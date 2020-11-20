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жилье (877) Донбасс (26945) Донецкая область (7131) Министерство реинтеграции (247)

На Донетчине 9 человек получили по 300 тыс. грн компенсации за разрушенное в результате вооруженной агрессии РФ жилье, - Минреинтеграции

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

На Донетчине 9 человек получили по 300 тыс. грн компенсации за разрушенное в результате вооруженной агрессии РФ жилье, - Минреинтеграции

Первые девять заявителей в Донецкой области получат компенсацию за разрушенное в результате вооруженной агрессии РФ жилье.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Состоялось первое заседание комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением денежной компенсации пострадавшим, жилые дома (квартиры) которых разрушены в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией России в Донецкой области.

"Во время заседания комиссия рассмотрела 10 заявлений о выплате денежной компенсации. Восемь жилых объектов расположены на территории военно-гражданской администрация поселка Зайцево, два - в городе Авдеевка. По результатам рассмотрения, принято решение о предоставлении денежной компенсации владельцам 9 объектов разрушенного жилья, для одной заявки комиссия продолжила срок для принятия решения", - говорится в сообщении.

По результатам заседания владельцы 9 жилых домов (квартир) получат компенсацию на общую сумму 2,7 миллиона гривен, что составляет 300 тыс. гривен на человека.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин выделил более 4 млн. грн для приобретения жилья для переселенцев

18 ноября аналогичное заседание состоялось в Луганской области. После обследования разрушенных объектов, комиссия рассмотрела первые 8 заявлений на выплату денежной компенсации и приняла решение о предоставлении такой компенсации владельцам. Три из них расположены в городе Попасная, а еще пять - в городе Лисичанск. Следовательно, владельцы разрушенного жилья получат компенсацию на общую сумму около 2,3 млн гривен, что в среднем составляет 290 тыс. гривен по каждой заявке.

По инициативе правительства в госбюджете на 2020 год впервые, за время вооруженной агрессии РФ против Украины, было предусмотрено 20 млн гривен для выплаты денежной компенсации гражданам, чье жилье было разрушено в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией РФ. Кабинет Министров принял соответствующее постановление №767 2 сентября 2020 г.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Кабмине рассказали, как получить компенсацию за разрушенное на Донбассе жилье. ИНСТРУКЦИЯ

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+13
Тобто Україна виплачує компенсації за те, що зробила кацапія, "відгукнувшись" на заклики місцевих дегенератів... На Донетчине 9 человек получили по 300 тыс. грн компенсации за разрушенное в результате вооруженной агрессии РФ жилье, - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 8481
Це ж перемога чи не так, зебіли???
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20.11.2020 19:33
+10
от кого получили компенсации?
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20.11.2020 19:30
+10
большая стройка розширюється..... тепер ще й житло павстанцам лугандонам зейло буде відбудовувати
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20.11.2020 19:33
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от кого получили компенсации?
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20.11.2020 19:30 Ответить
большая стройка розширюється..... тепер ще й житло павстанцам лугандонам зейло буде відбудовувати
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20.11.2020 19:33 Ответить
Так вони тепер ще й зацікавлені валять те житло.
Компенсації ж дурні українці платять.
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20.11.2020 19:36 Ответить
Від імені України зеблазні компенсують...


По инициативе правительства в госбюджете на 2020 год впервые, за время вооруженной агрессии РФ против Украины, было предусмотрено 20 млн гривен для выплаты денежной компенсации гражданам, чье жилье было разрушено в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией РФ. Кабинет Министров принял соответствующее постановление №767 2 сентября 2020 г. Источник: https://censor.net/ru/n3232390 На Донетчине 9 человек получили по 300 тыс. грн компенсации за разрушенное в результате вооруженной агрессии РФ жилье, - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 2835
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20.11.2020 19:35 Ответить
соль басни такова:

