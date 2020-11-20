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Раненый вчера возле Авдеевки воин эвакуирован в Днепр, угрозы жизни нет, - Минобороны

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Раненый вчера возле Авдеевки воин эвакуирован в Днепр, угрозы жизни нет, - Минобороны

В Днепропетровскую областную клиническую больницу имени Мечникова эвакуационным транспортом доставлен военнослужащий Объединенных сил, который получил ранение в районе Авдеевки Донецкой области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

По словам генерального директора ОКБ им. Мечникова Сергея Рыженко, военнослужащему ВСУ оказали помощь в 66-м военном мобильном госпитале, а затем доставили на дальнейшее лечение в Днепр.

"21-летний воин получил тяжелую черепно-мозговую травму, акубаротравму и ранение глаза. По прибытии в больницу Мечникова раненого осмотрели все специалисты и обработали раны. Пациент лечится в отделении политравмы. Он в состоянии средней тяжести, понемногу идет на поправку и сейчас угрозы жизни военного нет", - сообщил Рыженко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинский воин получил осколочное ранение в результате обстрела оккупантами, враг открывал огонь в районе Авдеевки, - штаб ОС. ВИДЕО

Уже сегодня вечером раненого планируют перевести в нейрохирургическое отделение.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+7
а...так получается...что не считается? ну раз угрозы нет.. неприцельно и без нарушения тишины
(Господи! что за неправдоподобный бред приходится одним говорить, другим слушать)
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20.11.2020 18:09
+7
Одужуй, герою.
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20.11.2020 18:14
+5
А ЧТО ТАМ С ПЕРЕМИРИЕМ? УСТОЙЧИВОЕ?
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20.11.2020 18:15
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а...так получается...что не считается? ну раз угрозы нет.. неприцельно и без нарушения тишины
(Господи! что за неправдоподобный бред приходится одним говорить, другим слушать)
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20.11.2020 18:09 Ответить
Да и не ранение и кантузия у него, а всего лишь тяжелая черепно-мозговая травма, акубаротравма и ранение глаза. А это можно не считать.
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21.11.2020 01:42 Ответить
Одужуй, герою.
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20.11.2020 18:14 Ответить
А ЧТО ТАМ С ПЕРЕМИРИЕМ? УСТОЙЧИВОЕ?
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20.11.2020 18:15 Ответить
еще и как!
горят вражеские САУ от наших Байрактаров!

https://www.youtube.com/watch?v=nt7saDD9iP0&feature=emb_title
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20.11.2020 20:12 Ответить
судя по видосику это лето, а судя по картинке наведения это не байрактары, а другой тип. Но зрелище приятное. Спасибо!
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20.11.2020 21:04 Ответить
1. съемка - не с Байрактара, а вот поражение цели - это либо управляемый снаряд, либо ударный БПЛА (а других кроме Бацрактаров у Украины нет)
2. на видосике не лето, а скорее осень, где-то сентябрь... ну так Байрактары уже там были + такие видосики наши всегда публикуют спустя время (вот у турок другой подход)
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20.11.2020 21:49 Ответить
пы.сы.
это обычная тема, когда дрон-разведчик обнаруживает цель и наводит на нее уже другой дрон - ударный
потом разведчик корректирует работу ударника и ведет запись
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20.11.2020 21:51 Ответить
Есть угроза . Назовите мне государство , которое в течении шести лет войны , получает только раненных и убитых .
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20.11.2020 19:19 Ответить
война - она такая
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20.11.2020 20:12 Ответить
 
 