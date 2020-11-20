Зеленский в разговоре с главой Венецианской комиссии Букиккио: Доверие общества к конституционному судопроизводству сейчас полностью разрушено

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с председателем Венецианской комиссии Джанни Букиккио и обсудил поиск сбалансированного комплексного решения для быстрого и эффективного решения кризиса, возникшего в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Букиккио согласился, что решение конституционного кризиса требует быстрых действий и должно базироваться на верховенстве права.

"Нужно выработать механизмы, которые бы навсегда устранили возможность какого-либо влияния на судей КСУ и усовершенствовали процедуры принятия решения судьями. Важно восстановить доверие общества к конституционному судопроизводству. Это доверие сейчас полностью разрушено. Предлагаю активизировать работу по поиску сбалансированного комплексного решения для быстрого и эффективного решения кризиса", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский обратился к Венецианской комиссии относительно ее экспертизы в разъяснении вопросов, каким образом избежать нанесения решением КСУ от 27 октября необратимого вреда антикоррупционной реформе.

Стороны также обсудили насущные потребности наработки законопроектов по восстановлению наказания за представление недостоверной информации в декларациях, обеспечению полноценной работы НАПК и НАБУ. Отдельно остановились на проведении комплексной судебной реформы, в том числе - на реформировании механизма отбора судей, а также Высшей квалификационной комиссии судей.

Собеседники также согласились, что Комиссия по вопросам правовой реформы должна получить экспертную оценку всех наработок от Венецианской комиссии и GRECO.

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Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского не рассматривали.

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