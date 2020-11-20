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В России пассажира маршрутки убили за просьбу надеть маску в общественном транспорте

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В России пассажира маршрутки убили за просьбу надеть маску в общественном транспорте

В российском Санкт-Петербурге убили пассажира маршрутки после того, как он попросил двух других пассажиров надеть маски. Подозреваемого в совершении преступления задержали.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТАСС.

Вечером 17 ноября 53-летний мужчина возвращался домой на маршрутке, где у него возник конфликт с двумя пассажирами, отметили в Министерстве внутренних дел РФ.

По данным следствия, пассажир сделал замечание мужчине и женщине и попросил их надеть защитные маски, которые обязательно нужно носить в общественном транспорте города. Конфликт продолжился на улице.

Пассажира, сделавшего замечание, убили ножом в спину, отмечают следователи. Подозреваемого в нападении уже задержали. В МВД уверяют, что задержанного уже судили за незаконный сбыт наркотиков и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+41
Дикарями были, дикарями есть, дикарями и остануться.
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20.11.2020 21:10
+28
В России пассажира маршрутки убили за просьбу надеть маску в общественном транспорте - Цензор.НЕТ 9511
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20.11.2020 21:08
+20
В России пассажира маршрутки убили за просьбу надеть маску в общественном транспорте - Цензор.НЕТ 4557
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20.11.2020 21:17
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В России пассажира маршрутки убили за просьбу надеть маску в общественном транспорте - Цензор.НЕТ 9511
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20.11.2020 21:08 Ответить
Вот какие они как ***** блеет братья ??? Твари конченные В России пассажира маршрутки убили за просьбу надеть маску в общественном транспорте - Цензор.НЕТ 4272
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20.11.2020 21:27 Ответить
нож в спину-это так по-расиянски,по-братски! У Росії пасажира маршрутки вбили за прохання надягти маску в громадському транспорті - Цензор.НЕТ 2497
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20.11.2020 23:10 Ответить
целый год электричество не отключали
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20.11.2020 21:29 Ответить
Если телевизор был включен и пропала электроэнергия он включается автоматически после появления электроэнергии....
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20.11.2020 22:03 Ответить
не факт
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20.11.2020 22:04 Ответить
а что за марка телевизора? Год без ремонта , без перерывов и выходных
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21.11.2020 16:18 Ответить
Дикарями были, дикарями есть, дикарями и остануться.
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20.11.2020 21:10 Ответить
Вся культура в Питере (с) В России пассажира маршрутки убили за просьбу надеть маску в общественном транспорте - Цензор.НЕТ 1614
В России пассажира маршрутки убили за просьбу надеть маску в общественном транспорте - Цензор.НЕТ 8132
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20.11.2020 21:16 Ответить
В России пассажира маршрутки убили за просьбу надеть маску в общественном транспорте - Цензор.НЕТ 6482
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20.11.2020 21:18 Ответить
Побазарим за культурку (с) В России пассажира маршрутки убили за просьбу надеть маску в общественном транспорте - Цензор.НЕТ 1566
В России пассажира маршрутки убили за просьбу надеть маску в общественном транспорте - Цензор.НЕТ 581
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20.11.2020 21:23 Ответить
У Росії пасажира маршрутки вбили за прохання надягти маску в громадському транспорті - Цензор.НЕТ 5681
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21.11.2020 00:09 Ответить
Там русской дух... там Русью пахнет!
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20.11.2020 21:11 Ответить
Пока болели за "новороссию" и интересовались "как там, у хахлов?" так называемая "культурная столица" превратилась в столицу уголовного мира, каждый день то расчлененка, то утопленники, то иные смертоубийства.
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20.11.2020 21:51 Ответить
Х**ло тоже из питерской подворотни.
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20.11.2020 21:57 Ответить
Дух Родіона Раскольникова дальше бродить по Пітеру з сокирою.
