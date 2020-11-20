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Шмыгаль ждет от МВФ позитивный сигнал для получения нового транша в ближайшее время

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Шмыгаль ждет от МВФ позитивный сигнал для получения нового транша в ближайшее время

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил с директором Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфредом Каммером укрепление финансового сотрудничества, проведение реформ в Украине и выполнения структурных "маяков", предусмотренных в меморандуме Украины с МВФ по программе Stand-by.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Правительственный портал".

Встреча состоялась 20 ноября встречу в формате видеоконференции.

Глава украинского правительства выразил надежду, что МВФ даст позитивный сигнал о поддержке договоренностей между Украиной и Европейской комиссией для выплаты очередного транша макрофинансовой помощи в ближайшее время.

Также на Цензор.НЕТ: ОП продвигает назначение послом Украины в США экс-министра Маркаровой: нужно решать вопрос с МВФ, - СМИ

Он также поблагодарил МВФ за поддержку в обеспечении макрофинансовой стабильности Украины. "Это маркер стабильности для Украины, всей международной финансовой среды и банковского рынка", - отметил Шмыгаль.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+24
Шмыгаль ждет от МВФ позитивный сигнал для получения нового транша в ближайшее время - Цензор.НЕТ 6183
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20.11.2020 21:09
+17
Хер ему на всю морду. У Ахметова пусть возьмет.
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20.11.2020 21:05
+15
А МВФ ждёт от шайки швондеров зелёных отчета, за раграбленные миллиарды
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20.11.2020 22:28
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Шмыгаль ждет от МВФ позитивный сигнал для получения нового транша в ближайшее время - Цензор.НЕТ 4996
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20.11.2020 21:04 Ответить
А МВФ ждёт от шайки швондеров зелёных отчета, за раграбленные миллиарды
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20.11.2020 22:28 Ответить
Я бы советовал этим придорам зеленым ни чего не давать ,зелень вся меня учила ,надо быть независимыми ,нами Америка руководит ,а пусть без нее ощутят независимость ,при 100 гр за долл. При хлебе в 50 гр .Холодильником учить И желудком.
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21.11.2020 07:50 Ответить
Хер ему на всю морду. У Ахметова пусть возьмет.
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20.11.2020 21:05 Ответить
ахметовЫ привыкли брать...- а не давать...
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20.11.2020 21:12 Ответить
Так Ахметов уже по 2 млн usd тратит на доплаты конвертах ОПы. Зато главный акционер -Игорь Валерьич на такое предложение может обидиться и Вову в угол поставить.
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20.11.2020 21:58 Ответить
Причем, раком 😜
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21.11.2020 06:13 Ответить
Дадут 1 доллар на Фуфлофанию Зели Шмыгаль ждет от МВФ позитивный сигнал для получения нового транша в ближайшее время - Цензор.НЕТ 9794
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20.11.2020 21:05 Ответить
ЕС не банкомат.
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20.11.2020 21:09 Ответить
Не дождется. Обломают...
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20.11.2020 21:09 Ответить
Шмыгаль ждет от МВФ позитивный сигнал для получения нового транша в ближайшее время - Цензор.НЕТ 6183
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20.11.2020 21:09 Ответить
Минус 7 а мы дороги строим па дешовке... Шмыгаль ждет от МВФ позитивный сигнал для получения нового транша в ближайшее время - Цензор.НЕТ 8180ковид мы пабедили еще ранней весной
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20.11.2020 21:09 Ответить
Шмыгаль ждет от МВФ позитивный сигнал для получения нового транша в ближайшее время - Цензор.НЕТ 1834
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20.11.2020 21:10 Ответить
Сигнал? Стоп-сигнал? Зачем Ослу стопсигнал?
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20.11.2020 21:10 Ответить
осел вечно накуренный, без стопов
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20.11.2020 21:13 Ответить
Що ззаду не вжарили😁 Хоча цьому ослу це вже не допоможе. 😊
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20.11.2020 21:23 Ответить
а шо такое - шо, нема чем здачу давати.... Шмыгаль ждет от МВФ позитивный сигнал для получения нового транша в ближайшее время - Цензор.НЕТ 941
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20.11.2020 21:10 Ответить
я не ослышался, шмыгаль ждет от мвф, а не мвф ждет от шмыгаля? 8-\
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20.11.2020 21:11 Ответить
МВФ від Шмиги нічого не чекає. МВФ чекає, коли Шмига со товаріщі покличе дорослих і піде гратись у пісочниці.
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20.11.2020 21:26 Ответить
какие д-*** эти фотографы, Господи...