"Если хочешь жить в своем доме - бери ружье, иди на фронт !" На Донеччині 9 осіб отримали по 300 тис. грн компенсації за зруйноване внаслідок збройної агресії РФ житло, - Мінреінтеграції - Цензор.НЕТ 5473
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20.11.2020 19:54 Ответить
Від українців.
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20.11.2020 20:18 Ответить
От кого от кого!? От пенсионеров и бюджетников забрали,ясно от кого.
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21.11.2020 00:12 Ответить
якого чорта виплачувати кормільцам компенсацію має Україна? є міжнародні суди, звертайтесь туди і, нехай їм родная расєюшка і компенсує На Донетчине 9 человек получили по 300 тыс. грн компенсации за разрушенное в результате вооруженной агрессии РФ жилье, - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 3964
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20.11.2020 19:32 Ответить
Тобто Україна виплачує компенсації за те, що зробила кацапія, "відгукнувшись" на заклики місцевих дегенератів... На Донетчине 9 человек получили по 300 тыс. грн компенсации за разрушенное в результате вооруженной агрессии РФ жилье, - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 8481
Це ж перемога чи не так, зебіли???
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20.11.2020 19:33 Ответить
Ні,це поразка,перемога була коли Петя з Свінарчуками крали та військові запчастини б/у в 5 разів дорожче продавали військовим заводам.Бронежилети які не захищали від куль ,рюкзаки Авакова,ото були перемоги!
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21.11.2020 00:19 Ответить
Значит ФОПам в Житомире кассовый аппарат бо "денег нет".А сепарам компенсации?
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20.11.2020 19:34 Ответить
Ладно не сепар. Но в Житомире тоже не сепары, но почему они оплачивают праздник зелиной щедрости?
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20.11.2020 19:43 Ответить
Вообще решение о компенсации и о сумме компенсации принимало ещё правительство Гройсмана
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20.11.2020 19:47 Ответить
И что єто меняет? Хотите платить компенсации заставьте платить виноватого.
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20.11.2020 19:54 Ответить
А думать раньше. И если уж платить компенсации то тем кто воюет на фронте а не всякоразным