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21.11.2020 03:12 Ответить
И вселяется в путинских шавок и прихвостней...
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21.11.2020 12:48 Ответить
да, там пахнет не очень
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20.11.2020 21:51 Ответить
Треба розуміти, кому саме робиш зауваження. Не всім треба його робити словами.
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20.11.2020 21:11 Ответить
Москальщина, однако.
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20.11.2020 21:12 Ответить
Короновирус косит население.
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20.11.2020 21:13 Ответить
Топовая новость.
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20.11.2020 21:13 Ответить
понимаю, правды не любишь, да ещё, это не новость а факт.
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20.11.2020 21:50 Ответить
Новость, факт - без разницы, Феденька. Главное со ссылкой на ТАСС У Росії пасажира маршрутки вбили за прохання надягти маску в громадському транспорті - Цензор.НЕТ 927
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20.11.2020 21:57 Ответить
это никуда не годится ! что мешало всю маршрутку перебить ?
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20.11.2020 21:13 Ответить
просто вся маршрутка без масок була убили того хто її одягнув , якщо не зрозуміло написано
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20.11.2020 21:18 Ответить
в спину?мокши о тылах думают не переставая...
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20.11.2020 21:13 Ответить
Узнаю тебя, Россия!
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20.11.2020 21:14 Ответить
Хто там прагне узького міра і "братського" єднання?
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20.11.2020 21:15 Ответить
Никак не пойму, с чего ублюдки из "русского мира" взяли, что мы с ними один народ?
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20.11.2020 21:53 Ответить
ето называется "синдромом гавнюка" - гавнюку очень важно не быть едиственным гавнюком.
поетому он пытается всех своим дерьмом обляпать...
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20.11.2020 22:23 Ответить
Выходить на улицу (в странах, где живут дикари) только за хлебом.
ПС. Нас это тоже касается.
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20.11.2020 21:15 Ответить
А вы откуда? Из Нигерии? Как туда попали?
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20.11.2020 21:17 Ответить
Я видно теж нігерієць , тому з Lulka Anton згідний повністю ! У нас що , менше дикунів які через прохання відійти в черзі або маску одягти готові тебе зжерти живцем ?
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20.11.2020 21:22 Ответить
Молодцы. Плохо шо одного. Меньше макшан - нам меньше работы.
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20.11.2020 21:15 Ответить
З такого жартувати - гріх убили якраз адекватного , тобто того кого у них іще менше аніж у нас отримати незабаром поруч з Україною державу мавп ? Вас ця перспектива веселить ?
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20.11.2020 21:27 Ответить
Хто там адекватный? У тебя там родня, в Мордоре?
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20.11.2020 21:47 Ответить
Це ти мабуть із тих країв , хліб український їси а мову ніяк не вивчиш , бо " імєєш свой язик " той кого убили , мабуть , адекватніший за тебе був А тепер починай триндіти про "уничтоженіе мокшан " - " герой унічтожітель" , бо нічого іншого до твоєї звивини не дійде а ми " тихо прийшов - тихо пішов "
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20.11.2020 22:16 Ответить
Шо ти гониш? Долбодятел. Тихо воно прийшло...
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20.11.2020 22:29 Ответить
ти ,чмо, видно з лугандонії ? це ж там "паражняк не гонят" , ху#ло "ваінственне"
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20.11.2020 23:27 Ответить
Походу закончились новости про белорусскую революцию.
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20.11.2020 21:16 Ответить
В России пассажира маршрутки убили за просьбу надеть маску в общественном транспорте - Цензор.НЕТ 4557
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20.11.2020 21:17 Ответить
дарвинизьм..
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21.11.2020 20:52 Ответить
--1
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20.11.2020 21:17 Ответить
мало..не скрепно... надо было ещё водителя, пассажиров , бабу и потом ещё себя...
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20.11.2020 21:18 Ответить
