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С 21 ноября начнут действовать новые санкции за нарушение карантина. Полиция будет работать на профилактику, - Клименко

Новости Цензор.НЕТ Общество

С 21 ноября начнут действовать новые санкции за нарушение карантина. Полиция будет работать на профилактику, - Клименко

Также в выходные полицейские будут следить за соблюдением требований "карантина выходного дня", предусмотренного решением Правительства. На этом Председатель Нацполиции заявил сегодня, 20 ноября, во время селекторного совещания с руководителями региональных подразделений полиции.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Нацполиции.

В сообщении отмечается: "Согласно принятому Закону Украины "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)", пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в частности - респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно, влечет за собой наложение штрафа от 170 до 255 гривен.

"В соответствии с нововведениями, полицейские теперь могут не только составлять административные протоколы за нарушение карантина, но и на месте принимать решения в отношении физических лиц, находящихся в общественных зданиях или транспорте без одетых масок или респираторов. Но в первую очередь полицейские будут действовать превентивно, то есть сначала сделают замечание. И только в случае отказа будут документировать действия правонарушителя", - разъяснил Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

"В соответствии с нововведениями, полицейские теперь могут не только составлять административные протоколы за нарушение карантина, но и на месте принимать решения в отношении физических лиц, находящихся в общественных зданиях или транспорте без одетых масок или респираторов. Но в первую очередь полицейские будут действовать превентивно, то есть сначала сделают замечание. И только в случае отказа будут документировать действия правонарушителя ", - разъяснил Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко

Кроме того, в субботу и воскресенье полицейские на территории государства проводить рейдовые проверки, чтобы проконтролировать соблюдение субъектами хозяйствования решения правительства по "карантина выходного дня".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За нарушение карантина выходного дня закрыты более 1,5 тыс. заведений торговли, около 30 ночных клубов и 20 спортзалов, - Клименко

