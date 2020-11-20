Средства из COVID-фонда на строительство дорог не направляли, - замглавы ОП Тимошенко

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявляет, что выделенные для борьбы с COVID-19 бюджетные средства не направляли на строительство дорог.

Об этом он заявил в интервью "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Первое: деньги на дороги – это деньги Дорожного фонда. Второе – кредитные деньги, когда "Укравтодор" заключает кредитные контракты с международными институциями. Третье – это деньги, которые были выиграны в Стокгольмском арбитраже. Да, действительно, какая-то часть из них была направлена в Общий фонд, но никто не забирал их из борьбы с коронавирусом! Это деньги, которые планировались на дороги! "Коронавирусные" деньги планировались отдельно, и часть из них не потрачена до сих пор", - сказал Тимошенко.

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Он отметил также, что это произошло по разным причинам.

"Где-то в этом нет необходимости, где-то тендер не провели, где-то действительно по этим позициям сейчас необходимости их тратить нет, Кабинет Министров перебрасывает их на другие позиции. Вы же поймите, это бюджетные деньги. Это не так, что ты из одного кармана взял, в другой положил. Это все равно процесс, который занимает несколько недель", - сказал Тимошенко.

Заместитель руководителя Офиса Президента также отметил, что 17 ноября Верховная Рада направила дополнительно 10 млрд грн в фонд по борьбе с коронавирусом для увеличения запаса, чтобы "всех успокоить".

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"То есть все эти инсинуации по поводу того, что деньги отправлены на дороги, а в коронавирусном фонде их нет – неправда. Деньги и сейчас есть", - подчеркнул он.