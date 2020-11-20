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Средства из COVID-фонда на строительство дорог не направляли, - замглавы ОП Тимошенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Средства из COVID-фонда на строительство дорог не направляли, - замглавы ОП Тимошенко

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявляет, что выделенные для борьбы с COVID-19 бюджетные средства не направляли на строительство дорог.

Об этом он заявил в интервью "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Первое: деньги на дороги – это деньги Дорожного фонда. Второе – кредитные деньги, когда "Укравтодор" заключает кредитные контракты с международными институциями. Третье – это деньги, которые были выиграны в Стокгольмском арбитраже. Да, действительно, какая-то часть из них была направлена в Общий фонд, но никто не забирал их из борьбы с коронавирусом! Это деньги, которые планировались на дороги! "Коронавирусные" деньги планировались отдельно, и часть из них не потрачена до сих пор", - сказал Тимошенко.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" Гетманцев объяснил, зачем строят дороги во время пандемии: "Больного человека надо довезти до больницы. Успеть"

Он отметил также, что это произошло по разным причинам.

"Где-то в этом нет необходимости, где-то тендер не провели, где-то действительно по этим позициям сейчас необходимости их тратить нет, Кабинет Министров перебрасывает их на другие позиции. Вы же поймите, это бюджетные деньги. Это не так, что ты из одного кармана взял, в другой положил. Это все равно процесс, который занимает несколько недель", - сказал Тимошенко.

Заместитель руководителя Офиса Президента также отметил, что 17 ноября Верховная Рада направила дополнительно 10 млрд грн в фонд по борьбе с коронавирусом для увеличения запаса, чтобы "всех успокоить".

Также на Цензор.НЕТ: В бюджете-2021 на медицину выделяют слишком мало денег, - Степанов

"То есть все эти инсинуации по поводу того, что деньги отправлены на дороги, а в коронавирусном фонде их нет – неправда. Деньги и сейчас есть", - подчеркнул он.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+44
МОРАЛЬНЫЕ УРОДЫ!
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20.11.2020 19:00
+32
Да вы хоть врать одинаково договоритесь, дебилы. Ведь вокруг не одни зебилы и проверить могут.

Средства из COVID-фонда на строительство дорог не направляли, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 9385
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20.11.2020 19:05
+22
А де гроші поділи ?
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20.11.2020 19:04
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МОРАЛЬНЫЕ УРОДЫ!
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20.11.2020 19:00 Ответить
―И вы терпите?
―Мы привыкли.
К дракону можно привыкнуть?
―Можно. Он очень добр.
―Что ж он такого доброго сделал?
―Ну как Вам сказать? Он очень много сделал для нашего города. При нем началось Большое строительство..."
(К/ф "Убить дракона").
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20.11.2020 19:20 Ответить
1 кислородный концентратор стоит 1 тыс. $
1 километр дороги - 10 мил. $
---------------------------------------------------------
1 километр дороги = 10 000 кислородных концентраторов,т.е
минимум 10 000 спасенных жизней !!!!!

да здравствует большая "Дорога жизни" "Дорога смерти" Великого вора ЗЕ !

Час рекордів. Півмільярда доларів за 30 км дороги

Кошти з COVID-фонду на будівництво доріг не направляли, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 5655Укравтодор у найбільшому в своїй історії тендері зашив унікальну ціну дороги - $10 млн за кілометр.

http://nashigroshi.org/2020/07/15/chas-rekordiv-pivmil-iarda-dolariv-za-30-km-dorohy/
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20.11.2020 19:44 Ответить
ну вы немного загнули. 1км (новой одгополосной! дороги) - 1 лям зелени (у нас, а в некоторых странах доходит до 2,5 ляма, но там и дороги другие, хоть и однополосные)

Для того, что б не было вопросов - однополосная, это по одной полосе в обоих направлениях!
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20.11.2020 20:20 Ответить
ну а 10 лямов, это минимум 4х полоска в каждую сторону с дорожной инфраструктурой!
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20.11.2020 20:21 Ответить
Я хренею, ложь на лжи и ложью погоняет!
Ноябрь, ребята, шиносервисы уже потирают руки.
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20.11.2020 19:35 Ответить
и ничо он не врет!деньги из ковидфонда ПЕРЕВЕЛИ дорожникам на ремонт дорог,а вот как их ПОТРАТИЛИ то это уже третья история!
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20.11.2020 20:19 Ответить
Ну вот ,наконец-то всё разъяснилось ... Средства из COVID-фонда на строительство дорог не направляли, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 7528
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20.11.2020 19:01 Ответить
ск, это пять))) это такой троллинг-95, да
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20.11.2020 19:01 Ответить
Кошти з COVID-фонду на будівництво доріг не направляли, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 171
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20.11.2020 19:20 Ответить
А в тих очах відчувається уся біль жидівського народу...
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20.11.2020 22:51 Ответить
звідси проста істина- ніякого ковід фонду немає! є лише фонд бдівництва доріг
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20.11.2020 19:02 Ответить
зебилы, где деньги?
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20.11.2020 19:03 Ответить
А де гроші поділи ?
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20.11.2020 19:04 Ответить
Тута

