Прогноз Гейтса: еще 6-8 мес. пандемии, а после - "свет в конце тоннеля"

Билл Гейтс озвучил прогнозы относительно пандемии коронавируса и опроверг все странные теории заговора о себе и вакцинации.

Свою позицию Гейтс озвучил в эфире The Daily Show, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

По словам Гейтса, человечество ждет очень жесткая зима.

"Зимой, когда нам холоднее, вирус более активно размножается, когда мы больше находимся в помещении, это не очень хорошо", - пояснил Гейтс.

Миллиардер добавил: "В течение следующих шести-восьми месяцев новости будут преимущественно плохими. После этого производство вакцины возрастет, и в конце туннеля появится свет".

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Фонд Билла и Мелинды Гейтс поддержал ряд программ распределения вакцин, которые помогают бороться с рядом серьезных болезней, от туберкулеза и малярии и СПИДа.

Выступление Гейтса в 2015 году на конференции TED, на котором он предупредил, что мир не готов к следующей большой пандемии, после распространения по всему миру COVID-19 стало очень популярным и породило ряд конспирологических теорий.

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