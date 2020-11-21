В Украине выявлены рекордные 14 580 новых случаев COVID-19: умерли 215 человек, 7 989 - выздоровели

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 14 580 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 7 989 человек, умерли 215 пациентов.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"14 580 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине состоянию на 21 ноября 2020 года. В частности, заболели 610 детей и 590 медработников. Также за минувшие сутки госпитализировано – 1 761 человека, летальных случаев – 215, выздоровели – 7 989 человек", – написал Степанов в фейсбуке в субботу утром.

Днем ранее, 20 ноября в Украине зафиксировано 14 575 новых случаев инфицирования коронавирусом; 19 ноября, было зафиксировано 13 357 новых случаев; 18 ноября было 12 496 заболевших, 17 ноября 11 968 новых случаев заболевания.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро субботы составило 612 665 человек, 10 813 человек - умерли от COVID-19, выздоровели - 282 313 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1 342), г. Киев (1 213), Сумской (961), Киевской (953) и Запорожской (810) областях.

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