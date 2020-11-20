С 21 ноября начнут действовать новые санкции за нарушение карантина. Полиция будет работать на профилактику, - Клименко
Новости Цензор.НЕТ Общество
Также в выходные полицейские будут следить за соблюдением требований "карантина выходного дня", предусмотренного решением Правительства. На этом Председатель Нацполиции заявил сегодня, 20 ноября, во время селекторного совещания с руководителями региональных подразделений полиции.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Нацполиции.
В сообщении отмечается: "Согласно принятому Закону Украины "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)", пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в частности - респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно, влечет за собой наложение штрафа от 170 до 255 гривен.
"В соответствии с нововведениями, полицейские теперь могут не только составлять административные протоколы за нарушение карантина, но и на месте принимать решения в отношении физических лиц, находящихся в общественных зданиях или транспорте без одетых масок или респираторов. Но в первую очередь полицейские будут действовать превентивно, то есть сначала сделают замечание. И только в случае отказа будут документировать действия правонарушителя", - разъяснил Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко.
"В соответствии с нововведениями, полицейские теперь могут не только составлять административные протоколы за нарушение карантина, но и на месте принимать решения в отношении физических лиц, находящихся в общественных зданиях или транспорте без одетых масок или респираторов. Но в первую очередь полицейские будут действовать превентивно, то есть сначала сделают замечание. И только в случае отказа будут документировать действия правонарушителя ", - разъяснил Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко
Кроме того, в субботу и воскресенье полицейские на территории государства проводить рейдовые проверки, чтобы проконтролировать соблюдение субъектами хозяйствования решения правительства по "карантина выходного дня".
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Його результатом є відсутність статистично значущої різниці між частотою інфікувань майже трьох тисяч волонтерів, що протягом місяця носили маски, проти схожої кількості тих, хто масок в той же самий час і в тих же самих місцях не носили, повідомив
Гай Юлий Цезарь.
всё реальнее тушку портнова чы кузьмина надыбать за порогом без противогаза с огнестрелом...
- Начитанные...
Жрите самогон,затурканные короной Путлера...
Опомнитесь!
Вас запугали высосанной из пальца угрозой ( обычным гриппом)
шо вы ношение намордников даже не рассматриваете как унижение и презумпцию виновности всех перед всеми!
Мне уже угробили год жизни этими дебильными карантинами. Кто мне вернёт год жизни?
И останавливаться никто не собирается.
Бо стадом находящимся в страхе всегда легко управлять.
ето правильно - надо штрафовать и тех кто в масках тоже, бо завтра они могут быть без них.
Solomiya
@Solomiya251
·12 ч
Цікаво виходить... Нардеп: Зеленського немає у Феофанії? У Феофанії немає охорони президента - значить немає кого охороняти?