Средства из COVID-фонда на строительство дорог не направляли, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 1851
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20.11.2020 19:07 Ответить
Та щз ними трапилось як з зерном Держрезерву, тільки це вже не миші, а "хом*яки".
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20.11.2020 19:43 Ответить
ті миші, що зерно з`їли - зараз на джипах їздять далі щось в держави їздять
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20.11.2020 19:57 Ответить
совсем дебил?
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20.11.2020 19:04 Ответить
Шариков с замашками гопника. Вы еще не слышали как оно мурчит.
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20.11.2020 19:06 Ответить
Да вы хоть врать одинаково договоритесь, дебилы. Ведь вокруг не одни зебилы и проверить могут.

Средства из COVID-фонда на строительство дорог не направляли, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 9385
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20.11.2020 19:05 Ответить
ГРОШІ на ковід ВКРАДЕНІ ! Кошти з COVID-фонду на будівництво доріг не направляли, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 767
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20.11.2020 19:41 Ответить
Он какбэ и не брешет. Поскольку бабло украли, то говорит правду - "не направлялись". Медальку "новому лиццу". Можно в ж*опу, но тогда с заусеницами по 3 см.
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20.11.2020 22:53 Ответить
мне нравиццо,як бредят на мендельштрассе...всем составом.
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20.11.2020 19:05 Ответить
Таки да. Свежий кокс им что-ли подвезли? Сегодня прямо праздник дебилизма какой-то.
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20.11.2020 19:11 Ответить
пофиг на что они планировались, если они попали в фонд, их использование регламентируется законом, и дорог там нет
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20.11.2020 19:06 Ответить
Уявіть, оця дрібна бібізяна присвоїла кошти, які здобула попередня команда у війні з рашкою, і пустила в розпал епідемії на свій піар - велике будівництво зеленського.
Твоя імпотентна команда, яка все здає кацапам, піариться на здобутках Порошенка.
Ничтожества.
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20.11.2020 19:06 Ответить
Нет дорог, нет и средств!
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20.11.2020 19:07 Ответить
Ага.. Ну конечно же... И в МВД тоже 2 лярда не давали.. Ну тогда вопрос: куда "ысчезло" 40 млрд грн?
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20.11.2020 19:08 Ответить
Порох разворовал.
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20.11.2020 19:09 Ответить
Російський агент Деркач влаштував телеміст Москва-Київ з попами, Корчєвніковим та боксерами
https://youtu.be/j41DlFeCS20
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20.11.2020 19:09 Ответить
До речі, москалі в траурі - помер сербський патріарх що проводив компанію проти надання Томосу.
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20.11.2020 19:12 Ответить
Сльози мешают мне говорить... Кошти з COVID-фонду на будівництво доріг не направляли, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 1883
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20.11.2020 19:18 Ответить
Українською: яка сумна новина)))
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20.11.2020 20:07 Ответить
Что, и до дорог тоже не дошли? Вот это скорость воровства. Воруют с наворованного.
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20.11.2020 19:10 Ответить
Вышли на высший уровень с турборежима на турбоворовство.
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20.11.2020 19:23 Ответить
Мы уже привыкли за время каденции шмаркли, что чёрное это белое. Давайте уже всю табличку выучим.
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20.11.2020 19:11 Ответить
Та ладно
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20.11.2020 19:11 Ответить
Мне вчера семейный врач сказала, что повторный ПЦР тест не нужно делать согласно Приказу 722 после болезни. Наверняка потому что экономят тесты.
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20.11.2020 19:11 Ответить
У нас тоже не делают после болезни. Просто позитив может ещё держаться долго
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20.11.2020 19:15 Ответить
Тесты показывают то есть, то нет ковида. Капец. Чума 21 века.
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20.11.2020 19:15 Ответить
А зачем его делать? Для чего?
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20.11.2020 20:28 Ответить
Кирилл, не п-сди.

