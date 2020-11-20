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Правительство будет настаивать на локдауне при более чем 30 тыс. заболевших в сутки, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Правительство будет настаивать на локдауне при более чем 30 тыс. заболевших в сутки, - Степанов

При более чем 30 тыс. заболевших COVID-19 в сутки правительство будет настаивать на введении более жестких карантинных мер.

Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил в эфире одного из телеканалов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Если будет угроза полного локдауна именно медицинской системы, мы будем настаивать на том, что надо вводить более жесткие меры", - сказал Степанов.

По его словам, если количество заболевших будет более 30 тыс. в сутки, это может обрушить медицинскую систему.

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"Когда мы говорим о количестве больных, я еще раз хочу подчеркнуть, для нас главное - это количество людей, которые попадают в больницу, то есть госпитализируются. Если исходить из сегодняшнего процента тяжелых больных, которые попадают в больницу, я думаю, что это уже более 30 тыс. больных в сутки в определенном периоде. Тогда это может вызвать серьезные проблемы относительно нагрузки на медицинскую систему", - пояснил Степанов.

Он указал, что по состоянию на утро пятницы в больницах находится 27 тыс. 902 заболевших Covid-19.

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"Для нас это является самым критическим и серьезным показателем", - подчеркнул министр.

Степанов добавил, что если граждане будут соблюдать карантин выходного дня, это позволит остановить резкий рост количества заболевших.

"Я абсолютно уверен вместе с нашими экспертами-эпидемиологами, что если мы будем соблюдать те мероприятия, которые введены в стране, в том числе карантин выходного дня, мы сможем остановить такой большой рост. Если мы остановимся на тех цифрах, которые есть на сегодня, даже немного меньше, до 12-13 тыс., наша медицинская система будет выдерживать такую нагрузку", - сказал глава Минздрава.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+41
при 2-х тысячах,

при 5-ти тысячах

при 7 тысячах

при 10 тысячах

при 15 тысячах

при 20 тысячах

СЕЙЧАС ПРИ 30 ТЫСЯЧАХ

через неделю при 50 тысячах

через две недели при 100 тысячах

через месяц при миллионе в сутки
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20.11.2020 22:43
+24
Вас, довбнів, взагалі хтось серйозно сприймає?
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20.11.2020 22:32
+19
Воно хворе на всю голову Правительство будет настаивать на локдауне при более чем 30 тыс. заболевших в сутки, - Степанов - Цензор.НЕТ 4942
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20.11.2020 22:33
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Правила форума Совет форумчан
Вас, довбнів, взагалі хтось серйозно сприймає?
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20.11.2020 22:32 Ответить
при 2-х тысячах,

при 5-ти тысячах

при 7 тысячах

при 10 тысячах

при 15 тысячах

при 20 тысячах

СЕЙЧАС ПРИ 30 ТЫСЯЧАХ

через неделю при 50 тысячах

через две недели при 100 тысячах

через месяц при миллионе в сутки
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20.11.2020 22:43 Ответить
Тоже вспомнилось сразу) уж лучше молчать.... Пустомеля.
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20.11.2020 22:47 Ответить
Пора уже понять что Украина экономически не готова к полному карантину , загонят людей по домам , запретят работать при этом за коммуналку плати , за газ и свет плати , кредиты плати да через полтора - два месяца вполне экономический и социальный хаус предсказуем будет похуже эпидемии
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21.11.2020 11:12 Ответить
Маску надень.
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20.11.2020 22:43 Ответить
2,3,4,5,6 буквы убери.

