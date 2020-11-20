В инциденте с джипом на Львовщине депутаты обвинили водителя: "Несмотря на наши просьбы и запрет, самовольно выехал на лестницу"
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Инцидент в Пустомытах на Львовщине, когда джип с двумя местными депутатами в салоне въехал по ступенькам под подъезд многоэтажки, произошел по вине водителя одного из них.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил депутат Андрей Жидачек, информирует Цензор.НЕТ.
"Печально, что водитель моего друга Николая Пущака, который был за рулем, не выслушал ни меня, ни Николая и, несмотря на наши просьбы и запрет самовольно выехал на лестницу ... Однако, мы этого так не оставим! Уже сегодня на водителя заявлено в полицию, (протокол непременно опубликую, когда получу)", - написал Жидачек.
Депутат извинился за случившееся.
"Относительно инцидента, который произошел ночью, я приношу искренние извинения за содеянное. Средства на восстановление поврежденного имущества дома уже переданы и, надеюсь, в ближайшее время и следа не останется от причиненного вреда", - отметил он
Напоминаем, местные депутаты от "ЕС" Пущак и Жидачек пытались на внедорожнике Mercedes G 500 заехать по ступенькам под подъезд многоэтажки в Путостомытах на Львовщине.
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Вот это правильно! И на строителей, которые с какого-то хера там лестницу влепили, тоже протокол.
https://zaxid.net/u_seli_bilya_lvova_viyt_pobivsya_z_vodiyem_cherez_perevishhennya_shvidkosti_n1503148
Источник: https://censor.net/ru/n3232412
Прямо персонажи Николая Васильевича Гоголя.
Назначили естественно водилу