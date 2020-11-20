С начала суток оккупанты четыре раза нарушили режим прекращения огня, потерь нет, - штаб ОС. ВИДЕО
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Российско-оккупационные войска с начала суток четыре раза открывали неприцельный огонь.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-центр ООС.
Так, в районе населенного пункта Шумы противник пытался спровоцировать наших защитников, открыв огонь из стрелкового оружия. Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг применил гранатометы различных систем, стрелковое оружие неподалеку Авдеевки, Каменки и Водяного.
Неприцельный огонь не представлял угрозы для жизни и здоровья украинских воинов, поэтому огонь они не открывали. Боевых потерь и ранений среди воинов Объединенных сил нет.
В районе проведения операции должным выполняют задания другие составляющие сил обороны. Так, саперами ДСНС разминировано более 16 гектаров территории в прифронтовом районе и передано на уничтожение 188 взрывоопасных предметов.
В районе проведения операции Объединенных сил ситуация остается контролируемой украинским воинами.
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Потерянное не возвращено.
Шепетівський ремонтний завод провів випробування новітньої реактивної системи залпового вогню "Буревій", яка планується на заміну застарілим РСЗВ "Ураган".
РСЗВ "Буревій" калібром 220-мм використовує всі наявні реактивні снаряди як для "Урагану", так і нові зі збільшеною з 35 до 65 км дальністю знищення цілей, що розробляються КБ "Південне" у рамках програми "Тайфун-2".
"Буревій" оснащено цифровою системою управління вогню та системою обміну інформацією на полі боя. Це дозволяє включити ракетну систему у єдиний розвідувально-ударний контур, разом із засобами розвідки (наприклад БПЛА), дані з яких у режимі онлайн передається на засоби ураження, що мінімізує час від виявлення цілей до їх знищення.
ВІДЕО https://uprom.info/news/vpk/novitnya-**********-rszv-burevij-projshla-vyprobuvannya-foto-video/
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