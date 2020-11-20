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Пособника наемников РФ, участвовавшего в минировании мостов и дорог во время оккупации, будут судить на Луганщине, - прокуратура

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Пособника наемников РФ, участвовавшего в минировании мостов и дорог во время оккупации, будут судить на Луганщине, - прокуратура

В суд направлен обвинительный акт в отношении гражданина Украины по факту участия в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формированиях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганщины.

Досудебным расследованием установлено, что в начале июля 2014 житель города Северодонецк вступил в так называемую "Армию Юго-Востока". В составе незаконного вооруженного формирования оккупационной администрации Российской Федерации он был минером диверсионно-подрывной группы. Подозреваемый совершал сопротивление силам и средствам АТО на территории оккупированного города Лисичанск. Выполняя указания руководства группировки, он участвовал в минировании мостов и дорог в области, которые имели стратегическое значение, осуществлял дежурство на заминированных объектах, поддерживал в исправном состоянии и обслуживал установленные взрывные устройства.

Деятельность диверсионно-подрывной группы прекращена в июле 2014 года после освобождения населенных пунктов Луганской области от незаконных вооруженных формирований РФ.

В рамках досудебного расследования подозреваемый полностью признал свою вину, активно способствовал раскрытию преступления и разоблачению других соучастников.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Пособника наемников РФ, участвовавшего в минировании мостов и дорог во время оккупации, будут судить на Луганщине, - прокуратура - Цензор.НЕТ 3081 Он, наверное, один воевал. Как Рэмбо. Остальные, кого за 6 лет нахватали, все водовозами были. Условным отделались.
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20.11.2020 17:09 Ответить
Так етому тоже не больше дадут, Скажет что мосты не взрывал а охранял их, а лугандонские судьи поверят. Он же не даунбаситов притеснял. Не в первый раз и к сожалению не последний. Пристарелый придурок Кравчук уже заявил, что решать кого судить а кого отпустить будут решать местные судьи, которых выберут тамженашилюди.
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20.11.2020 18:40 Ответить
Ноги в бетон и затопить под мостом-в назидание другим. Пособника наемников РФ, участвовавшего в минировании мостов и дорог во время оккупации, будут судить на Луганщине, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9761
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20.11.2020 17:17 Ответить
Скоморохи наградят. Генпрокурор похвалит.
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20.11.2020 17:31 Ответить
Судить будут те на кого етот террорист и работал? Ему хоть условный срок дадут или сразу в депутаты выдвинут?
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20.11.2020 18:37 Ответить
Может сразу медаль и денежное вознаграждение?
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20.11.2020 20:13 Ответить
Було б краще, щоб судили цих покидьків у славному місті Львові.
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21.11.2020 11:16 Ответить
 
 