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20.11.2020 21:12 Ответить
да он шо, это что такое, аааа, это по заветам бобика-осликамол утром просит, днём просит и вечером, готова Украина принять в любом количестве и со всех сторон, ведь бубочка так говорил на Юрмале. Кстати за такую шутка его в Латвие даже ватники призерать начали.
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20.11.2020 21:14 Ответить
Бедный Шмыгаль, креститься хоть умеет или в синагогу ходит?
Денег не дают на проценты, а воруют как прежде везде, а отдавать нужно
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20.11.2020 21:15 Ответить
Шмигаль до синагоги справді не має ніякого стосунку. І хреститься дуже непогано. У Львові, в усякому разі. Тільки Господь до грошей ставиться вкрай негативно. 😊 Тму у цьому випадку Він не допоможе. Тут допоможе лише чесне виконання меморандуму, укладено у між МВФ і Урядом України. Точне виконання. Без кварталівський імпровізацій. Тільки біда - кварталівці без імпровізації не можуть. Патологічної. Тому Шмигалю чекати нічого.
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20.11.2020 21:32 Ответить
По итогам визит в Казахстан 18 ноября директор МВФ Кристалина Георгиева сказала : мы рады сотрудничеству с таким надежным финансовым партнером...
Почти тоже сказала и Зелемойскому вчера Шмыгаль ждет от МВФ позитивный сигнал для получения нового транша в ближайшее время - Цензор.НЕТ 7323дипломатический ответ и умный
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20.11.2020 21:18 Ответить
хе-хе. Или ха-ха. Как правильно?
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20.11.2020 21:18 Ответить
а сайте кабмина изначальног была вот такая картинка
Шмыгаль ждет от МВФ позитивный сигнал для получения нового транша в ближайшее время - Цензор.НЕТ 8777
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20.11.2020 21:18 Ответить
шмыгаль торбу держит открытой...могут не только насыпать,но и увести...
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20.11.2020 21:19 Ответить
Майдан точно дочекаються шакали
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20.11.2020 21:21 Ответить
Печатный станок включен,в декабре будет очередное дорожание...хлеба и молока тоже..а доллар подскочит до 40...
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20.11.2020 21:22 Ответить
Хватит стонать,станок никогда не останавливался.
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20.11.2020 21:46 Ответить
Усохни, зепил
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21.11.2020 06:16 Ответить
Тебя рогопил не спросили.
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21.11.2020 11:43 Ответить
Шмыгаль лучше бы думал как развивать экономику, а не баблишко в долг брать.
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20.11.2020 21:22 Ответить
Шмыгаль ждет от МВФ позитивный сигнал для получения нового транша в ближайшее время - Цензор.НЕТ 4079
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20.11.2020 21:22 Ответить
Украина получит от МВФ прибор Зеленского на котором он играл на рояле, клоунам и дебилам никто не даст транш сосите прибор Зеленского или пойдите покривите за деньги клоуна или его ху..са Аристовича "Порошенко ты не гетьман", какие же вы убогие, жадные и завистливые противно смотреть видосики дебила Зеленского
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20.11.2020 21:23 Ответить
Денька-почекун)))
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20.11.2020 21:25 Ответить
зелень схавает....
зе и МВФ - противоположные вещи... уйдут зегниль и все наладится автоматически.
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20.11.2020 21:27 Ответить
Схема воровства проста,правительство выкупит облигаций на сумму 2 ярда долларов у банкиров,рефинансирование получили почти все банки,долю каждого определят по той же схеме,нашим Коломойским все,врагам закон...и низкие проценты... Шмыгаль ждет от МВФ позитивный сигнал для получения нового транша в ближайшее время - Цензор.НЕТ 4392
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20.11.2020 21:28 Ответить
На днях пан Зеленський особисто вів перемови з головою МВФ, яка йому чітко дала зрозуміть, що поки Україна не виконає 3 основних умови надання траншу, , транша не буде. А основна умова- боротьба з корупцією, яка остаточно накрилась мідним тазом після продажного рішення КСУ , коли цей суд відмінив покарання за недостовірне декларування статків високопосадовців. Таке рішення КСУ - пряма зрада національних інтересів, за що цих суддів треба самих судить, а цей суд шкідників і дармоїдів негайно повністю ліквідувать.
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20.11.2020 21:31 Ответить
А навіщо нас кредитувати, коли вони вже поставили Країну на коліна?
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20.11.2020 21:33 Ответить
Это вас , зепердов, криворагульный кандом бабушки Бени ставит раком
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21.11.2020 06:19 Ответить
круто він до мвф -ви ДОЛЖНІ Шмигаль чекає від МВФ позитивного сигналу для отримання нового траншу найближчим часом - Цензор.НЕТ 1067
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20.11.2020 21:35 Ответить
от МВФ позитивный сигнал для получения нового транша в ближайшее время