Это ты их выбрал.
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20.11.2020 22:45 Ответить
Я только что смотрел новости- во всём мире так.
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20.11.2020 22:47 Ответить
Нет не так. Весь мир готовился летом. Поэтому Франция без особых проблем держит 40 тыс + заболевших в день без увеличения летальности. Никакого коллапса нет. Все койки с кислородом. Но уже на карантине. Великобритания держала и 50-60 тысяч плюс. На карантине. Через месяц начинают вакцинирование. У тебя коек с кислородом чуть более 20 тысяч. И что-то поменять уже возможности нет. Вакцина будет, когда остальных привьют. А деньги на карантин распилены еще летом. Через месяц Степанов с Бубой смоются из страны, а ты останешься подыхать при полном параличе медицины и без денег в казне (я надеюсь, что так жестко не будет, ну это вполне возможный вариант). А так да - для дебилов никакой разницы.
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20.11.2020 23:06 Ответить
Во Франции заболело более 2 млн 100 тыс человек. Выздоровело около 150 тыс( у нас 274 тыс выздоровело). Болеет более 1 млн 900 тыс. И никаких проблем, пан Gar. Павда больных из Франции уже везут в Германию. А дочь кумы соседки(она замужем за французом) позвонила из Франции, и в панике сказала что там вообще не лечат от коронавируса. Судя по количеству болеющих так оно и есть.
Но равняемся на Францию.
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20.11.2020 23:36 Ответить
А давайте Вы мне про наших выздоровевших не будете рассказывать. Потому что в наших больницах излечившимся считается человек по симптомам, а во Франции необходимо подтверждение тестом. У нас выписывают с температурой 37.5 - это считается нормальным. А потом Голубовская рассказывает, что пациент полностью излечился, а через несколько дней поступает в тяжелом состоянии. У моих знакомых врачей уже несколько смертей пациентов через неделю после выписки от инсульта. Но по документам они были здоровы.
И легких пациентов не нужно лечить, и тестировать их тоже не нужно (разве что у государства есть лишние деньги для тестирования на дому).Ну нет лекарства от короны, совсем нет! До сих пор не доходит? Это уроды типа Степанова накупили фуфломицинов и назначают всем подряд. А оно совсем не нужно. Лечение есть лишь для тяжелых состояний.
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21.11.2020 00:00 Ответить
сколько там в сутки на рыло кислорода дают ?

15 минут, как у нас ?
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21.11.2020 00:02 Ответить
Воно хворе на всю голову Правительство будет настаивать на локдауне при более чем 30 тыс. заболевших в сутки, - Степанов - Цензор.НЕТ 4942
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20.11.2020 22:33 Ответить
и это министр охраны здоровья ( в том числе и психического )

а шо ж говорить про остальных ...
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20.11.2020 22:44 Ответить
история об остальных вообще умалчивает от греха подальше Уряд наполягатиме на локдауні при більш ніж 30 тис. хворих на добу, - Степанов - Цензор.НЕТ 1472
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21.11.2020 09:48 Ответить
Как и его работодатель Каков поп ....

Правительство будет настаивать на локдауне при более чем 30 тыс. заболевших в сутки, - Степанов - Цензор.НЕТ 2682
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20.11.2020 22:47 Ответить
3э-CУKИ !! -
-
Выкупите назад (( за свой счет - средства защиты, - которые вы , с целью нажывы продавали в начале эпидемии в рф, Польшу , и дажэ в Израиль )..
.
Только за свой счет , а не за деньги народа..
.
.
Тогда -- -ЖЕСТКИЙ КАРАНТИН !,,
,
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20.11.2020 22:34 Ответить
Кто продавал?
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20.11.2020 22:45 Ответить
3э-СУКИ
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20.11.2020 22:48 Ответить
Кто продавал?


Маски продавал Радуцкий.

А ты, типа, не знало ?
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21.11.2020 00:04 Ответить
Що значіть зебіли - раніше було 10000 , потім 150000 а потім сказали,

