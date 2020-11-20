РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11332 посетителя онлайн
Новости Политика Украины Коронавирус и карантин
3 456 68
карантин (16730) ОГА (2375) Тимошенко_Кирилл (421) Офис Президента (1692) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

Офис Президента с ОГА идет по пути быстрой закупки концентраторов кислорода, только за неделю нашли 10 тыс. штук, - Кирилл Тимошенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Офис Президента с ОГА идет по пути быстрой закупки концентраторов кислорода, только за неделю нашли 10 тыс. штук, - Кирилл Тимошенко

Проблема недостатка кислорода в больницах для пациентов с COVID-19 решается Офисом Президента совместно с областными государственными администрациями.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в интервью Интерфакс-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Мы понимаем, что кислорода в большом количестве недостаточно. Мы совместно со всеми областными администрациями идем по пути быстрой закупки концентраторов кислорода, машин на одну или две койки. Мы нашли за неделю уже 10 тыс. концентраторов, и они приезжают просто тысячами каждый день. Все импортеры, которые возят сейчас концентраторы, работают конкретно с закрепленными регионами. Мы в Офисе Президента оказываем помощь по логистике, а дальше уже ОГА работают напрямую с импортерами", - сказал он.

По его Тимошенко, за первые две недели ноября были поставлены 5,5 тыс. концентраторов, и это не предел.

"Я думаю, за текущую неделю мы получим несколько тысяч, на следующей неделе – еще несколько тысяч. До 1 декабря должны приехать еще 8,3 тыс. штук", - отметил он.

Замглавы ОП указал, что второе направление – это установка централизованного кислорода, долгосрочные контракты, которые подписываются, чтобы централизованно поставить кислород в большие опорные больницы.

Тимошенко пояснил, что проблемы с кислородом возникли, в частности, из-за того, что кто-то в регионах не понимал, как правильно быстро потратить субвенцию от Кабинета Министров и быстро получить кислород, а вместо этого подписал какие-то долгоиграющие контракты.

"Мы сейчас точечно работаем с каждым регионом. У нас три раза в неделю проходят совместные совещания. Посмотрели, как всё происходит. Отсеяли контракты на установку централизованного кислорода, потому что поставить его сейчас – это точечные случаи, один-два. Все остальные станции могут приехать в январе-феврале. Это такая же история, которую мы проходили с аппаратами ИВЛ, когда были очереди", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Одессе развернут мобильный госпиталь на базе больницы, чтобы подвести туда централизованный кислород, - ОГА
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+20
А где вы раньше были, дебилы?? Дождались когда по 15 000 заболевших в сутки и сотни погибших ? И это только по ОФИЦИАЛЬНОЙ статистике!! Скоты ублюдочные!!!
показать весь комментарий
20.11.2020 17:17
+16
такое ощущения что эти обьявления деолаются для того что бы их похвалили.... )))

А что вы делпали 8 месяцев до этого : Ждали когда петух в зад клюнет ?
показать весь комментарий
20.11.2020 17:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а чем у нас вообще занимается министик медицинки?
показать весь комментарий
20.11.2020 17:11 Ответить
Продвигает свечной заводик под названием "Укргентех". Пока не очень, но ведь еще не вечер.
показать весь комментарий
20.11.2020 17:17 Ответить
у Степанова "черный пояс" по видосикам..
Ты осторожнее с такими вопросами, а то он начнет сериалы снимать: "Степанов в больнице", "Степанов и чистый кислород", "Степанов и инопланетяне", ..
показать весь комментарий
20.11.2020 17:22 Ответить
В Укоаинет ни министров ни кабмина ни первой ветви власти ВР- в Украине ОПУ идущее в засос с ОПОзажопой
показать весь комментарий
20.11.2020 17:24 Ответить
Пох,сегодня сама слышала,как зеватосрань вас,земразей,всей маршруткой клянет за "дороги"
показать весь комментарий
20.11.2020 17:12 Ответить
конечно же, раньше нужно было..и не офиз президента, а кабмин - соответствующие подразделения..
причитал сегодня интервью гройсмана, - все понятно, как поступал бы его кабмин в этой ситуациии...170 тыс коек есть, еще создается 80 тыс дополнительно и еже с кислородом...