Шмигаль чекає від МВФ позитивного сигналу для отримання нового траншу найближчим часом - Цензор.НЕТ 9863

...
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20.11.2020 21:37 Ответить
Транш получит уже следующий президент.
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20.11.2020 21:50 Ответить
А что, шмыгаль мне нравится, настоящий оптимист!
Настоящий оптимист: не тот кто первый орёт "УРА!!!", а тот кто последний шепнёт "пизсец..."
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20.11.2020 21:59 Ответить
Шмигаль чекає від МВФ позитивного сигналу для отримання нового траншу найближчим часом - Цензор.НЕТ 8446
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20.11.2020 22:00 Ответить
В кріслі прем'єра
На сигнал чекає він,
А у ліжку в Феофанії
Кахикає пінгвін.
З під ковдрочкі вовняної
Стирчіть лиш носик-дзьоб.
- А де ж Владімир Санич?
- Він знов в Оман у.об!
Поки сигнал не прийде
Не вернеться до нас.
Кремляді дяді Вови
Дали йому наказ:
"Пока не будет денег,
Не суйся в Киев ти!
Не то как Витя-овощ
Накличешь ти беди!"
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20.11.2020 22:00 Ответить
нам не хватало своего Ждуна Задрали дебилы Шмигаль чекає від МВФ позитивного сигналу для отримання нового траншу найближчим часом - Цензор.НЕТ 6187
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20.11.2020 22:12 Ответить
мвф не давай этим врунам не копейки.
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20.11.2020 22:12 Ответить
Мвф, уже давно сказало зеленым бабуинам - пнх!
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20.11.2020 22:35 Ответить
МВФу воно брехало ( ЗЕВОНО) шо у нас все ок і з обіцянками і з цяцянками , народу перед 21-им обісра...(побоя) лось - підставило Шмигаля .
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20.11.2020 22:44 Ответить
Этот ЖДУН дождется... Курс валюты то видали? Ждите!
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20.11.2020 22:44 Ответить
А что с курсом не так?
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21.11.2020 00:11 Ответить
пусть гудок погудит шмыгалю а не транш Вам
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20.11.2020 23:03 Ответить
Да хрен тебе, нечего по карманам распихивать бабло, да и зарплаты себе делать космические, тогда не будешь ждать милостыню от МВФ.
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20.11.2020 23:44 Ответить
Клоуни без цирку.
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20.11.2020 23:45 Ответить
Шмыгаль будет получать одни "сигналы". Денег ему никто не даст, работает "по-дыбильному", сказал бы Добкин.
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21.11.2020 01:30 Ответить
Как выглядит динамика плодотворных переговоров от нашего криворуких правительства и президента:
Ждем транш уже скоро и еще один до конца года

Ждем транш еще в этом году
Ждем приезда миссии МФВ в Киев
Ждем согласования следующих этапов переговоров с МФВ
Ждем сигнала для получения
=== мы находимся туту =====
Здравствуй опа, Новый Год

Надо еще немножко подождать!
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21.11.2020 02:14 Ответить
Бюджет 2021 не согласован.
НБУ возглавляет мошенник и коррупционер.
Антикоррупционная реформа провалена.
Предыдущие договоренности похерены.
Полученные ранее деньги растрачены и украдены.

С какого перепугу МВФу что-то давать этим лживым ублюдкам ЗЕкоманды?
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21.11.2020 02:44 Ответить
 
 