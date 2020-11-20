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Новости Политика Украины
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В украинском народе на генетическом уровне отличие от того, что происходит в Беларуси и России, - Порошенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В украинском народе на генетическом уровне отличие от того, что происходит в Беларуси и России, - Порошенко

В отличие от нынешней власти, миллионы украинцев, общественные деятели, журналисты, дипломаты уважают и отмечают День Достоинства и Свободы. Об этом заявил пятый Президент, лидер партии "Европейской Солидарности" Петр Порошенко.

Порошенко отметил, что считает День Достоинства и Свободы вторым днем ​​рождения независимой Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"В украинском народе уже на генетическом уровне присутствует отличие от того, что происходит в Беларуси, от того, что происходит в России. Мы другие - потому что мы очень высокую цену заплатили за наше право быть независимыми и за наше право быть европейскими", - отметил Порошенко.

"Украинцы пять лет гордились тем, что мы движемся в Европу. Украинцы верили в то, что в конце концов мы получим полномасштабное членства в Европейском Союзе", - убежден Порошенко.

"21 числа - и я очень хорошо помню этот день - украинцы вышли не для того, чтобы менять власть. Не для того, чтобы требовать повышения уровня жизни - это неправда. Украинцы вышли, потому что они не согласны с тем, что у них забрали право двигаться в Европу, считать себя европейским народом", - отмечает пятый Президент.

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"Поддержка европейского курса за эти годы стала больше - или меньше? Больше. Что этому способствовало? Пять лет реформ. Только безвиз - вспомните, когда 11 июня 2017 г. наша команда вводила безвиз, что говорили тогда наши критики. Они говорили - он никому не нужен, безвизом могут воспользоваться только несколько тысяч человек, а остальные как сидели, так и будут сидеть по своим домам. И украинцы ярко продемонстрировали - нет ", - констатирует Порошенко.

"Я хочу очень поблагодарить украинский народ, 70% которого, несмотря на тотальную кампанию фейковых новостей, дискредитацию европейского и евроатлантического направлений, твердо убеждены, что будущее Украины - в членстве в ЕС. Что безопасность Украины - особенно после грубой агрессии России - есть только в НАТО. Это мощная прививка против 70-летнего обмана, отравления нашей нации", - отметил пятый Президент.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+28
це - факт
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20.11.2020 21:22
+24
Лайк!
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20.11.2020 21:24
+23
перевертень..
В украинском народе на генетическом уровне отличие от того, что происходит в Белоруси и России, - Пророшенко - Цензор.НЕТ 458
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20.11.2020 21:26
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так петюнька для всех трех его адептов святой. когда бабки им платит.
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20.11.2020 22:24 Ответить
особенно понравилось про контрнаступление. В українському народі на генетичному рівні присутня відмінність від того, що відбувається в Білорусі і Росії, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9231 В українському народі на генетичному рівні присутня відмінність від того, що відбувається в Білорусі і Росії, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7311
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20.11.2020 22:10 Ответить
Пєця на місцевих - п'ятий. І це попри його мережу платних дякул. Пєцю врятує від довічного з конфіскацією тільки пуйло.
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20.11.2020 22:33 Ответить
чого попередні 5 років не вів контрнаступ?
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20.11.2020 23:36 Ответить
Из воинов , которым по сути Ярош и есть, военные обычно хреновые получаются , тем более военные министры .Да и антирейтинг Пети не куда не делся , потому , более реальный вариант : Зеркаль президент , Петя премьер , Турчинов министр обороны , Ярош глава СНБО.
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21.11.2020 03:02 Ответить
каким каким каналам?
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20.11.2020 21:54 Ответить
Вообще-то у всех рас Homo Sapiens гены одинаковые.
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20.11.2020 21:51 Ответить
Тогда бы была одна расса.
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20.11.2020 21:55 Ответить
см. мой ответ ниже.
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20.11.2020 22:10 Ответить
Ген - одиниця спадкового матеріалу, що відповідає за формування певної елементарної ознаки. Ген є ділянкою молекули ДНК, що містить інформацію для синтезу РНК. Процес зчитування гену і синтезу РНК називається транскрипцією. У деяких вірусів геном може вважатись також ділянка РНК. Існують різноманітні типи РНК, найвідоміші з яких матрична рибонуклеїнова кислота (мРНК), з якої в процесі трансляції зчитується інформація амінокислотної послідовності білку. Білки відіграють в організмі специфічну роль, яка може проявлятись в характерній ознаці. З цієї точки зору гени розглядаються як носії спадкової інформації, яка передається в результаті розмноження від батьків до нащадків. Експресія генів - це прояв активного стану гену в окремій клітині. Але не тільки мРНК закодовані в генах - існує багато видів некодуючі РНК, які не несуть інформацію про білок, але тим не менш вони представлені в ДНК у вигляді генів.
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20.11.2020 21:58 Ответить
https://www.focus.it/scienza/scienze/si-puo-parlare-di-razze-umane

