСУ на пленках ОАСК, это подследственность НАБУ, потому что есть известный эпизод на этих пленках, которые уже попали в СМИ, где председатель ОАСК 19 мая вызывающе констатирует что "Конституционный Суд уже принадлежит нам", - говорит Шевчук.

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При этом экс-глава убежден, что его увольнение было частью плана по захвату КС.

"Сейчас после начала следствия и получения записей, я еще раз убедился, что это действительно был переворот, который был замаскирован под якобы дисциплинарную процедуру, заказчик которого, был не в суде. Тупицкий со своей группировкой был лишь исполнителем", - добавляет Шевчук.

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Полный текст интервью со Станиславом Шевчуком читайте по ссылке.

17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

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Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.

Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.

Некоторым судьям, которых НАБУ вызвало на допрос, в ОАСК не смогли вручить повестки, потому что судьи находятся в отпуске.

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11 августа НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП. Вовк в ответ заявил: "Я в Украине, не прячусь, готов прибыть в НАБУ на допрос".