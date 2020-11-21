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Зеленский (16530) революция (1370) Небесная Сотня (409)

Зеленский в День достоинства и свободы: Власть должна помнить, что никогда нельзя идти против воли своего народа. ВИДЕО+ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Президент Украины Владимир Зеленский в День достоинства и свободы почтил память героев Небесной Сотни, а также обратился к украинцам с речью.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте также: Пострадавшие на Майдане об обысках в музее: считаем такие действия власти сознательными и направленными на уничтожение памяти о Героях Небесной Сотни

"В течение 29 лет независимости Украины состоялся ряд революций: украинцы отстаивали европейский вектор развития, защиту демократических ценностей, прав и свобод человека, а также достижение достойного уровня жизни и труда граждан. Непобедимым является лишь тот народ, который по-настоящему ценит свободу и достоинство. Мы должны обобщить и переосмыслить нравственный опыт разных поколений украинцев, которые боролись за демократические ценности, права и свободы", - цитирует  Зеленского его пресс-служба.

От имени президента Владимира Зеленского, который сейчас пребывает на лечении в Феофании, на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве была установлена корзина цветов к памятному кресту на месте гибели активистов Майдана.

Зеленский в День достоинства и свободы: Власть должна помнить, что никогда нельзя идти против воли своего народа 01

Читайте также: Работу по организации мероприятий в честь Революции Достоинства продолжаем несмотря на моральное давление из-за обысков, - музей Майдана

21 ноября в Украине отмечается День Достоинства и Свободы, приуроченный к годовщинам начала Оранжевой революции (2004 год) и Революции Достоинства (2013 год). Он отмечался как День свободы с 2005 по 2011 год, однако в период президентства Виктора Януковича фактически был отменен. В 2014 году пятый президент Украины Петр Порошенко восстановил официальный статус праздника.
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Топ комментарии
+120
З Днем Гідності і Свободи!

Зеленский в День достоинства и свободы: Власть должна помнить, что никогда нельзя идти против воли своего народа - Цензор.НЕТ 7033
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21.11.2020 09:37
+119
Зеленский в День достоинства и свободы: Власть должна помнить, что никогда нельзя идти против воли своего народа - Цензор.НЕТ 3926
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21.11.2020 09:44
+101
Лицемерная тварь...
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21.11.2020 09:41
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Страница 4 из 4
--- Язик нам даний .щоб приховувати підступні наміри свої / Із Золотого фонду філософів Франції .../Із задоволенням долучаюся . до висновків переважної більшості дописувачів : ---це . дійсно цинічно--зухвале / і таке НЕ щире / послання --насмішка над неповноцінними..які його запхали на владний олімп !!!.
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21.11.2020 17:03 Ответить
Кацапи сходять на гімно.
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21.11.2020 17:03 Ответить
Большего святотатства, чем апеллирование Зеленского к ценностям Майдана, найти очень сложно
https://replyua.net/politika/233382-politolog-bolshego-svyatotatstva-chem-apellirovanie-zelenskogo-k-cennostyam-maydana-nayti-ochen-slozhno.html
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21.11.2020 17:29 Ответить
Зеленскому напомнили о заме Ермака, который покрывал насилие милиции на Майдане: Такие кадры как Татаров - это не о достоинстве

https://censor.net/ru/n3232505
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22.11.2020 11:12 Ответить
Зеленський у День гідності та свободи: Влада має пам'ятати, що ніколи не можна йти проти волі свого народу - Цензор.НЕТ 9947
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22.11.2020 22:55 Ответить
на следующем Майдане должна стоять виселица или гильотина, иначе эти cykи ничего не боятся
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21.11.2020 17:07 Ответить
Сцикло сховалось в Феофанію саме на День гідності та свободи. Боіться, бо знає, що винесуть з Банкової і армія бодігардів не допоможе.
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21.11.2020 17:07 Ответить
В якому світі ти живеш,бідолашний?
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21.11.2020 17:12 Ответить
Гей , "влада" , скоро буде "ЙОЛКА"... Зеленський у День гідності та свободи: Влада має пам'ятати, що ніколи не можна йти проти волі свого народу - Цензор.НЕТ 5046
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21.11.2020 17:22 Ответить
Мы должны обобщить и переосмыслить нравственный опыт разных поколений украинцев, которые боролись за демократические ценности, права и свободы", - цитирует Зеленского его пресс-служба. Источник: https://censor.net/ru/n3232438

