С 21 ноября начнут действовать новые санкции за нарушение карантина. Полиция будет работать на профилактику, - Клименко

Также в выходные полицейские будут следить за соблюдением требований "карантина выходного дня", предусмотренного решением Правительства. На этом Председатель Нацполиции заявил сегодня, 20 ноября, во время селекторного совещания с руководителями региональных подразделений полиции.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Нацполиции.

В сообщении отмечается: "Согласно принятому Закону Украины "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)", пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в частности - респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно, влечет за собой наложение штрафа от 170 до 255 гривен.



"В соответствии с нововведениями, полицейские теперь могут не только составлять административные протоколы за нарушение карантина, но и на месте принимать решения в отношении физических лиц, находящихся в общественных зданиях или транспорте без одетых масок или респираторов. Но в первую очередь полицейские будут действовать превентивно, то есть сначала сделают замечание. И только в случае отказа будут документировать действия правонарушителя", - разъяснил Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

"В соответствии с нововведениями, полицейские теперь могут не только составлять административные протоколы за нарушение карантина, но и на месте принимать решения в отношении физических лиц, находящихся в общественных зданиях или транспорте без одетых масок или респираторов. Но в первую очередь полицейские будут действовать превентивно, то есть сначала сделают замечание. И только в случае отказа будут документировать действия правонарушителя ", - разъяснил Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко



Кроме того, в субботу и воскресенье полицейские на территории государства проводить рейдовые проверки, чтобы проконтролировать соблюдение субъектами хозяйствования решения правительства по "карантина выходного дня".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За нарушение карантина выходного дня закрыты более 1,5 тыс. заведений торговли, около 30 ночных клубов и 20 спортзалов, - Клименко