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+8
Люди!
Опомнитесь!
Вас запугали высосанной из пальца угрозой ( обычным гриппом)
шо вы ношение намордников даже не рассматриваете как унижение и презумпцию виновности всех перед всеми!
Мне уже угробили год жизни этими дебильными карантинами. Кто мне вернёт год жизни?
И останавливаться никто не собирается.
Бо стадом находящимся в страхе всегда легко управлять.
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20.11.2020 20:22
+6
Почему бред, почему вы считаете что правы. Наслушались чиновников и ВОЗ. Я не буду тут распинаться и вызывать к ученым, врачам , эпидемиологам кот. все давно обьсянили про маски. Просто житейскй вопрос. Сейчас дождь идет на улице, как вы думаете почему здоровому человеку ходить в маске в данный момент не просто не умно, но еще и опасно?
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20.11.2020 20:04
+5
Более менее все адекватно, главное чтобы на улице не смели даже думать штрафовать. Не все должны их носить на открытом пространстве, а по желанию. Чтобы можно было поянть с первого взгляда кто болен ( в маске) а кто здоров.
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20.11.2020 19:50
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Правила форума Совет форумчан
Понятно . Опять будут уговаривать идиотов одеть маску .
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20.11.2020 19:49 Ответить
Более менее все адекватно, главное чтобы на улице не смели даже думать штрафовать. Не все должны их носить на открытом пространстве, а по желанию. Чтобы можно было поянть с первого взгляда кто болен ( в маске) а кто здоров.
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20.11.2020 19:50 Ответить
откуда вы такие беретесь ? у вам на лице написано что вы здоровы ? тест предоставить можете любому прохожему, который проходит мимо вас ? или если кто то кашлянет в двух метрах от вас и вам ветром в лицо соплю принесет ? что за бред вы несете ?
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20.11.2020 19:56 Ответить
Почему бред, почему вы считаете что правы. Наслушались чиновников и ВОЗ. Я не буду тут распинаться и вызывать к ученым, врачам , эпидемиологам кот. все давно обьсянили про маски. Просто житейскй вопрос. Сейчас дождь идет на улице, как вы думаете почему здоровому человеку ходить в маске в данный момент не просто не умно, но еще и опасно?
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20.11.2020 20:04 Ответить
я не чиновников наслушался а врачей в больнице и насмотрелся на таких которые маски не носили. маска - не панацея, если ктото кашлянет в маске рядом с вами - она задержит только часть бактерий, вторую часть - должа задержать ваша, которую вы не носите.
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20.11.2020 20:11 Ответить
я не просто ношу ,а вам более ответил развернуто, но удавил потому что мой пост получился агрессивный. Но думаю вы поняли кто тут дурак в этой ситуации
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20.11.2020 20:38 Ответить
лучше быть живым дураком в маске, чем выгрузиться в черном пакете из лифта родственникам. уж поверьте - видел своими глазами.
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20.11.2020 20:47 Ответить
идиот ты не понял человеческого языка. Пока ты дурак стоеросовый ездил заражал людей целую неделю, потому что думал что курил на холоде, я при первых признаках ковид изолировал и себя и семью. Мы никого не заражали, правильно лечились и никаких удуший у нас не было,. А тебя идиота Бог наказал за твою беспечность и наплевательское отношение к Ковид. Дело не в масках а в мозгах. И теперь не верищи дурь про маски, что ты об этом занешь? можно подумать ты их носил в машине с другими пассажирами, в своей прокурреной машине.
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20.11.2020 20:55 Ответить
да сам ты идиот, я засел дома в отдельной комнате, че ты ко мне придолбался ? ты как не старайся даже ручки дверные спиртом протирать - все равно не помогло. потом уже похер стало когда все поняли что к чему.
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20.11.2020 21:05 Ответить
я неделю изолированый сидел перед тем как меня скорая забрала, так тебе понятно или по буквам и слогам написать ?
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20.11.2020 21:06 Ответить
я твою мать в парашу перед тем как выйти пойти посцать перчатки одевал, а жена потом ручки двурные протирала ? вот честно перерубил бы тебя в тупое твое рыло с удовольствием. мне жратву чуть ли не на лопате в комнату подавали
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20.11.2020 21:08 Ответить
и все равно до сраки - все заразились
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20.11.2020 21:10 Ответить
Наймасштабніше на сьогодні загальнонаціональне данське рандомізоване «польове» дослідження ефективності масок від ковіду нарешті було надруковано в престижному медичному журналі Annals of Internal Medicine.

