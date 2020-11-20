Как профильные больницы для лечения COVID-19 могут быть использованы санатории, - замглавы ОП Тимошенко

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко заявил, что в случае нехватки больниц для перепрофилирования под лечение заболевших COVID-19 областные государственные администрации должны сконцентрироваться на использовании санаториев.

Об этом сообщил Тимошенко в интервью Интерфакс-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"В некоторых регионах действительно больницы перепрофилировать невозможно. Мы отрабатываем два пути. Первый – это санатории. Минздрав оценил, сколько денег нужно потратить на техническое оснащение и ремонты в санаториях и Дворцах спорта. Выяснилось, что санатории дешевле. Обладминистрациям дано задание, чтобы они сначала сконцентрировались на больницах, а если их не хватает – на санаториях. Если нет санаториев, - тогда смотрим спортзалы и все остальное. Думаю, что в ближайшие недели будут сделаны несколько госпиталей уже не на базе больниц", - сказал Тимошенко.

По его словам, идет работа и над увеличением количества коек в каждой больнице.

"У нас изначально было 50 тыс. коек под больных COVID-19. На совместном "селекторе" с президентом и премьером было принято решение, что необходимо 100 тыс. Мы должны знать, что они у нас есть. Не будет в них необходимости – и хорошо. Все обладминистрации получили задание, койки нашли, они уже занесены в базу, доставляют необходимое оборудование, которое необходимо для заключения договоров с Национальной службой здоровья по COVID. Реально у нас таких коек 92 тыс", - указал Тимошенко.

Замглавы ОП отметил, что каждую неделю "дооткрываются" больницы для лечения больных COVID-19.

"Регион, как только доходит до порога, обозначенного Минздравом, присылает письмо, чтобы дали разрешение на перепрофилирование больницы под COVID. Минздрав отправляет, договор с НСЗУ, меняется логистика скорых помощей", - рассказал Тимошенко.

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