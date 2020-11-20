В ДТП на Виннитчине погиб секретарь суда, прокурора и еще двух человек забрала скорая
Адвокат Лариса Криворучко обнародовала информацию о жутком ДТП в Винницкой области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.
Адвокат отметила: "Под Баром авария. Секретарь судебного заседания - труп. Прокурора забрала скорая. И еще двух девочек забрала скорая. По предварительной информации: все пьяные (секретарь, прокурор) .
Бедные люди. Не гоняйте сейчас".
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+32 ALEX SUROVV
показать весь комментарий20.11.2020 21:39
+19 Ольга Жмудовська
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+19 цукер берг
показать весь комментарий20.11.2020 21:46
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Ну тупа...
Ахметов
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Медведчук
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Та бедные, как раз, и не гоняют.
Добре . що всі люди залишились живими
А...... такої швалі...... на будь-якій кільцевій, біля кожногшо міста - знайдеться ще