https://focus.ua/economics/464333-bolshaja-strojka-fond-koronavirus-ukraina
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20.11.2020 19:11 Ответить
«Третье - это деньги, которые были выиграны в Стокгольмском арбитраже. Да, действительно, какая-то часть из них была направлена в Общий фонд Источник: https://censor.net/ru/n3232387»
А ведь можно было ещё 12 млрд евро выиграть - и Витренко подготовил иски
НО Ермак уговорил БУБОЧКУ подарить их хутину
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20.11.2020 19:12 Ответить
Н-да, с фантазией - не очень
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20.11.2020 19:12 Ответить
Тогда где деньги, Зин........?
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20.11.2020 19:13 Ответить
Потом удивляются шо вам МВФ денег не дает.
А сами дали б пистюкам вроде вас?
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20.11.2020 19:13 Ответить
Кошти з COVID-фонду на будівництво доріг не направляли, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 5700
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20.11.2020 19:14 Ответить
Во дайот.
Кошти з COVID-фонду на будівництво доріг не направляли, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 5104
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20.11.2020 19:14 Ответить
Если это дороги, то что тогда в Германии? *)
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20.11.2020 19:16 Ответить
ЧТО ТО Я НЕ ПОЙМУ ТО ВЫДЕЛЯЛИ ТО НЕ ВЫДЕЛЯЛИ ВХОДИТ И ВЫХОДИТ ЗАМЕЧАТЕЛЬНО ВЫХОДИТ вы ДУМАЕТЕ ЧТО ЭТИМ ЗАЯВЛЕНИЕМ ВЫ УСПОКОИЛИ МВФ ТАК ШЫШ АУДИТ И ТОГДА ПОСМЕЕМСЯ ГОРЬКО ВСЕ УвИВИВ СКОЛЬКО ВЫ УКРАЛИ
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20.11.2020 19:18 Ответить
Каков молодец! Врет и не краснеет. что б у тебя язык отсох, брехло зеленое.
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20.11.2020 19:18 Ответить
"Коронавирусные" деньги планировались отдельно, и часть из них не потрачена до сих пор", - сказал Тимошенко.

А где та, которая "потрачена"? Кошти з COVID-фонду на будівництво доріг не направляли, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 535
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20.11.2020 19:19 Ответить
Якби таких "індивідів" позбавити (фізіологічно, на рівні діяльності мозку) можливості брехати - у нас не будо б 99% тих проблем, що маємо.
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20.11.2020 19:21 Ответить
Люди, которые говорят и пишут о том, что в "ковидном фонде" остались какие то деньги и их нужно перераспределить, не понимают сути бюджетной махинации с этим фондом. Создание этого фонда явилось результатом скрытого секвестра бюджета дефицит доходной части бюджета был намного больше. Потому из планируемых 64 млрд гривен в фонд реально поступило на 01.11.2020г. 46, 8 млрд. гривен из которых 34,6 ушло на дороги, 10,4 млрд. на мероприятия по борьбе с ковид, (...) Реально денег в фонде уже нет !!! Их и не будет. По состоянию на 01.11.2020 г., непрофинансированными является 320,88 млрд. гривен расходов государственного бюджета, из которых 136, 88 млрд - планируемые зарплаты, пенсии и социальные выплаты за ноябрь-декабрь !!! (с)
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20.11.2020 19:23 Ответить
Бла-бла-бла.Где ваши результаты? Деньги сюда,деньги туда-это даже не интересно дебилам которые за вас голосовали.Ваша власть от импотенции и вашего невежества так завралась,что сами не можете отличить ложь от правды.В вашем вранье видны все вашщи тайные хотелки.
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20.11.2020 19:23 Ответить
Кошти з COVID-фонду на будівництво доріг не направляли, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 9535
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20.11.2020 19:23 Ответить
В пояснительной записке к документу отмечается, что перераспределение средств фонда будет способствовать улучшению транспортной доступности регионов страны, позволит создать около 12 600 новых рабочих мест в дорожной отрасли и еще около 50 400 рабочих мест в смежных сферах
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20.11.2020 19:24 Ответить
Об этом сообщает Министерство финансов.