Його результатом є відсутність статистично значущої різниці між частотою інфікувань майже трьох тисяч волонтерів, що протягом місяця носили маски, проти схожої кількості тих, хто масок в той же самий час і в тих же самих місцях не носили, повідомив
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21.11.2020 00:05 Ответить
лично я - неделю думал что простудился потому что курю в открутое окно машины, а на улице не июнь месяц. и только потом я оказался в больнице с диагнозом ковид и удушьем.
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20.11.2020 19:58 Ответить
Величай враг спрячется там,где вы будете меньше всего искать.
Гай Юлий Цезарь.
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20.11.2020 19:56 Ответить
в феофанії? З 21 листопада почнуть діяти нові санкції за порушення карантину. Поліція працюватиме на профілактику, - Клименко - Цензор.НЕТ 54
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20.11.2020 20:14 Ответить
больной Зеля надел скафандр при температуре 37,6.А все кого выше бегатют даже по рынкакм.супермаркетам ..А здоровые лежат сутками в постели... С 21 ноября начнут действовать новые санкции за нарушение карантина. Полиция будет работать на профилактику, - Клименко - Цензор.НЕТ 3856
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20.11.2020 19:59 Ответить
у меня например 38 была только один день. весь период болезни - пониженая от 34 до 37 максимум.
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20.11.2020 20:00 Ответить
при этом был спазм дыхательных путей и удушье. как вам такое ?
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20.11.2020 20:01 Ответить
с чего ты взял что это был ковид ? может пить и курить нужно меньше ?
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20.11.2020 20:10 Ответить
тебе справку показать ?
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20.11.2020 20:12 Ответить
а ты в больнице лежал ?
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20.11.2020 20:15 Ответить
З 21 листопада почнуть діяти нові санкції за порушення карантину. Поліція працюватиме на профілактику, - Клименко - Цензор.НЕТ 497
З 21 листопада почнуть діяти нові санкції за порушення карантину. Поліція працюватиме на профілактику, - Клименко - Цензор.НЕТ 5698
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20.11.2020 20:17 Ответить
Ой, а у тебя там миокардит под вопросом? А им врачи занимались или только ковидом?
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20.11.2020 22:05 Ответить
Когда забирали с удушьем - пульс 130+ был и тахикардия ликая. Сказали от недостатка кислорода оргаеизм пытался разогнать имеющиеся ресурсы.
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20.11.2020 22:12 Ответить
Этим никто не занимался. В больнице сдели кардиограмму и скащали что уже в норме. Но поеаблюдаться у карлиолога надо
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20.11.2020 22:13 Ответить
Ну, вот и занимайся сердцем, бо этот миокардит при любых вирусах и не только, говорят, бывает.
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20.11.2020 22:18 Ответить
Почитал про него?
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20.11.2020 22:37 Ответить
Да давно уже. Знаю что может плохо закончиться.
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20.11.2020 22:55 Ответить
а ті читать неумееш что пишут другие люди ?
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20.11.2020 20:18 Ответить
ну а запах вкус терял ? и на сколько сильное удушье ?
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20.11.2020 20:24 Ответить
да, были глюки - нюховые галюцинации. мне казалось что пахнет жареной курицей. с вкусовыми было нормально вполне. есдинственное что у меня была все время чудовищная жажда и злой апетит как никогда. я за раз выпивал полторалитровую бутылку воды и сжирал все что находил на кухне. удешье схватило пол утро, часов до 7 я думал что отпустит - не отпустило. по ощущениям было вроде сидиш в парилке сауны, долго сидиш, горячий воздух тягучий еле пролазит в тебя, хочеш выйти - а двери нету... вызвал скорую, потом начался реальный ад - меня привезли в приемник распределитель вместе с еще 80 ченловек... там был полный киздец. утром пять пакетов выгрузили родственникам, медсестру на 4ех этажах не нашел... потому перевели в нормальную больницу, где уже было получше намного...
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20.11.2020 20:29 Ответить
у меня просто то же на подобии такая хрень была через 5 дней после контакта с ковидным .. хотя запахов я не терял. но дышать и сейчас тяжеловато .. вот я и думаю может я переболел и этого не заметил ..
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20.11.2020 20:37 Ответить
возможно. я заразил маму и жену, у них все проходило на неделю позже чем у меня, и легче. маме вызвал тестеров на дом за 1200 гривен из клиники Омега-Київ - тест на ковид положительный, жену не тестировали - и так все понятно, в одной кровати спим. купи навсякий случай сальбутамол - это ингалятор для астматиков, мне сняло отек и я смог дышать. с верхними дыхательными в больнице было мало людей, в основном с воспалением легких все были.
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20.11.2020 20:40 Ответить
в больнице херячили курс всем одинаково + симптоматическое лечение - тем кто с воспалением - лечили дополнительно воспаление, таких как я лечили как астматиков дополнительно
