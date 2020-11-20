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Арьев (655) Зеленский (16530) Порошенко (19362) провокация (1443) Европейская Солидарность (998)

Накануне годовщины Майдана Офис Президента готовит провокации против Порошенко и "ЕС", - Арьев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Накануне годовщины Майдана Офис Президента готовит провокации против Порошенко и

По заказу Офиса Президента Зеленского в Киеве организовывают провокации, направленные против пятого Президента Петра Порошенко и партии "Европейская Солидарность".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил нардеп Владимир Арьев.

Парламентаарий с журналистами приехал в место сбора так называемых "пикетчиков" под транспортной развязкой на Лыбидской площади. Мужчины спортивного телосложения отказались объяснять цель собрания и заявили, якобы едут "на футбол". Увидев журналистов, неизвестные разбежались в темноте.

По информации Арьева, планируется провокация возле дома пятого президента Порошенко. Утром также состоялся "пикет" у офиса партии "Европейская Солидарность", часть участников которого не смогла даже объяснить суть своих требований, отказывались от общения и прятали лица.

"Времена титушок, когда Янукович посылал на оппозицию натренированных и проплаченных людей, вернулись. Вы видите группу людей, которые сейчас собираются по заказу Офиса Президента Украины, лично Зеленского, который испугался того, что ему приходится отвечать за все, что он сделал, в частности, за развал финансов, за полный провал подготовки ко второй волне коронавируса. Он сейчас пытается все свои провалы переключить на своего предшественника Порошенко", - отметил нардеп.

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"Сейчас люди собираются ехать за деньги Офиса Президента и устраивать акцию, по нашей информации, под домом пятого Президента Петра Порошенко. Все это напрямую связано с той акцией, которая сегодня была под домом, где расположен Офис "Европейской Солидарности", - добавил Арьев.

"Сегодня титушками фактически порочится годовщина Революции Достоинства. 7 лет назад люди вышли с протестом против власти, а сегодня Офис Президента собирает проплаченных людей для того, чтобы опорочить годовщину Революции Достоинства", - подчеркнул парламентарий.

Арьев считает, что в Офисе Президента пытаются отвлечь внимание от катастрофических провалов власти и все более очевидной коллаборации с пророссийской пятой колонной.

"На фоне обысков в Музее Небесной Сотни, преследования активистов Майдана, возбуждения по заявлению Рената Кузьмина уголовного дела против лидеров Революции Достоинства Офис Президента Зеленского пытается создать фейковый информационный повод и дискредитировать лидера оппозиционной политической силы", - убежден Арьев.

"Мы считаем, что это является ярким проявлением слабости власти. Потому что сильная власть берет на себя ответственность. И уже, Владимир Александрович Зеленский, пора отвечать за полтора года своей деятельности, а не пытаться все спихнуть на своего предшественника. Полтора года - это уже сейчас все ваши фейлы. Потому что сегодня вы разваливаете и разворовываете армию, крадете миллиарды гривен на программе "Большой стройки", - отметил Арьев.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+35
Снова титушки. Все повторяется. Судьба Овоща Зелю и его холуев ничему не научила.
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20.11.2020 17:56
+31
Що їх карьожить у ці дні , як чортів на ********** паличці то це факт...
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20.11.2020 17:53
+26
в зєлі вища освіта в юридичній галузі..... ти бачив в його рішеннях, хоча б одне, яке б свідчило, що цей дибіл розбирається в законах? 5 студентських років єврейський хлопчик забавлявся в квн
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20.11.2020 18:00
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зваж, плакатики касапською, ворожою...
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20.11.2020 19:51 Ответить
Та від цього примітивного сміття можна всякого очікувати.
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20.11.2020 19:25 Ответить
А где же патриоты которые по всей Украине ездили следом за Порохом и троллили его?
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20.11.2020 19:38 Ответить
так це ж вони і є (за кого Ар'єв розказує)! Це- їм просто транш дали! Цікаве, але не принципове питання, "хто транш дав"...
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20.11.2020 19:50 Ответить
Уже начали принимать "активистов" под камеру как положено. Интересные вещи рассказывают
https://www.facebook.com/pogrebiskii/posts/215220116683333
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20.11.2020 19:41 Ответить
Напередодні річниці Майдану Офіс президента готує провокації проти Порошенка і "ЄС", - Ар'єв - Цензор.НЕТ 8281
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20.11.2020 20:20 Ответить
кому зараз потрібен "той, що волав з трахтора"..? і якій, крім цього волання, стосунок він має до Майдану..?
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20.11.2020 20:43 Ответить
Шо,пиТары,обосрались возле дома Порошенко-теперь воете,шо не очень то и хотелось))))фууу,гниль зезажопная...
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20.11.2020 21:20 Ответить
вроджена елітність з вас аж пре..
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20.11.2020 21:23 Ответить
Напередодні річниці Майдану Офіс президента готує провокації проти Порошенка і "ЄС", - Ар'єв - Цензор.НЕТ 8055 Напередодні річниці Майдану Офіс президента готує провокації проти Порошенка і "ЄС", - Ар'єв - Цензор.НЕТ 3271 Напередодні річниці Майдану Офіс президента готує провокації проти Порошенка і "ЄС", - Ар'єв - Цензор.НЕТ 8055
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21.11.2020 00:47 Ответить
Серед мене причаївся найзапекліший поціновувач таланту найпрогресивнішого 5-го президента-реформатора України, тому щиро зичу вельмишановному Петру Олексійовичау Порошенкові, щоб загратоване вікно його тюремної камери виходило на південну сторону буцегарні.
А щоб Порохатому Баризі веселіше сиділося, було б добре, якби між нарами Порохла і парашою стояли б нари ЗЕленошмарклевого БлаЗЕня.
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20.11.2020 22:16 Ответить
туфта.
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21.11.2020 00:00 Ответить
Так нема ж кращого задоволення, ніж під час гулянки на честь Майдана, Порохатому в рояль насрати. А ще б добре запросити пілотів «Крижопільських Авіаліній», щоб вони Порохла на «Кукурудзу» підсадили.
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21.11.2020 11:33 Ответить
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