ні буде 30 тисяч чи краще нехай - 100 тисяч - какая разница.
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20.11.2020 22:36 Ответить
Точно. Дней 5-ть назад, именно Степанов и звездел о 15 000
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20.11.2020 22:42 Ответить
3э-БАРЫГЫ НА КРОВИ !,,
СУКИ !-
-
3э -и к0 -- разбогатели в 86 раз..
ШУЧУ..
-- НО НАЖЫЛИСЬ НЕ МАЛО !,,
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20.11.2020 22:52 Ответить
Какие 30 тысяч? Уже сегодня в больницы принимают с трудом.....Зачем ждать коллапса? Пусть полиция ездит по городу на автозаках, собирает безмасочников, держит их сутки в обезъяннике, а потом штрафует на 500 грн. Два дня работы, и быдло задумается.....
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20.11.2020 22:38 Ответить
та да. там де трицать, там и шейсят. как дойдет до 30 000, он скажэт, а мы еще краватей в санатрориях и палатках падабавляли, так шо давайте типерь локдаун делать када будит 60 000 в день
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20.11.2020 22:39 Ответить
5000
10000
15000
30000
?
Может 60000
Правительство будет настаивать на локдауне при более чем 30 тыс. заболевших в сутки, - Степанов - Цензор.НЕТ 5918
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20.11.2020 22:39 Ответить
какаяризнецо?
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20.11.2020 23:01 Ответить
... за кого было голосовать весной 2019 года
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21.11.2020 00:05 Ответить
С одной стороны выжимают последние соки из малого и среднего бизнеса, потому что мыши прогрызли дыру в бюджете на 200 миллиардов. А с другой - закрывают бизнес на карантин, лишая людей заработка. Твари, уничтожающие все, к чему прикасаются.
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20.11.2020 22:40 Ответить
Правительство будет настаивать на локдауне при более чем 30 тыс. заболевших в сутки, - Степанов - Цензор.НЕТ 6984
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20.11.2020 22:40 Ответить
Пид@р@сины!
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20.11.2020 22:43 Ответить
Правительство будет настаивать на локдауне при более чем 30 тыс. заболевших в сутки, - Степанов - Цензор.НЕТ 3599
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20.11.2020 22:43 Ответить
Предлагаю создать базу данных безмасочников, кому будет отказано в медицинской помощи в случае заболевания Ковид......
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20.11.2020 22:43 Ответить
А ещё я предлагаю всем, желающим остаться живыми и желающим спасти своих близких фотографировать безмасочников и отправлять фото в полицию - пусть реагируют И размещать эти фото на сайте "Потенциальные убийцы "......
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20.11.2020 23:10 Ответить
Предлагаю создать базу данных безмасочников,

базу данных голосовавших за ЗЕ надо создать
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21.11.2020 00:06 Ответить
На пару недель нужно ввести не ждать 30 000 просто непонятно зачем всех загнали весной когда и 1000 не было как минимум профаны руководят
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20.11.2020 22:46 Ответить
Так Украина и не готовилась от слова "совсем".
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20.11.2020 23:10 Ответить
Пару недель уже ничего не дадут.
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20.11.2020 23:12 Ответить
ой, а что такое, недавно ж был порог -20 000..., нужно немного потерпеть, неделю, не больше, и можно смело говорить про 50 000!
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20.11.2020 22:49 Ответить
"..Локдауны в странах необязательны, достаточно всем носить маски, - ВОЗ...

"Введения локдаунов можно избежать, я придерживаюсь позиции, что локдауны - это крайние меры. Если использование масок достигнет 95%, необходимости в карантинах не будет", - заявил Клюге...."

