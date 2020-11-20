Накануне годовщины Майдана Офис Президента готовит провокации против Порошенко и "ЕС", - Арьев

По заказу Офиса Президента Зеленского в Киеве организовывают провокации, направленные против пятого Президента Петра Порошенко и партии "Европейская Солидарность".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил нардеп Владимир Арьев.

Парламентаарий с журналистами приехал в место сбора так называемых "пикетчиков" под транспортной развязкой на Лыбидской площади. Мужчины спортивного телосложения отказались объяснять цель собрания и заявили, якобы едут "на футбол". Увидев журналистов, неизвестные разбежались в темноте.

По информации Арьева, планируется провокация возле дома пятого президента Порошенко. Утром также состоялся "пикет" у офиса партии "Европейская Солидарность", часть участников которого не смогла даже объяснить суть своих требований, отказывались от общения и прятали лица.

"Времена титушок, когда Янукович посылал на оппозицию натренированных и проплаченных людей, вернулись. Вы видите группу людей, которые сейчас собираются по заказу Офиса Президента Украины, лично Зеленского, который испугался того, что ему приходится отвечать за все, что он сделал, в частности, за развал финансов, за полный провал подготовки ко второй волне коронавируса. Он сейчас пытается все свои провалы переключить на своего предшественника Порошенко", - отметил нардеп.

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"Сейчас люди собираются ехать за деньги Офиса Президента и устраивать акцию, по нашей информации, под домом пятого Президента Петра Порошенко. Все это напрямую связано с той акцией, которая сегодня была под домом, где расположен Офис "Европейской Солидарности", - добавил Арьев.

"Сегодня титушками фактически порочится годовщина Революции Достоинства. 7 лет назад люди вышли с протестом против власти, а сегодня Офис Президента собирает проплаченных людей для того, чтобы опорочить годовщину Революции Достоинства", - подчеркнул парламентарий.

Арьев считает, что в Офисе Президента пытаются отвлечь внимание от катастрофических провалов власти и все более очевидной коллаборации с пророссийской пятой колонной.

"На фоне обысков в Музее Небесной Сотни, преследования активистов Майдана, возбуждения по заявлению Рената Кузьмина уголовного дела против лидеров Революции Достоинства Офис Президента Зеленского пытается создать фейковый информационный повод и дискредитировать лидера оппозиционной политической силы", - убежден Арьев.

"Мы считаем, что это является ярким проявлением слабости власти. Потому что сильная власть берет на себя ответственность. И уже, Владимир Александрович Зеленский, пора отвечать за полтора года своей деятельности, а не пытаться все спихнуть на своего предшественника. Полтора года - это уже сейчас все ваши фейлы. Потому что сегодня вы разваливаете и разворовываете армию, крадете миллиарды гривен на программе "Большой стройки", - отметил Арьев.

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