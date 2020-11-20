Кабмин не смог утвердить проект бюджета-2021 ко второму чтению, - член бюджетного комитета Железняк
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика
Кабинет Министров Украины не утвердил проект государственного бюджета-2021 ко второму чтению.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил нардеп фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram.
"Бюджет на Кабмин так и не вынесли ... и по моей информации и не вынесут сегодня. Планировали, но не могут склеить", - написал он.
Народный депутат отметил, что Кабмин нарушил пункт 1 статьи 158 регламента Верховной Рады и не передал в парламент проект бюджета в течение 14 дней после голосования в первом чтении.
"Ну и норму о 10 днях на ознакомление депутатам никто не отменял", - добавил Железняк.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
или карантин ?? - -
-
- -
-
Выкупите назад (( за свой счет - средства защиты, - которые вы , с целью нажывы продавали в начале эпидемии в рф, Польшу , и дажэ в Израиль )..
.
ВЫПЛАТИТЕ компенсацыи родственникам умерших ( которые первые 2-3 недели не могли купить элементарных масок , а потом 1-2 месяца- по спекулятивных цэнах ),
.
Только за свой счет , а не за деньги народа..
.
.
Тогда -- -ЖЕСТКИЙ КАРАНТИН !,,
, и..........- ЗАПУСКАЙТЕ на тв мертветчука - - - сериалы СЛУГ НАРОДА !..
Пускай сидят дома - и - - смотрят== = = =КАКИЕ они не ЛОХИ !!,,
,
!!!!!!!!!!!!
.
Это МВФ ударил в гонг. Ваше время истекло. Бюджен 2021 не согласован.
Транш МВФ превращается в тыкву.