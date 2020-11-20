Правительство будет настаивать на локдауне при более чем 30 тыс. заболевших в сутки, - Степанов
Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье
При более чем 30 тыс. заболевших COVID-19 в сутки правительство будет настаивать на введении более жестких карантинных мер.
Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил в эфире одного из телеканалов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Если будет угроза полного локдауна именно медицинской системы, мы будем настаивать на том, что надо вводить более жесткие меры", - сказал Степанов.
По его словам, если количество заболевших будет более 30 тыс. в сутки, это может обрушить медицинскую систему.
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"Когда мы говорим о количестве больных, я еще раз хочу подчеркнуть, для нас главное - это количество людей, которые попадают в больницу, то есть госпитализируются. Если исходить из сегодняшнего процента тяжелых больных, которые попадают в больницу, я думаю, что это уже более 30 тыс. больных в сутки в определенном периоде. Тогда это может вызвать серьезные проблемы относительно нагрузки на медицинскую систему", - пояснил Степанов.
Он указал, что по состоянию на утро пятницы в больницах находится 27 тыс. 902 заболевших Covid-19.
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"Для нас это является самым критическим и серьезным показателем", - подчеркнул министр.
Степанов добавил, что если граждане будут соблюдать карантин выходного дня, это позволит остановить резкий рост количества заболевших.
"Я абсолютно уверен вместе с нашими экспертами-эпидемиологами, что если мы будем соблюдать те мероприятия, которые введены в стране, в том числе карантин выходного дня, мы сможем остановить такой большой рост. Если мы остановимся на тех цифрах, которые есть на сегодня, даже немного меньше, до 12-13 тыс., наша медицинская система будет выдерживать такую нагрузку", - сказал глава Минздрава.
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Пожалуйста, подождите...
при 5-ти тысячах
при 7 тысячах
при 10 тысячах
при 15 тысячах
при 20 тысячах
СЕЙЧАС ПРИ 30 ТЫСЯЧАХ
через неделю при 50 тысячах
через две недели при 100 тысячах
через месяц при миллионе в сутки
Это ты их выбрал.
Но равняемся на Францию.
И легких пациентов не нужно лечить, и тестировать их тоже не нужно (разве что у государства есть лишние деньги для тестирования на дому).Ну нет лекарства от короны, совсем нет! До сих пор не доходит? Это уроды типа Степанова накупили фуфломицинов и назначают всем подряд. А оно совсем не нужно. Лечение есть лишь для тяжелых состояний.
15 минут, как у нас ?
а шо ж говорить про остальных ...
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Выкупите назад (( за свой счет - средства защиты, - которые вы , с целью нажывы продавали в начале эпидемии в рф, Польшу , и дажэ в Израиль )..
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Только за свой счет , а не за деньги народа..
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Тогда -- -ЖЕСТКИЙ КАРАНТИН !,,
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Маски продавал Радуцкий.
А ты, типа, не знало ?
ні буде 30 тисяч чи краще нехай - 100 тисяч - какая разница.
СУКИ !-
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3э -и к0 -- разбогатели в 86 раз..
ШУЧУ..
-- НО НАЖЫЛИСЬ НЕ МАЛО !,,
10000
15000
30000
?
Может 60000
базу данных голосовавших за ЗЕ надо создать
"Введения локдаунов можно избежать, я придерживаюсь позиции, что локдауны - это крайние меры. Если использование масок достигнет 95%, необходимости в карантинах не будет", - заявил Клюге...."
Могу поспорить что завтра этот куйистр будет пис..теть тоже что и Клюге...
- Шо-о-о?
- Одягніть будь ласка маску....
- Шо?
.....
- БЕЗ МАСКИ!
и вводить его было нужно еще позавчера
-
Выкупите назад (( за свой счет - средства защиты, - которые вы , с целью нажывы продавали в начале эпидемии в рф, Польшу , и дажэ в Израиль )..
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Только за свой счет , а не за деньги народа..
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Тогда -- -ЖЕСТКИЙ КАРАНТИН !,,
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Выплатите компенсацыи ПОСТРАДАВШИМ от вашей спекуляцыи на кРовид ..
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