всё это, правда, вместо "большой стройки зеленского"...а что была такая за счет денег ковидного фонда - есть документальные кадры
показать весь комментарий
20.11.2020 17:34 Ответить
вас могут забанить на много дней , опыт имею ))
показать весь комментарий
20.11.2020 17:34 Ответить
За такое на цензоре не банят. Даже наоборот - поощряют. Тут банят за другое.
показать весь комментарий
20.11.2020 17:48 Ответить
а кто тебе сказал что они их уже закупили
они маски так же закупали , правда кроме зеленского их никто не видел
показать весь комментарий
20.11.2020 18:51 Ответить
Офис Президента с ОГА идет по пути быстрой… - наливання божої роси в очі піплу.
показать весь комментарий
20.11.2020 17:13 Ответить
такое ощущения что эти обьявления деолаются для того что бы их похвалили.... )))

А что вы делпали 8 месяцев до этого : Ждали когда петух в зад клюнет ?
показать весь комментарий
20.11.2020 17:13 Ответить
Офис Президента с ОГА идет по пути быстрой закупки концентраторов кислорода, только за неделю нашли 10 тыс. штук, - Кирилл Тимошенко - Цензор.НЕТ 8360
показать весь комментарий
20.11.2020 17:14 Ответить
А сколько можно было бы найти за предыдущие 10 месяцев? А если еще при этом ничего не воровать, цифры будут заоблачными.
показать весь комментарий
20.11.2020 17:15 Ответить
А їх що, "копають у шахтах"?... А то "не було, не було, і тут р-раз!... І ціла купа...". Мабуть, "надибали жилу", з концентраторами...
показать весь комментарий
20.11.2020 17:15 Ответить
За бюджетные деньги покупаются концентраторы летом,складируем,ждем пздца и продаем сами себе (разница в карман) с 300% подъемом.но для зебилья это сильно сложно.скорее всего закупают неликвид или подвальный Китай никому не нужный.кто там разбираться будет,будут рады любым концентраторам.
показать весь комментарий
21.11.2020 00:12 Ответить
Всё это сильно напоминает газету "Правда"
показать весь комментарий
20.11.2020 17:16 Ответить
Кравчук у них сейчас главный идеолух!
показать весь комментарий
20.11.2020 17:23 Ответить
Лучше бы вы скорее пошли дорогой имени президента России
показать весь комментарий
20.11.2020 17:16 Ответить
так и будет. Но вопрос, что затем, остается открытым.
показать весь комментарий
20.11.2020 17:18 Ответить
ЗАТЕМ уже наступило сегодня - почти
показать весь комментарий
20.11.2020 17:21 Ответить
тут надо наверняка и не допускать ошибок прошлого. Думаю, это уже все ненадолго. Эти гиены надоели уже всем.
показать весь комментарий
20.11.2020 17:23 Ответить
Так любое правительство и президент ненадолго. Обычно всего на пять лет. Бывает, что и на второй срок могут выбрать. Но это редко.
показать весь комментарий
20.11.2020 17:50 Ответить
Сейчас каждый день за год. Как раз сейчас что-то происходит в Киеве. Что, пока непонятно. Может пшик, А может и нет.
показать весь комментарий
20.11.2020 17:59 Ответить
Вы сами ответили, что в Киеве каждый раз что-то происходит. Так что не думаю что будет что-то серьезное. У нас достаточно терпеливая нация. Народ по серьезному поднимается только тогда, когда власть начинает попирать общечеловеческие понятия и нормы. Экономические негаразды народ в нашей стране научился обходить.
показать весь комментарий
20.11.2020 23:44 Ответить
А где вы раньше были, дебилы?? Дождались когда по 15 000 заболевших в сутки и сотни погибших ? И это только по ОФИЦИАЛЬНОЙ статистике!! Скоты ублюдочные!!!
показать весь комментарий
20.11.2020 17:17 Ответить
Раніше зебілам не до цього було, вони наші гроші в асфальт закатували.
показать весь комментарий
20.11.2020 18:26 Ответить
Зачухались, коли купа народу задихнулась від нестачі кисню.
Про це ще з весни було відомо.
А ці йолопи не шевелились. Все літо змарнували.
показать весь комментарий
20.11.2020 17:19 Ответить
Некогда было летом, нужно было "асфальт" по карманАм распихивать.🙂
показать весь комментарий
20.11.2020 18:25 Ответить
Офіс президента з ОДА йде шляхом швидкої закупівлі концентраторів кисню, тільки за тиждень знайшли 10 тис. штук, - Кирило Тимошенко - Цензор.НЕТ 6028
показать весь комментарий
20.11.2020 19:42 Ответить
