В инциденте с джипом на Львовщине депутаты обвинили водителя: "Несмотря на наши просьбы и запрет, самовольно выехал на лестницу"

Инцидент в Пустомытах на Львовщине, когда джип с двумя местными депутатами в салоне въехал по ступенькам под подъезд многоэтажки, произошел по вине водителя одного из них.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил депутат Андрей Жидачек, информирует Цензор.НЕТ.

"Печально, что водитель моего друга Николая Пущака, который был за рулем, не выслушал ни меня, ни Николая и, несмотря на наши просьбы и запрет самовольно выехал на лестницу ... Однако, мы этого так не оставим! Уже сегодня на водителя заявлено в полицию, (протокол непременно опубликую, когда получу)", - написал Жидачек.

Депутат извинился за случившееся.

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"Относительно инцидента, который произошел ночью, я приношу искренние извинения за содеянное. Средства на восстановление поврежденного имущества дома уже переданы и, надеюсь, в ближайшее время и следа не останется от причиненного вреда", - отметил он

Напоминаем, местные депутаты от "ЕС" Пущак и Жидачек пытались на внедорожнике Mercedes G 500 заехать по ступенькам под подъезд многоэтажки в Путостомытах на Львовщине.





