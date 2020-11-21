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Компания "Pfizer" специально не объявляла о создании вакцины до окончания выборов президента США, - Трамп

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Компания

Президент США Дональд Трамп заявил, что компания Pfizer, по его мнению, специально не стала до выборов объявлять о высокой эффективности ее вакцины от коронавируса COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Они ждали, ждали и ждали. А потом решили сделать объявление уже спустя несколько дней после выборов", - сказал он на брифинге в Белом доме.

По словам Трампа, крупные фармацевтические компании не поддерживают его, в частности, потому что он добился снижения цен на лекарства для американцев. Он предположил, что именно поэтому в компании не хотели делать столь громкое объявление о вакцине до выборов. Президент США подчеркнул, что именно благодаря усилиям его администрации и федеральному финансированию американским компаниям удалось очень быстро продвинуться в создании вакцины от COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": BioNTech и Pfizer подают запрос на регистрацию вакцины от COVID-19 по всему миру

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+65
То, что ты написал - это цитата з Росбалт, отражающая влажные, но несбыточные мечты рашистов.
Кстати, вчера: сокращены зарплаты в Роскосмосе, на 20%. Сегодня: ликвидированы Роспечать и Россвязь. Полностью.
Чуть раньше: объявили о сокращении расходной части бюджета. В том числе: сокращена Госпрограмма вооружений. Официально "на 5%". Эксперты говорят о 20%, так как расходы хотят сократить на 3 триллиона рублей! И это только в 2021 году! А сокращение объявлено на 2021-2023 годы.
А ещё Китай сократил поставки российской нефти, увеличив поставки саудовской.
С чем вас и поздравляем, товарищ совкопляс.
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21.11.2020 03:05
+55
это влажные мечты кацапов, не стоит повторять эти глупости
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21.11.2020 02:24
+46
русский, прими таблетку. И оставь копипаст с срусь.сру для пьянок по вечерам. Компания "Pfizer" специально не объявляла о создании вакцины до окончания выборов президента США, - Трамп - Цензор.НЕТ 455
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21.11.2020 02:55
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Компания "Pfizer" специально не объявляла о создании вакцины до окончания выборов президента США, - Трамп - Цензор.НЕТ 6796 Компания "Pfizer" специально не объявляла о создании вакцины до окончания выборов президента США, - Трамп - Цензор.НЕТ 9409
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21.11.2020 07:56 Ответить
Михайлів з Михайлом!
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21.11.2020 08:04 Ответить
"Трамп, маючи на увазі, що Big Pharma і глобалісти - єдине ціле, сказав, що глобальна банда вирішила почати примусову вакцинацію після виборів у США" - і тебе вони спіймали, в них були страшні *****, але ти їх одразу упізнав, і вони тебе вакційонували!? Компания "Pfizer" специально не объявляла о создании вакцины до окончания выборов президента США, - Трамп - Цензор.НЕТ 9049... Ти про добро друкував - так от дійсно - зроби щось добре - допоможи комусь, а не виявляй тут соросоящурів з темниками
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21.11.2020 08:41 Ответить
Москалі, мовчіть вже краще.
Чий Крим?
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21.11.2020 12:06 Ответить
де москалі, худобо, реторичне питання?
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22.11.2020 12:35 Ответить
Чий Крим?
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23.11.2020 08:05 Ответить
Лечиться, лечиться, и ещё раз лечиться от сорософобии головного немозга.
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21.11.2020 10:43 Ответить
Вопрос - кто его заразил - Путин или Лукашенко Компанія "Pfizer" спеціально не оголошувала про створення вакцини до закінчення виборів президента США, - Трамп - Цензор.НЕТ 9339
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21.11.2020 21:02 Ответить
все верно .
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22.11.2020 04:30 Ответить
Настоящее рыло рыжего чуба становится все более "привлекательным", а ведь до эвакуации с Белого Дома еще целых два месяца. Как бы это чмо и в самом деле не устроило "маленькую войнушку" под занавес.
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21.11.2020 08:12 Ответить
Кто уже только тому Трампу в штаны не срал, и демократы и покойный Уго Чавес, а тут еще и фармацевты жиденького подлили Компания "Pfizer" специально не объявляла о создании вакцины до окончания выборов президента США, - Трамп - Цензор.НЕТ 3468
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21.11.2020 08:21 Ответить
нашел крайних в его поражении на выборах
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21.11.2020 08:26 Ответить
Ну шо скажеш тепер про авіакатастрофу?

