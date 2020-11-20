Средства из COVID-фонда на строительство дорог не направляли, - замглавы ОП Тимошенко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявляет, что выделенные для борьбы с COVID-19 бюджетные средства не направляли на строительство дорог.
Об этом он заявил в интервью "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
"Первое: деньги на дороги – это деньги Дорожного фонда. Второе – кредитные деньги, когда "Укравтодор" заключает кредитные контракты с международными институциями. Третье – это деньги, которые были выиграны в Стокгольмском арбитраже. Да, действительно, какая-то часть из них была направлена в Общий фонд, но никто не забирал их из борьбы с коронавирусом! Это деньги, которые планировались на дороги! "Коронавирусные" деньги планировались отдельно, и часть из них не потрачена до сих пор", - сказал Тимошенко.
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Он отметил также, что это произошло по разным причинам.
"Где-то в этом нет необходимости, где-то тендер не провели, где-то действительно по этим позициям сейчас необходимости их тратить нет, Кабинет Министров перебрасывает их на другие позиции. Вы же поймите, это бюджетные деньги. Это не так, что ты из одного кармана взял, в другой положил. Это все равно процесс, который занимает несколько недель", - сказал Тимошенко.
Заместитель руководителя Офиса Президента также отметил, что 17 ноября Верховная Рада направила дополнительно 10 млрд грн в фонд по борьбе с коронавирусом для увеличения запаса, чтобы "всех успокоить".
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"То есть все эти инсинуации по поводу того, что деньги отправлены на дороги, а в коронавирусном фонде их нет – неправда. Деньги и сейчас есть", - подчеркнул он.
Пожалуйста, подождите...
―Мы привыкли.
―К дракону можно привыкнуть?
―Можно. Он очень добр.
―Что ж он такого доброго сделал?
―Ну как Вам сказать? Он очень много сделал для нашего города. При нем началось Большое строительство..."
(К/ф "Убить дракона").
1 километр дороги - 10 мил. $
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1 километр дороги = 10 000 кислородных концентраторов,т.е
минимум 10 000 спасенных жизней !!!!!
да здравствует большая "
Дорога жизни" "Дорога смерти" Великого вора ЗЕ !
Час рекордів. Півмільярда доларів за 30 км дороги
Укравтодор у найбільшому в своїй історії тендері зашив унікальну ціну дороги - $10 млн за кілометр.
http://nashigroshi.org/2020/07/15/chas-rekordiv-pivmil-iarda-dolariv-za-30-km-dorohy/
Для того, что б не было вопросов - однополосная, это по одной полосе в обоих направлениях!
Ноябрь, ребята, шиносервисы уже потирают руки.
Твоя імпотентна команда, яка все здає кацапам, піариться на здобутках Порошенка.
Ничтожества.
https://youtu.be/j41DlFeCS20
https://focus.ua/economics/464333-bolshaja-strojka-fond-koronavirus-ukraina
А ведь можно было ещё 12 млрд евро выиграть - и Витренко подготовил иски
НО Ермак уговорил БУБОЧКУ подарить их хутину
А сами дали б пистюкам вроде вас?
А где та, которая "потрачена"?
Из «коронавирусного» фонда профинансировали в общей сложности 6 сфер:
здравоохранение - 5,8 млрд гривен (предусмотрено 16,3 млрд гривен). Отмечается, что на эти средства закупили, в частности, аппараты искусственной вентиляции легких и средства защиты медработников;
социальную защиту - 9,3 млрд гривен (предусмотрено 10,4 млрд гривен)
обеспечение правопорядка - 2,4 млрд гривен (предусмотрено 2,7 млрд гривен)
строительство и ремонт дорог - 16,3 млрд гривен (предусмотрено 35 млрд гривен)
сферу культуры и туризма - 6 млн гривен (предусмотрено 1 млрд гривен).
Кручу - вєрчу, наїпати хочу...
Ссылка на постанову: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/539-2020-%D0%BF#Text
Кратко:
"Про виділення коштів для здійснення будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 1 липня 2020 р. № 539
Київ
1. Виділити Державному агентству автомобільних доріг 31447937,1 тис. гривень із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками для здійснення будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення за бюджетною програмою
3111020 "Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення" на безповоротній основі (видатки розвитку).
(Там еще п.2, 3, 4, просто не копирую).
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ"
"Вот вам пример, мы построили дорогу из Северодонецка в Станицу Луганскую. Чтобы показать, что мы строим Донбасс
https://www.youtube.com/watch?v=U3Ei0VkbFoI
На коррсчету ноль, МВФ послал на.уй, ВВП в минусах и кризисы везде, где можно только придумать.
Несмотря на критическую нехватку средств на обеспечение больниц всем необходимым для борьбы с COVID-19, власти половину "ковидного" фонда потратили на дороги
Сейчас средства для "Укравтодора" решили взять у Нацбанка - несмотря на то, что закон запрещает такое финансирование
Мысли депутатов провластной фракции относительно финансирования строительства дорог в условиях нехватки кислорода в больницах разделилисьhttps://plus.obozrevatel.com/crime/zakon-ne-pisan-posle-zakatannogo-v-asfalt-kovidnogo-fonda-vlast-tyanet-na-dorogi-dengi-nbu.htm
"Мы предусмотрели в ковидном фонде 65 млрд грн, потом 32 млрд грн из них были перечислены, так сказать, на "Большое строительство", потому что Министерство здравоохранения, которое должно заказывать такие средства, не давало соответствующих документов. И просто рассчитали, что те средства будут лежать - их не смогут освоить, использовать. Лучше в летнюю пору, когда есть возможность, сделать дороги - давайте эти средства направим на дороги. А потом, в случае потребности, мы найдем средства и профинансируем в полном объеме закупку лекарств и всего необходимого", - объяснила "слуга народа". Депутат Верещук https://ukraina24.segodnya.ua/dengi-news/5186-lekarstva-kupim-potom-v-sluge-naroda-proyasnili-sudbu-deneg-iz-covid-fonda
Слава Україні!
73/43%зебіли - всі паталогічні брехуни.
Хай живе Україна.Источник: https://censor.net/ru/n3232387