Могу поспорить что завтра этот куйистр будет пис..теть тоже что и Клюге... Правительство будет настаивать на локдауне при более чем 30 тыс. заболевших в сутки, - Степанов - Цензор.НЕТ 7662
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20.11.2020 22:52 Ответить
- Пане, вхід до транспортного засобу лише в масці...
- Шо-о-о?
- Одягніть будь ласка маску....
- Шо?
.....
- БЕЗ МАСКИ!
Уряд наполягатиме на локдауні при більш ніж 30 тис. хворих на добу, - Степанов - Цензор.НЕТ 9409
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20.11.2020 23:04 Ответить
...ще не час для локдауна...
Правительство будет настаивать на локдауне при более чем 30 тыс. заболевших в сутки, - Степанов - Цензор.НЕТ 540
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20.11.2020 22:55 Ответить
в цей час хворію на ковід... 2 тиждень пішов від появи симптомів... сухий кашель, біль у грудях та позавчора знову кульбіти були з нюхом та смаком... то зявлялося то пропадало.. потім все ж таки нюх пропав а вкус повернувся... вже два дні так... піду на третій тиждень лікарняного... якщо вважати, що захворіли усі техніки підтримки серверного обладнання - то фірмі зараз важко....
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21.11.2020 00:39 Ответить
22 октября, 2020. Зеленский рассказал, что власть в начале эпидемии рассматривала вариант введения жесткого карантина при 5000 новых больных в сутки. Он продолжил: где-то месяц назад мы считали, что при 9500 больных в день наша медицина остановится - не будет хватать коек в инфекционных больницах и не будет хватать медиков.Тогда же Зеленский заявил, что локдаун в Украине могут ввести при 15 тыс. новых случаев COVID-19 в сутки. Тем временем наш источник в правительстве сообщил, что в Кабинете министров рассматривают "зеленый, желто-зеленый, желтый и черный" сценарии карантина после местных выборов. "Черный" сценарий будут вводить, когда будет высокая смертность, больных 10 тысяч в сутки, а в больницах не будет хватать мест. 2 ноября 2020. В Министерстве здравоохранения назвали суточное количество больных COVID-19, при котором в Украине введут локдаун. При 20 тысячах больных в стране на 100% заполнятся койкоместа. И вот тебе новость: 30 тысяч! Это какой уже будет сценарий черно-черный или серо-буро-малиновый?
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20.11.2020 22:55 Ответить
Не исключено, что койки скоро будут ставить вдоль дорог до самых кладбищ, просто людей будут перемещать с койки на койку в сторону самого кладбища! Помните Савелия. Крамарова в "Неуловимых мстителях" -" ....и вдоль дороги мертвые с косами стоят и ...тишина"!!!?.
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20.11.2020 23:50 Ответить
Да уж.. а цифры то растут на глазах.. Зе президент говорил о 9,5 тысячах Министр говорил о 12 -15.. потом переключились через время на цифру 20 тысяч.. и о " чудо" теперь уже целых 30.. Как у нас просто с 9,5 сделать 30, просто диву даешься. Делаю вывод дела идут к полной "Ж".. Кое кому уже пора "греть нары"
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20.11.2020 22:56 Ответить
да, и заи..путся они пыль глотать -второго локдауна экономика (остатки экономики) не выдержит...
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20.11.2020 22:57 Ответить
ВСЕ ЗЕЛЕНЫЕ ЧИНУШИ (СНИЗУ - ДО САМОГО ГЛАВНОГО КЛОУНА) ЧЕРЕЗ 5 МИНУТ ЗАБЫВАЮТ ВСЁ СКАЗАННОЕ И КЛЯТВЕННО ПУБЛИЧНО ОБЕЩАННОЕ... Ноль знаний, ноль морали, ноль репутации, ноль - цена слова... И ЭТО ДАВНО НЕ НОВОСТЬ... Но они же УВЕРЕНЫ, ЧТО И ВОКРУГ ВСЕ ТАКИЕ ЖЕ, КАК ОНИ...
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20.11.2020 23:05 Ответить
сейчас, когда умирают под дверью больницы или в самой обворованной "на асфальт" больнице от нехватки кислорода и мест в палатах.. не обрушилась медицина только в Феофании...да???
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20.11.2020 23:13 Ответить
полностью некомпетентные правители у нас с вами(
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20.11.2020 23:16 Ответить
Уряд наполягатиме на локдауні при більш ніж 30 тис. хворих на добу, - Степанов - Цензор.НЕТ 1002
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20.11.2020 23:43 Ответить
Локдаун все равно будет, и его надо будет смягчать. К примеру освободить от него тех, кто переболел, и приобрел иммунитет (выдавать справки), и тех кто сделает прививку.
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20.11.2020 23:28 Ответить
Дауны хотят локдаун. Да пошли вы на х.й! Надо наоборот запускать естественный отбор.
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20.11.2020 23:41 Ответить
Даунов надо без маски приковывать к батарее в ковидном отделении а потом на 15 суток в КПЗ в ковидную камеру.
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21.11.2020 21:16 Ответить
Уряд наполягатиме на локдауні при більш ніж 30 тис. хворих на добу, - Степанов - Цензор.НЕТ 4617
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20.11.2020 23:42 Ответить
Коленками, коленками назад....вот это реальное состояние управления такой отраслью, как обеспечение здоровья людей, если в том числе правит министр М.Степанов без медицинского стажа работы - это же украинский нонсенс!!! Это тоже самое, что начальником Генштаба Вооруженных сил поставить тракториста с образованием ПТУ. Не менее впечатляющая ситуация с Главным санитарным врачем Ляшко в единственном числе, который каждый день выливает на нас поток ошеломляющих цифр о заболевших, но не известно кто ему их готовит при отсутствии убитой Гос.службы СЭС или он их придумывает по утрам сам или ему их называют аж из-за пределов Украины??? И самое главное - их практически не возможно проверить и поэтому эти цифры спокойно без опаски можно использовать в нужный момент для постоянного запудривания мозгов и шантажа населения. И поэтому зачем сегодня наезжать на Супрун, после нее лучше ничего не стало!
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20.11.2020 23:42 Ответить
Зеленського і його людей по хорошому треба садити до в'язниці на довічне за масове вбивство українців за допомогою короновірусу...
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20.11.2020 23:54 Ответить
Трампердилло он 250 тысяч уже убило у себя - и ничего, очень популярный у местных зебилов.
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21.11.2020 21:17 Ответить
Вимагаю негайного вирішення карантину для шкіл і садочків... Промисловість і ринки хай працюють.
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20.11.2020 23:55 Ответить
Учитывая то что цифры постоянно меняются... То министр совсем не в курсе как там на самом деле обстоят дела или просто трындит?
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21.11.2020 00:16 Ответить
Боже, боже, які вони недоробла зелені. Коли було десяток хворих, зупинили краіну: налякали так, що я від людей шарахався на вулицях, а коли хтось кашляв, на нього дивились як на прокаженого.Тепер при 15-20 тисячах в лікарню вже не потрапити, в кращому випадку за гроші знайлеться місце за сотні кілометрів по району десь, але , хто там буде платити та купувати ліки персоналу? А так покладуть на каталці в коридорі під туалетом та окачуришся за тиждень. Та вже щараз треба закривати школи, бо діти найшвидше переносять заразу по домівках, спілкуючись в переповнених класах, заражені тисячі вчителів , хто іх захистить?
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21.11.2020 01:40 Ответить
Наступного разу вони не хвроих а померлих почнуть рахувати. Уявляєте, "Повний локдаун буде введено в разі 10 000 померлих на добу"
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21.11.2020 02:28 Ответить
локдаун будет экономике и миллионы окажутся без денег и бизнесов и работы. А нет для власти ничего худшего, чем нищий, злой, голодный народ. Потому что вся эта миллионная толпа пойдет сначала к властям, а затем пойдет в дома властей. А люди в толпе чувствуют свою безнаказанность и будут делать страшные вещи, которые даже озвучивать страшно...
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21.11.2020 02:39 Ответить
Но себе кислородный концентратор уже урвал.
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21.11.2020 04:23 Ответить
в Украине экспоненциальный рост заболевамости, единственный способ его остановить - полный карантин, с автоматчиками на улицах

