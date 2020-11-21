Оккупанты РФ вчера семь раз нарушили перемирие на Донбассе: в ВСУ без потерь
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За минувшие сутки российские наемники на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали
Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.
"За прошедшие сутки, 20 ноября, в полосах ответственности украинских бригад зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Так, в районе населенного пункта Шумы враг применил стрелковое оружие, а неподалеку от Каменки, Водяного, Пищевика, Павлополя и Авдеевки - стрелковое оружие и гранатометы различных систем. Также, со стороны временно оккупированной Ужовки в направлении Водяного, оккупанты провели дистанционное минирование позиций наших войск используя запрещенные мины ПОМ-2. Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил не было", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в фейсбуке в субботу утром.
С начала текущих суток по всей линии разграничения соблюдался режим тишины.
"С начала текущих суток, 21 ноября, вдоль линии разграничения наблюдается тишина, огневых провокаций со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано", - подытожили в штабе ООС.
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перемирие нарушается один раз... и до подписания следующего перемирия (а не каждый день по 7 раз)
реалистичнее - открывали огонь, нарушая все договоренности о перемирии...
(шоб их скотам винторогим свиносабакам... пусто было!!!)
1. Не читайте перед едой ЗАГОЛОВКОВ советских газет
2. Тот мой пост, так-то, это сарказм
и мое отношение к 7 разовому нарушению шо перемирия шо прекращения огня не изменилось... (что в заглавии, что в официозе)... не может перемирие продолжаться 100500-й день по версии зе и в тоже время огонь не прекращается ни на одни сутки! (думаю тут Вы со мной согласитесь, отбросив синтаксис и пунктуацию))))
Небоевые потери тоже могут быть как безвозвратными(смерть, тяжелая ивалидность), так и санитарными - когда военный какое-то время просто не сможет исполнять свои обязанности.
На сегодняшний день, это, скорее всего, в большинстве своем карантин из-за положительного теста или явная болезнь из-за COVID-19. Но уж наверняка эти 979 не самоубились или друг-друга перестреляли/перерезали, сгорели от пьянки и т.п.
И среди небоевых 99% возвращаются в строй.
Матиос озвучивал те же цифры и до 2019 года, ничего не поменялось.
...
В областной больнице им. Мечникова медики спасают 21-летнего украинского бойца, который 19 ноября попал в Авдеевке под вражеский обстрел.
Об этом на своей странице в ФБ пишет заместитель главврача больницы Александр Толубеев
«Немирне перемир'я
Микиті всього 21, він 2 роки захищає рідну землю, свою Україну, рідний Маріуполь, своїх батьків.
Авдіївка, 19 листопада, ворожий обстріл. Мінно-вибухове поранення, контузія, акубаротравма, травма ока.
Спрацювали військові медики - госпіталь, евакуація - Дніпро, аеропорт, бригада ОЦЕМП, лікарня Мечникова. Приймальне відділення, огляд всіх фахівців Мечникова і обласної офтальмології.
На щастя, життю хлопця вже нічого не загрожує.
Війна триває»,
Якщо на території Криму і Донбасу діє тількки ординський рубль і роздають ординські аусвайси то це окупація?
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Твари зелёные.