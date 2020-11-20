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Как профильные больницы для лечения COVID-19 могут быть использованы санатории, - замглавы ОП Тимошенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Как профильные больницы для лечения COVID-19 могут быть использованы санатории, - замглавы ОП Тимошенко

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко заявил, что в случае нехватки больниц для перепрофилирования под лечение заболевших COVID-19 областные государственные администрации должны сконцентрироваться на использовании санаториев.

Об этом сообщил Тимошенко в интервью Интерфакс-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"В некоторых регионах действительно больницы перепрофилировать невозможно. Мы отрабатываем два пути. Первый – это санатории. Минздрав оценил, сколько денег нужно потратить на техническое оснащение и ремонты в санаториях и Дворцах спорта. Выяснилось, что санатории дешевле. Обладминистрациям дано задание, чтобы они сначала сконцентрировались на больницах, а если их не хватает – на санаториях. Если нет санаториев, - тогда смотрим спортзалы и все остальное. Думаю, что в ближайшие недели будут сделаны несколько госпиталей уже не на базе больниц", - сказал Тимошенко.

По его словам, идет работа и над увеличением количества коек в каждой больнице.

"У нас изначально было 50 тыс. коек под больных COVID-19. На совместном "селекторе" с президентом и премьером было принято решение, что необходимо 100 тыс. Мы должны знать, что они у нас есть. Не будет в них необходимости – и хорошо. Все обладминистрации получили задание, койки нашли, они уже занесены в базу, доставляют необходимое оборудование, которое необходимо для заключения договоров с Национальной службой здоровья по COVID. Реально у нас таких коек 92 тыс", - указал Тимошенко.

Замглавы ОП отметил, что каждую неделю "дооткрываются" больницы для лечения больных COVID-19.

"Регион, как только доходит до порога, обозначенного Минздравом, присылает письмо, чтобы дали разрешение на перепрофилирование больницы под COVID. Минздрав отправляет, договор с НСЗУ, меняется логистика скорых помощей", - рассказал Тимошенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский болеет COVID-19 "не в супер-легкой форме" и лечится в "Феофании" по решению врачей, - замглавы ОП Тимошенко
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Топ комментарии
+3
Да подселять их надо в квартиры голосовавших за Зеку!!!!
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20.11.2020 18:16
+1
Еще один титушка околовсяческих наук нарисовался. Хватит и Степанова. Вот только вопрос -- Чем вы занимались последние полгода, когда не воровали деньги из ковидного фонда?
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20.11.2020 18:08
+1
ДОшло наконец на пике эпидемии .А весной что непонятно было что необходимо готовить коечный фонд под вторую волну? И что санатории и профилактории идеально для этого подходят. ПОл года коту под хвост, даже Янукович и то сработал бы гораздо лучше чем эти дурачки квнщики.
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20.11.2020 19:57
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Еще один титушка околовсяческих наук нарисовался. Хватит и Степанова. Вот только вопрос -- Чем вы занимались последние полгода, когда не воровали деньги из ковидного фонда?
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20.11.2020 18:08 Ответить
Как профильные больницы для лечения COVID-19 могут быть использованы санатории, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 8228
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20.11.2020 18:08 Ответить
Правильно. Тем более, что сейчас санатории стоят пустые. Как профильные больницы для лечения COVID-19 могут быть использованы санатории, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 7213
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20.11.2020 18:09 Ответить
ага , мона ичо лавочки в скверах и в метро Как профильные больницы для лечения COVID-19 могут быть использованы санатории, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 7412
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20.11.2020 18:22 Ответить
Да подселять их надо в квартиры голосовавших за Зеку!!!!
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20.11.2020 18:16 Ответить
Он притянул на себе и продолжает торить дорожку всей мрази от Зека и правда , как карикатура это Нелошистое ЗЕ на большого тупого ЗЕКА - тупой и еще тупее ...
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20.11.2020 18:31 Ответить
Как профильные больницы для лечения COVID-19 могут быть использованы санатории, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 306
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20.11.2020 18:29 Ответить
И санатории, и казармы, и коровники. сельсоветы. забегайловки и погреба для выращивания грибов.
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20.11.2020 18:46 Ответить
А в санаторіях є кисень , интенсивна терапія, реанімаціїї????
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20.11.2020 18:46 Ответить
А какая разница? Асфальт есть.
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20.11.2020 18:47 Ответить
Дурдом клоунский,толку от койко мест если вирусологов нет,да и инфекционисты знаниями не блещут. Как профильные больницы для лечения COVID-19 могут быть использованы санатории, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 2912
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20.11.2020 18:48 Ответить
Клоунов можно из цирка привлеч они в Отличие от Зеленского диплом имеют!
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20.11.2020 19:00 Ответить
Воо врет 25% на весну!
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20.11.2020 19:23 Ответить
Та ти що, санаторії? А в нас в районі два роки тому закрили одну спеціалізовану інфекційну лікарню, а іншу другу міську аргументуючи, реформою та недостатнім фінансуванням. Ну, про школи мовчу це ж до теми "пандемії" не відноситься.
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20.11.2020 19:37 Ответить
ДОшло наконец на пике эпидемии .А весной что непонятно было что необходимо готовить коечный фонд под вторую волну? И что санатории и профилактории идеально для этого подходят. ПОл года коту под хвост, даже Янукович и то сработал бы гораздо лучше чем эти дурачки квнщики.
показать весь комментарий
20.11.2020 19:57 Ответить
 
 