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Новости Политика Украины
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Лукашенко (3501) Кулеба Дмитрий (2634)

Кулеба отреагировал мемом из фантастического фильма на слова Лукашенко о том, что спецслужбы США из центров под Киевом "качают планету"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на слова Александра Лукашенко о том, что американские спецслужбы из специально созданных в Киеве центров "качают планету", видеомемом из фантастического телесериала "Звездный путь".


Как передает Цензор.НЕТ, ответную реакцию Кулеба обнародовал в Твиттере.

На видеоотрывке персонаж телесериала, действие которого разворачивается в 2364-2370 годах, капитан Жан-Люк Пикар затруднительно качает головой.


Как сообщал Цензор.НЕТ  ранее во время посещения ОАО "Гомсельмаш" Александр Лукашенко заявил, что, по данным белорусской и российской разведки, американские спецслужбы создали сначала под Варшавой, а "теперь в Киеве", центры и с помощью современных технологий и интернета "расшатывают обстановку на всей планете ".

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+16
Лукашенко это уже клиническая психиатрия.
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20.11.2020 18:48
+11
от, кляті піндоси..... так качають, що в бацьки картопля, на городі, сама повилазила з землі Кулеба отреагировал мемом из фантастического фильма на слова Лукашенко о том, что спецслужбы США из центров под Киевом "качают планету" - Цензор.НЕТ 7748
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20.11.2020 18:48
+8
це говорить тільки про те, що він вважає білорусів такими ж ідіотами, як і кацапів, які вірять в цю дурню
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20.11.2020 18:50
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З Феофанії?
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20.11.2020 18:45 Ответить
Як би ж Зараз з Феофанії тільки гной качать можно з таким преЗЕдентом
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20.11.2020 18:49 Ответить
Лукашенко это уже клиническая психиатрия.
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20.11.2020 18:48 Ответить
це говорить тільки про те, що він вважає білорусів такими ж ідіотами, як і кацапів, які вірять в цю дурню
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20.11.2020 18:50 Ответить
Кулеба відреагував мемом із фантастичного фільму на слова Лукашенка про те, що спецслужби США з центрів під Києвом "качають планету" - Цензор.НЕТ 1902
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20.11.2020 19:33 Ответить
самокритично.
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20.11.2020 19:45 Ответить
я, я, майн фюрер
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20.11.2020 20:36 Ответить
от, кляті піндоси..... так качають, що в бацьки картопля, на городі, сама повилазила з землі Кулеба отреагировал мемом из фантастического фильма на слова Лукашенко о том, что спецслужбы США из центров под Киевом "качают планету" - Цензор.НЕТ 7748
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20.11.2020 18:48 Ответить
Навіть жук колорадський до Колорадо втік
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20.11.2020 18:52 Ответить
Ага. А ще вишикувалась в шеренги і організовано тікає за кордон.
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20.11.2020 18:52 Ответить
То бацько жалкує, що в нього тільки кацапський розвідцентр а він хоче, щоб як у Польщі та в Україні.
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20.11.2020 19:03 Ответить
Кулєба, тобі не соромно представляти такого потерпілого , Чим Лука жалюгідніший ніж наш ?У першого того хоч причандали міцні .
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20.11.2020 18:50 Ответить
Лукашенко зробив з Білорусі цукерку, кращу ніж в ЄС. Україна, як бідна родичка. І влада вже заявила, що тепер у нас "сверхзадача" досягти рівня Білорусі (!). Тому білоруси і не хочуть ні на Захід, ні на Схід. Вони просто бісяться з жиру. І кусають щедру руку, яка їм дає. А що роблять із скаженими собаками?
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20.11.2020 20:21 Ответить
Шо ти мелеш , ідіотка , ти про щедру руку кремля тут теревениш ?!
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20.11.2020 20:48 Ответить
Вона у всіх новинах про лукашенківську Бєларусь порівнює її з цукеркою.
Видно, хвора на цукровий діабет головного мозку. Кулеба відреагував мемом із фантастичного фільму на слова Лукашенка про те, що спецслужби США з центрів під Києвом "качають планету" - Цензор.НЕТ 8642
Або, що більш імовірно, кацапська ботяра зі знанням української мови.
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20.11.2020 21:32 Ответить
Их спамят. Погуляй в спаме, неадекватка
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21.11.2020 05:38 Ответить
Хороший мемчик, классический. Подходит практически во всех случаях, когда Лукадрыщ открывает рот.
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20.11.2020 18:51 Ответить
У Луки годинник на правій руці. Всьо як у *****.
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20.11.2020 18:51 Ответить
Такой анекдот из Ютьюба зарубили... Кулеба отреагировал мемом из фантастического фильма на слова Лукашенко о том, что спецслужбы США из центров под Киевом "качают планету" - Цензор.НЕТ 4580 Кулеба отреагировал мемом из фантастического фильма на слова Лукашенко о том, что спецслужбы США из центров под Киевом "качают планету" - Цензор.НЕТ 4580
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20.11.2020 18:52 Ответить
Шо то кулебяка как то по сиртаки тужица, нет бы пару тройку нот протеста подать или сделать супержесткую заяву, шобы поставить зарвавшегося байка в стрйло
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20.11.2020 18:53 Ответить
Кулеба відреагував мемом із фантастичного фільму на слова Лукашенка про те, що спецслужби США з центрів під Києвом "качають планету" - Цензор.НЕТ 9314
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20.11.2020 18:58 Ответить
Шо убийца лука, шо *****, однояйцевые