Зеленський у День гідності та свободи: Влада має пам'ятати, що ніколи не можна йти проти волі свого народу - Цензор.НЕТ 4898
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21.11.2020 17:53 Ответить
Зеленський у День гідності та свободи: Влада має пам'ятати, що ніколи не можна йти проти волі свого народу - Цензор.НЕТ 3863
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21.11.2020 17:54 Ответить
Кому цікаві висери нетверезої макаки під коксом?
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21.11.2020 17:57 Ответить
Щоб мрії Євромайдану здійснилися, Україна має продовжувати боротьбу з корупцією.
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21.11.2020 17:58 Ответить
Та й без корупції взяли і відмінили довідки про судимість на місцевих виборах. То ж маємо і корупцію і кримінал. І як можуть корупціонери боротися з корупцією? Це реально треба НАБУ комплектувати виключно людьми з європейських аналогічних служб
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21.11.2020 18:11 Ответить
...говорящая кукла.... Что написали, то и прочитал, не вникая в смысл.
От гівно. Здоров'я тобі і довгих років...і нікуди не тікай - гірше буде
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21.11.2020 18:06 Ответить
Худоба, бл...!
https://m.youtube.com/watch?v=Peb8ZnDBw9k
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21.11.2020 18:19 Ответить
Циничная тварь.
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21.11.2020 18:31 Ответить
Зеленский в день гідності, звучить, як Віні-Пух і день турбот...
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21.11.2020 18:33 Ответить
Забув ти про людей, як був лакей так і залишився.
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21.11.2020 18:51 Ответить
став схожий на ермака. Як брати
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21.11.2020 18:53 Ответить
Не, они любовники.
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21.11.2020 22:55 Ответить
Не буде тобі долі, п@скуда!
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21.11.2020 19:03 Ответить
олять попердеть вылез
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21.11.2020 19:06 Ответить
Як вже задовбав цей наркоман. Навіщо ви над ним знущаєтесь, знімаєте оці відео?
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21.11.2020 20:31 Ответить
Зеленський у День гідності та свободи: Влада має пам'ятати, що ніколи не можна йти проти волі свого народу - Цензор.НЕТ 4560
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21.11.2020 20:39 Ответить
Зеленський у День гідності та свободи: Влада має пам'ятати, що ніколи не можна йти проти волі свого народу - Цензор.НЕТ 4352
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21.11.2020 20:41 Ответить
Зеленський у День гідності та свободи: Влада має пам'ятати, що ніколи не можна йти проти волі свого народу - Цензор.НЕТ 3214
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21.11.2020 20:41 Ответить








