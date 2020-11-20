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"Дороги, которые мы выбираем": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят второй тур местных выборов, COVID и "Большую стройку"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Сегодня, 20 ноября, в 21:00, в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире канала "Украина", обсудят результаты выборов: кто на самом деле получил власть в городах; второй тур местных выборов: почему люди не пришли голосовать и удастся ли победителям управлять городами без народной поддержки; COVID и "Большая стройка": кто ворует

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Гости студии:

КИРИЛЛ ТИМОШЕНКО, заместитель руководителя Офиса Президента;

АЛЕКСАНДР КОРНИЕНКО, председатель партии "Слуга народа";

ЮЛИЯ ТИМОШЕНКО, лидер партии "Батькивщина";

АРТУР ГЕРАСИМОВ, сопредседатель фракции партии "Европейская Солидарность";

ЮРИЙ БОЙКО, сопредседатель фракции партии "Оппозиционного платформа - за жизнь";

КИРА РУДИК, председатель партии "Голос";

БОРИС ФИЛАТОВ, мэр Днепра, соучредитель партии "Пропозиція", кандидат на должность городского головы Днепра;

АНДРЕЙ САДОВЫЙ, мэр Львова, кандидат на должность городского головы Львова, "Самопомич";

ОЛЕГ СИНЮТКА, кандидат на должность городского головы Львова, "Европейская Солидарность";

ВИКТОР ЕВПАК, кандидат на должность городского головы Черкасс, "Голос";

АЛЕКСАНДР КУБРАКОВ, председатель Укравтодора;

АЛЕКСАНДР ТРУХИН, народный депутат, "Слуга народа", заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам бюджета;

ИГОРЬ УМАНСКИЙ, советник председателя Офиса Президента Украины (март - ноябрь 2020 г.);

ВЛАДИМИР ОМЕЛЯН, министр инфраструктуры Украины (2016-2019 гг.);

АНДРЕЙ ИЛЛАРИОНОВ, старший научный сотрудник Института Катона.
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"Дороги, которые мы выбираем": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят второй тур местных выборов, COVID и "Большую стройку" - Цензор.НЕТ 3919
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20.11.2020 16:59 Ответить
"Дороги, которые мы выбираем": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят второй тур местных выборов, COVID и "Большую стройку" - Цензор.НЕТ 1425
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20.11.2020 17:00 Ответить
Прикольные боевики были.Особенно про Изауру
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20.11.2020 17:25 Ответить
Шустер,Познер,Гитлер,Путлер..хде вы такие хвамылии шукаите... "Дороги, які ми вибираємо": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять другий тур місцевих виборів, COVID і "Велике будівництво" - Цензор.НЕТ 4808 хвашЫсты блин..."Дороги, які ми вибираємо": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять другий тур місцевих виборів, COVID і "Велике будівництво" - Цензор.НЕТ 2007Пиночеты
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20.11.2020 17:13 Ответить
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20.11.2020 17:28 Ответить
У ахметова,******,надо отобрать название канала.
Паскудище рыжее
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20.11.2020 17:29 Ответить
Ну и шо можно услышать нового от приглашенных. Все что они будут говорить всем давным давно известно. Как говорят - Поздно старую обезьяну учить новым фокусам.
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20.11.2020 17:42 Ответить
 
 