На, читай! Согласно современной науке, даже термин *раса* отнюдь не существует. В связи с миграциями ,,, наших предков и современных поколений. Все гены смешаны! И доминантные, и рецесивные. Практически все расы имеют одинаковые гены.
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20.11.2020 22:09 Ответить
Запретив термин раса, вы не отмените расы. Негры и монголоиды отличаются. Отличия кроются в генах. Да, эти отличия на генетическом уровне минимальны, но они есть.
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20.11.2020 22:29 Ответить
https://it.wikipedia.org/wiki/Razza_(categorizzazione_umana)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%B0

Хотя бы потому, что генетические различия между живущими ныне людьми укладываются в 0.1% генома, что гораздо меньше, чем разница в ДНК между разными расами шимпанзе.

Говорят о разнице в фенотипе и 0,1% генома (но не гена).
Ну а то, о чём говорит гетьман, касается не генов, а культурно-бытовых и социальных различий.
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20.11.2020 22:44 Ответить
Термін "раса" може не існувати тільки там, де скоро заборонять еволюційну теорію Дарвіна.
Тоді нехай скасують усі породи свійських тварин.
Гєнетіка, - продажная дєвка імпєріалізьма! В українському народі на генетичному рівні присутня відмінність від того, що відбувається в Білорусі і Росії, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3427
Визивайтє дух акадєміка Лисенка, блєать!
Лівацьке гімно вже дісталося до науки. Куди будуть емігрувати справжні вчені біологи, генетики, які не згодні з втручанням політики в науку? Що скажете, політкомісари толєрантізьма?
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20.11.2020 22:46 Ответить
А вы прочитайте мои сноски. До половины 20-го века так и было, как вы говорите. Но после этого молекулярная генетика продвинулась гораздо дальше Дарвина.
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20.11.2020 22:49 Ответить
Про молекулярну генетику? А те, що ви протиставляєте ген і геном, - це нормально? (" 0,1% генома (но не гена).")
Ви навіть поняття зеленого не маєте, що геном, - це загальна сукупність генів. Тобто, це суцільний брєд казати, що різниця в геномі, а не в генах.
Як казав Вовочка, - "і еті люді запрєщают мнє ковирятся в носу?".
А тепер давайте, - про те, "как космічєскіє караблі бараздят Бальшой тєатр..." В українському народі на генетичному рівні присутня відмінність від того, що відбувається в Білорусі і Росії, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2961
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20.11.2020 23:03 Ответить
Я так и не понял, чи есть переходное звено между неандертальцем и гомосапиенс и к какой расе их причислить?
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21.11.2020 15:07 Ответить
На земле , если я правильно вас понял, проживает тока одна раса ГОМОСАПИЕНС... разные ее варианты, там черно-бело-желтые - это всего-навсего, в разных пропорциях меланин в организме, который по разному реагирует на разные климатические условия?
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21.11.2020 15:12 Ответить
Гомо сапієнс, - це не раса, - це вид. Тобто, всі нині існуючі люди на планеті належать до одного виду. Цей вид виник близько 200 000 років тому. Гомо габіліс (людина вміла), вже був гомо сапієнсом. Неандертальці теж були гомо сапієнсами, - тільки з більш древньої гілки, ніж ******* люди. В нашому геномі (головним чином, європеоїдів) існує близько 2-3% генів, які ми успадкували від неандертальців. За однією з гіпотез, рудий колір волосся теж є певною відзнакою неандертальського спадку.
Раси людства, як нам розказують, є лише фенотипними відмінностями, які виникли внаслідок різних природно-кліматичних умоов. Але це не зовсім так. Насправді раси, - це різні підвиди одного виду гомо сапієнс. І у них є не лише фенотипні відмінності (колір шкіри і т.д.), а й морфологічні. Наприклад, у койсанської раси (бушмени і готентоти) волосся росте кущиками, а не, як у інших людей, - одна волосина з кожної фолікули. Жопа у жінок-бушменок настільки велика, що на неї можна спокійно ставити склянку з водою і вона не впаде. У негрів особливий запах (схожий на запах кінзи), що пов'язано з відлякуванням тропічних комах-шкідників. І так далі.
Для прикладу, - леопарди, ягуари і пуми, - це різні підвиди одного виду. І зовні вони дуже відрізняються. Зебри, віслюки і коні, - це вже різні види. Але вони можуть схрещуватися і давати потомство. Тобто, не все так однозначно.
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21.11.2020 21:02 Ответить
Це не хвороба, - це інший підвид людського виду.
А нам втокмачують, що ми всі однакові. Ні, ми різні. В тому числі й на генному рівні, - різні раси мають як різну морфологію, так і різну когнітивну здатність. Тобто, інтелект також генетично обумовлений у різних рас не на однаковому рівні. Але про це тепер заборонено говорити в силу ідеологічних догм нового більшовизму толєрантності.

