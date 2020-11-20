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Новости ДТП
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В ДТП на Виннитчине погиб секретарь суда, прокурора и еще двух человек забрала скорая

Адвокат Лариса Криворучко обнародовала информацию о жутком ДТП в Винницкой области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Адвокат отметила: "Под Баром авария. Секретарь судебного заседания - труп. Прокурора забрала скорая. И еще двух девочек забрала скорая. По предварительной информации: все пьяные (секретарь, прокурор) .

Бедные люди. Не гоняйте сейчас".

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В ДТП на Виннитчине погиб секретарь суда, прокурора и еще двух человек забрала скорая 01
В ДТП на Виннитчине погиб секретарь суда, прокурора и еще двух человек забрала скорая 02

Автор: 

Винницкая область (1028) ДТП (7671)


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Топ комментарии
+32
Слава Богу что люди не пострадали
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20.11.2020 21:39
+19
красіва жіть нє запрєтішь
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20.11.2020 21:35
+19
Вот вам и неувязочка работник суда катается с прокурором в одной тачке ...значит теперь решение этого суда по подачи этого прокурора надо расследовать как мининум все дела за 5 лет ..Вот вам и шляпкосудебная система Украины ..Самое неадыкватное и не по-понятиям когда менты ездят на охоту с криминалитетом
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20.11.2020 21:46
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красіва жіть нє запрєтішь
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20.11.2020 21:35 Ответить
З бару під Баром...можуть бути тверезими?
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20.11.2020 22:03 Ответить
И умирать тоже.
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20.11.2020 23:37 Ответить
Не треба ганяти дурня....
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20.11.2020 21:36 Ответить
Ну хоть шо-то ....
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20.11.2020 21:38 Ответить
Слава Богу что люди не пострадали
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20.11.2020 21:39 Ответить
Так прокурора же отбить и спрятать. не смогли - увезли в больницу. Жалкая надежда, может больница далеко.
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20.11.2020 21:56 Ответить
"Слава Богу что люди не пострадали"
Тонко подмечено!!!
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21.11.2020 08:09 Ответить
чего бедные? Ничего не бедные. Но трупы. Правда, это уже совсем другая история.
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20.11.2020 21:40 Ответить
А скажете, коли можна буде ганяти?
Ну тупа...
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20.11.2020 21:40 Ответить
ну ниччо...скоро буба вас всех на вип паровозы пересадит.
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20.11.2020 21:42 Ответить
Интересно что бухали сии достойные особы ,полагаю явно не самЖане ,вискарик небось с конинкой трескали ...
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20.11.2020 21:43 Ответить
Вот вам и неувязочка работник суда катается с прокурором в одной тачке ...значит теперь решение этого суда по подачи этого прокурора надо расследовать как мининум все дела за 5 лет ..Вот вам и шляпкосудебная система Украины ..Самое неадыкватное и не по-понятиям когда менты ездят на охоту с криминалитетом
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20.11.2020 21:46 Ответить
Еще на одного комиссара Катани меньше стало...Страна в трауре...
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20.11.2020 21:48 Ответить
народ Украины обходите украинские суды стороной а лучше собрать новый Майдан и пора кончать с этим беспределом :
Ахметов
Пинчук-Кучма
Коломойский
Новинский
Медведчук
Суркис
КС
ОП
ВР
КМУ
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20.11.2020 21:49 Ответить
Почему забыли клоуна валяющего дурачка , типа ***********
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20.11.2020 22:02 Ответить
За девочек переживаю. Не поперхнулись?
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20.11.2020 21:50 Ответить
Бедные люди. Не гоняйте сейчас". Источник: https://censor.net/ru/n3232410

Та бедные, как раз, и не гоняют.
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20.11.2020 21:51 Ответить
Там вверху я лайкнул, что люди, к счастью, не пострадали.
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20.11.2020 23:04 Ответить
Как лучший вариант они предавались Бахусу и отдавались Кама-сутре. Просто устали от чтения дел и законов, мы славно поработали и славно отдохнем.
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20.11.2020 21:51 Ответить
хоть люди не пострадали
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20.11.2020 21:54 Ответить
"хозяева жизни" думают ,что бога за бороду схватили. Но когда стал трупом деньги и связи уже не помогут.
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20.11.2020 21:54 Ответить
анализ крови бы сделать всем - мож у кого короновирус в клетках залежался или алкалоиды
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20.11.2020 21:55 Ответить
В ДТП на Винничине погиб секретарь суда, прокурора и еще двух человек забрала скорая - Цензор.НЕТ 965
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20.11.2020 21:59 Ответить
Только хотел попросить запостить этот ШЕДЕВР, а вот и он
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20.11.2020 22:15 Ответить
скорость и деффочки опьянили секретута и прокурорву )
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20.11.2020 22:10 Ответить
Чудова новина. Хіба що діти не винні, але з них теж могли з високою вирогідністю виховати секретаря суду і прокурора. Тепер у них є шанс залишитись людьми, дай їм бог здоров'я.
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20.11.2020 22:17 Ответить
Тренер сказав незрозумілу фразу японською - " ХУСИМ".
Добре . що всі люди залишились живими
А...... такої швалі...... на будь-якій кільцевій, біля кожногшо міста - знайдеться ще
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20.11.2020 22:30 Ответить
Прокуроры и судебные секретари хорошо научились обходить уголовные законы. А вот с законами физики у них никак не получается. Но попытки продолжаются с завидным упорством.
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20.11.2020 22:37 Ответить
Бинго...
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20.11.2020 22:44 Ответить
совсем бедный.. то бог шельму метит... слуги закона плевать на закон Украины, но вам, падлюки, не доплюнуть до закона, суда господа! Господи, ты можешь по чаще судить наших властьимущих, и как можно суровее!
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20.11.2020 23:11 Ответить
А что со второй машиной?
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21.11.2020 04:59 Ответить
Законы физики они такие:даже на прокуроров и судей распространяются! Кто бы мог подумать!
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21.11.2020 08:53 Ответить
Що й сказати: "Жили гарно, але не довго..."
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21.11.2020 10:09 Ответить
слава Богу сдохли сами и не забрали БЕЗНАКАЗАННО чужие жизни
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21.11.2020 10:24 Ответить
Найцінніше - людське життя. Але люди роблять свій свідомий вибір сідаючи пяними за кермо та коли перевищують швидкість. Сумно, що при цьому гинуть чи стають інвалідами невинні в цих злочинах люди. А от судді, прокурори, працівники мвс та й усі хто чинить правосуддя після подібних випадків мають бути відстороненими від займаних посад пожиттєво (якщо залишаться живими).
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21.11.2020 10:50 Ответить
Ну як що пандемія не в змозі забрати цих упирів то хоч таким чином-головне результат. Правда на 50%-прокурора в лікарню відвезли,було б гарно якби не довезли
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21.11.2020 19:53 Ответить
Господарі життя. А не відомо, ніяких тварин на дорозі не було, було б дуже шкода аби постраждала безпритульна кішка чи песик.
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22.11.2020 06:17 Ответить
 
 