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BioNTech и Pfizer подают запрос на регистрацию вакцины от COVID-19 по всему миру

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

BioNTech и Pfizer подают запрос на регистрацию вакцины от COVID-19 по всему миру

Американская компания BioNTech и немецкая Pfizer уже сегодня подадут заявку на разрешение на экстренное использование своей вакцины от COVID-19 в США.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщается в пресс-релизе Pfizer.

Как отмечается, компании подадут запрос в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на регистрацию своей вакцины от коронавируса.

По словам генерального директора и соучредителя BioNTech Угура Шахина, подача заявки в США - важный шаг "на пути к тому, чтобы как можно скорее сделать нашу вакцину доступной для населения всего мира".

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Как отмечается, BioNTech и Pfizer начали процедуру подачи заявок в регуляторные органы по всему миру, в том числе в ЕС и Великобританию. Производители подали заявку и в другие страны, включая Австралию, Канаду, Европу, Японию и Великобританию.

По текущим прогнозам, компании рассчитывают провести до 50 млн доз вакцины в 2020 году и до 1,3 млрд доз до конца 2021 года.

Также в компаниях заявили, что готовы распространить вакцину в течение нескольких часов после подтверждения регистрации.
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Топ комментарии
+10
BioNTech и Pfizer подают запрос на регистрацию вакцины от COVID-19 по всему миру - Цензор.НЕТ 3178
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20.11.2020 16:48
+8
1,3 млрд. умножаем на 40 долларов равно 52 миллиарда за год. Наркокартели кусают локти.
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20.11.2020 16:36
+8
Че ж ти саша сам не сделал такую вакцину? Озолотился бы)
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20.11.2020 16:41
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Правила форума Совет форумчан
1,3 млрд. умножаем на 40 долларов равно 52 миллиарда за год. Наркокартели кусают локти.
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20.11.2020 16:36 Ответить
BioNTech и Pfizer подают запрос на регистрацию вакцины от COVID-19 по всему миру - Цензор.НЕТ 1373
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20.11.2020 16:39 Ответить
Че ж ти саша сам не сделал такую вакцину? Озолотился бы)
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20.11.2020 16:41 Ответить
та там ваще просто все,

береш аденовирус обезьяны, вживляешь в него части рнк короновируса и пакуеш по колбочкам BioNTech и Pfizer подают запрос на регистрацию вакцины от COVID-19 по всему миру - Цензор.НЕТ 4783
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20.11.2020 16:44 Ответить
ну вот. И 42 миллиарда в кармане.
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20.11.2020 16:46 Ответить
а еще нужна армия лоеров чтобы отбиться от исков если кто-то таки скопытиться и банда титушек с дубинами чтобы очкариков гасить если попробуют свои разработки сами продавать BioNTech и Pfizer подают запрос на регистрацию вакцины от COVID-19 по всему миру - Цензор.НЕТ 5577
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20.11.2020 16:53 Ответить
Тож так думаю.
Поєтому вакцинироваться надо скрепно-православной росейской вакциной.
Как путен!
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20.11.2020 16:49 Ответить
Это же обычная мистификация фармацевтических мафий. От вируса гриппа никакой вакцины не существует. Какой-то процент избежит болезни, и не факт что из-за вакцины, и уж точно не 95%. Лохотрон.
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20.11.2020 16:48 Ответить
Ой, дурак...
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20.11.2020 18:36 Ответить
ну шо ты мелешь, урач?
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20.11.2020 21:01 Ответить
Так и зарабатывают прогрессивные компании.
А остальным прийдется барыжить или выпускать фуфоломицын.
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20.11.2020 16:46 Ответить
Вообще-то надо вычесть расходы на разработку, производство, регистрацию, логистику и т.д. Вы об этом забыли?
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20.11.2020 17:03 Ответить
Точнее всех считают мильярды нищие хрущёбники...
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20.11.2020 18:15 Ответить
здесь на 100 процентов верно BioNTech і Pfizer подають запит на реєстрацію вакцини проти COVID-19 по всьому світу - Цензор.НЕТ 9617 - но...., и всеобщая типа вакцинация , тоже хорошая афера...- если проанализировать реальную смертность - в % , от количества переболевших !!!! втихую на ногах и в легкой форме ( а 90 % из них не делали тесты....) и которые не попали в статистику ....- то 0, 3 % смертности ( в Украине) - это минимальная допустимая при новом- еще молодом и агрессивном штамме короновируса...- кто то хорошо озолотится, если за этой волной- сама вакцинация, не есть прикрытие инного...
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20.11.2020 21:35 Ответить
ровно наоборот, немецкая компания BioNTech и американская Pfizer BioNTech и Pfizer подают запрос на регистрацию вакцины от COVID-19 по всему миру - Цензор.НЕТ 1614 BioNTech и Pfizer подают запрос на регистрацию вакцины от COVID-19 по всему миру - Цензор.НЕТ 3565
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20.11.2020 16:37 Ответить
Кацапчик тебя слишком много - неэффективная коммуникация
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20.11.2020 16:47 Ответить
пропан, чей Крым? а кто фюрер русни?
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20.11.2020 16:54 Ответить
Этого кадра надо поддержать! ...от нахиба совпедовским долгогрёбам вакцинироваться фирменной вакциной? -- токо человеческий генофонд портить -- и так, слишком медленно вымирают...
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20.11.2020 17:31 Ответить
BioNTech и Pfizer подают запрос на регистрацию вакцины от COVID-19 по всему миру - Цензор.НЕТ 3178
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20.11.2020 16:48 Ответить
Запасаюсь попкорном и жду "приключения вакцины в России".
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20.11.2020 16:51 Ответить
Судя по первым отзывам реальных ученых, а не истеричек от власти, вакцина хороша прежде всего для пенсионеров, но молодым лучше десять раз подумать. Вкратце: использовалась революционная методика при создании вакцины, именно поэтому она может иметь отдаленные онко и генетические последствия. Но я за то, чтобы все желающие вакцинировались, как можно скорей любой вакциной хоть даже Спутник V (такие идиоты в Украине тоже есть), бо паника опасней любых последствий вакцинации. Я точно вакцинироваться не буду и родным до 60 не посоветую.
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20.11.2020 16:54 Ответить
да у нас ее и не будет. флаконы наштампуют перемаркируют и будут бабло пилить
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20.11.2020 17:08 Ответить
Молодец! ...твоя генетика не лечится -- ни в прошлом, ни в будущем...*)
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20.11.2020 17:36 Ответить
Як Ленін - Сьогодні рано, а завтра буде пізно. Продати потрібно вчасно і мати свій великий гешефт. Тому і побачимо хто вже має вакцину на продаж , і хто її тільки розробляє, це дасть відповіть на багато питань щодо походження вірусу.
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20.11.2020 17:20 Ответить
Ты можешь что-то купить приличного? И с чего ты взял, что тебе бесплатно что-то приличное предложат? -- в лучшем случае плацебо,на основе хлорированной воды из крана..
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20.11.2020 18:05 Ответить
не знала, что Европа это страна...
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20.11.2020 17:26 Ответить
Та пачти...Садись в электричку - и кати хоть до Швеции. Правда, нужно несколько лектричек поменять.
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20.11.2020 21:02 Ответить
"Американская компания BioNTech и немецкая Pfizer..."
Как после этого верить "цензору", когда и здесь искажаются факты?
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21.11.2020 14:28 Ответить
 
 