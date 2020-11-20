В украинском народе на генетическом уровне отличие от того, что происходит в Беларуси и России, - Порошенко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В отличие от нынешней власти, миллионы украинцев, общественные деятели, журналисты, дипломаты уважают и отмечают День Достоинства и Свободы. Об этом заявил пятый Президент, лидер партии "Европейской Солидарности" Петр Порошенко.
Порошенко отметил, что считает День Достоинства и Свободы вторым днем рождения независимой Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"В украинском народе уже на генетическом уровне присутствует отличие от того, что происходит в Беларуси, от того, что происходит в России. Мы другие - потому что мы очень высокую цену заплатили за наше право быть независимыми и за наше право быть европейскими", - отметил Порошенко.
"Украинцы пять лет гордились тем, что мы движемся в Европу. Украинцы верили в то, что в конце концов мы получим полномасштабное членства в Европейском Союзе", - убежден Порошенко.
"21 числа - и я очень хорошо помню этот день - украинцы вышли не для того, чтобы менять власть. Не для того, чтобы требовать повышения уровня жизни - это неправда. Украинцы вышли, потому что они не согласны с тем, что у них забрали право двигаться в Европу, считать себя европейским народом", - отмечает пятый Президент.
"Поддержка европейского курса за эти годы стала больше - или меньше? Больше. Что этому способствовало? Пять лет реформ. Только безвиз - вспомните, когда 11 июня 2017 г. наша команда вводила безвиз, что говорили тогда наши критики. Они говорили - он никому не нужен, безвизом могут воспользоваться только несколько тысяч человек, а остальные как сидели, так и будут сидеть по своим домам. И украинцы ярко продемонстрировали - нет ", - констатирует Порошенко.
"Я хочу очень поблагодарить украинский народ, 70% которого, несмотря на тотальную кампанию фейковых новостей, дискредитацию европейского и евроатлантического направлений, твердо убеждены, что будущее Украины - в членстве в ЕС. Что безопасность Украины - особенно после грубой агрессии России - есть только в НАТО. Это мощная прививка против 70-летнего обмана, отравления нашей нации", - отметил пятый Президент.
Пожалуйста, подождите...
На, читай! Согласно современной науке, даже термин *раса* отнюдь не существует. В связи с миграциями ,,, наших предков и современных поколений. Все гены смешаны! И доминантные, и рецесивные. Практически все расы имеют одинаковые гены.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%B0
Хотя бы потому, что генетические различия между живущими ныне людьми укладываются в 0.1% генома, что гораздо меньше, чем разница в ДНК между разными расами шимпанзе.
Говорят о разнице в фенотипе и 0,1% генома (но не гена).
Ну а то, о чём говорит гетьман, касается не генов, а культурно-бытовых и социальных различий.
Тоді нехай скасують усі породи свійських тварин.
Гєнетіка, - продажная дєвка імпєріалізьма!
Визивайтє дух акадєміка Лисенка, блєать!
Лівацьке гімно вже дісталося до науки. Куди будуть емігрувати справжні вчені біологи, генетики, які не згодні з втручанням політики в науку? Що скажете, політкомісари толєрантізьма?
Ви навіть поняття зеленого не маєте, що геном, - це загальна сукупність генів. Тобто, це суцільний брєд казати, що різниця в геномі, а не в генах.
Як казав Вовочка, - "і еті люді запрєщают мнє ковирятся в носу?".
А тепер давайте, - про те, "как космічєскіє караблі бараздят Бальшой тєатр..."
Раси людства, як нам розказують, є лише фенотипними відмінностями, які виникли внаслідок різних природно-кліматичних умоов. Але це не зовсім так. Насправді раси, - це різні підвиди одного виду гомо сапієнс. І у них є не лише фенотипні відмінності (колір шкіри і т.д.), а й морфологічні. Наприклад, у койсанської раси (бушмени і готентоти) волосся росте кущиками, а не, як у інших людей, - одна волосина з кожної фолікули. Жопа у жінок-бушменок настільки велика, що на неї можна спокійно ставити склянку з водою і вона не впаде. У негрів особливий запах (схожий на запах кінзи), що пов'язано з відлякуванням тропічних комах-шкідників. І так далі.
