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Оккупанты РФ вчера семь раз нарушили перемирие на Донбассе: в ВСУ без потерь

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Оккупанты РФ вчера семь раз нарушили перемирие на Донбассе: в ВСУ без потерь

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

"За прошедшие сутки, 20 ноября, в полосах ответственности украинских бригад зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Так, в районе населенного пункта Шумы враг применил стрелковое оружие, а неподалеку от Каменки, Водяного, Пищевика, Павлополя и Авдеевки - стрелковое оружие и гранатометы различных систем. Также, со стороны временно оккупированной Ужовки в направлении Водяного, оккупанты провели дистанционное минирование позиций наших войск используя запрещенные мины ПОМ-2. Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил не было", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в фейсбуке в субботу утром.

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С начала текущих суток по всей линии разграничения соблюдался режим тишины.

"С начала текущих суток, 21 ноября, вдоль линии разграничения наблюдается тишина, огневых провокаций со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано", - подытожили в штабе ООС.

Оккупанты РФ вчера семь раз нарушили перемирие на Донбассе: в ВСУ без потерь 01
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Топ комментарии
+27
мне одному кажется, что со сводки необходимо убрать "нарушали перемирие 7 раз"...
перемирие нарушается один раз... и до подписания следующего перемирия (а не каждый день по 7 раз)
реалистичнее - открывали огонь, нарушая все договоренности о перемирии...
(шоб их скотам винторогим свиносабакам... пусто было!!!)
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21.11.2020 08:27
+9
Оккупанты РФ вчера семь раз нарушили перемирие на Донбассе: в ВСУ без потерь - Цензор.НЕТ 7665
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21.11.2020 08:37
+7
Мір все ближче й ближче...
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21.11.2020 08:34
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мне одному кажется, что со сводки необходимо убрать "нарушали перемирие 7 раз"...
перемирие нарушается один раз... и до подписания следующего перемирия (а не каждый день по 7 раз)
реалистичнее - открывали огонь, нарушая все договоренности о перемирии...
(шоб их скотам винторогим свиносабакам... пусто было!!!)
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21.11.2020 08:27 Ответить
Да, одному. Ни кто перемирие не нарушал. Там же русским по белому написано - "семь раз нарушили режим прекращения огня" ... Причем тут перемирие? Его ни кто и не нарушал
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21.11.2020 11:43 Ответить
Оккупанты РФ вчера семь раз нарушили перемирие на Донбассе: в ВСУ без потерь..
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21.11.2020 11:50 Ответить
"За прошедшие сутки, 20 ноября, в полосах ответственности украинских бригад зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. .........Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил не было", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в фейсбуке в субботу утром.Источник: https://censor.net/ru/n3232431