В українському народі на генетичному рівні присутня відмінність від того, що відбувається в Білорусі і Росії, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9045
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21.11.2020 21:24 Ответить
а еще ты медик. Ленка.. ты сама себя спалила курица безмозглая
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20.11.2020 22:02 Ответить
Смешно смотреть, как в общем то не глупые люди оппозиции каждый раз покупаются на один и тот же трюк Зеленского. Как только всплывает очередная афера, попадается на взятках или воровстве очередной "слуга народа", Зеленский вытягивает портновский конспект и начинает туманно намекать на "госпереворот на Майдане".Происходит смена информационных акцентов и реальные преступления власти отходят с линии внимания. Законность постмайдановской власти подтверждена решениями конституционного большинства Верховной Рады, актами проведения двух туров общенациональных выборов и целой чередой международных договоров. Признание этого всего незаконным - это прежде всего признание незаконным нынешней власти пришедшей к власти на основании решений "незаконной власти". Потому совет - давайте вернемся к коррупции власти, противодействию Зеленского и его окружения борьбе с коррупцией, разграблению бюджета, хищениям на таможне и в Госрезерве.
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20.11.2020 21:55 Ответить
Точкою неповернення в радянську імперію є членство України в НАТО та ЄС, - Порошенко, (відео)


"Революція Гідності - це точно не про зміну влади, це про майбутнє. Майбутнє, яке має наша держава. І це майбутнє є точно в ЄС, і це майбутнє є точно в НАТО", - зазначив Порошенко.
За його словами, північноатлантичний безпековий альянс є гарантією незворотності змін в Україні.
"Є гарантія, що ми точно не повернемося в радянську імперію. І коли ми питаємо, на скільки незворотними є наші процеси, на жаль, поки що ця точка неповернення ще не пройдена. Сьогодні я можу сказати точно, що точкою неповернення є членство України в НАТО, точкою неповернення є членство України в ЄС",- наголосив Порошенко.
П'ятий президент також подякував українському народу, який переконаний в майбутньому України.
"Я хочу дуже подякувати, український народ, де 70% якого, незважаючи на тотальну фейкову компанію фейкових новин, дискредитацію європейських та євроатлантичних напрямків, 70% українців твердо переконані - майбутнє України є в членстві в ЄС, що безпека України, особливо, після брутальної агресії Росії є тільки в НАТО", - додав Порошенко.
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20.11.2020 21:56 Ответить
Ну то, что Петя красиво говорить умеет, мы за 5 лет уже вкурили. В українському народі на генетичному рівні присутня відмінність від того, що відбувається в Білорусі і Росії, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9728 А то, что с таким уровнем коррупции, который он нам после себя оставил, и с тазиками марки "Богдан" для армии по космическим ценам нас ни в ЕС, ни в НАТО никто не ждёт- он ничего не сказал? В українському народі на генетичному рівні присутня відмінність від того, що відбувається в Білорусі і Росії, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3091
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20.11.2020 22:07 Ответить
а ти хотів брати хабарі, щоб тебе ніхто не чіпав - але в'язали служивців поряд з тобою?
Так не буває.
Втім, навіть тебе пов'язати - то потрібні докази; а не просто так, шо я подумав на тебе. Я не зебіл, як ти.
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20.11.2020 22:20 Ответить
А кто тебе сказал, что я "беру хабарі"? В українському народі на генетичному рівні присутня відмінність від того, що відбувається в Білорусі і Росії, - Порошенко - Цензор.НЕТ 151
Буває. В цивилизованных европейских странах, где с госслужбы уходят даже не за факт, а за ПОДОЗРЕНИЕ в коррупции. Не говоря уже о тюремных сроках. А у вас, петьков, всегда "народ плохой", а "царь"- "хороший". В українському народі на генетичному рівні присутня відмінність від того, що відбувається в Білорусі і Росії, - Порошенко - Цензор.НЕТ 151
