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Прогноз Гейтса: еще 6-8 мес. пандемии, а после - "свет в конце тоннеля"

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Прогноз Гейтса: еще 6-8 мес. пандемии, а после -

Билл Гейтс озвучил прогнозы относительно пандемии коронавируса и опроверг все странные теории заговора о себе и вакцинации.

Свою позицию Гейтс озвучил в эфире The Daily Show, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

По словам Гейтса, человечество ждет очень жесткая зима.

"Зимой, когда нам холоднее, вирус более активно размножается, когда мы больше находимся в помещении, это не очень хорошо", - пояснил Гейтс.

Миллиардер добавил: "В течение следующих шести-восьми месяцев новости будут преимущественно плохими. После этого производство вакцины возрастет, и в конце туннеля появится свет".

Читайте на Цензор.НЕТ: Иммунитет у переболевших COVID-19 сохраняется минимум полгода, - ученые

Фонд Билла и Мелинды Гейтс поддержал ряд программ распределения вакцин, которые помогают бороться с рядом серьезных болезней, от туберкулеза и малярии и СПИДа.

Выступление Гейтса в 2015 году на конференции TED, на котором он предупредил, что мир не готов к следующей большой пандемии, после распространения по всему миру COVID-19 стало очень популярным и породило ряд конспирологических теорий.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+9
Судячи з коментарів,антигейтсівська пропаганда процвітає не лише в рф.
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20.11.2020 23:36
+7
Для роств - это зацепка)

Жду истерию про заговор масонов)))
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20.11.2020 23:00
+7
Розумна людина,що жертвує мільйони доларів на боротьбу з хворобами й епідеміями.Знайомого з багатьма найвидатнішими світовими вірусологами-епідеміологами,й іншими вченими. Не вважаєте ж його менш компетентним за якогось міністра Стєпанова ?
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20.11.2020 23:18
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оставляю за собою цей выбир - кому мени писати .
и знову ж мои пардони...
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21.11.2020 06:15 Ответить
Меценат номер один у світі, який пожертвував 27 мільярдів та має 37% індекс щедрості. Фінансує ВОЗ, тому знає, як боротися з епідеміями і коли приблизно все це закінчиться з ковідом. Людина, яка фінансує серьозні дослідження та проекти і не повинна в усьому розбиратися, для цього є вчені. Він платить, вчені роблять дослідження та рятують людство. Скажіть дякую людині, яка витрачає гроші на корисні справи.
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20.11.2020 22:58 Ответить
Судячи з коментарів,антигейтсівська пропаганда процвітає не лише в рф.
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20.11.2020 23:36 Ответить
Як казало ху#ло: «расєя нігдє нє заканчіваєтся». Теж і з пропагандою, вона наче радіація, її не видно, але організм вона вбиває. Так, по коментарям навіть можна судити, хто з якої інформаційної помийки харчується. Шкода, але в інформаційній війні ху#ло таки перемагає.
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20.11.2020 23:44 Ответить
Для роств - это зацепка)