1. Не читайте перед едой ЗАГОЛОВКОВ советских газет
2. Тот мой пост, так-то, это сарказм
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21.11.2020 12:21 Ответить
за сарказм надо как-то намекать... хотя бы - ))))
и мое отношение к 7 разовому нарушению шо перемирия шо прекращения огня не изменилось... (что в заглавии, что в официозе)... не может перемирие продолжаться 100500-й день по версии зе и в тоже время огонь не прекращается ни на одни сутки! (думаю тут Вы со мной согласитесь, отбросив синтаксис и пунктуацию))))
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21.11.2020 12:28 Ответить
Мір все ближче й ближче...
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21.11.2020 08:34 Ответить
Як камунізьма, до якої савєцкій нарот йшов сємімільнимі шагамі.(Кукурузник)
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21.11.2020 08:58 Ответить
Я про ;хрюсскій мір;.
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21.11.2020 10:52 Ответить
Піди поплач на вигрібну яму, в котру перетворили могилку героя Новоотсоссії Мотороли.
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21.11.2020 15:39 Ответить
Оккупанты РФ вчера семь раз нарушили перемирие на Донбассе: в ВСУ без потерь - Цензор.НЕТ 7665
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21.11.2020 08:37 Ответить
Я боюся в це повірити.
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21.11.2020 08:57 Ответить
не надо в это верить - брехня
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21.11.2020 10:06 Ответить
тебе вже звільнили - від розуму.
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21.11.2020 15:44 Ответить
Не боевые потери это болезни, травмы. Военная служба в поле, она такая... Хотя по 150 человек в месяц это много, вероятно они в небоевые потери внесли насморк, головную боль и царицу полевых болезней диарею.
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21.11.2020 11:38 Ответить
Легкие ранения - оторвало пулей или осколком палец/содрало пулей или осколком кожный покров и т.п. - это тоже потери, так как солдат на какое-то время все-равно выбывает из строя, и тоже боевые, если ранения получены в боевых условиях.
Небоевые потери тоже могут быть как безвозвратными(смерть, тяжелая ивалидность), так и санитарными - когда военный какое-то время просто не сможет исполнять свои обязанности.
На сегодняшний день, это, скорее всего, в большинстве своем карантин из-за положительного теста или явная болезнь из-за COVID-19. Но уж наверняка эти 979 не самоубились или друг-друга перестреляли/перерезали, сгорели от пьянки и т.п.
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21.11.2020 12:10 Ответить
небоевые - это болячки, травмы, и т.д.
И среди небоевых 99% возвращаются в строй.
Матиос озвучивал те же цифры и до 2019 года, ничего не поменялось.
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21.11.2020 18:26 Ответить
Героям Слава !!!
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21.11.2020 08:41 Ответить
Говнокомандуючому слава.
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21.11.2020 08:59 Ответить
Та то таке .. Головне що Вова почувається добре , в Феофанії . І дЄрьмак . Окупанти РФ учора сім разів порушили перемир'я на Донбасі, у ЗСУ без втрат - Цензор.НЕТ 5409 .
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21.11.2020 08:59 Ответить
Главное, что-бы по "Феофании" не стрельнули.
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21.11.2020 09:13 Ответить
Ну що Кравчук невже вибори в березні ?
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21.11.2020 09:44 Ответить
Нерицільні постреліванія виборам не завадять.
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21.11.2020 09:46 Ответить
обычное рашист поздравление.Люди цветами- рашист снарядами
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21.11.2020 10:00 Ответить
Минобороны бесхребетное сборище дерьма как , хотя какой избиратель такая и система
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21.11.2020 10:25 Ответить
Ну какие тут комментарии? В народе это давно называется---ты умный, я дурак.
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21.11.2020 10:27 Ответить
Окупанти РФ учора сім разів порушили перемир'я на Донбасі, у ЗСУ без втрат - Цензор.НЕТ 2019

...
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21.11.2020 10:32 Ответить
Окупанти РФ учора сім разів порушили перемир'я на Донбасі, у ЗСУ без втрат - Цензор.НЕТ 7218
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21.11.2020 11:21 Ответить
С русского языка
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21.11.2020 11:39 Ответить
Окупанти РФ учора сім разів порушили перемир'я на Донбасі, у ЗСУ без втрат - Цензор.НЕТ 469
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21.11.2020 15:32 Ответить
Окупанти РФ учора сім разів порушили перемир'я на Донбасі, у ЗСУ без втрат - Цензор.НЕТ 5975
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21.11.2020 15:43 Ответить
Мордва, скоро я в своєму рідному Донецьку так і зроблю.
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21.11.2020 15:46 Ответить
///
В областной больнице им. Мечникова медики спасают 21-летнего украинского бойца, который 19 ноября попал в Авдеевке под вражеский обстрел.
Об этом на своей странице в ФБ пишет заместитель главврача больницы Александр Толубеев
«Немирне перемир'я
Микиті всього 21, він 2 роки захищає рідну землю, свою Україну, рідний Маріуполь, своїх батьків.
Авдіївка, 19 листопада, ворожий обстріл. Мінно-вибухове поранення, контузія, акубаротравма, травма ока.
Спрацювали військові медики - госпіталь, евакуація - Дніпро, аеропорт, бригада ОЦЕМП, лікарня Мечникова. Приймальне відділення, огляд всіх фахівців Мечникова і обласної офтальмології.
На щастя, життю хлопця вже нічого не загрожує.
Війна триває»,
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21.11.2020 15:25 Ответить
Мордва, Роз'ясни нам:
Якщо на території Криму і Донбасу діє тількки ординський рубль і роздають ординські аусвайси то це окупація?
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21.11.2020 15:37 Ответить
Вот эти доклады между строк читаются примерно так: Во время обстрела терпилы из ВСУ не пострадали.
===========
Твари зелёные.
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21.11.2020 16:38 Ответить
 
 