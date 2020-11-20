Правительство будет настаивать на локдауне при более чем 30 тыс. заболевших в сутки, - Степанов

При более чем 30 тыс. заболевших COVID-19 в сутки правительство будет настаивать на введении более жестких карантинных мер.

Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил в эфире одного из телеканалов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Если будет угроза полного локдауна именно медицинской системы, мы будем настаивать на том, что надо вводить более жесткие меры", - сказал Степанов.

По его словам, если количество заболевших будет более 30 тыс. в сутки, это может обрушить медицинскую систему.

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"Когда мы говорим о количестве больных, я еще раз хочу подчеркнуть, для нас главное - это количество людей, которые попадают в больницу, то есть госпитализируются. Если исходить из сегодняшнего процента тяжелых больных, которые попадают в больницу, я думаю, что это уже более 30 тыс. больных в сутки в определенном периоде. Тогда это может вызвать серьезные проблемы относительно нагрузки на медицинскую систему", - пояснил Степанов.

Он указал, что по состоянию на утро пятницы в больницах находится 27 тыс. 902 заболевших Covid-19.

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"Для нас это является самым критическим и серьезным показателем", - подчеркнул министр.

Степанов добавил, что если граждане будут соблюдать карантин выходного дня, это позволит остановить резкий рост количества заболевших.

"Я абсолютно уверен вместе с нашими экспертами-эпидемиологами, что если мы будем соблюдать те мероприятия, которые введены в стране, в том числе карантин выходного дня, мы сможем остановить такой большой рост. Если мы остановимся на тех цифрах, которые есть на сегодня, даже немного меньше, до 12-13 тыс., наша медицинская система будет выдерживать такую нагрузку", - сказал глава Минздрава.

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