а почем они будут для населения, допустим, за час?
показать весь комментарий
20.11.2020 17:23 Ответить
3500 фильтр и 1000 день
показать весь комментарий
21.11.2020 00:21 Ответить
а офис это крыша или прокладка?
показать весь комментарий
20.11.2020 17:24 Ответить
Затычка
показать весь комментарий
21.11.2020 00:22 Ответить
Зимний пиарсезон 95 го , СПАСЕНИЕ СОБАЧКИ-2 ( в более жопной ситуации для власти и пострадавшего от нее народа)
показать весь комментарий
20.11.2020 17:31 Ответить
ай маладцы....сколько еще надо было умереть под больницами и в больницах чтоб хоть кто-то начал чухаться
показать весь комментарий
20.11.2020 17:32 Ответить
Как только Порох вышел к фоповцам, вопрос сдвинул. Как только Порох занялся кислородом ... Вовина болезнь ПОРОХОЗАВСИМОСТИ, усложненная другими зависимостями прогрессирует ...
показать весь комментарий
20.11.2020 17:38 Ответить
И это Зелебобики решили сделать на 9 м месяце борьбы с короновирусной инфекцией ... Пипец !!!!! Этим все сказано ,но удивляет другое 46% доверия к Президенту поданным рейтинга. Хохлы вы вообще рехнулись ?
показать весь комментарий
20.11.2020 17:36 Ответить
Хохлы эпанутые и были,а вот украинцев не так уж и много в стране осталось
показать весь комментарий
21.11.2020 00:24 Ответить
А 73% это хохлы или украинцы?
показать весь комментарий
21.11.2020 14:46 Ответить
А офис президента презервативы не закупает? Я смотрю этот офис на все руки мастер.
показать весь комментарий
20.11.2020 17:43 Ответить
Вам же сказали, зеля первый в мире президент, который сам лично во все вникает, глубоко в каждую дырку. Рейтинг нужно как-то поднимать.
показать весь комментарий
20.11.2020 18:22 Ответить
А куда вы их будете вставлять зедебилы? В опу этому кацарылому трофимову? Сколько можно одновременно вставить в сеть концентраторов? Для такого количества ,для одновременной работы, необходимо прокладывать новую электросеть в каждой больнице иначе они будут стоять мертвым грузом. Один маломощный концентратор на одного больного 1 квт.Кто то из вас в начальный класс школы ходил?
показать весь комментарий
20.11.2020 17:47 Ответить
а это будет следующая проблема на срочные тендеры на работу
показать весь комментарий
20.11.2020 18:16 Ответить
Так весь смысл , в том что покупают без тендера,все что связано с кислородом! 10 литровый концентратор за 35-70000 тысяч ,в зависимости от отката. Одни дохнут от того ,что поверили в бесплатную колбасу на выборах ,а другие богатеют, причем,торговля на крови просто детские игрушки!!!
показать весь комментарий
20.11.2020 18:25 Ответить
Концентраторы поедут по домам хорошим людям и остальным за умеренную мзду.так что прокладывать ничего не будут
показать весь комментарий
21.11.2020 00:26 Ответить
А Зачем министры , министерство образования.ОП не тем занимается , - Кошмар.Украину на видосиках не Поднять. Коль Пролезли у власть Работайте , а то есть два пути , - Работать или ответственность за все , что Натворили.Люди умирают , а на другом конце не дают лицензию на производство Кислорода , - Вопрос ? , кто не дает , - Власть.Так с кем вы боретесь, - Донкихоты блин.
показать весь комментарий
20.11.2020 18:03 Ответить
А ты думал выбрав клоуна и голобородек из 95 анала ,они тебе счастливую жизнь устроят? У них другие цели.А все это последствия выбора 73%!!!
показать весь комментарий
20.11.2020 18:28 Ответить
Людям Свойственно Верить и никто не может Отнять это у Человека. Люди которые снимают Фильмы действуют по Сценарию и чем лучший сценарист и режисер , - Тем лучше фильм. Для Зеленского написан сценарий Плохим Сценаристом и наихудшим режисером .Смотрните все видосики оторванные от Жизни можна сказать Гости из Прошлого , а не будущего.Он не то , что не оправдал Избирателей , а Он Их Обманул, и продолжает обманывать и мировое Сообщество а за это придется Ответить.
показать весь комментарий
20.11.2020 19:40 Ответить
Людям свойственно думать, но как оказалось эту способность приходится тренировать. Ну а вера... пусть теперь избиратели в церкви лечатся.
показать весь комментарий
