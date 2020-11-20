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Зеленский болеет COVID-19 "не в супер-легкой форме" и лечится в "Феофании" по решению врачей, - замглавы ОП Тимошенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский болеет COVID-19

Решение о лечении президента Украины Владимира Зеленского в больнице "Феофания" было принято врачами. Госпитализация никак не сказалась на работоспособности главы государства.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Решение поместить его в больницу было принято врачами. Они лучше, чем кто бы то ни было, оценивают ситуацию", - сказал Тимошенко.

"Я бы не сказал, что он (Зеленский. - Ред.) болеет в какой-то супер-легкой форме", - добавил заместитель главы Офиса президента.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский сообщил, что его повторный тест на COVID-19 пока оказался позитивным, но он чувствует себя все лучше

По словам Тимошенко, госпитализация президента не сказалась на графике работы.

"У нас все время продолжается работа в телефонном режиме. Везде установлены системы видеосвязи, в том числе спецсвязь проведена в "Феофании". Президент все время проводит различные совещания, в разных составах. Работа не останавливается. А президент, опять же - согласно решению врачей, находится в больнице под наблюдением", - сказал он.

9 ноября президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщили, что заболели Covid-19. Позже советник Ермака Михаил Подоляк рассказал, что Зеленский и Ермак проходят лечение от Covid-19 в больнице "Феофания".

Также на Цензор.НЕТ: Состояние здоровья Зеленского улучшается с каждым днем, - Мендель

18 ноября пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что Зеленский с каждым днем чувствует себя все лучше.

19 ноября президент сообщил, что его повторный тест на COVID-19 оказался позитивным, но он чувствует себя все лучше.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+28
Не пройдет, уродец зеленый.
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20.11.2020 17:58
+23
Если и окочурится, то не от ковида, поскольку оно им не болеет
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20.11.2020 18:11
+18
Якщо бубочка на щось і хворіє, так то на залежність від білого борошна...
І форма там давно не легка...
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20.11.2020 18:01
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Страница 2 из 2
Да не, ну чо вы в самом деле.... Болен человек. И неважно, что болезнь другая, эта, как ее... медвежья, главное не мешайте болеть, может еще поправится...
https://www.youtube.com/watch?v=UDIjDN2sHKY&feature=emb_logo
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20.11.2020 22:24 Ответить
Нет зевыродка в Феофании, мнимый больной или обгадившийся симулянт.
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20.11.2020 23:30 Ответить
Клоун заховався у Феофанії, або його заховали напередодні річниці Революції Гідності і державного свята День Гідності та Свободи, щоб не проводити офіційних церемоній. Не випадково вчора з'явилась інформація, про відкриття ДБР провадження щодо державного перевороту під час Майдану 2013 - 2014 рр. Зрозуміло, що для блазня і для шобла слуг бєні і кремля цей день не є подією у їх житті. Коли беркут вбивав людей на Майдані, клоун шутіл про "********** палочкі", коли воїни ціною свого життя стримували ворога на Донбасі, 4-разовий уклоніст шутіл про "пєрєдвіжєніє граніц" і про Україну - "актрісу із нємєцкіх фільмов для взрослих". Але кримінальна справа про держпереворот напередодні 7-ї річниці Революції Гідності - це свідчення того, що підлість і цинізм цього миршавого, нікчемного створіння не має меж.

Ти ж падаль став президентом завдяки Революції Гідності. Тільки пляму, яку ти ница мерзото, цим кримінальним провадженням щодо держперевороту поставив на собі, вже не змиєш доки жити будеш.
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20.11.2020 23:33 Ответить
Ніхто вам вже не вірить, що би ви не розповідали.
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20.11.2020 23:58 Ответить
Кацапи активувалися.
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21.11.2020 00:42 Ответить
Не має його у Феофанії, там навіть охорони президента ніхто не бачив.

Чи справді Зеленський перебуває у "Феофанії": спецрозслідування "Прямого". https://www.youtube.com/watch?v=sQexWOI5LNk
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21.11.2020 00:45 Ответить
Лежит, бедненький, под кислородом и "клетчатым одеялом". Совсем как Насиров. А еще недавно в видосике такой бодренький был.
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21.11.2020 01:46 Ответить
Фотка стара, не відповідає дійсності: воно ж запухше зараз.
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21.11.2020 08:41 Ответить
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