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20.11.2020 23:40 Ответить
Ну вот мы тебя и ПОДОЗРЕВАЕМ..а ты уходи ..не отмывшись ..
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21.11.2020 06:57 Ответить
"МЫ- Николай Второй...." В українському народі на генетичному рівні присутня відмінність від того, що відбувається в Білорусі і Росії, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8015

Вот когда я увеличу своё "состояние" на несколько лярдов, "служа народу Украины" на госслужбе, во время войны и народного обнищания, вот тогда и сможешь меня "подозревать". В українському народі на генетичному рівні присутня відмінність від того, що відбувається в Білорусі і Росії, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8836 А пока- сходи погуляй.
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21.11.2020 13:19 Ответить
А новая и честная власть снова закупает тазики "Богдан" для армии. Ну шо ж такое?
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21.11.2020 01:15 Ответить
Очень сомнительно, что "закупает". Если и закупает, то наверняка по старым контрактам, составленным "адвокатами" Пеци таким образом, что их разрыв грозит государству большими штрафами. Пеца не зря тянул инаугурацию. Всё "подчищал" да переписывал. В свою пользу. всё предусмотрел, "ГЕТЬман". В українському народі на генетичному рівні присутня відмінність від того, що відбувається в Білорусі і Росії, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6079 В этом он за 5 лет поднаторел! В українському народі на генетичному рівні присутня відмінність від того, що відбувається в Білорусі і Росії, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6956
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21.11.2020 01:52 Ответить
Де нет, министерство обороны заключило новый контракт на закупку "Богданов" для армии уже в этом году. Информацию при желании можете найти.
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21.11.2020 02:29 Ответить
Неужели по той же цене, что и при Пеце? В українському народі на генетичному рівні присутня відмінність від того, що відбувається в Білорусі і Росії, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1144 Не томите!!! В українському народі на генетичному рівні присутня відмінність від того, що відбувається в Білорусі і Росії, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4674 В українському народі на генетичному рівні присутня відмінність від того, що відбувається в Білорусі і Росії, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4674 В українському народі на генетичному рівні присутня відмінність від того, що відбувається в Білорусі і Росії, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4674
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21.11.2020 02:42 Ответить
Обісрався - обтікай.
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21.11.2020 03:37 Ответить
Про цену понятия не имею. Да и какая разница, как говорит наш величайший лидер современности, важен сам факт, что почему-то ВСУ покупает эти "тазики" и сейчас.
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21.11.2020 13:21 Ответить
В українському народі на генетичному рівні присутня відмінність від того, що відбувається в Білорусі і Росії, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2264 Разница огромна. Закупать хлам из-за безнадеги по адекватной цене, или закупать этот же хлам по цене хорошей импортной техники, как это было при Пеце. Что есть признаком коррупции. Как и сам факт закупки государством хлама, который штампуют на заводиках ДЕЙСТВУЮЩЕГО президента.
Жаль, что вы "не видите разницы". Потому мы и живём до сих пор в дерьме.
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21.11.2020 13:30 Ответить
Настало время о....ительных историй на ночь от сивочолого ГЕТЬмана. В українському народі на генетичному рівні присутня відмінність від того, що відбувається в Білорусі і Росії, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6213

