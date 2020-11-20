Центрам экстренной медицины с апреля выплатили 3,9 млрд гривен за пациентов с COVID-19, - НСЗУ
Новости Цензор.НЕТ Общество
Центрам экстренной медицины выплатили 3,9 млрд гривен за предоставление помощи пациентам с COVID-19 с апреля.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной службы здоровья, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что за оказание помощи пациентам с COVID-19 наибольшие суммы получили Центры экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева - 516 млн гривен, Львовской области - более 351 млн гривен и Харьковской - 336 млн гривен.
НСЗУ заключила договоры с 25 Центрами экстренной медицинской помощи каждой области страны и столицы.
"Этим заведениям НСЗУ за апрель-октябрь выплатила более 5 млрд грн за предоставление экстренной помощи пациентам и более 3,9 млрд грн - за оказание помощи пациентам с COVID-19. В общем, 25 центров экстренной медицины за семь месяцев 2020 получили от НСЗУ более 8,9 млрд грн", - сказано в сообщении.
Оказание экстренной медицинской помощи пациентам с COVID-19 и с подозрением на него является бесплатным.
Пожалуйста, подождите...
Из них, врачей - 26077 человек,
Средний мед. персонал - 12 988 человек,
Младший мед. персонал - 3051 человек