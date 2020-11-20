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Новости Политика Украины Конституционный кризис
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Венецианская комиссия (423) Зеленский (16530) КС (2131) Букиккио (20)

Зеленский в разговоре с главой Венецианской комиссии Букиккио: Доверие общества к конституционному судопроизводству сейчас полностью разрушено

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский в разговоре с главой Венецианской комиссии Букиккио: Доверие общества к конституционному судопроизводству сейчас полностью разрушено

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с председателем Венецианской комиссии Джанни Букиккио и обсудил поиск сбалансированного комплексного решения для быстрого и эффективного решения кризиса, возникшего в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Букиккио согласился, что решение конституционного кризиса требует быстрых действий и должно базироваться на верховенстве права.

"Нужно выработать механизмы, которые бы навсегда устранили возможность какого-либо влияния на судей КСУ и усовершенствовали процедуры принятия решения судьями. Важно восстановить доверие общества к конституционному судопроизводству. Это доверие сейчас полностью разрушено. Предлагаю активизировать работу по поиску сбалансированного комплексного решения для быстрого и эффективного решения кризиса", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский обратился к Венецианской комиссии относительно ее экспертизы в разъяснении вопросов, каким образом избежать нанесения решением КСУ от 27 октября необратимого вреда антикоррупционной реформе.

Стороны также обсудили насущные потребности наработки законопроектов по восстановлению наказания за представление недостоверной информации в декларациях, обеспечению полноценной работы НАПК и НАБУ. Отдельно остановились на проведении комплексной судебной реформы, в том числе - на реформировании механизма отбора судей, а также Высшей квалификационной комиссии судей.

Собеседники также согласились, что Комиссия по вопросам правовой реформы должна получить экспертную оценку всех наработок от Венецианской комиссии и GRECO.

Также читайте: Глава Венецианской комиссии Букиккио в разговоре с Зеленским: Важно восстановить доверие к судебной системе и особенно к КС

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского не рассматривали.

Также читайте: Президент Венецианской комиссии Букиккио приветствует решение КС о неконституционности сокращения судей Верховного суда

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+5
и это доверие разрушилось, когда кс дал добро на сомнительный роспуск рады...
и, с ломкой через колено, смены руководства и состава конституционного суда...,
свой кс, свой прокурор - это оттуда
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20.11.2020 17:40
+5
Проституционний суд бил создан кучмой, чтоб исполнять хотелки власти. Такой параши нет нигде, толькотв снг.
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20.11.2020 17:52
+4
.... констатировал Вырок- мистер Хаос - Разрушитель , клоун по совместительству.
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20.11.2020 17:40
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быть не может.
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20.11.2020 17:31 Ответить
Посилайся на попередників.
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20.11.2020 17:37 Ответить
Доверия к судам не было и раньше, но чтобы так... Умудриться за полтора года развалить абсолютно все
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20.11.2020 17:38 Ответить
и это доверие разрушилось, когда кс дал добро на сомнительный роспуск рады...
и, с ломкой через колено, смены руководства и состава конституционного суда...,
свой кс, свой прокурор - это оттуда
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20.11.2020 17:40 Ответить
.... констатировал Вырок- мистер Хаос - Разрушитель , клоун по совместительству.
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20.11.2020 17:40 Ответить
А звідки вєщаєт цей зелений шкєт? В фф його і дерьмака немає.
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20.11.2020 17:42 Ответить
Він з послами на днях відеозустріч проводив - думаю вони його відслідкували, чекаємо зливу.
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20.11.2020 17:45 Ответить
бо не вірю, що журналісти просто так вирішили погуляти по ФФ без жодної вдимості там охорони Шкєта
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20.11.2020 17:46 Ответить
Рушили-рушили, 30 лет... и, наканец, паарррушили...
🤣
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20.11.2020 17:50 Ответить
Проституционний суд бил создан кучмой, чтоб исполнять хотелки власти. Такой параши нет нигде, толькотв снг.
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20.11.2020 17:52 Ответить
А о доверии общества к типа президенту осел ничего не говорил???
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20.11.2020 18:54 Ответить
Ну не знаю---Букаке! И как с такой фамилией на улицу выходить. Начнут же кидатся некоторые. И обосновано причём. Вот прознать кто это самое Букаккие---тётка или мужук? Есть тут нюансы.
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20.11.2020 19:04 Ответить
Букаке сделал на Зеленского букаке
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20.11.2020 20:47 Ответить
цікаво, чи він звонив в Венеціанську комісію?; чи Джанні Букіккіо сам позвонив громадянину Зеленському?
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20.11.2020 19:28 Ответить
Успокаивает, что с властью у народа все в ажуре.
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20.11.2020 20:36 Ответить
Какой народ такая и власть и подругому не бывает. Не нужно забывать ,что власть не только Зеленский ,а и прокуроры,судьи,менты,депутаты и среди них ваши родственники,друзья,соседи,однокласники. А может вы хотите чтобы ваш друг стал президентом? Или вам кажется что в условиях демократии один человек может все решить? Просто клоунада когда один виноват уже надоела.
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20.11.2020 21:59 Ответить
КС нужно разогнать и проблема будет закрыта не только на данный момент ,а и на будущее.
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20.11.2020 22:07 Ответить
Цей долбодятел спочатку створює кризу, а потім не знає, як її вирішити.
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21.11.2020 03:37 Ответить
 
 