Да мы и сами знаем, что на "генетическом уровне" отличаемся от кацапов и белокацапов. Вот только наши "правители" одинаковые. Воры "на генетическом уровне". В українському народі на генетичному рівні присутня відмінність від того, що відбувається в Білорусі і Росії, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6213
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20.11.2020 21:58 Ответить
Во тебя,бота свинособачьего,впердолило -от кацапов оно генетически отличается))))
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20.11.2020 22:02 Ответить
Может он и прав.
В українському народі на генетичному рівні присутня відмінність від того, що відбувається в Білорусі і Росії, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2899
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20.11.2020 22:01 Ответить
Що це за метерологічна мапа? Хочаб пояснюйте.
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20.11.2020 22:07 Ответить
там же черным по английски написано что это ареал населения с днк типа р1а. кацапня там отсутствуе от слова совсем.
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20.11.2020 22:18 Ответить
Генетика гаплогруппы R1A. Передаётся только от отца к сыну, очень редко мутирует. Большая часть населения Восточной Европы - R1A, Западной - R1B. В теории обе популяции долгое время обитали изолированно, в какой-то момент резко расплодились, колонизировав Евразию.
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20.11.2020 22:18 Ответить
Забавно, что башкиры с Урала - R1B. Это ставит генетиков в тупик. То ли всё население Западной Европы каким-то образом мигрировало с Башкирии, то ли какая-то ветвь еевропейцы с Западной Европы откочевала на Урал В українському народі на генетичному рівні присутня відмінність від того, що відбувається в Білорусі і Росії, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9948
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20.11.2020 22:24 Ответить
В українському народі на генетичному рівні присутня відмінність від того, що відбувається в Білорусі і Росії, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3678
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20.11.2020 22:25 Ответить
Ну почему ставят, жители европы раньше жили в сибири. научно доказанный факт. выгнав при том коренное население европы.
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21.11.2020 13:15 Ответить
А вот и неправда ваша. В те времена, когда в Ср.Азии от родительской гаплогруппы R отделились Ra и Rb, в Европе уже 40 000 лет проживала чисто европейская i-гаплогруппа. 18 000 лет назад, Первой пришла в Европу Ra, на Балканы, где столкнулась с i-гаплогруппой , разрубив ее на северян и южан).Южане, со временем, мутировали в Карпатах в I2(трипольцы) , северяне мутировали в I1. Эти гаплогруппы не покидали Европу. Затем R1a переселилась в Карпаты, убегая от стужи, где мутировала в R1a1 Z283 - восточные славяне, от R1a1 Z283 отложилась R1a1 Z 280-киммерийцы, а также отложилась R1a1 Z93 , которая мигрировала вплоть до Минусинска-Средней Азии, где мутировала в Z94. Но из-за катаклизма, Z284 ушла в Индию-Иран, самоназвавшись ариями , а вскоре индусо-иранцами. Больше в Европу эта гаплогруппа не возвращалась. Разве что вернулись потомки переселенцев в Индию-Иран - ТАТАРЫ-тюрки. Германская гаплогруппа намного позже пришла в Европу . Первая волна тормен зашла в Европу со Ср. Азии , через Кавказ сев. Африку , Гибралтар-Испанию. Вторая волна германцев ,Готы, зашли в Европу сквозь наши территории, за ними и гунны последовали.
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21.11.2020 16:49 Ответить
Гунны, Готы, Вестготы и прочее племена, кочевник в том числе, друг-друга теснили, упирались в Западную Европу и оставались там жить.
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21.11.2020 02:56 Ответить
чуть вспомнил молодость, эх под звуки этой групы много отличных событии было.

