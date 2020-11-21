Зеленский в День достоинства и свободы: Власть должна помнить, что никогда нельзя идти против воли своего народа. ВИДЕО+ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество
Президент Украины Владимир Зеленский в День достоинства и свободы почтил память героев Небесной Сотни, а также обратился к украинцам с речью.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"В течение 29 лет независимости Украины состоялся ряд революций: украинцы отстаивали европейский вектор развития, защиту демократических ценностей, прав и свобод человека, а также достижение достойного уровня жизни и труда граждан. Непобедимым является лишь тот народ, который по-настоящему ценит свободу и достоинство. Мы должны обобщить и переосмыслить нравственный опыт разных поколений украинцев, которые боролись за демократические ценности, права и свободы", - цитирует Зеленского его пресс-служба.
От имени президента Владимира Зеленского, который сейчас пребывает на лечении в Феофании, на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве была установлена корзина цветов к памятному кресту на месте гибели активистов Майдана.
21 ноября в Украине отмечается День Достоинства и Свободы, приуроченный к годовщинам начала Оранжевой революции (2004 год) и Революции Достоинства (2013 год). Он отмечался как День свободы с 2005 по 2011 год, однако в период президентства Виктора Януковича фактически был отменен. В 2014 году пятый президент Украины Петр Порошенко восстановил официальный статус праздника.
Пожалуйста, подождите...
https://replyua.net/politika/233382-politolog-bolshego-svyatotatstva-chem-apellirovanie-zelenskogo-k-cennostyam-maydana-nayti-ochen-slozhno.html
https://censor.net/ru/n3232505
От гівно. Здоров'я тобі і довгих років...і нікуди не тікай - гірше буде
https://m.youtube.com/watch?v=Peb8ZnDBw9k
jackdorseydonotbanme
@jackdorseydono1
·1 ч
Это ужасно,когда Революцию Достоинства называет "своей" Зеленский,который не только не принимал в ней участие,но и шутил про "бить митингующих эбонитовыми палочками"
и это началось еще в 1917 г.
Б. Шоу
Правда, украинский народ и его история для тебя чужие
------------------------------------------------------------------------------------
А как же принятый и подписанный тобой закон о продаже земли против воли народа?
Власть должна помнить, что у нее нет "своего нврода".
Власть должна помнить, что у народа есть власть.
ЗаБрежневел, малорОслик.