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20.11.2020 20:41 Ответить
по началу я вобще не придавал этому значения - все было вроде простудился, немного соплей, легкий верхний горловой кашель, дискомфорту я не придавал значения потому что курильщик с огромным стажем и покашливания и дискомфорт в легких - привычное явление.
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20.11.2020 20:45 Ответить
я то же решил что это у меня из за сигарет .. ждал очевидных симптомов но их не было . температура 38 только один день была ну и горло пару дней болело .. кашель в принципе и так всю жизнь .. хотя уже три недели прошло .. вот и думай, переболел или всё ещё впереди ..
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20.11.2020 20:53 Ответить
судя по тому что ты расказываеш - уже переболел. что бы успокоиться можно пойти сдать кровь на антитела - там покажет болел или нет.
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20.11.2020 21:13 Ответить
симптомы о которых жжужит интернет - проявляются вобще не у всех.
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20.11.2020 21:14 Ответить
мама вон заболела пока я в больнице был, у нее все выглядело как насморк, при том что ей 70 и она диабетик. хата трехкомнатная - мы когда я "простудился" все по разным комнатам сидели и спимывались в вайбер что бы в сортире не пересечься.
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20.11.2020 21:16 Ответить
с удушьем странное ощущение было - я открыл окна, форточки, холодным воздухом легче дышать было, в голове шумело от недостатка, вроде нырнул и долго плал под водой.
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20.11.2020 20:36 Ответить
А кто мешал нашей полиции раньше до закона ну да теперь штрафы С 21 ноября начнут действовать новые санкции за нарушение карантина. Полиция будет работать на профилактику, - Клименко - Цензор.НЕТ 7157
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20.11.2020 19:59 Ответить
Дебилов лечат дебилизмом и это правильно С 21 ноября начнут действовать новые санкции за нарушение карантина. Полиция будет работать на профилактику, - Клименко - Цензор.НЕТ 4991Феофанию в каждый дом...
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20.11.2020 20:01 Ответить
"...но и на месте принимать решения."
всё реальнее тушку портнова чы кузьмина надыбать за порогом без противогаза с огнестрелом...
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20.11.2020 20:01 Ответить
А полицейские не знают про имбецилов-маршрутчиков, которые в салон без масок пускают? Или не видят? Или маршрутчикам как-то нужно жить? Или как-то нужно жить и маршрутчикам и ментам?
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20.11.2020 20:02 Ответить
- Превентивная мера!
- Начитанные...
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20.11.2020 20:03 Ответить
шото среднее меж полиглотами и букинистами...
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20.11.2020 20:20 Ответить
графоманы
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20.11.2020 20:40 Ответить
Была когда и у меня температура,37,6 пива их холодильника хлебнул ледяного, С 21 ноября начнут действовать новые санкции за нарушение карантина. Полиция будет работать на профилактику, - Клименко - Цензор.НЕТ 9285было это 1 мая 1986 года,пиво не пью с тех пор,водку тоже....только самогон насттоянный на коре дуба...
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20.11.2020 20:04 Ответить
оно и видно...
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20.11.2020 20:06 Ответить
Самогон на калгане ещё лучше, очень мягко идет, главное только, чтобы недоперепивать.
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20.11.2020 20:10 Ответить
а как штрафовать будут, если у большинства нет с собой документов? а те у кого есть фиг их дадут. везти в отделение для установления личности? причем без маски))
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20.11.2020 20:05 Ответить
а зачем мусорам твои документы ? они тебе карманы вывернут, заберут что найдут и это считай хорошо отделаешься ..
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20.11.2020 20:13 Ответить
люди сейчас злые, могут за такое и мусорам накостылять.
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20.11.2020 20:22 Ответить
Ойц...)))
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20.11.2020 20:24 Ответить
За 51 год жизни в больнице был 2 раза,с ангиной раз,второй раз медосмотр в армию проходил...
Жрите самогон,затурканные короной Путлера...
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20.11.2020 20:09 Ответить
Саме час грабувати банки. Ну, чи влаштовувати акції громадянської непокори- в масках звичайно. Чи балаклавах.
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20.11.2020 20:15 Ответить
а если по маске ?
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20.11.2020 20:17 Ответить
Ну спробуй.
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20.11.2020 20:21 Ответить
изложите пожалуста весь список общественных мест ?
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20.11.2020 20:16 Ответить
Будь -де, де є поліція.
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20.11.2020 20:22 Ответить
Да Я в Маске и сплю
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20.11.2020 20:20 Ответить
І їси?
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20.11.2020 20:22 Ответить