https://www.youtube.com/watch?v=-_3dc6X-Iwo&ab_channel=DepecheModeVEVO
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20.11.2020 22:03 Ответить
или так.
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20.11.2020 22:09 Ответить
мне больше нравится
Depeche Mode- Personal Jesus
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21.11.2020 10:46 Ответить
До средины 90-х вся Одесса была изрисована депешами, потом все кануло в лету..."Natural Woman"
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21.11.2020 15:22 Ответить
Хорошо в комментариях погоняли зеленых мух. Порохоботы - сила.
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20.11.2020 22:08 Ответить
Сам себя не похвалишь -никто же не похвалит .Самолайкнись и получи наконец вожделенные 11.50 от сивочолого олигарха , накати 150 от навалившегося счастья и да прибудет с тобой темная сила В українському народі на генетичному рівні присутня відмінність від того, що відбувається в Білорусі і Росії, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4387
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20.11.2020 22:36 Ответить
мало. Треба ще
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20.11.2020 22:40 Ответить
"Украинцы пять лет гордились тем, что мы движемся в Европу. Украинцы верили в то, что в конце концов мы получим полномасштабное членства в Европейском Союзе", - убежден Порошенко.Источник: https://censor.net/ru/n3232407

И сколько проголосовало на местных выборах за слуг-уродов, опзж, петушариев, за життя?!
Баранам не Европа нужна, а жизнь по принципу: "пускай ****, лишь бы не били"!
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20.11.2020 22:11 Ответить
а шо ты так разгневался? например в моем Николаеве партии совкодрочеров получили меньше % чем в прошлый раз
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21.11.2020 10:52 Ответить
Я видел результаты в Одессе, Харькове, Мариуполе.
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21.11.2020 15:17 Ответить
что у вас там произходит - выглядит что мрязи начинает буянить.

https://www.youtube.com/watch?v=YJdOOJ-rmho&ab_channel=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B92
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20.11.2020 22:12 Ответить
Тим часом зелена банда прислала під будинок Пороха тітуханів.
⚡️⚡️⚡️Тітушки Зеленського оточують будинок Порошенка

