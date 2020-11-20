BioNTech и Pfizer подают запрос на регистрацию вакцины от COVID-19 по всему миру

Американская компания BioNTech и немецкая Pfizer уже сегодня подадут заявку на разрешение на экстренное использование своей вакцины от COVID-19 в США.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщается в пресс-релизе Pfizer.

Как отмечается, компании подадут запрос в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на регистрацию своей вакцины от коронавируса.

По словам генерального директора и соучредителя BioNTech Угура Шахина, подача заявки в США - важный шаг "на пути к тому, чтобы как можно скорее сделать нашу вакцину доступной для населения всего мира".

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Как отмечается, BioNTech и Pfizer начали процедуру подачи заявок в регуляторные органы по всему миру, в том числе в ЕС и Великобританию. Производители подали заявку и в другие страны, включая Австралию, Канаду, Европу, Японию и Великобританию.

По текущим прогнозам, компании рассчитывают провести до 50 млн доз вакцины в 2020 году и до 1,3 млрд доз до конца 2021 года.

Также в компаниях заявили, что готовы распространить вакцину в течение нескольких часов после подтверждения регистрации.