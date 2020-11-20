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Новости Политика Украины Местные выборы-2020
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Безопасность на втором туре местных выборов будут обеспечивать 10 тыс правоохранителей, - Фацевич

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Безопасность на втором туре местных выборов будут обеспечивать 10 тыс правоохранителей, - Фацевич

Почти 10 тысяч правоохранителей будут обеспечивать общественную безопасность и порядка на территории избирательных участков и охранять избирательную документацию 22 ноября, когда в 18 регионах Украины пройдет второй тур голосования за кандидатов в депутаты сельских, поселковых советов и городских голов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает управление коммуникации Национальной полиции Украины.

"Реагирование на заявления и сообщения, связанные с избирательным процессом, должно оставаться оперативным. Основная задача полиции - обеспечить безопасность граждан и проведения честных выборов. Мы будем пристально следить за соблюдением законности в день голосования и в период установления результатов выборов", - сказал в пятницу заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич.

Он подчеркнул важность соблюдения карантинных мер на всех избирательных участках как работниками полиции, так и гражданами. "Полицейские будут следить за тем, чтобы все граждане носили правильно одетые средства защиты. Первоначально будут проводить профилактическую беседу, а в случае игнорирования замечания - составлять административные протоколы по правонарушителей", - подчеркнул Фацевич.

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Автор: Роман Свиридович
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Я конечно уважаю его заслуги. Но за пять лет от капитана до генералу, даже в период ВОВ мало кому так пощастливило.

Я
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20.11.2020 20:31 Ответить
А почему Авакова , найема , Соболева не вызывают зелёные швондеры на допросы по «перевороту» , получается продажные гнидки оказались провокаторами и консервами рашистскими
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20.11.2020 20:34 Ответить
И прагаласут...
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20.11.2020 20:39 Ответить
та шо там охранять...мож зелёные резиновые костюмы пора узаконить?
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20.11.2020 20:40 Ответить
 
 