Народ, дивіться стрім Луганського з під будинку Порошенка. Ці зелені тварі взагалі ох.їли.
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20.11.2020 21:19 Ответить
сперва им намордник нужен, а уже потом поверх маска.
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20.11.2020 21:20 Ответить
Просто "Русский мир"... А Петербург его культурная столица В России пассажира маршрутки убили за просьбу надеть маску в общественном транспорте - Цензор.НЕТ 3801 В России пассажира маршрутки убили за просьбу надеть маску в общественном транспорте - Цензор.НЕТ 9397
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20.11.2020 21:20 Ответить
Такудына самый культурный! Самый пьяный! Причём практически изначально. А при совках так капец. Многим известная там эта тема---но очень молчаливая и закрытая. Как то в перестройку взялись вслух выяснять почему---но накопали ещё хуже тему. Оказалось что психоневрологические диспансеры города и области самые посещаемые на фоне остальной страны. И вишенка на тортик---женский алкоголизм там самый высокий по стране.
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20.11.2020 21:33 Ответить
культурная сталица, ёпта.
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20.11.2020 21:30 Ответить
дикие животные-свинособаки
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20.11.2020 21:31 Ответить
Надо из заголовка убрать слово «россии» и поиграть в игру Угадай страну по новости...
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20.11.2020 21:35 Ответить
"так если бы они его не убили, то его могли бы убить солдаты нато" ))
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20.11.2020 21:37 Ответить
Кореш, ты х#йню пореш.
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20.11.2020 23:25 Ответить
Не треба ля-ля.Я бачив цей ролік.Цей старий пень дозволив собі напрягатись до молодого пацана.А коли відкрились двері в маршрутці, ще і дав йому по обличчі.Але пацан його наздогнав за 2 сек)).Як то кажуть, що хотів, то і отримав
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20.11.2020 21:42 Ответить
скинь ссылку
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20.11.2020 21:47 Ответить
У Росії пасажира маршрутки вбили за прохання надягти маску в громадському транспорті - Цензор.НЕТ 7542
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20.11.2020 21:49 Ответить
нож, кулак и злоба азиатская - завсегда были верными с-пут-никами подданых рф.
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20.11.2020 21:53 Ответить
не пойму радость комментаторов.
Или вы все забыли новость, как в апреле у нас пассажиры избили до полу-смерти водителя троллейбуса, который отказался их пускать без масок??
чем мы лучше кацапов в таком случае?? едешь в транспорте - половина таких же дегенератов.
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20.11.2020 22:12 Ответить
А шо, тут хтота пишет о том хто лучше? Тут пишут шо хорошо бы в Макшании побольше таких случаев. Шоб одна половина макак перебила вторую половину макак.
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20.11.2020 22:32 Ответить
Я всегда говорил, что маршрутки - зло.
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20.11.2020 22:41 Ответить
Да и хер сними.. чем больше этих уродов перебьет друг друга в раше, тем меньше останется работы нам.
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20.11.2020 22:41 Ответить
Отсталое дикарье.
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20.11.2020 22:44 Ответить
А иначе его убили бы солдаты НАТО
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20.11.2020 23:22 Ответить
У Росії пасажира маршрутки вбили за прохання надягти маску в громадському транспорті - Цензор.НЕТ 8304
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21.11.2020 04:45 Ответить
Нелььзя верить никому особено сми и власти .СМИ это вторая професия, а потом уже информация к размышлению' Уманский раскрывший аферу правительства и потвердившуюся на 40 млрд. обьявлен властью алкоголиком. Завтра скажут что это ковидное осложнение. И ничего за это владе не будет. Вот от чего звереют а маски это предлог.
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21.11.2020 06:58 Ответить
https://gazeta.a42.ru/lenta/news/95975-izbityy-iz-za-spora-v-roditelskom-chate-rossiyanin-umer-v-reanimatsii У Росії пасажира маршрутки вбили за прохання надягти маску в громадському транспорті - Цензор.НЕТ 5028 недавно, за спор в чате про домашнее задание.
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21.11.2020 10:36 Ответить
Нашлись все-таки 3 дегенерата, которые лайкнули саму новость
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21.11.2020 14:29 Ответить
 
 