Очевидно, у відповідь на завтрашню акцію.
В українському народі на генетичному рівні присутня відмінність від того, що відбувається в Білорусі і Росії, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5401
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20.11.2020 22:13 Ответить
это хорошо. это справедливо правильно.
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20.11.2020 22:19 Ответить
Конечно справедливо и правильно -титушня зесрани разбежалась от 30ти ветеранов
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20.11.2020 22:21 Ответить
Обосралось-обтекай,завтра твому зекретину отвешают)
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20.11.2020 22:28 Ответить
Там вообще цирк был ...эти зедебилы прислали прям идиотов на 3х автобусах,которые перепутали ветеранов с работодателями и начали у низ 250 гр просить,а потом сдрыстнули
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20.11.2020 22:24 Ответить
А проплачуть і тих і тих з однієї кишені. Бо це все одна шобла. Лохотрон
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20.11.2020 22:49 Ответить
Да, я законопослушный гражданин, но я хотел бы иметь под левой подмышкой средство, которое поможет мне отстоять мои права, закрепленные Конституцией
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20.11.2020 22:22 Ответить
Лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко наголосив, що українці нізащо не дозволять владі скасувати День Гідності і Свободи.
"Моя відповідь буде абсолютно чіткою - український народ не дозволить скасувати День Революції Гідності. День Гідності і Свободи. В українському народі вже на генетичному рівні присутня відмінність від того, що відбувається в Білорусі і Росії", - заявив Петро Порошенко.
Він наголосив, що вважає День Гідності та Свободи другим днем народження незалежної України.
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20.11.2020 22:24 Ответить
О, як пафосно. Це навіть варто підвищеного гонорару - смоктального льодяника «Рошен» на паличці.
Одна тільки біда - рейтинги у Бариги не ростуть.
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21.11.2020 21:46 Ответить
Спит и видит, жаждет, вожделеет и любострастно желает Порохатый Барыга возвернуться на сладостную каторгу государевой власти, чтобы не щадя Бриони своего согбенным бурлаком натужно влачить громадьё державных полномочий, самовластно разделять и перенаправлять потоки, барственно помыкать халдеями, надменно вершить судьбы лохмандеев.
Вот только президентская булава Петру Алесеевичу Порошенко, на радость всем порохоботам, светит не больше, чем его любимому куманьку Гнусавому Мессии Ющенко.
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20.11.2020 22:27 Ответить
Супер! Рибніков відпочиває. Це на рівні Ільфа і Петрова.
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21.11.2020 11:53 Ответить
1000000000000000000000% .
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В Беларуси -- -в тыссчыа раз больше возможностей создать КАЗАЧЕССКУЮ СЕЧЬ ..
.
-- На росцити -- казаки -- -----
НКВД-царей..
.
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20.11.2020 22:29 Ответить
Ти - самогубця. Тут таких банять ще на взльоті
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20.11.2020 22:52 Ответить
В українському народі на генетичному рівні присутня відмінність від того, що відбувається в Білорусі і Росії, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5299
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21.11.2020 19:01 Ответить
Ой, не факт. Мало того, что за Зе голосовало 73%, так ему еще около 30% до сих пор доверяет. Не народ, а население, ей Богу.
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20.11.2020 22:32 Ответить
Вова иди в отставку, так будет лучше для всех, главное что бы не ОПЗЖ пришло к власти.
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20.11.2020 22:40 Ответить
Спочатку треба визначитись з кандидатом на дострокові.
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20.11.2020 22:53 Ответить
Демагог как обычно, масло масляное)
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20.11.2020 22:54 Ответить
Некрасиво такое говорить про людей, которые выходят на мирные акции протеста, пускай и получают дубиной, но выходят. сразу вспоминается, что говорит это тот поц, который в разгар войны ездил под вымышленными именами на мальдивы за полляма пузо погреть, а потом торжественно открывал сто метров перекрашенного забора на мосту или что там еще. может и справедливо, но впадать в такие сравнения не обязательно.
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20.11.2020 22:58 Ответить
Напевне сніг випаде.
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20.11.2020 23:41 Ответить
Ого, как зелесрань и ватку тут разрывает, прям массовый подрыв пердаков.
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21.11.2020 00:06 Ответить
Есть в Украине человек с проевропейскими взглядами как у пороха, но не такой сыкливый?? Тот кто возьмёт и посадит пророссийскую мразь в тюрьму, тот кто вернёт нам территории?? Победит олигархию, разгонит журнашлюх??
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21.11.2020 00:34 Ответить
Федина, Звіробій, Чорновіл. А якщо серйозно, то тільки хунта.
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21.11.2020 11:59 Ответить
Сколько Европейская Солидарность получает на выборах ? 10% ? . Вот эти 10% имеют отличия . Остальные така же вата как в росии .
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21.11.2020 01:51 Ответить
В українському народі на генетичному рівні на 90 % те ж саме, що на Росії і Білорусі. Поїдьте в Кіровоградську область, Голованівський район, де лохторат Лозінського і побачите рівень генетичної деградації українців. Всі лежать і не пискнуть під чоботом магнатів, князьків і місцевої мафії. І так по всій Україні.
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21.11.2020 12:07 Ответить
Цікаво, яке відношення до українського народу має шоколадний барига? І що там у нього на генному рівні?
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21.11.2020 12:16 Ответить
Мендель перевернувся в могилі.
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21.11.2020 12:38 Ответить
судячи по ніку ОТТО КАЦ- генетично щирий хохол !
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21.11.2020 16:19 Ответить
И почему ситуация хуже или как раз из-за отличия ?
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21.11.2020 13:13 Ответить
Вы еще не разобрались в научно доказанном факте, как ушли штопором в разные там отличия какого-то вами воображаемого дна... Чи у вас - амнезийные зачатки, не держите тему... Вам же ясно в статье прописали, шо лишнехромосомность ягелеядных - ни в какое сравнение с нами. поди, морковку давно кушали - память восстанавливать...
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21.11.2020 19:07 Ответить
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