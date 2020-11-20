У Януковича остается еще один заочный арест, вступивший в силу приговор и решение суда о его задержании, - Офис Генпрокурора

В офисе Генерального прокурора поясняют, что в отношении экс-президента Виктора Януковича действует второе решение о заочном аресте, также суд вынес постановление о его задержании для избрания меры пресечения.

Как рассказал в пятницу на пресс-конференции в Киеве заместитель руководителя департамента по "делам Майдана" Офиса Генпрокурора Денис Иванов Киевский апелляционный суд до сих пор не выдал полный текст решения об отмене заочного ареста для Януковича, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"То, что сегодня было озвучены при оглашении полного текста и то, что было размещено в интернете, по моему мнению, не совсем соответствует как действующему уголовному законодательству....это мое субъективное мнение как прокурора, который поддерживает процессуальное руководство в этом производстве", сказал он.

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Иванов отметил, что апелляционный суд утверждает, что наличие международного розыска Януковича прокурор и следователь не доказали, в связи с чем дело направлено на новое рассмотрение.

"Если бы действительно были установлены такие обстоятельства, то был бы прямой отказ в удовлетворении ходатайства следователя и прокурора", сказал замначальника департамента.

При этом он подчеркнул, что суд признал обоснованность обвинения Януковича по организации силового разгона митингующих.

"На сегодняшний день это определение (об отмене решения о заочном аресте и направлении дела на повторное рассмотрение. - Ред.) имеет негативные последствия для следствия лишь в том, что следователю и прокурору необходимо заново проходить процесс доказывания обстоятельств в суде первой инстанции", - пояснил представитель Офиса Генпрокурора.

Иванов подчеркнул, что прокуратура будет поддерживать свое ходатайство о заочном аресте в суде первой инстанции.

"Данное определение (киевского апелляционного суда. - Ред.) не означает, что у Януковича есть возможность вернуться, и в отношении него не будут применены меры уголовно-правового характера. Вы все знаете, что в деле по госизмене приговор вступил в законную силу, он осуждён к 13 годам лишения свободы. В другом уголовном производстве (…) по захвату государственноой власти в отношении Януковича избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. И в отношении этого определения защита сейчас проводят определенные апелляционные процедуры. Вчера заседания было отложено, следующее назначено на 28 декабря этого года", акцентировал внимание замначальника департамента.

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По его словам, после вынесения определения об отмене заочного ареста прокуратура обратилась в суд для дачи разрешения на задержание Януковича. "Следственный судья Печерского суда дала разрешение в случае появления подозреваемого Януковича задержать его и доставить в суд для решения вопроса о применении меры пресечения"- добавил Иванов.