Из «коронавирусного» фонда профинансировали в общей сложности 6 сфер:

здравоохранение - 5,8 млрд гривен (предусмотрено 16,3 млрд гривен). Отмечается, что на эти средства закупили, в частности, аппараты искусственной вентиляции легких и средства защиты медработников;
социальную защиту - 9,3 млрд гривен (предусмотрено 10,4 млрд гривен)
обеспечение правопорядка - 2,4 млрд гривен (предусмотрено 2,7 млрд гривен)
строительство и ремонт дорог - 16,3 млрд гривен (предусмотрено 35 млрд гривен)
сферу культуры и туризма - 6 млн гривен (предусмотрено 1 млрд гривен).
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20.11.2020 19:24 Ответить
Пля - песець...
Кручу - вєрчу, наїпати хочу...
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20.11.2020 19:25 Ответить
Выходит, что Кирилл Тимошенко брехун?

Ссылка на постанову: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/539-2020-%D0%BF#Text

Кратко:

"Про виділення коштів для здійснення будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 1 липня 2020 р. № 539

Київ
1. Виділити Державному агентству автомобільних доріг 31447937,1 тис. гривень із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками для здійснення будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення за бюджетною програмою
3111020 "Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення" на безповоротній основі (видатки розвитку).

(Там еще п.2, 3, 4, просто не копирую).

Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ"
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20.11.2020 19:27 Ответить
Починаючий , ще не дотягує до того, у якого "убієнний брат".
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20.11.2020 19:39 Ответить
Какие все зеленые твари 3,14..ливые. Даже договориться не могут, что трындеть....
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20.11.2020 19:27 Ответить
Он отметил, что дороги строятся и на неоккупированных территориях Донбасса.

