Шмыгаль ждет от МВФ позитивный сигнал для получения нового транша в ближайшее время
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил с директором Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфредом Каммером укрепление финансового сотрудничества, проведение реформ в Украине и выполнения структурных "маяков", предусмотренных в меморандуме Украины с МВФ по программе Stand-by.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Правительственный портал".
Встреча состоялась 20 ноября встречу в формате видеоконференции.
Глава украинского правительства выразил надежду, что МВФ даст позитивный сигнал о поддержке договоренностей между Украиной и Европейской комиссией для выплаты очередного транша макрофинансовой помощи в ближайшее время.
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Он также поблагодарил МВФ за поддержку в обеспечении макрофинансовой стабильности Украины. "Это маркер стабильности для Украины, всей международной финансовой среды и банковского рынка", - отметил Шмыгаль.
Пожалуйста, подождите...
Денег не дают на проценты, а воруют как прежде везде, а отдавать нужно
Почти тоже сказала и Зелемойскому вчера дипломатический ответ и умный
зе и МВФ - противоположные вещи... уйдут зегниль и все наладится автоматически.
...
Настоящий оптимист: не тот кто первый орёт "УРА!!!", а тот кто последний шепнёт "пизсец..."
На сигнал чекає він,
А у ліжку в Феофанії
Кахикає пінгвін.
З під ковдрочкі вовняної
Стирчіть лиш носик-дзьоб.
- А де ж Владімир Санич?
- Він знов в Оман у.об!
Поки сигнал не прийде
Не вернеться до нас.
Кремляді дяді Вови
Дали йому наказ:
"Пока не будет денег,
Не суйся в Киев ти!
Не то как Витя-овощ
Накличешь ти беди!"
Ждем транш уже скоро и еще один до конца года
Ждем транш еще в этом году
Ждем приезда миссии МФВ в Киев
Ждем согласования следующих этапов переговоров с МФВ
Ждем сигнала для получения
=== мы находимся туту =====
Здравствуй опа, Новый Год
Надо еще немножко подождать!
НБУ возглавляет мошенник и коррупционер.
Антикоррупционная реформа провалена.
Предыдущие договоренности похерены.
Полученные ранее деньги растрачены и украдены.
С какого перепугу МВФу что-то давать этим лживым ублюдкам ЗЕкоманды?