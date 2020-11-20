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Евросоюз предостерег Минобразования от изменений, которые угрожают проведенной ранее реформе на деньги ЕС

Новости Цензор.НЕТ Общество

Евросоюз предостерег Минобразования от изменений, которые угрожают проведенной ранее реформе на деньги ЕС

Представительство Украины при ЕС получило сигнал об изменениях в структуре Министерства образования и науки Украины, которые угрожают проведенным ранее реформам. Об этом стало известно из письма, которое представительство направило 17 ноября на имя вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной.

Как передает Цензор.НЕТ, письмо опубликовала в Фейсбуке бывший государственный эксперт директората высшего образования в МОН Елена Панич.

Речь идет о сокращении должностей госэкспертов, которые появились в структуре министерства в 2016 году. Тогда в МОН были созданы директораты, это было частью реформы госслужбы, отметила эксперт.

"Идея заключалась в том, что корпус государственных служащих должен быть обновлен за счет прихода высококвалифицированных специалистов, в частности, из бизнеса. Мотивировать их предлагалось довольно высокими зарплатами, которые финансировались преимущественно из средств Евросоюза", – написала Панич.

По ее словам, набор на должности специалистов по вопросам реформ проходил по жесткой конкурсной процедуре, которая включала семь этапов. В конкурсе на каждую должность участвовало от 40 до 60 человек.

"Сегодня в Министерстве образования и науки существует шесть директоратов, в которых работают 93 государственных эксперта вместе с руководителями экспертных групп и генеральными директорами. Это высокопрофессиональные и мотивированные люди из разных городов Украины. Они принесли с собой иную профессиональную этику и во многом изменили лицо министерства. Конечно, они всегда были нацелены на проевропейские реформы", – сказано в посте.

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Евросоюз предостерег Минобразования от изменений, которые угрожают проведенной ранее реформе на деньги ЕС 01
Евросоюз предостерег Минобразования от изменений, которые угрожают проведенной ранее реформе на деньги ЕС 02

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+7
Кругом одни перемоги у Бубочки...
Это наверное до сих пор Порох в штаны ему по нома срет!!!!
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20.11.2020 23:59
+5
За кермом недоумки.
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21.11.2020 00:39
+4
Зелені мавпи з гранатою.
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21.11.2020 00:04
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Кругом одни перемоги у Бубочки...
Это наверное до сих пор Порох в штаны ему по нома срет!!!!
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20.11.2020 23:59 Ответить
тимчасом школярів продовжують "просвєщать" куми-свати-брати міністерських ікспердів

