"Дороги, которые мы выбираем": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят второй тур местных выборов, COVID и "Большую стройку"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Сегодня, 20 ноября, в 21:00, в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире канала "Украина", обсудят результаты выборов: кто на самом деле получил власть в городах; второй тур местных выборов: почему люди не пришли голосовать и удастся ли победителям управлять городами без народной поддержки; COVID и "Большая стройка": кто ворует
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Гости студии:
КИРИЛЛ ТИМОШЕНКО, заместитель руководителя Офиса Президента;
АЛЕКСАНДР КОРНИЕНКО, председатель партии "Слуга народа";
ЮЛИЯ ТИМОШЕНКО, лидер партии "Батькивщина";
АРТУР ГЕРАСИМОВ, сопредседатель фракции партии "Европейская Солидарность";
ЮРИЙ БОЙКО, сопредседатель фракции партии "Оппозиционного платформа - за жизнь";
КИРА РУДИК, председатель партии "Голос";
БОРИС ФИЛАТОВ, мэр Днепра, соучредитель партии "Пропозиція", кандидат на должность городского головы Днепра;
АНДРЕЙ САДОВЫЙ, мэр Львова, кандидат на должность городского головы Львова, "Самопомич";
ОЛЕГ СИНЮТКА, кандидат на должность городского головы Львова, "Европейская Солидарность";
ВИКТОР ЕВПАК, кандидат на должность городского головы Черкасс, "Голос";
АЛЕКСАНДР КУБРАКОВ, председатель Укравтодора;
АЛЕКСАНДР ТРУХИН, народный депутат, "Слуга народа", заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам бюджета;
ИГОРЬ УМАНСКИЙ, советник председателя Офиса Президента Украины (март - ноябрь 2020 г.);
ВЛАДИМИР ОМЕЛЯН, министр инфраструктуры Украины (2016-2019 гг.);
АНДРЕЙ ИЛЛАРИОНОВ, старший научный сотрудник Института Катона.
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