jackdorseydonotbanme

@jackdorseydono1

·1 ч

Это ужасно,когда Революцию Достоинства называет "своей" Зеленский,который не только не принимал в ней участие,но и шутил про "бить митингующих эбонитовыми палочками"
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21.11.2020 21:22 Ответить
Зеленський у День гідності та свободи: Влада має пам'ятати, що ніколи не можна йти проти волі свого народу - Цензор.НЕТ 4331
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21.11.2020 21:27 Ответить
Ну прямо Аятола Зеленский!
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21.11.2020 21:40 Ответить
Зеленский ,а как ты объяснишь ,снятие заочного ареста с Януковича Зеленський у День гідності та свободи: Влада має пам'ятати, що ніколи не можна йти проти волі свого народу - Цензор.НЕТ 5408 Зеленський у День гідності та свободи: Влада має пам'ятати, що ніколи не можна йти проти волі свого народу - Цензор.НЕТ 3404 В Киеве ждешь на Елку Зеленський у День гідності та свободи: Влада має пам'ятати, що ніколи не можна йти проти волі свого народу - Цензор.НЕТ 7559 Зеленський у День гідності та свободи: Влада має пам'ятати, що ніколи не можна йти проти волі свого народу - Цензор.НЕТ 909 И почему ты симулируешь , в Фиофании тебя нет , где ты спрятался Зеленський у День гідності та свободи: Влада має пам'ятати, що ніколи не можна йти проти волі свого народу - Цензор.НЕТ 6039 Зеленський у День гідності та свободи: Влада має пам'ятати, що ніколи не можна йти проти волі свого народу - Цензор.НЕТ 909
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21.11.2020 22:00 Ответить
Шо вы у больного здоровье спрашивать... Его попинают, рад будет шо-та вам ответить, тока шо со шлепера-2 взять. Он даже на анализы не спроможнiй. Алика-пальчевского подпоить - всю правду-матку выложит..
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22.11.2020 02:52 Ответить
Зеленський у День гідності та свободи: Влада має пам'ятати, що ніколи не можна йти проти волі свого народу - Цензор.НЕТ 4936 Власов Сергей b3083465 Да вообще ужасно , что либо слушать , от этого урода Зеленского , тем боле про Майдан Зеленський у День гідності та свободи: Влада має пам'ятати, що ніколи не можна йти проти волі свого народу - Цензор.НЕТ 1904
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21.11.2020 22:03 Ответить
Заныкалось где-то и косит под больного. Иногда от безделия штампует видосики-гундосики.
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21.11.2020 23:01 Ответить
Покидьок, який шуткував про "********* палочки" тепер розповідає щось про волю народу... Ну мразота
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21.11.2020 23:33 Ответить
ч.м.о.
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21.11.2020 23:35 Ответить
трижды уклонист лепит слезу,херой Зеленський у День гідності та свободи: Влада має пам'ятати, що ніколи не можна йти проти волі свого народу - Цензор.НЕТ 6104
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22.11.2020 00:05 Ответить
популизм - зло
и это началось еще в 1917 г.
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22.11.2020 00:16 Ответить
а я не сторонник изъяны в человеке приписывать определенной национальности. УРОД НЕ ИМЕЕТ НАЦИОНАЛЬНОСТИ, СТОИТ ЛИШЬ ВЗГЛЯНУТЬ НА СТАЛИНА, ШЛЕПЕРА С БАЦЬКОЙ, О ПАЛЬЧЕВСКОМ Я УЖ И НЕ НАПОМИНАЮ.
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22.11.2020 03:40 Ответить
Так вали в отставку, тупорилий наркоман.
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22.11.2020 01:42 Ответить
Тю, Вова и так хорошо байдики б`е в феофановской отставке, еще за это и зарплату с больничным получит. Потому я стал подозревать, шо мы зря на Вову катим бочку, мол, у тяжело больных на ковид-19 он отбирает последний кислород.
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22.11.2020 03:35 Ответить
Вообще говоря, власть не портит людей, зато дураки, когда они у власти, портят власть.
Б. Шоу
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22.11.2020 02:41 Ответить
золотые слова в этой афоризЬме, бо Вова своим бездействием и некомпетентностью сделал власть паскудной. Вова шо-та перестал духариться , насчет в очередной раз бестолку разогнать Парламент... А мож мы зря на Вову напираем, мож он уже вдуплил, шо самому надоть разогнаться... бо замешкай, будет разгон , тока о стенку лбом.
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22.11.2020 03:31 Ответить
Зюзя помни, что никогда нельзя идти против воли своего народа.