и вводить его было нужно еще позавчера
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21.11.2020 08:00 Ответить
ибо снижение наступит только через 2-3 недели сидения всех дома
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21.11.2020 08:04 Ответить
снижение доходов наступит только
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21.11.2020 09:30 Ответить
3э-CУKИ !! -
-
Выкупите назад (( за свой счет - средства защиты, - которые вы , с целью нажывы продавали в начале эпидемии в рф, Польшу , и дажэ в Израиль )..
.
Только за свой счет , а не за деньги народа..
.
.
Тогда -- -ЖЕСТКИЙ КАРАНТИН !,,
,.

.
Выплатите компенсацыи ПОСТРАДАВШИМ от вашей спекуляцыи на кРовид ..
.
!!!!!.
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21.11.2020 09:05 Ответить
Наши люди всегда были прямолинейными и понятыми в оценках!
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21.11.2020 12:43 Ответить
в статданних інших країн на третьому місці за значенням подається кількість проведеніх тестів одного типу... зробіть хоча б третину від німеччини і буде вам 35 тисяч
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21.11.2020 14:55 Ответить
Отож ..має значення кількість госпіталізованих пацієнтів , а не загальна кількість хворих ...Навіть якщо буде 100000 хворих за добу, але кількість пацієнтів , що не потребують госпіталізації буде переважна більшість , то ніякого локдауну вводити не потрібно ...
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21.11.2020 22:36 Ответить
 
 