Кулеба отреагировал мемом из фантастического фильма на слова Лукашенко о том, что спецслужбы США из центров под Киевом "качают планету" - Цензор.НЕТ 3159
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20.11.2020 18:53 Ответить
У нас зараз теж не кращий. Слухай, якщо скинете Лукашенка- не придумайте Галигіна президентом обрати.
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20.11.2020 18:56 Ответить
Удачи вам цензорские Хренгдяблики...
не болейте...
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20.11.2020 18:54 Ответить
Ну почему фантастического, Жан-Люк Пикар жестикулирует в 2364 году потому как президентом Белоруси до тех пор Лука... А народ Белоруси к тому времени браво марширует по залитым кровью сограждан площадям, прославляя Великого Лучучхе.
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20.11.2020 18:54 Ответить
Кулеба відреагував мемом із фантастичного фільму на слова Лукашенка про те, що спецслужби США з центрів під Києвом "качають планету" - Цензор.НЕТ 7518
Кулеба відреагував мемом із фантастичного фільму на слова Лукашенка про те, що спецслужби США з центрів під Києвом "качають планету" - Цензор.НЕТ 1515
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20.11.2020 19:08 Ответить
Кулеба відреагував мемом із фантастичного фільму на слова Лукашенка про те, що спецслужби США з центрів під Києвом "качають планету" - Цензор.НЕТ 4953
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20.11.2020 19:08 Ответить
Тут другое. Ото уже давно сбитый лётчик, долбодятел пешеходный. Причём по своей же причине. Он это конечно понимает. И своими дуркецальными выпадами только себя всё сильнее топит. Не стоит трогать уже. То Кулеба зря так. Забыть, стереть, посмеятся может быть---осталось чуть. Посмешище стало для всех.
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20.11.2020 19:14 Ответить
шо? Кулеба дарма так? Хай сере на Україну й далі, а нам краще помовчати?
а ху-ху не хо-хо?
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20.11.2020 19:36 Ответить
Я считаю что зря. Председатель радгоспу стал кидатся гамном во все стороны. Забыв о том что сначала надо взять гамно в свои руки. Тем и позориться первый. Он ни кому уже не нужен. Давать сдачи надо, а пинать упавшего не стоит, не мы толкали ведь---сам яму себе откопал. Туда и дорога.
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20.11.2020 19:42 Ответить
Это не кулеба, это Украина отреагировала этим.
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20.11.2020 19:19 Ответить
лукаморья больше нет, от дубов простыл и след...
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20.11.2020 19:22 Ответить
...и коты с цепи дубовой убежали, больше нет.
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20.11.2020 19:27 Ответить
... а русалку в бочку посадили. И там ещё на неведомых дорожках растет лукашенкова картошка и 33 американских черных богатыря ту картошку тырят втихаря.
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20.11.2020 19:55 Ответить
топ новость, вот теперь заживём
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20.11.2020 19:26 Ответить
Кулеба відреагував мемом із фантастичного фільму на слова Лукашенка про те, що спецслужби США з центрів під Києвом "качають планету" - Цензор.НЕТ 9169
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20.11.2020 19:31 Ответить
Можно и другой мем привести
Кулеба відреагував мемом із фантастичного фільму на слова Лукашенка про те, що спецслужби США з центрів під Києвом "качають планету" - Цензор.НЕТ 9270
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20.11.2020 19:35 Ответить
Глобус Беларуси выходит на околоземную орбиту...
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20.11.2020 19:37 Ответить


Вашингтонский Обком



Против врача, который сообщил о том, что убитый Роман Бондаренко был трезв, прокуратура завела уголовное дело за разглашение врачебной тайны.
Таким образом, прокуратура показала, что Лукашенко, который заявил, что Бондаренко был пьян, оказался П@ЗДАБОЛОМ.
Какая неожиданность!
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20.11.2020 19:38 Ответить
лукавый болотный цыган опять в разнос пошел.
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20.11.2020 19:39 Ответить
Це ж треба! Американці їдуть у Київ, щоб вийти в Інтернет "качати планету"!
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20.11.2020 19:50 Ответить
Ну это логично. В Украине то интернет и быстрее и дешевле. Экономят, клятые капиталисты. Кулеба відреагував мемом із фантастичного фільму на слова Лукашенка про те, що спецслужби США з центрів під Києвом "качають планету" - Цензор.НЕТ 4164
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20.11.2020 20:16 Ответить
кремлевская страшилка озвучена: подталкивают на конфликт, чтобы миротворцами устроиться
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20.11.2020 20:40 Ответить
Кулеба відреагував мемом із фантастичного фільму на слова Лукашенка про те, що спецслужби США з центрів під Києвом "качають планету" - Цензор.НЕТ 2338
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20.11.2020 21:47 Ответить
НЕ КАЧАЙТЕ планету, дурні!!! Вона ж плоска і може перевернутись - ВСІ ЗАГИНЕМО....
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20.11.2020 23:05 Ответить
 
 