Для прикладу, - леопарди, ягуари і пуми, - це різні підвиди одного виду. І зовні вони дуже відрізняються. Зебри, віслюки і коні, - це вже різні види. Але вони можуть схрещуватися і давати потомство. Тобто, не все так однозначно.
А нам втокмачують, що ми всі однакові. Ні, ми різні. В тому числі й на генному рівні, - різні раси мають як різну морфологію, так і різну когнітивну здатність. Тобто, інтелект також генетично обумовлений у різних рас не на однаковому рівні. Але про це тепер заборонено говорити в силу ідеологічних догм нового більшовизму толєрантності.
"Революція Гідності - це точно не про зміну влади, це про майбутнє. Майбутнє, яке має наша держава. І це майбутнє є точно в ЄС, і це майбутнє є точно в НАТО", - зазначив Порошенко.
За його словами, північноатлантичний безпековий альянс є гарантією незворотності змін в Україні.
"Є гарантія, що ми точно не повернемося в радянську імперію. І коли ми питаємо, на скільки незворотними є наші процеси, на жаль, поки що ця точка неповернення ще не пройдена. Сьогодні я можу сказати точно, що точкою неповернення є членство України в НАТО, точкою неповернення є членство України в ЄС",- наголосив Порошенко.
П'ятий президент також подякував українському народу, який переконаний в майбутньому України.
"Я хочу дуже подякувати, український народ, де 70% якого, незважаючи на тотальну фейкову компанію фейкових новин, дискредитацію європейських та євроатлантичних напрямків, 70% українців твердо переконані - майбутнє України є в членстві в ЄС, що безпека України, особливо, після брутальної агресії Росії є тільки в НАТО", - додав Порошенко.
Так не буває.
Втім, навіть тебе пов'язати - то потрібні докази; а не просто так, шо я подумав на тебе. Я не зебіл, як ти.
Буває. В цивилизованных европейских странах, где с госслужбы уходят даже не за факт, а за ПОДОЗРЕНИЕ в коррупции. Не говоря уже о тюремных сроках. А у вас, петьков, всегда "народ плохой", а "царь"- "хороший".
Вот когда я увеличу своё "состояние" на несколько лярдов, "служа народу Украины" на госслужбе, во время войны и народного обнищания, вот тогда и сможешь меня "подозревать". А пока- сходи погуляй.
Жаль, что вы "не видите разницы". Потому мы и живём до сих пор в дерьме.
Да мы и сами знаем, что на "генетическом уровне" отличаемся от кацапов и белокацапов. Вот только наши "правители" одинаковые. Воры "на генетическом уровне".
https://www.youtube.com/watch?v=-_3dc6X-Iwo&ab_channel=DepecheModeVEVO
Depeche Mode- Personal Jesus
И сколько проголосовало на местных выборах за слуг-уродов, опзж, петушариев, за життя?!
Баранам не Европа нужна, а жизнь по принципу: "пускай ****, лишь бы не били"!
https://www.youtube.com/watch?v=YJdOOJ-rmho&ab_channel=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B92
⚡️⚡️⚡️Тітушки Зеленського оточують будинок Порошенка
Очевидно, у відповідь на завтрашню акцію.
"Моя відповідь буде абсолютно чіткою - український народ не дозволить скасувати День Революції Гідності. День Гідності і Свободи. В українському народі вже на генетичному рівні присутня відмінність від того, що відбувається в Білорусі і Росії", - заявив Петро Порошенко.
Він наголосив, що вважає День Гідності та Свободи другим днем народження незалежної України.
Одна тільки біда - рейтинги у Бариги не ростуть.
Вот только президентская булава Петру Алесеевичу Порошенко, на радость всем порохоботам, светит не больше, чем его любимому куманьку Гнусавому Мессии Ющенко.
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В Беларуси -- -в тыссчыа раз больше возможностей создать КАЗАЧЕССКУЮ СЕЧЬ ..
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-- На росцити -- казаки -- -----
НКВД-царей..
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