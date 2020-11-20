В ДТП на Виннитчине погиб секретарь суда, прокурора и еще двух человек забрала скорая

Адвокат Лариса Криворучко обнародовала информацию о жутком ДТП в Винницкой области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Адвокат отметила: "Под Баром авария. Секретарь судебного заседания - труп. Прокурора забрала скорая. И еще двух девочек забрала скорая. По предварительной информации: все пьяные (секретарь, прокурор) .

Бедные люди. Не гоняйте сейчас".

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