Правда, украинский народ и его история для тебя чужие
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22.11.2020 02:44 Ответить
интересно , хватит у зебилоида ума надежно спрятаться, шоб его не нашли, когда подорвет ... по очичаянью.
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22.11.2020 03:00 Ответить
Также интересуюсь, мол, он хоть вдупляет, шо тупому вую манна свалилась с неба, но она, по его скудоумию, не пойдет ему впрок.
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22.11.2020 03:05 Ответить
Вова, ты-вы,был-ли до президенства , король-королем, разезжал-ли , куда хотел-ли. После, если подфартит, заимеешь-те ван вэй тикет.... давай, дерзай-те , братэлла.
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22.11.2020 03:10 Ответить
Памятка зэбилу: некомпетентность(практически, в банальном бытии) не освобождает от юридической ответственности.
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22.11.2020 03:15 Ответить
Вова , Лене, поди, соромно за тэбэ, шо выставил свою тупость напоказ. Теперь даже самые конченные бичи захолустья ягелеядии знают чей Вова муж. А про то шо знают даже меркельша с макароном я и не вспоминаю... Вов, скажи , шо на приеме у королевской четы на тебя хоть и смотрели свысока, но смотрели то с состраданием... Вов, там у молодой королевской четы багаж знаний таков, шо тебе(вам) даже в страшном сне не приснится , шобы так отучиться.
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22.11.2020 03:23 Ответить
ТАК ЧТО , шобы за умного тебя(вас) считали 73%, лучше продолжать и дальше, как в предвыборную, тупо не зарисовываться. И ШО БЫ ТЫ-ВЫ ДЕЛАЛ-ЛИ БЕЗ Феофании?
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22.11.2020 03:48 Ответить
ватное чмо
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22.11.2020 05:42 Ответить
нашу шимпан--зе надо одеть в шерстяную куртку в ДЕНЬ СВОБОДЫ --- поставить перед портретами НЕБЕСНОЙ СОТНИ и ******* эбонитовыми палочками пока из глаз искры посыпятся ---- тогда оно поймет это падло как идти с деревянным щитом против автомата калашникова
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22.11.2020 06:57 Ответить
гнусавый ублюдок...
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22.11.2020 08:21 Ответить
Власть должна помнить, что никогда нельзя идти против воли своего народа.

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А как же принятый и подписанный тобой закон о продаже земли против воли народа?
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22.11.2020 10:07 Ответить
"Власть должна помнить, что никогда нельзя идти против воли своего народа. "

Власть должна помнить, что у нее нет "своего нврода".
Власть должна помнить, что у народа есть власть.
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22.11.2020 12:23 Ответить
alexandr shamov ,насчёт багажа знаний вы абсолютно правы ,на Западе реально учатся и реально задают экзамены ,шара и деньги не проходят😊
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22.11.2020 12:38 Ответить
Легитимный-2 ?
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22.11.2020 13:04 Ответить
Не вийде. Люди дуже сильно не задоволенці та мають велику кількість зброї.
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22.11.2020 20:00 Ответить
ЗЕянелох - клоун и дегенерат, что видно по его роже.
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22.11.2020 14:21 Ответить
Зеленський у День гідності та свободи: Влада має пам'ятати, що ніколи не можна йти проти волі свого народу - Цензор.НЕТ 3711
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22.11.2020 16:43 Ответить
Зеленский здесь говорит как будто правильные, красивые слова. Но на самом деле он осуществляет операцию прикрытия, маскируя своё, Ермака и всей своей "команды" предательство, вопиющий непрофессионализм, отказ от всех достижений Революции Достоинства. Зеленский - Ермак работают в интересах агрессора и олигархата. Зеленский - лжец и лицемер.
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22.11.2020 17:00 Ответить
Зеленський у День гідності та свободи: Влада має пам'ятати, що ніколи не можна йти проти волі свого народу - Цензор.НЕТ 7451
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22.11.2020 20:07 Ответить
Иронично, что под его "позитивными" видосами с речами о воле народа, свободе слова и демократии отключены комментарии.
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23.11.2020 00:03 Ответить
"велике будівництво" це метод крадіжки грошей з бюджету випробуваний ще італійською мафією.
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23.11.2020 00:31 Ответить
Головне щоб ти гнидос гундосий про це не забував.
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23.11.2020 06:39 Ответить
Зе уже вообще нихера не понимает то, что он говорит.

ЗаБрежневел, малорОслик.
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23.11.2020 08:41 Ответить
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