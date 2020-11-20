В России пассажира маршрутки убили за просьбу надеть маску в общественном транспорте
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В российском Санкт-Петербурге убили пассажира маршрутки после того, как он попросил двух других пассажиров надеть маски. Подозреваемого в совершении преступления задержали.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТАСС.
Вечером 17 ноября 53-летний мужчина возвращался домой на маршрутке, где у него возник конфликт с двумя пассажирами, отметили в Министерстве внутренних дел РФ.
По данным следствия, пассажир сделал замечание мужчине и женщине и попросил их надеть защитные маски, которые обязательно нужно носить в общественном транспорте города. Конфликт продолжился на улице.
Пассажира, сделавшего замечание, убили ножом в спину, отмечают следователи. Подозреваемого в нападении уже задержали. В МВД уверяют, что задержанного уже судили за незаконный сбыт наркотиков и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
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поетому он пытается всех своим дерьмом обляпать...
ПС. Нас это тоже касается.
Или вы все забыли новость, как в апреле у нас пассажиры избили до полу-смерти водителя троллейбуса, который отказался их пускать без масок??
чем мы лучше кацапов в таком случае?? едешь в транспорте - половина таких же дегенератов.