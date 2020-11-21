Компания "Pfizer" специально не объявляла о создании вакцины до окончания выборов президента США, - Трамп
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент США Дональд Трамп заявил, что компания Pfizer, по его мнению, специально не стала до выборов объявлять о высокой эффективности ее вакцины от коронавируса COVID-19.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Они ждали, ждали и ждали. А потом решили сделать объявление уже спустя несколько дней после выборов", - сказал он на брифинге в Белом доме.
По словам Трампа, крупные фармацевтические компании не поддерживают его, в частности, потому что он добился снижения цен на лекарства для американцев. Он предположил, что именно поэтому в компании не хотели делать столь громкое объявление о вакцине до выборов. Президент США подчеркнул, что именно благодаря усилиям его администрации и федеральному финансированию американским компаниям удалось очень быстро продвинуться в создании вакцины от COVID-19.
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Чий Крим?
ua I'm Conscious
А Я говорю это с ПЗРК сбили ,с одним двигателем он бы сел если не было повреждено крыло , отчего самолет резко повернул вправо
26.09.2020 14:11
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сейчас последняя гастроль... - спешите не опоздать, дали буде....
чем больше етих рыжих взбрыков - тем больше понимаю, все павильно сделали,
вынос - пока корни не пустил и - ей, мистер - ваша зубная паста....
Вот мы жалуемся на 73% , а ведь это жертвы российских полтиттехнологов, по большому счету. Даже США не смогли в 2016 устоять перед влиянием РФ и выбрали кремлевского дружка. Хотя Зе не Трамп, и казалось ни один технолог не сможет сделать из ВИП-Петрушки хотя бы среднего уровня политика. Таки сделали, правда получился Петрушка в образе политика, но публика проголосовала.
Ну и ошибка Трампа была в том, что вовремя не осознал масштаб угрозы Ковид-19