На Донеччині 9 осіб отримали по 300 тис. грн компенсації за зруйноване внаслідок збройної агресії РФ житло, - Мінреінтеграції - Цензор.НЕТ 6195
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20.11.2020 20:07 Ответить
Комбат Сухаревский заявил что офицеры Украины готовы вернуть Крым и кусок Донбасса.Готова ли Украина отдавать жизни за это?
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20.11.2020 19:35 Ответить
Тільки там не треба на ці гроші будівлі відбудовувати, бо раша ще не заспокоїлась.
Їдьте на Полтавщину й там будуйте...
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20.11.2020 19:35 Ответить
нехай краще відразу на йух їдуть в свою расєю
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20.11.2020 19:38 Ответить
лично я за это дерьмо своих сыновей не отдам...
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20.11.2020 19:36 Ответить
10 тыс дол. Ну на окраине города 1-комнатную в 5-этажке на 1 или 5 этаже можно в натяг купить. Приубитую конечно и возможно с долгами по комуналке. А строится конечно глухо.
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20.11.2020 19:36 Ответить
за десять штук можна в Черкаської області купити непоганий будинок
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20.11.2020 19:40 Ответить
Та я парень городской, хотя согласен конечно, в глубинке можно найти что достойнее в частном секторе. Тут не стоит сильно коменты гнать. Всё таки потеря дома, жилья в одно мгновенье удар сильнейший. Можно бы и на 15 тыс добавить. Зима ведь уже пришла. То Ахметову закидоны делать надо. Чем макароны мешками возить, стоило бы отреагировать. Добавить в смысле. Но не тут то было.
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20.11.2020 19:50 Ответить
Пенсия , компенсация . На Донетчине 9 человек получили по 300 тыс. грн компенсации за разрушенное в результате вооруженной агрессии РФ жилье, - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 5330 Раша уничтожает , Украина платит . На Донетчине 9 человек получили по 300 тыс. грн компенсации за разрушенное в результате вооруженной агрессии РФ жилье, - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 5330
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20.11.2020 19:37 Ответить
С каких делов Украина должна платить?
Почему по инициативе правительства в госбюджете на 2020 год впервые, за время вооруженной агрессии РФ против Украины, было предусмотрено 20 млн гривен для выплаты денежной компенсации гражданам, чье жилье было разрушено в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией РФ. Кабинет Министров принял соответствующее постановление №767 2 сентября 2020 г??? Источник: https://censor.net/ru/n323239
Почему???
Это правительство подавали в Международные суды на рф, на путина, на его окружение?
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20.11.2020 19:37 Ответить
Нас окупировали да мы еще и платим компенсации? Кравчук там уже подписал капитуляцию а нам не сказал, что ли?
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20.11.2020 19:39 Ответить
Путлер и его братан Ведмедчук за все заплатят.....даже легенду о Короновирусе,ждите карман шире...
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20.11.2020 19:39 Ответить
нормально вы придумали...за агрессию войска жыдоугробурятского наказать бюджет Украины...зюзе памятник ставить от якутского скульптора пора..
На Донетчине 9 человек получили по 300 тыс. грн компенсации за разрушенное в результате вооруженной агрессии РФ жилье, - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 4851 На Донетчине 9 человек получили по 300 тыс. грн компенсации за разрушенное в результате вооруженной агрессии РФ жилье, - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 5442
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20.11.2020 19:40 Ответить
На Донетчине 9 человек получили по 300 тыс. грн компенсации за разрушенное в результате вооруженной агрессии РФ жилье, - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 1068
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20.11.2020 19:41 Ответить
Кредит не у Путина случайно брать собрался? А то один уже взял 3 млрд, сбежал потом
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20.11.2020 21:57 Ответить
Зелохторат, На Донетчине 9 человек получили по 300 тыс. грн компенсации за разрушенное в результате вооруженной агрессии РФ жилье, - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 4674
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20.11.2020 19:41 Ответить
а муж ватадиктовой получил 700 штук низачто
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20.11.2020 19:42 Ответить
Что такое З00 тыс.за разрушенное жильё?! На эти деньги даже сарай не купишь.
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20.11.2020 19:46 Ответить
Тем вообще никаких выплат не положено. Призывали Рашу ввести войска, пусть теперь радуются
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20.11.2020 21:58 Ответить
Далеко не все призывали, Украина не смогла защитить права своих граждан, поэтому выплачивать компенсации правильно и с моральной и с юридической точки зрения, другой вопрос почему Украина, в свою очередь, не пытается получить компенсации от РФ в международных судах, ах да, у нас агрессии нет, есть "та сторона".
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20.11.2020 22:55 Ответить
Усім привіт !
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20.11.2020 19:51 Ответить
Виплатили тим, що волали "путян ввяди вайска"?
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20.11.2020 20:07 Ответить
Что там с компенсацией от взрывов складов?
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20.11.2020 20:09 Ответить
Тобто росіянам для того, щоб нас економічно ослабити, вигідно руйнувати житло, дороги, естакади, мости на Донбасі, бо Україна за власні кошти все буде відбудовувати. Зедебіли, спасібо вам за призидента з Кривбаса, справжнього пі....дараса!
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20.11.2020 20:16 Ответить
міжнародні суди вже спустили на гальмах,але ж так воно завжди,країна яка програла війну буде платити..
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20.11.2020 20:18 Ответить
Страна идиотов .
Зачем вы открываете ящик Пандоры?
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20.11.2020 20:19 Ответить
Тобто, в Україні - "внутрішній конфлікт"?!
Чому компенсації не виплвчує окупант?
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20.11.2020 21:02 Ответить
По законам элементарной логики компенсацию выплачивает виновник, нанесший ущерб.
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20.11.2020 21:20 Ответить
оплачивать должен агрессор.. или пусть платит Зеля Нестреляющая из своего кармана
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20.11.2020 21:52 Ответить
зелёное трусливое чмо
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20.11.2020 22:14 Ответить
 
 