"Вот вам пример, мы построили дорогу из Северодонецка в Станицу Луганскую. Чтобы показать, что мы строим Донбасс
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20.11.2020 19:27 Ответить
Ну от, грошей нема, вони не дійшли ні до медиків ні до доріг, зникли в кишенях десь по дорозі. Як жаль що смертну кару відмінили, як в такій лайняно корумпованій країні як наша, можуть залишатись такі лояльні до корупціонерів в над великих масштабах закони?!
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20.11.2020 19:27 Ответить
с самого начала зеленые врали се по разному.... до сих пор не научились врать согласованно
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20.11.2020 19:28 Ответить
Вы как то там в 95 квартале врите в унисон Кошти з COVID-фонду на будівництво доріг не направляли, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 4328
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20.11.2020 19:31 Ответить
Прямо детки маленькие, ничего не знают и кто оплатил поездку в Оман и кто финансировал опрос президента и сколько и откуда ушли деньги на "Велике крадивництво", Минфин одно говорит, представитель ОПУ другое. Рада вообще не ставит вопроса о проведении аудита, а Кабмин где-то в другой реальности, все "рожает" стратегию развития до 2030 года, забыв или даже можна сказать "забил" на свою программу.
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20.11.2020 19:32 Ответить
Не то, что работать не могут, но и врать не умеют! Зебилы, вы с какого Плутона прилетели?
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20.11.2020 19:32 Ответить
Зеленим сцикунам повірити - себе обманути! Вони брешуть коли відкривають рота. Отаке ляпнув. То кому вірити головній Шмарклі, чи цьому шмаркачу? МВФ знає куди пішли гроші і тому транш не прийде.
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20.11.2020 19:38 Ответить
Коли слова закінчуються, або кінець епохи зубожіння.
https://www.youtube.com/watch?v=U3Ei0VkbFoI
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20.11.2020 19:38 Ответить
После того, что сказал нам Уманский - режим Зеленого будет ассоциироваться только с коррупцией и махинациями на таможне и строительстве дорог.. (с) Кошти з COVID-фонду на будівництво доріг не направляли, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 1269
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20.11.2020 19:39 Ответить
Это агония писд-олов, бездельников и понтовиков.
На коррсчету ноль, МВФ послал на.уй, ВВП в минусах и кризисы везде, где можно только придумать.
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20.11.2020 19:40 Ответить
Закон не писан. После закатанного в асфальт "ковидного" фонда, власть тянет на дороги деньги НБУ-
Несмотря на критическую нехватку средств на обеспечение больниц всем необходимым для борьбы с COVID-19, власти половину "ковидного" фонда потратили на дороги
Сейчас средства для "Укравтодора" решили взять у Нацбанка - несмотря на то, что закон запрещает такое финансирование
Мысли депутатов провластной фракции относительно финансирования строительства дорог в условиях нехватки кислорода в больницах разделилисьhttps://plus.obozrevatel.com/crime/zakon-ne-pisan-posle-zakatannogo-v-asfalt-kovidnogo-fonda-vlast-tyanet-na-dorogi-dengi-nbu.htm
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20.11.2020 19:47 Ответить
шо руководітєль, шо замєстітєль...
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20.11.2020 19:53 Ответить
Дядя Кирилл, ты дурак?
"Мы предусмотрели в ковидном фонде 65 млрд грн, потом 32 млрд грн из них были перечислены, так сказать, на "Большое строительство", потому что Министерство здравоохранения, которое должно заказывать такие средства, не давало соответствующих документов. И просто рассчитали, что те средства будут лежать - их не смогут освоить, использовать. Лучше в летнюю пору, когда есть возможность, сделать дороги - давайте эти средства направим на дороги. А потом, в случае потребности, мы найдем средства и профинансируем в полном объеме закупку лекарств и всего необходимого", - объяснила "слуга народа". Депутат Верещук https://ukraina24.segodnya.ua/dengi-news/5186-lekarstva-kupim-potom-v-sluge-naroda-proyasnili-sudbu-deneg-iz-covid-fonda
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20.11.2020 20:00 Ответить
В ОП тормоза на каждую извилину. После оманского вояжа только на третью неделю отмазку придумали. Сейчас тоже тормозят. Видно нет креативных людей.
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20.11.2020 20:16 Ответить
Только вчера по Г+Г в передаче "Право на владу" эти уроды подтвердили, что использовали деньги из ковидного фонда на строительство дорог. Теперь опровергают свои же слова. Хотя бы договаривались между собой как-то. Это уже реально даже не смешно.
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20.11.2020 20:53 Ответить
Він сам заплутався Така складна схема
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20.11.2020 20:18 Ответить
Не мечите бисер перед свиньями- делайте своё дело. А пропагандоны, фанатики и истерички перетопчутся.
Слава Україні!
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20.11.2020 20:19 Ответить
ОБОСРАЛИСЬ
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20.11.2020 20:26 Ответить
Вчора міністр Криклій, а також начальник Укравтодору на Г+Г визнали, що взяли з ковідного фонду понад 30млрд грн.
73/43%зебіли - всі паталогічні брехуни.
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20.11.2020 20:28 Ответить
І Авакову на зарплату ментам також не виділяли.
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20.11.2020 20:41 Ответить
Все правильно, лишние телодвижения никчему, это старые лохи так делали, молодая команда порожняк не гонит - сразу распихали по карманам
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20.11.2020 20:41 Ответить
Хоть бы брехали в одну дудку. Автодор говорит, что это был "возврат распорядителям". Каким в хрена распорядителям??? Если это ковидный фонд, то нужно было сразу готовить медицинский сектор к росту заболеваемости, а не сейчас искать концентраторы после Порошенковского пенделя. Суки зеленые геноцидом занимаются.
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20.11.2020 20:55 Ответить
Кошти з COVID-фонду на будівництво доріг не направляли, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 6472
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20.11.2020 21:30 Ответить
цей паталогічний брехун продовжує брехати і в шустрого. Прямо зараз
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20.11.2020 21:32 Ответить
Опа нааа. Получается из фонда на дороги средства ушли, а до дорог не дошли. Вопрос : " В чьих карманах они заблудились". Шутки шутками, но настолько мерзко на душе от того, что эти мрази считают всех дебилами.
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20.11.2020 22:11 Ответить
Начиная с предательства в Омане "слуги" непрерывно врут.
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20.11.2020 22:42 Ответить
И шо радует - так это молниеносная реакция на трехмесячное обвинение в просирании фонда на коронку! выборы дольше пересчитывают идиоты!
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20.11.2020 22:47 Ответить
Какие нах дороги... просто ********...
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20.11.2020 22:49 Ответить
Кацапів море.
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21.11.2020 01:00 Ответить
чудовища поняли, что за украденніе деньги придется ответить и начали давать заднюю, хотя зеленский сам говорил, что из коронавирусного фонда он построит много дорог. к сожалению, от отрицания факта кражи, сам факт кражи денег никуда не денется, и чиновник Тимошенко будет на скамье подсудимых вместе с ермаком и зеленским
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21.11.2020 11:21 Ответить
Где деньги, Вань?( Кирюша)
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21.11.2020 12:14 Ответить
" Это все равно процесс, который занимает несколько недель..." - Это вам не мелочь по карманам тырить. Увы, ничего не меняется - бандитов сменили барыги, а барыг - кидалы-разводилы.
Хай живе Україна.Источник: https://censor.net/ru/n3232387
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21.11.2020 14:24 Ответить
 
 