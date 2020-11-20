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Новости Происшествия Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
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С начала суток оккупанты четыре раза нарушили режим прекращения огня, потерь нет, - штаб ОС. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Российско-оккупационные войска с начала суток четыре раза открывали неприцельный огонь.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-центр ООС.

Так, в районе населенного пункта Шумы противник пытался спровоцировать наших защитников, открыв огонь из стрелкового оружия. Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг применил гранатометы различных систем, стрелковое оружие неподалеку Авдеевки, Каменки и Водяного.

Неприцельный огонь не представлял угрозы для жизни и здоровья украинских воинов, поэтому огонь они не открывали. Боевых потерь и ранений среди воинов Объединенных сил нет.

В районе проведения операции должным выполняют задания другие составляющие сил обороны. Так, саперами ДСНС разминировано более 16 гектаров территории в прифронтовом районе и передано на уничтожение 188 взрывоопасных предметов.
В районе проведения операции Объединенных сил ситуация остается контролируемой украинским воинами.

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Автор: Богдан Гуньковський
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З початку доби окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 194
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20.11.2020 17:53 Ответить
Брешите , гниды зелёные ! Ребёнка 21 - летнего тяжело ранили
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20.11.2020 18:44 Ответить
Потерь нет.
Потерянное не возвращено.
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20.11.2020 17:55 Ответить
Новітня українська РСЗВ "Буревій" пройшла випробування

Шепетівський ремонтний завод провів випробування новітньої реактивної системи залпового вогню "Буревій", яка планується на заміну застарілим РСЗВ "Ураган".
РСЗВ "Буревій" калібром 220-мм використовує всі наявні реактивні снаряди як для "Урагану", так і нові зі збільшеною з 35 до 65 км дальністю знищення цілей, що розробляються КБ "Південне" у рамках програми "Тайфун-2".
"Буревій" оснащено цифровою системою управління вогню та системою обміну інформацією на полі боя. Це дозволяє включити ракетну систему у єдиний розвідувально-ударний контур, разом із засобами розвідки (наприклад БПЛА), дані з яких у режимі онлайн передається на засоби ураження, що мінімізує час від виявлення цілей до їх знищення.
ВІДЕО https://uprom.info/news/vpk/novitnya-**********-rszv-burevij-projshla-vyprobuvannya-foto-video/
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20.11.2020 17:55 Ответить
Маленький Вова-по кличке Зебил
Стал глакамадущим-он не з"терпил"
Воинам те, что дышали войной
Вава сказал-Идите домой...
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20.11.2020 18:58 Ответить
ага, домой, да

https://www.youtube.com/watch?v=nt7saDD9iP0&feature=emb_title
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20.11.2020 20:14 Ответить
Проще тебе забанить-чем отвечать
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20.11.2020 20:21 Ответить
в районе Шумы огонь из стрелкового))))раза четыре тяжелым ******,стрелковое ....Совсем обнаглели в уши ссать?
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20.11.2020 23:45 Ответить
 
 