21.11.2020 17:56 Ответить
Да , в Этом есть доля Правды, - Извилины если не тренировать , - То Серое вещество приобретет болотный Цвети Вкус. А на счет Веры, - Она или есть или ее Нет, а церковь в Человеке.И говорят , что Человек Молится , - А кому , только ему и Известно .А вот какие его дела и Можно Определить к кому он Служит.
показать весь комментарий
22.11.2020 19:37 Ответить
Вера это хорошо, вера это зашибись, как там - "всякая власть от бога" и все, мозги можно и не напрягать
показать весь комментарий
22.11.2020 20:15 Ответить
Человек достоин так жить , как он Живет , а если хочет лучше нужно и напрячься.Власть не зарабатывает денег , - Она не знает как это делается, - А только тратит , - и даже тратить не умеет , - Ведь не знает как они заработались. А всякая власть от Бога , то это не с этой оперы . И если человек любит Рэп , то в Опере он просто ничего не поймет.
показать весь комментарий
22.11.2020 20:24 Ответить
Ооччень быстро и оперативно, как раз после информации о том, что Порошенко заключил со Штатами договор на поставку концентраторов. Если бы не это, то и дальше молчали бы в тряпочку. На зеленую банду только волшебный пендель действует.
показать весь комментарий
20.11.2020 18:19 Ответить
згоден на всі 100
показать весь комментарий
20.11.2020 19:35 Ответить
И порошенковскими конценраторамии будут пользоваться 73% процента зебилья
показать весь комментарий
21.11.2020 00:28 Ответить
Зараз ви намагаєтесь швидесенько випрати обісрані труси...
Що ви робили 9 місяців???
показать весь комментарий
20.11.2020 18:29 Ответить
почему до сих пор не закупили если это так быстро?
показать весь комментарий
20.11.2020 19:08 Ответить
пока Зеленского нет, офис пытается на себя перетянуть одеяло. Тимошенко в законе какие твои функции?
показать весь комментарий
20.11.2020 19:29 Ответить
Вміе Порох давати чарівного копняка зебилам!
показать весь комментарий
20.11.2020 19:34 Ответить
Мне нравится слово "нашли" Шла Шла пирожок нашла @банат Офіс президента з ОДА йде шляхом швидкої закупівлі концентраторів кисню, тільки за тиждень знайшли 10 тис. штук, - Кирило Тимошенко - Цензор.НЕТ 7454
показать весь комментарий
20.11.2020 19:53 Ответить
Раньше нести в массы всякую ху@ню было исключительной привилегией Мендель, но после вести о ее беременности это почетное право перехватил на себя Тимошенко. Интересно кому перейдет это почетное право если и Кирюша забеременеет?
показать весь комментарий
20.11.2020 21:05 Ответить
"Мы в Офисе Президента оказываем помощь по логистике, а дальше уже ОГА работают напрямую с импортерами", - перед выборами развили бурную активность в очередных обещаниях. Кто мешал это сделать раньше?
показать весь комментарий
20.11.2020 21:26 Ответить
Офіс президента з ОДА йде шляхом швидкої закупівлі концентраторів кисню, тільки за тиждень знайшли 10 тис. штук, - Кирило Тимошенко - Цензор.НЕТ 9876
показать весь комментарий
20.11.2020 21:29 Ответить
А семь месяцев, вы ....., чем занимались, бабло пилили и от тяжких трудов отдыхали? Разосрали ковидфонд, а теперь из себя героев корчите? Китайцы за 10 дней больницы строили, а вы из себя мастеров по борьбе выставляли. Гопота зеленомордая.
показать весь комментарий
21.11.2020 02:05 Ответить
****** зелёное!! Семь месяцев спали и нагло врали, а когда люди начали умирать как мухи , то зеленский и его банда -дебилов проснулись !! Боссота еврейская!! Что бы ты там в феофании со своим вором Ермаком остались навечно!! Обманывали украинский народ , что порошенко наживается на крови, а сам Зеленский и его воры теперь наживаются на простых масках, халатах , кислородных концентраторах, ШВЛах, антисептиках и острой беде украинского народа!! Понятно , что всё покупается сегодня без тендеро, аврально и по очень завышенным ценам!! И покупают всё это только нужные и близкие и к президенту фирмы- -воры-откатчики !! Схему с автодора резко внедрили в минздрав!! Я догадывался , что в клоуны идут неудачники жизни-двоечники!! Но что они бывают такими тупыми??
показать весь комментарий
21.11.2020 11:56 Ответить
 
 