ua I'm Conscious
А Я говорю это с ПЗРК сбили ,с одним двигателем он бы сел если не было повреждено крыло , отчего самолет резко повернул вправо
26.09.2020 14:11
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21.11.2020 09:32 Ответить
сказать можно... - пшел нах. или в трещину кобыле... фантазии и домыслы оставь в дупе и не вынимай, урод копеечный.
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21.11.2020 13:37 Ответить
Трампофобию затевают гады!
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21.11.2020 08:36 Ответить
ага, зелебобіки та порохоботи
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21.11.2020 11:52 Ответить
Надо было объявлять что российскую "вакцину" сделали благодаря тебе...
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21.11.2020 08:42 Ответить
Байден начнет расследование и выяснит, кто запустил вирус на планете и зачем. Я думаю, что все это создавалось вместе с новичком.
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21.11.2020 09:00 Ответить
Кто скажет в защиту чубатого? А ведь никто не утешает,а ведь за 4 года такие кучи дерьма разложил...все с нетерпением ждут,пока он уже свалит.обидели мышку- написали в норку
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21.11.2020 09:01 Ответить
Змова жідомасонов-рєптілоїдов ? На фоні рудого,навіть Зєля адекватом виглядає.
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21.11.2020 09:25 Ответить
Совсем крыша у деда поехала.
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21.11.2020 09:30 Ответить
Хорошо, что у нас олигархи не влияют на выборы!
Компания "Pfizer" специально не объявляла о создании вакцины до окончания выборов президента США, - Трамп - Цензор.НЕТ 441
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21.11.2020 09:32 Ответить
Шоб там не брехал путлерский презик, а пиисесть всеиравно придется.
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21.11.2020 09:48 Ответить
Возможно, пожалеют рыжего. Как бывшего президента.
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21.11.2020 10:46 Ответить
Клоун жаждущий власти... цепляется когтями и зубами, брешет, шантажирует и манипулирует... кричит "гоп" не перескочивши... Уйти по людски не может - мелочно-ничтожное в своей сути чувырло, хоть было и президентом Великой страны.
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21.11.2020 11:03 Ответить
с нашим кловуном не путать.
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21.11.2020 11:04 Ответить
ревнуете таки - та не, наш был круче, кловунее я бы сказал.
сейчас последняя гастроль... - спешите не опоздать, дали буде....
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21.11.2020 12:24 Ответить
ну ошиблись мы, хлопцы, но при первой же возможности все поправили....
чем больше етих рыжих взбрыков - тем больше понимаю, все павильно сделали,
вынос - пока корни не пустил и - ей, мистер - ваша зубная паста....
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21.11.2020 12:16 Ответить
бедный Трамп, а ведь немного позже станет еще беднее
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21.11.2020 11:23 Ответить
О нещасний Трампушка, як ми тебе розуміємо...Прийми"щирі наші співчуття... Компанія "Pfizer" спеціально не оголошувала про створення вакцини до закінчення виборів президента США, - Трамп - Цензор.НЕТ 3314 Компанія "Pfizer" спеціально не оголошувала про створення вакцини до закінчення виборів президента США, - Трамп - Цензор.НЕТ 9316
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21.11.2020 13:00 Ответить
Трампа на царство ! Він наш спаситель! А ті хто вакцину розробив на його думку ніхто , пил підворітний Влада людину іноді таки паскудить
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21.11.2020 13:58 Ответить
фраза - "та перекашляем как нибуть" в период пандемии набирает особый, сакральный смысл...
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21.11.2020 14:31 Ответить
Не объявили и правильно сделали) Не хватало что бы путинский Трамп еще и вакцину себе присвоил)
Вот мы жалуемся на 73% , а ведь это жертвы российских полтиттехнологов, по большому счету. Даже США не смогли в 2016 устоять перед влиянием РФ и выбрали кремлевского дружка. Хотя Зе не Трамп, и казалось ни один технолог не сможет сделать из ВИП-Петрушки хотя бы среднего уровня политика. Таки сделали, правда получился Петрушка в образе политика, но публика проголосовала.
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21.11.2020 16:37 Ответить
Кстати, таки Сурков сделал ЗЕ президентом, но ЗЕ не вы выполнил обязательств и поэтому Суркова сняли в феврале 2020. Но он еще может вернуться (не дай Боже)
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21.11.2020 16:40 Ответить
***** вчера обоссалось - а не обнулить ли его?
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21.11.2020 17:56 Ответить
Прямо в эфре? Компанія "Pfizer" спеціально не оголошувала про створення вакцини до закінчення виборів президента США, - Трамп - Цензор.НЕТ 6045
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21.11.2020 20:44 Ответить
Трамп - толковый Президент. Вот только против него сыграла закулисная команда гловалисто-соросято-либерастов.
Ну и ошибка Трампа была в том, что вовремя не осознал масштаб угрозы Ковид-19
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21.11.2020 23:14 Ответить
Тут заслуга не столько ковида сколько системы подсчета голосов Доминион и массовый вбросы бюллетеней от несуществующих избирателей . В пяти штатах количество проголосовавших превышает 100% от зарегистирированных . Весь день Трамп лидировал во всех свинговых штатах и вдруг вночь рекордная цифра проголосовавших за байдена в 6 утра и ни одного за Трампа .
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22.11.2020 04:38 Ответить
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