Евросоюз предостерег Минобразования от изменений, которые угрожают проведенной ранее реформе на деньги ЕС
Новости Цензор.НЕТ Общество
Представительство Украины при ЕС получило сигнал об изменениях в структуре Министерства образования и науки Украины, которые угрожают проведенным ранее реформам. Об этом стало известно из письма, которое представительство направило 17 ноября на имя вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной.
Как передает Цензор.НЕТ, письмо опубликовала в Фейсбуке бывший государственный эксперт директората высшего образования в МОН Елена Панич.
Речь идет о сокращении должностей госэкспертов, которые появились в структуре министерства в 2016 году. Тогда в МОН были созданы директораты, это было частью реформы госслужбы, отметила эксперт.
"Идея заключалась в том, что корпус государственных служащих должен быть обновлен за счет прихода высококвалифицированных специалистов, в частности, из бизнеса. Мотивировать их предлагалось довольно высокими зарплатами, которые финансировались преимущественно из средств Евросоюза", – написала Панич.
По ее словам, набор на должности специалистов по вопросам реформ проходил по жесткой конкурсной процедуре, которая включала семь этапов. В конкурсе на каждую должность участвовало от 40 до 60 человек.
"Сегодня в Министерстве образования и науки существует шесть директоратов, в которых работают 93 государственных эксперта вместе с руководителями экспертных групп и генеральными директорами. Это высокопрофессиональные и мотивированные люди из разных городов Украины. Они принесли с собой иную профессиональную этику и во многом изменили лицо министерства. Конечно, они всегда были нацелены на проевропейские реформы", – сказано в посте.
Пожалуйста, подождите...
Это наверное до сих пор Порох в штаны ему по нома срет!!!!
MED GOblin
16 ч. ·
Мені завжди було цікаво знати, звідки беруться ті громадяни, які закуповують в аптеках фуфломіцини на мільярди гривень.
Всі ж народжуються адекватними малюками, ростуть, гасають, сміються, а потім фігак - починають дихати парами синьки і пхають в пряму кишку печену картоплю, щедро здобрену аргініном.
Звідки це все, цікаво знати?
Раніше, я був схильний звинувачувати в усьому радянський спадок. Але як же я помилявся. Ми самі виховуємо любителів медичного екстремізму БУКВАЛЬНО зі шкільної лавки.
Вам цікаво знати, як це відбувається?
Тоді запрошую ознайомитись із підручником з хімії за 9 клас 2017р. (М.М. Савчин). https://**********.com.ua/972-himiya-9-klas-savchyn.html
А конкретніше з його рубрикою ЦІКАВО ЗНАТИ!!!!!
Мені особисто було цікаво знати, що в шкільному підручнику на ст.24 можна рекламувати препарат уролесан (не лише для людей, а і для тварин із сечокам'яною хворобою). Препарат, щонайменше сумнівний (зацініть «розсипь» публікацій https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=urolesan)
Цікаво було знати на ст.58, що «електрофорез сприяє швидшому одужанню, ніж звичайне приймання ліків»
(гугління аж ВІКІПЕДІЇ протягом десяти секунд свідчить про безглуздість цього твердження
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/…/PMC1725258/pdf/v039p00411.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2505250/)
Цікаво було знати на ст.71, що якщо пити лимонний сік при підвищеній кислотності шлунка, вона знизиться, бо сік розбавить більш сильну хлоридну кислоту.
Я тільки не розумію, нафіга для цього пити саме лимонний сік, а не молоко, наприклад?? З хімічної точки зору більш доречне останнє, так точно.
http://chemistry.elmhurst.edu/vchembook/184ph.html
А що буде творитись у стравоході пацієнта з гастроезофагальним рефлюксом, коли він нахльобається лимонного соку (рН 2-3), автор підручника, природно, не уявляє.
Цікаво було знати на ст 142, що найбільш доречною ілюстрацією речовини «вазелін» в нашому підручнику виявилась упаковка вазеліну «красная звєзда»
https://www.apteka24.ua/vazelin-med-30g-tub/
Цікаво було знати на ст.196, що автори вважають глікоген (це такий людський крохмаль) гормоном, який контролює рівень глюкози.
Перли йшли за перлами і на ст.136, де діти мають вивчати метан, я вже із завмиранням серця очікував на розділ «Цікаво знати, як пахне пірдьож», але уви…
Однак розкриття таємниць людського тіла не втамувало педагогічну жагу авторів, бо, крім іншого, вони розкривають воістину диявольські медичні лайфхаки.
Приміром на ст.182 господарським милом лікують лупу, опіки і нежить
А на ст.8 діток вчать, що харчова сода допомагає в профілактиці онкологічних захворювань, лікує грибкові інфекції та ще купу інших болячок.
Цікаво знати, що джерелом конкретно цієї інформації названо «сайт Асоціації пенсіонерів України». Не хочу нікого образити, але пенсіонерами у нас після всіх реформ тепер відає хімічна галузь, чи шо?
Видається, що означений сайт був основним джерелом натхнення для створення даного підручника. Зокрема оцей допис, де пенсіонерам розповідають про користь пліткування
https://www.uarp.org/news/1605434847
Хочеться висловити окрему подяку авторам, рецензентам та видавництву цього бездоганного зразка «розумного, вічного, світлого», і не в останню чергу відповідним підрозділам Міністерство освіти і науки України .
Добре, що дітей пробують зацікавити важливою інформацією, щоб стало зрозуміло, для чого вчити хімію. Не так добре, що інформацію подібної якості вони краще б ніколи не знали.
Принаймні, я тепер знаю, що за кілька років хтось із теперішніх 9-класників писатиме мені «ти-врач-убійца-сода-спласла-маю-сєм'ю». І знаю, хто заронив те зернятко в їх голови.
Цікаво лиш знати коли цей ідіотський цирк скінчиться.
P.S. Цитата зі ст.181 «домашнє мило роблять з яловичого, свинячого, баранячого сала… мило може бути гарним подарунком.»
Скоро Новий Рік.
Подаруйте коханій людині брусок крафтового курдючного мила.
Подаруйте і тікайте. Амен.
Капітан Прайс@Price_Cap_UA 17 ****.
На секундочку, 3 клас, підручник «Я досліджую світ»