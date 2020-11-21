Вступил в силу закон о штрафах на 170-255 грн за неношение маски в общественных местах
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В Украине правоохранители и уполномоченные лица отныне, 21 ноября, имеют право штрафовать граждан за неношение маски в общественных местах.
Соответствующий закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" №1000-IX Верховная Рада приняла 6 ноября, президент Украины Владимир Зеленский подписал 19 ноября, а 20 ноября он был опубликован в парламентской газете "Голос Украины", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Согласно закону, штрафовать будут за нахождения в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно. При этом законом установлено, что респиратор или защитная маска должна закрывать нос и рот.
Размер штрафа составит от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан (170-255 грн). Штрафы могут выписывать уполномоченные представители местной власти, полицейские, а также сотрудники Государственной санитарно-эпидемиологической службы.
Пожалуйста, подождите...
Так чим ЄС відрізняється від України як що там люди отримали компенсаці. за час карантину?
Може тим що не погоджуються на попрання своїх конституційних прав.
ВАШ ковид именно в это время "выходит на работу"?
Залезьте дома под кровать.
Укутайтесь в три одеяла.
Надеюсь хватит, или мало?
И так сидите там два дня.
Такой совет вам от меня!
Мне плевать на КОВИД, мне плевать на простуду.
Я прокашляюсь тихо, я носик утру,
Я забьюсь в уголочек и молча умру...
(Демусика, рыдая от жалости к себе, уходит от монитора).
ПОСТАНОВА УРЯДУ БЕЗ НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ АНТИКОНСТИТУЦІЙНА
БЕЗ НАДЗИЧАЙНОГО СТАНУ ЦЕ РЕКОМЕНДАЦІЯ МІНІСТЕРСТВА І ЗА ЧАС КАРАНТИНУ НІЯКИХ КОМПЕНСАЦІЙ ЛЮДЯМ НЕ БУДЕ ВИПЛАЧУВАТИ ДЕРЖАВА.
РОБИТИ ТАК ВЖЕ ПО ЗАКОНУ, А НЕ ХИТРОДУПО ШОБ Зе ВЛАДА КРАЛА ГРОЩІ З КОВІД ФОНДІВ (ПОДАТКИ ГРОМАДЯН), А ЛЮДИ БУЛИ У МІНУСІ
И это НЕ ЗНАЧИТ, что я кого-то не уважаю! Просто маразм должен прекратиться.
Я достаточно образован для того, чтобы интерпретировать данные, согласно которым принципиальная вероятность встретить инфицированного коронавирусом человека в настоящее время стремится к нулю.
Я не поддаюсь на попытки манипулировать мной с помощью драматически растущих чисел позитивных тестов PCR, вместо этого я соотношу эти цифры с возросшим за последнее время числом проведённых тестов, и тогда получается, что доля позитивных по-прежнему составляет значительно меньше 1%.
Я разобрался и понял, как именно рассчитывается значение индекса заражаемости вируса (R-Wert). Им можно как угодно манипулировать даже только лишь с помощью возросшего количества проведённых тестов. При том, что доля позитивных результатов в действительности не возросла бы.
Я считаю, что обязанность носить маски это сознательное поддержание в людях состояния страха - каждый должен ежедневно ощущать постоянное присутствие опасности, даже если она не существует в реальности.
Я знаю, что вероятность заразиться от кого-то, у кого отсутствуют симптомы, чрезвычайно незначительна - если вообще существует.
Я озаботился получением информации не только из мэйнстимных медиа и я сравниваю количество инфицированных и умерших в разных странах в отношении к всему населению.
Я сравниваю количество умерших ОТ Covid-19 / при наличии Covid-19 - с другими заболеваниями/причинами смерти и со средними показателями смертности в каждой стране и смотрю, как они соотносятся между собой. Я не позволяю СМИ манипулировать мной при помощи абсолютных цифр.
Я действую с оглядкой на других людей, поэтому я остаюсь дома, когда имею симптомы заболеваний. А если это невозможно, я держу дистанцию от посторонних, часто мою руки и кашляю/чихаю в рукав или в платок - точно так же, как я это делал всегда до 2020. При этом в таких обстоятельствах я бы добровольно носил маску.
Если же ты носишь маску в общественных местах с целью защитить окружающих, так как ты думаешь, что ты можешь быть заразным и при отсутствии симптомов, я хочу тебя спросить: носишь ли ты маску также и у себя дома - для защиты своей семьи?
Декларация против паники и массового ограничения прав
Вирус вирусом, под соусом борьбы с пандемией идёт совершеннейшее оболванивание населения, попирание прав и свобод, прописанных в Конституциях а так же душегубка в плане мед.обслуживания.
Логично,что не каждый человек,кого лишили пропитания и дела всей жизни мылит верёвку,есть и такие,которые хватаются за вилы и идут на протест.И что мы видим?
Те,которые на нас вешают"звёзды Давида"зовут протестующих "правыми"и"фашистами"!! Это раньше наблюдалось так же со стороны агрессора России:украинцы,которые любят свою родину,язык и не симпатизируют политике Путина автоматически "фашисты"и "бендеровцы".
Очень странная тенденция перевёртывания понятий...И самое ужасное,что у народа жива память и страх перед"фашизмом"(оно и правильно)и они,на кого пальцем ткнут-сразу зовут "фашистами"но самого фашизма со стороны якобы"левых"отказываются воспринимать.
Всё якобы во имя"науки",но не забывайте, что концлагеря тоже были созданы "во имя науки"как и атомную бомбу создали учёные, потому "научный подход"это не значит правильный и справедливый!