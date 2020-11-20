В России пассажира маршрутки убили за просьбу надеть маску в общественном транспорте

В российском Санкт-Петербурге убили пассажира маршрутки после того, как он попросил двух других пассажиров надеть маски. Подозреваемого в совершении преступления задержали.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТАСС.

Вечером 17 ноября 53-летний мужчина возвращался домой на маршрутке, где у него возник конфликт с двумя пассажирами, отметили в Министерстве внутренних дел РФ.

По данным следствия, пассажир сделал замечание мужчине и женщине и попросил их надеть защитные маски, которые обязательно нужно носить в общественном транспорте города. Конфликт продолжился на улице.

Пассажира, сделавшего замечание, убили ножом в спину, отмечают следователи. Подозреваемого в нападении уже задержали. В МВД уверяют, что задержанного уже судили за незаконный сбыт наркотиков и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

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