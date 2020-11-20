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Бюджет может сэкономить около 200 млрд грн за счет уменьшения взяток и откатов, - глава НАПК Новиков

Новости Цензор.НЕТ Общество

Бюджет может сэкономить около 200 млрд грн за счет уменьшения взяток и откатов, - глава НАПК Новиков

Уменьшение взяток и откатов позволит государственному бюджету экономить до 200 млрд. грн.

Об этом глава Национального агентства противодействия коррупции Алексей Новиков заявил в интервью изданию "Фокус", сообщает Цензор.НЕТ.

"Важно, чтобы все государственные органы стали антикоррупционными, чтобы коррупция была невозможна, а бюджет страны за счёт уменьшения взяток и откатов в разных сферах сэкономил, по нашим прогнозам, около 200 млрд грн", - сказал Новиков.

Глава НАПК считает, что добиться этого можно будет, если парламент утвердит во втором чтении разработанную его ведомством Антикоррупционную программу.

Также на Цензор.НЕТ: НАПК набирает молодежь на программу подготовки к госслужбе "Антикоррупционный десант"

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+12
А ЭТО ...
КАК то
, 3э -не лохи ??.
.
Вы ВЗЯТКИ в БЮДЖЭТ ЗАКЛАДЫВАТЬ ХОТЕЛИ ??,
,
.
А ДАВАЙТЕ НАЧНЕМ с ОТКАТОВ ??,,
Мрази народа -- что то ЗАПУТАЛИСЬ ?,,
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20.11.2020 23:01
+7
Бюджет может сэкономить около 200 млрд грн за счет уменьшения взяток и откатов, - глава НАПК Новиков - Цензор.НЕТ 872
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20.11.2020 23:05
+7
Дебіли при владі.
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20.11.2020 23:12
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А ЭТО ...
КАК то
, 3э -не лохи ??.
.
Вы ВЗЯТКИ в БЮДЖЭТ ЗАКЛАДЫВАТЬ ХОТЕЛИ ??,
,
.
А ДАВАЙТЕ НАЧНЕМ с ОТКАТОВ ??,,
Мрази народа -- что то ЗАПУТАЛИСЬ ?,,
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20.11.2020 23:01 Ответить
А якщо не давати дерібанити Ігорьвалєрічу, то МВФ стане позичати у нас гроші. Але хто ж зачепить священну корову?
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20.11.2020 23:03 Ответить
Бюджет может сэкономить около 200 млрд грн за счет уменьшения взяток и откатов, - глава НАПК Новиков - Цензор.НЕТ 872
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20.11.2020 23:05 Ответить
Та легализуйте вы уже те взятки! И налог на мзду введите прогрессивный лимон ухватил половину в казну вы же все равно без взяток несможете чего зря воздух сотрясать и пох что там европа скажет все одно у вас сущность гнилая маскируетесь только
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20.11.2020 23:08 Ответить
А щоб не платити податок на відкат, треба легально занести в податкову по прейскуранту. А податкова вже сама вирішить скільки грошей в бюджет направити для лохів.
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20.11.2020 23:45 Ответить
Чому ЦН мовчить про Слабоду слова?
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20.11.2020 23:10 Ответить
кароче и в следующем году велосипеда в гараже главного не предусмотрено..
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20.11.2020 23:10 Ответить
Дебіли при владі.
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20.11.2020 23:12 Ответить
Так вы берите и сдавайте через кассу в бюджет. Хоть какая то от вас, уродов, польза будет..
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20.11.2020 23:13 Ответить
А разве такое возможно? Ну чтобы взять и тут же отдать?
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20.11.2020 23:21 Ответить
Зебіли...
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20.11.2020 23:14 Ответить
тобто за рахунок відсторонення зедрисні від влади
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20.11.2020 23:14 Ответить
пенсіонерам пох (тут таких більшість), а всіх інших вітаю х п'ятницею