MED GOblin
16 ч. ·

Мені завжди було цікаво знати, звідки беруться ті громадяни, які закуповують в аптеках фуфломіцини на мільярди гривень.
Всі ж народжуються адекватними малюками, ростуть, гасають, сміються, а потім фігак - починають дихати парами синьки і пхають в пряму кишку печену картоплю, щедро здобрену аргініном.
Звідки це все, цікаво знати?
Раніше, я був схильний звинувачувати в усьому радянський спадок. Але як же я помилявся. Ми самі виховуємо любителів медичного екстремізму БУКВАЛЬНО зі шкільної лавки.
Вам цікаво знати, як це відбувається?
Тоді запрошую ознайомитись із підручником з хімії за 9 клас 2017р. (М.М. Савчин). https://**********.com.ua/972-himiya-9-klas-savchyn.html
А конкретніше з його рубрикою ЦІКАВО ЗНАТИ!!!!!
Мені особисто було цікаво знати, що в шкільному підручнику на ст.24 можна рекламувати препарат уролесан (не лише для людей, а і для тварин із сечокам'яною хворобою). Препарат, щонайменше сумнівний (зацініть «розсипь» публікацій https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=urolesan)
Цікаво було знати на ст.58, що «електрофорез сприяє швидшому одужанню, ніж звичайне приймання ліків»
(гугління аж ВІКІПЕДІЇ протягом десяти секунд свідчить про безглуздість цього твердження
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/…/PMC1725258/pdf/v039p00411.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2505250/)
Цікаво було знати на ст.71, що якщо пити лимонний сік при підвищеній кислотності шлунка, вона знизиться, бо сік розбавить більш сильну хлоридну кислоту.
Я тільки не розумію, нафіга для цього пити саме лимонний сік, а не молоко, наприклад?? З хімічної точки зору більш доречне останнє, так точно.
http://chemistry.elmhurst.edu/vchembook/184ph.html
А що буде творитись у стравоході пацієнта з гастроезофагальним рефлюксом, коли він нахльобається лимонного соку (рН 2-3), автор підручника, природно, не уявляє.
Цікаво було знати на ст 142, що найбільш доречною ілюстрацією речовини «вазелін» в нашому підручнику виявилась упаковка вазеліну «красная звєзда»
https://www.apteka24.ua/vazelin-med-30g-tub/
Цікаво було знати на ст.196, що автори вважають глікоген (це такий людський крохмаль) гормоном, який контролює рівень глюкози.
Перли йшли за перлами і на ст.136, де діти мають вивчати метан, я вже із завмиранням серця очікував на розділ «Цікаво знати, як пахне пірдьож», але уви…
Однак розкриття таємниць людського тіла не втамувало педагогічну жагу авторів, бо, крім іншого, вони розкривають воістину диявольські медичні лайфхаки.
Приміром на ст.182 господарським милом лікують лупу, опіки і нежить
А на ст.8 діток вчать, що харчова сода допомагає в профілактиці онкологічних захворювань, лікує грибкові інфекції та ще купу інших болячок.
Цікаво знати, що джерелом конкретно цієї інформації названо «сайт Асоціації пенсіонерів України». Не хочу нікого образити, але пенсіонерами у нас після всіх реформ тепер відає хімічна галузь, чи шо?
Видається, що означений сайт був основним джерелом натхнення для створення даного підручника. Зокрема оцей допис, де пенсіонерам розповідають про користь пліткування
https://www.uarp.org/news/1605434847
Хочеться висловити окрему подяку авторам, рецензентам та видавництву цього бездоганного зразка «розумного, вічного, світлого», і не в останню чергу відповідним підрозділам Міністерство освіти і науки України .
Добре, що дітей пробують зацікавити важливою інформацією, щоб стало зрозуміло, для чого вчити хімію. Не так добре, що інформацію подібної якості вони краще б ніколи не знали.
Принаймні, я тепер знаю, що за кілька років хтось із теперішніх 9-класників писатиме мені «ти-врач-убійца-сода-спласла-маю-сєм'ю». І знаю, хто заронив те зернятко в їх голови.
Цікаво лиш знати коли цей ідіотський цирк скінчиться.
P.S. Цитата зі ст.181 «домашнє мило роблять з яловичого, свинячого, баранячого сала… мило може бути гарним подарунком.»
Скоро Новий Рік.
Подаруйте коханій людині брусок крафтового курдючного мила.
Подаруйте і тікайте. Амен.
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21.11.2020 00:00 Ответить
Зелені мавпи з гранатою.
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21.11.2020 00:04 Ответить
"не гавкай! покорми собак и ничего не трогай" © анекдот
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21.11.2020 00:06 Ответить


Капітан Прайс@Price_Cap_UA 17 ****.

На секундочку, 3 клас, підручник «Я досліджую світ»

Євросоюз застеріг Міносвіти від змін, які загрожують проведеній раніше реформі на гроші ЄС - Цензор.НЕТ 1614
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21.11.2020 00:13 Ответить
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21.11.2020 00:50 Ответить
Хорошо, что хоть глинтвейном "согреться", а не чем-то другим из того, что "роблять дорослі". Євросоюз застеріг Міносвіти від змін, які загрожують проведеній раніше реформі на гроші ЄС - Цензор.НЕТ 5487 У меня аж сердце замерло, пока до конца дочитал. Євросоюз застеріг Міносвіти від змін, які загрожують проведеній раніше реформі на гроші ЄС - Цензор.НЕТ 9850
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21.11.2020 01:08 Ответить
ну а чего? интересный вопрос
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21.11.2020 10:21 Ответить
За кермом недоумки.
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21.11.2020 00:39 Ответить
Висококваліфікованих фахівців, зокрема, з бізнесу. Вони ті ЄС вже задовбали їх реформами які направлені на дебілізацію освіти, щоб знищити освіту. Які фахівці з бізнесу і освіта від них? Найняти корумпованих тупорилих бариг щоб учні збирали лего 12 років? Виконують те про що говорив Герман Греф - освітченим народом важко маніпулювати. Була чудова радянська школа, тепер з неї зробили лайно, яке продукує неуків.
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21.11.2020 09:09 Ответить
Поцій темі, доречі, клоунів попереджують уже не вперше.
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21.11.2020 11:03 Ответить
До речі, а у клоунів точно є освіта, хоча б середня? Якщо вини КВКелили з 8-го класу, то капець.
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21.11.2020 15:14 Ответить
вони, звичайно.
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21.11.2020 15:15 Ответить
 
 