и какаю
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20.11.2020 20:24 Ответить
Одночасно?
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20.11.2020 20:25 Ответить
Люди!
Опомнитесь!
Вас запугали высосанной из пальца угрозой ( обычным гриппом)
шо вы ношение намордников даже не рассматриваете как унижение и презумпцию виновности всех перед всеми!
Мне уже угробили год жизни этими дебильными карантинами. Кто мне вернёт год жизни?
И останавливаться никто не собирается.
Бо стадом находящимся в страхе всегда легко управлять.
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20.11.2020 20:22 Ответить
Щасти у спілкуванні з поліцейськими.
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20.11.2020 20:23 Ответить
подлицейскими
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20.11.2020 20:25 Ответить
Фотку пришли когда будешь воздух хватать как рыбина без воды от короны ))) Не могу поверить что есть еще такие дятлы как ты.
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20.11.2020 21:33 Ответить
Ты главное, как Ковид подхватишь, в больницу не ходи, не занимай место нормальных!!!!
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20.11.2020 22:38 Ответить
Смотрите врачей, а не ботов в нете.
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20.11.2020 20:27 Ответить
у Меня друга врача кардиолога врачи инвалидом сделали , жаловался на боли в спине , пошел на операцию , после операции инвалид на костылях передвигается
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20.11.2020 20:29 Ответить
Базар за маски, и тварей их игнорирующих. Другу-выздоровления.
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20.11.2020 20:35 Ответить
до операции на велосипеде ездил , после на костылях
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20.11.2020 20:36 Ответить
Сочуствую. Искренне.
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20.11.2020 20:41 Ответить
это и ребенку понятно ,что он говорит
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20.11.2020 20:32 Ответить
Я например в перчатках стараюсь людям двери открывать что бы они не брались за ручки
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20.11.2020 20:34 Ответить
в привычку уже вошло , домой пришел руки продезинфицировал спиртом
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20.11.2020 20:42 Ответить
Руки надо дезинфицировать при выходе из общественного транспорта,из магазинов,почты,банка и др. Дома,первое помыть руки,разобрать покупки,после душ и вещи в стирку.
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20.11.2020 20:49 Ответить
я конечно извиняюсь но это паранойя
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20.11.2020 21:05 Ответить
Лучше быть живым параноиком, чем мёртвым оптимистом.
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20.11.2020 22:39 Ответить
З 21 листопада почнуть діяти нові санкції за порушення карантину. Поліція працюватиме на профілактику, - Клименко - Цензор.НЕТ 7963 Он не первый дурачек,который потом убедится,что он не прав.
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22.11.2020 10:02 Ответить
У нас,с сегодняшнего дня,запрещено появление в городе без маски,-и в закрытых помещениях,и в открытых... PS Сегодня опять придется удалить один номер телефона из списка...
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20.11.2020 20:45 Ответить
у Меня сегодня дин спросил ,почему маску на бороде носишь , Я ему ответил - борода мерзнет
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20.11.2020 20:47 Ответить
Если чувствуешь,что борода мерзнет,-значит ты еще,пока,живой. Но так будет не всегда..
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20.11.2020 20:51 Ответить
"Полиция будет работать на профилактику"
ето правильно - надо штрафовать и тех кто в масках тоже, бо завтра они могут быть без них.
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20.11.2020 21:04 Ответить
Житель Оренбурга зарезал пассажира после его просьбы одеть маску в маршрутке.
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20.11.2020 21:18 Ответить
Не надо никаких предупреждений! Задолбали ублюдки, особенно буратины конченые с выставлеными шнобелями, сразу штрафину и пару нулей дописать к сумме...
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20.11.2020 21:30 Ответить
З 21 листопада почнуть діяти нові санкції за порушення карантину. Поліція працюватиме на профілактику, - Клименко - Цензор.НЕТ 4042 З 21 листопада почнуть діяти нові санкції за порушення карантину. Поліція працюватиме на профілактику, - Клименко - Цензор.НЕТ 4457
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20.11.2020 21:31 Ответить
Хех, у поліцейських розпочався грибний сезон. Якраз накосять під Новий Рік своїм жінкам на нові чобітки а коханкам на шубки.
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20.11.2020 23:56 Ответить








Solomiya

@Solomiya251

·12 ч

Цікаво виходить... Нардеп: Зеленського немає у Феофанії? У Феофанії немає охорони президента - значить немає кого охороняти?
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21.11.2020 00:12 Ответить
Парад буде до першої річниці карантину? Паціенти на ліжках, анастезіологи- зі шприцами, реаніматологи - з кисневими апаратами, паталогоанатоми - теж у зведеній колоні.
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21.11.2020 00:30 Ответить
 
 