Бюджет может сэкономить около 200 млрд грн за счет уменьшения взяток и откатов, - глава НАПК Новиков - Цензор.НЕТ 5938
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20.11.2020 23:19 Ответить
Ze🔎, врач с укольчиком переборщил?
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21.11.2020 00:16 Ответить
А кому такой бюджет нужен Бюджет может сэкономить около 200 млрд грн за счет уменьшения взяток и откатов, - глава НАПК Новиков - Цензор.НЕТ 7977? На святое покушаетесь?
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20.11.2020 23:19 Ответить
замахнувся на самі підвалини олігархократії..
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20.11.2020 23:20 Ответить
во дебил... вернее строит из себя дебила.. десяток коррупционеров посадите лет так на 70 каждого без права совобождения ни под каким предлогом, законом и все - коррупция побеждена- гарантирую! Конечно лучше расстрелять, но евпропа не поймет Бюджет может сэкономить около 200 млрд грн за счет уменьшения взяток и откатов, - глава НАПК Новиков - Цензор.НЕТ 1219 Хотя можно США попросить, что в аренду электрический стул, сдали))) и на каждую казнь приглашать на просмотр всех властьимущих и их семьи с детьми.. и тогда я гарантирую что коррупция исчезнет оооочень надолго!
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20.11.2020 23:22 Ответить
ого... явка с повинной!?
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20.11.2020 23:25 Ответить
с чего это взятки и откаты должны уменьшать люди живущие в спербогатстве?
когда много лохов вокруг... с которых можно содрать все это налогами и акцизами и они будут молчать
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20.11.2020 23:26 Ответить
пока шо на деньговой струе сидит 95-й квартал, читай беня...
конечно же без друзей и кумовьев.
т. е. економии с етого боку точна не будет...
може вчителив и ликаришек потрусить новим податком - "за доставку кисня в ликарни"?
тут може дило наповнення казни грошима и хрохи зрушеться....
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20.11.2020 23:28 Ответить
ага. кало-монополія.
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21.11.2020 01:50 Ответить
Вот скажите мне пожалуйста, нормальный и вменяемый человек будет людям такую нести????
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20.11.2020 23:33 Ответить
Бюджет може заощадити близько 200 млрд грн за рахунок зменшення хабарів і відкатів, - глава НАЗК Новіков - Цензор.НЕТ 9029
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20.11.2020 23:39 Ответить
Бюджет может сэкономить около 200 млрд грн за счет уменьшения взяток и откатов, - глава НАПК Новиков

Антихрист, на святое замахнулся.
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20.11.2020 23:46 Ответить
ничего себе зеленые гребут
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21.11.2020 00:00 Ответить
А сажать коррупционеров с конфискацией не пробовали?
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21.11.2020 00:05 Ответить
Взятки как статья расходов в бюджете... Это КАК БЛ..ТЬ?
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21.11.2020 00:12 Ответить
Вы хоть представляете "обьемы и масштабы" этого Зебуизма в Украине с финансово-экономического, психиатрии, и с криминальным кодексом !!! .. я если честно то нет.. и это мы еще знаем только "часть айсберга" который всплыл.... пздц
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21.11.2020 00:22 Ответить
Новиков говорит о воровстве на взятках и откатах 200 лярдов, Юлька говорит о переводе в офшоры Нафтогазом 225 лярдов - итого 425 лярдов... Делим на 28,5 - получаем - 15 лярдов в баксах... Это в 4,5 раза больше запланированного дефицита бюджета в текущем году...
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21.11.2020 01:20 Ответить
Классные у нас антикорупционные, знают, что воруют 200 лордов, ни кого за бары не берут получают литые оклады из обворованого бюджета, а свою импотенцию сваливают на ВР. Ага они проголосую как же... Пчелы против меда.
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21.11.2020 01:29 Ответить
невже?? А в деяких країнах за відкати та хабарі садять у в'язницю, а не "економлять" на них Бюджет може заощадити близько 200 млрд грн за рахунок зменшення хабарів і відкатів, - глава НАЗК Новіков - Цензор.НЕТ 5038
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21.11.2020 01:47 Ответить
мало того, що ви обкрадаєте українців своїми гігантськими зарплатами, так ви ще й хабарі та відкати нам типу як прибуток рахуєте !! От худоба клята !!
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21.11.2020 01:49 Ответить
Бюджет може заощадити близько 200 млрд грн за рахунок зменшення хабарів і відкатів, - глава НАЗК Новіков - Цензор.НЕТ 255
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21.11.2020 04:21 Ответить
Бюджет может сэкономить около 200 млрд грн за счет уменьшения взяток и откатов, - глава НАПК Новиков

===============
Как-то странно коррелирует размер дыры в бюджете 2019 года и в бюджете 2020 с размером экономии бюджета за счет уменьшения взяток и откатов.
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21.11.2020 08:25 Ответить
К чему эти разговоры, если при оманском все стало ещё хуже 😁😁😁😁
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21.11.2020 08:42 Ответить
глава Национального агентства противодействия коррупции утверждает, что под его руководством НАПК не борется с коррупцией.
Бюджет може заощадити близько 200 млрд грн за рахунок зменшення хабарів і відкатів, - глава НАЗК Новіков - Цензор.НЕТ 3201
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21.11.2020 09:35 Ответить
В нашей стране это самый провальный вариант экономии.
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21.11.2020 09:37 Ответить
И это тока за счёт уменьшения!)
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21.11.2020 10:24 Ответить
@за счёт уменьшения взяток и откатов"- вообще БЕЗ взяток? Ляшко вслед за Азаровым верещал "" Надо меньше красть!" Допустить, что вообще красть нельзя, что можно жить не воруя и не беря взяток, не в силах.
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21.11.2020 17:59 Ответить
@за счёт уменьшения взяток и откатов"- вообще БЕЗ взяток? Ляшко вслед за Азаровым верещал "" Надо меньше красть!" Допустить, что вообще красть нельзя, что можно жить не воруя и не беря взяток, не в силах.
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21.11.2020 18:00 Ответить
 
 