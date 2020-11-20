"Дороги, которые мы выбираем": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят второй тур местных выборов, COVID и "Большую стройку"

Сегодня, 20 ноября, в 21:00, в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире канала "Украина", обсудят результаты выборов: кто на самом деле получил власть в городах; второй тур местных выборов: почему люди не пришли голосовать и удастся ли победителям управлять городами без народной поддержки; COVID и "Большая стройка": кто ворует

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Гости студии:

КИРИЛЛ ТИМОШЕНКО, заместитель руководителя Офиса Президента;

АЛЕКСАНДР КОРНИЕНКО, председатель партии "Слуга народа";

ЮЛИЯ ТИМОШЕНКО, лидер партии "Батькивщина";

АРТУР ГЕРАСИМОВ, сопредседатель фракции партии "Европейская Солидарность";

ЮРИЙ БОЙКО, сопредседатель фракции партии "Оппозиционного платформа - за жизнь";

КИРА РУДИК, председатель партии "Голос";

БОРИС ФИЛАТОВ, мэр Днепра, соучредитель партии "Пропозиція", кандидат на должность городского головы Днепра;

АНДРЕЙ САДОВЫЙ, мэр Львова, кандидат на должность городского головы Львова, "Самопомич";

ОЛЕГ СИНЮТКА, кандидат на должность городского головы Львова, "Европейская Солидарность";

ВИКТОР ЕВПАК, кандидат на должность городского головы Черкасс, "Голос";

АЛЕКСАНДР КУБРАКОВ, председатель Укравтодора;

АЛЕКСАНДР ТРУХИН, народный депутат, "Слуга народа", заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам бюджета;

ИГОРЬ УМАНСКИЙ, советник председателя Офиса Президента Украины (март - ноябрь 2020 г.);

ВЛАДИМИР ОМЕЛЯН, министр инфраструктуры Украины (2016-2019 гг.);

АНДРЕЙ ИЛЛАРИОНОВ, старший научный сотрудник Института Катона.