Жду истерию про заговор масонов)))
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20.11.2020 23:00 Ответить
Тут как-то бы 6-8 месяцев дожить.. хотя понимаешь - может быть и 68..
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20.11.2020 23:45 Ответить
При словах "Билл Гейтс" мозг постсовка генерирует нарративы российской инфо-помойки.
Прочёл коменты - убедился.(
Пробачте що російською.
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20.11.2020 23:49 Ответить
Ага, зайшла свіжа нульовка і штампик свій впихнула.
Крім москалів нічого не читала - =убєділась=.
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21.11.2020 00:00 Ответить
Гейт каже,мол зимою,в холод вірус активніше розмножується,тому шість-вісім місяців ситуація буде хижою,а потім буде це «світло в тунелі»..Але ж через шість-вісім місяців буде травень-липень.Період тепла.Період,коли вірус розмножуватися активно не буде.Цього року як було?Зимою був повний аврал з тою болячкою,який тривав до травня місяця.Потім було відносно спокійне літо.Гейтс каже,що Ковід через вісім місяців зупине вакцина.А може,все таки,це буде-жара?Я раніше думала,що SARS був зупинений вакциною.Але виявляється,що SARS зник сам.Його епідемія тривала півтори роки,почавшись раптово і закінчившись раптово.Літом,коли почалася жара.А може,в Ковід така сама доля?
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21.11.2020 00:10 Ответить
Парад буде до першої річниці карантину? Паціенти на ліжках, анастезіологи- зі шприцами, реаніматологи - з кисневими апаратами, паталогоанатоми - теж у зведеній колоні.
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21.11.2020 00:29 Ответить
гейтса как турнули с майкрософт понесло в эзотерику
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21.11.2020 00:40 Ответить
Каждая, буквально каждая деталь имеет значение. Коронавирус всего лишь одна, одна из граней войны за наше уничтожение. Есть еще остальные, ....которые тоже удобно живут....в тоннеле.
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21.11.2020 06:55 Ответить
Ну что сказать? Главный "куратор" ( смотри выступления Била) контроля народонаселения Земли знает сколько продлится эта истерия( как при "пандемии" смертность может ПАДАТЬ? ) Совпали цели,вместо войны придумали пандемию,это более гуманно,конечно. И Бил просто попал в поток. Организации ,где заправляет Бил изучают как лучше людей уничтожать. Он точно знает как это делать,контролировать и КАК и КОГДА можно прекратить.
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21.11.2020 08:44 Ответить
вызови себе санитаров, пока это не сделали другие
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21.11.2020 10:31 Ответить
Пережившие клиническую смерть говорят, что тоже видели свет в конце тоннеля. Может Гейтс этот тоннель имел в виду? Т.е. через восемь месяцев многие увидят свет в конце тоннеля, но уже не вернутся с него?
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21.11.2020 09:04 Ответить
Єслі ти з свого балкону бачиш ,як бодрі пацики плотно набиваються в генделик і темпово заливаються сінькой --- передбачити драку не так і важко. Як підтянуться поліцаї --- можна й навангувать закінчення веселощів.Потрібні : гарний огляд,спостережливість, час і децик логіки. Чи є це все в містера Гейтса? Певно що є , а нема то купить.
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21.11.2020 09:16 Ответить
Теперь всё ясно стало,кто заинтересован в этой пандемии ,и кому это выгодно.Пусть хоть мне 100500 доказывают что этот вирус животного происхождения никогда в жизни не поверю,его спецом вывели в лабалатории .
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21.11.2020 10:00 Ответить
да из таких как ты идиотов его и вывели
кстати, как считаешь - Земля плоская?
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21.11.2020 10:37 Ответить
придурок,какая плоская трепецевидная как твой мозг куринный Прогноз Ґейтса: ще 6-8 місяців пандемії, а потім - "світло в кінці тунелю" - Цензор.НЕТ 3332
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21.11.2020 13:40 Ответить
Пока в США и Европе появится свет в конце туннеля ( 8 месяцев), у нас этот туннель будет уже завален на глухо, забетонирован и заминирован и разбирать преграды и завалы придется по крайней мере года два что бы увидеть хотя бы лучик света где то вдалеке , и то если это будет не мираж и игра воображения в бреду или штольня ведущая в очередной тупик.
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21.11.2020 14:55 Ответить
"Свет в конце тоннеля",какой-то нехороший намёк. Прогноз Ґейтса: ще 6-8 місяців пандемії, а потім - "світло в кінці тунелю" - Цензор.НЕТ 2683
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21.11.2020 18:15 Ответить
К тому времени все переболеют и получат иммунитет без всяких вакцин.
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21.11.2020 20:47 Ответить
имунитета полного и нет Прогноз Ґейтса: ще 6-8 місяців пандемії, а потім - "світло в кінці тунелю" - Цензор.НЕТ 1379
А то что человечество уже не раз переживало побобное ...
% смертности - низок !
Просто тренировка мира перед заразой , у которой смертность может быть 80-90% Прогноз Ґейтса: ще 6-8 місяців пандемії, а потім - "світло в кінці тунелю" - Цензор.НЕТ 334
Как у ***** ...
Но пойдет по всей планете - а абсолютное количество стран к тому и не готово ..
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22.11.2020 01:51 Ответить
Что за бред, если нет иммунитета - тогда зачем всякие вакцины?
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22.11.2020 03:44 Ответить
Не митуситесь после инагурации джо бидона ковид исчезнет без всякого света в конце тоннеля . еще повизжат до 20 января и все .
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22.11.2020 04:27 Ответить
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