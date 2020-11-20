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Кабмин не смог утвердить проект бюджета-2021 ко второму чтению, - член бюджетного комитета Железняк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Кабмин не смог утвердить проект бюджета-2021 ко второму чтению, - член бюджетного комитета Железняк

Кабинет Министров Украины не утвердил проект государственного бюджета-2021 ко второму чтению.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил нардеп фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram.

"Бюджет на Кабмин так и не вынесли ... и по моей информации и не вынесут сегодня. Планировали, но не могут склеить", - написал он.

Народный депутат отметил, что Кабмин нарушил пункт 1 статьи 158 регламента Верховной Рады и не передал в парламент проект бюджета в течение 14 дней после голосования в первом чтении.

"Ну и норму о 10 днях на ознакомление депутатам никто не отменял", - добавил Железняк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Профильный комитет рекомендует Раде проголосовать за проект бюджета на 2021 год в первом чтении

Автор: Роман Свиридович
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0пять порох виноват ? .
или карантин ?? - -

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- -
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20.11.2020 22:42 Ответить
3э-CУKИ !! -
-
Выкупите назад (( за свой счет - средства защиты, - которые вы , с целью нажывы продавали в начале эпидемии в рф, Польшу , и дажэ в Израиль )..
.
ВЫПЛАТИТЕ компенсацыи родственникам умерших ( которые первые 2-3 недели не могли купить элементарных масок , а потом 1-2 месяца- по спекулятивных цэнах ),
.
Только за свой счет , а не за деньги народа..
.
.
Тогда -- -ЖЕСТКИЙ КАРАНТИН !,,
, и..........- ЗАПУСКАЙТЕ на тв мертветчука - - - сериалы СЛУГ НАРОДА !..

Пускай сидят дома - и - - смотрят== = = =КАКИЕ они не ЛОХИ !!,,
,
!!!!!!!!!!!!
.
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20.11.2020 22:43 Ответить
Кабмин не смог утвердить проект бюджета-2021 ко второму чтению, - член бюджетного комитета Железняк - Цензор.НЕТ 3134
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20.11.2020 22:44 Ответить
Шо ето за пєдік?
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20.11.2020 22:58 Ответить
Железняк
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21.11.2020 11:07 Ответить
"Мы живем в осажденной крепости которую захватили изнутри ." ... И тут уже кроме не конституционных и революционных действий ничего уже не исправить законным путем..
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21.11.2020 01:10 Ответить
Тадаааам!!!

Это МВФ ударил в гонг. Ваше время истекло. Бюджен 2021 не согласован.
Транш МВФ превращается в тыкву. Кабмін не зміг затвердити проєкт бюджету-2021 до другого читання, - член бюджетного комітету Железняк - Цензор.НЕТ 9309
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21.11.2020 02:39 Ответить
 
 