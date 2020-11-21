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Новости Политика Украины
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бюджет (4807) МВФ (3297) Голос партия (490) Железняк Ярослав (337)

Чтобы получить деньги от МВФ, власть должна до Рождества "отремонтировать поломанное" и не совершить "очередную дичь", - нардеп "Голоса" Железняк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Чтобы получить деньги от МВФ, власть должна до Рождества

Нардеп "Голоса" Ярослав Железняк отмечает, что на фоне отсутствия нового транша от МВФ в Украине уже наблюдается проявление тотального дефицита бюджета.

Об этом он пишет в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Так, по словам нардепа, у власти есть два сценария выхода из сложившейся ситуации: "Что сломали - отремонтировать (хотя бы частично), чертей дальше не назначать, деньги опять не профукать на всякий популизм, и еще что-то не сломать. Миссия тяжелая, но осуществимая. Если успеем к середине декабря на последнее заседание МВФ перед Рождеством все выполнить и снова где-то не накосячить".

Железняк также перечисляет то, что нужно будет сделать: "1) Принять Бюджет в рамках адекватного дефицита (слышал о цифрах от 5,3 до 5,7%); 2) Сделать технические изменения в законодательство о НАБУ и обеспечить независимость САП; 3) Обеспечить независимость Нацбанка; 4) Показать прогресс в возвращении электронных деклараций".

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"Альтернативный сценарий: тотальное недофинансирование всех расходов и большой "кассовый разрыв" в бюджете. В целом, мы первые его проявления уже наблюдаем", - отмечает Железняк.

В качестве подтверждения он приводит данные сайта Казначейства.

"Пока мы проверили только имеющуюся информацию на сайте Казначейства. И там тоже чудеса: "Имеющиеся неоплаченные финансовые обязательства" (простым языком - платежки, которые надо оплатить, но не оплатили) резко возросли. Свыше 7 млрд гривен. А это рекорд этого года. И это 15 ноября. Судя по количеству жалоб (на не проведенные Казначейством платежи. - Ред.), сейчас уже цифра больше", - отмечает Железняк

Чтобы получить деньги от МВФ, власть должна до Рождества отремонтировать поломанное и не совершить очередную дичь, - нардеп Голоса Железняк 01
Чтобы получить деньги от МВФ, власть должна до Рождества отремонтировать поломанное и не совершить очередную дичь, - нардеп Голоса Железняк 02
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Топ комментарии
+23
большая стройка завершується - починається бальшой рємонт Чтобы получить деньги от МВФ власть должна до Рождества "отремонтировать поломанное" и не совершить "очередную дичь", - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 1676
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21.11.2020 10:21
+19
Чтобы получить деньги от МВФ власть должна до Рождества "отремонтировать поломанное" и не совершить "очередную дичь", - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 4873
" Мы летим в пропасть.
Бюджет пуст, на едином казначейском счету денег почти нет, Минфин фактически не платит по незащищенным статьям с 6 ноября. Нужны больше 150 миллиардов, без учета налогов. То есть, государство гарантированно провалит целую кучу программ и кинет бизнес на миллиарды. Но есть проблемы с выплатами и по защищенным статьям. Для финансирования критических выплат из бюджета нужны деньги. Их неоткуда взять - или МВФ, или печатный станок со всеми его последствиями, не хочу их даже описывать. " (с)
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21.11.2020 10:32
+14
Все-таки придется отвечать за аферу

Чтобы получить деньги от МВФ власть должна до Рождества "отремонтировать поломанное" и не совершить "очередную дичь", - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 8122
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21.11.2020 10:24
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большая стройка завершується - починається бальшой рємонт Чтобы получить деньги от МВФ власть должна до Рождества "отремонтировать поломанное" и не совершить "очередную дичь", - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 1676
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21.11.2020 10:21 Ответить
Головною проблемою є рішення Конституційного Суду України, які були куплені олігархами за гроші. Зеленського підставили цими рішеннями КСУ як повного дебіла, бо він знав про них але не розумів наслідків цих рішень і тепер ніхто не знає як відкатати ситуацію назад. Тому грошей від МВФ не буде і це добре. Потрібно нарешті робити реформи в економіці, а для цього потрібно скасувати відшкодування ПДВ експортерам, що дасть економію 200 млрд грн і потрібно підняти ціни на вантажні послуги Укрзалізниці, що дасть пару мільярдів доларів додаткових надходжень в бюджет.
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21.11.2020 11:44 Ответить
головною проблемою є дибіл, який не розуміє наслідків своїх тупих рішень......
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21.11.2020 11:54 Ответить
Дебіли обирають дебілів, це неможливо змінити, це демократія та загальне виборче право.
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21.11.2020 11:58 Ответить
Читаешь тебя и жалеешь твоих родичей,ты хуже ковид.Голова и тело должно жить в симбиозе.Ну ты же сам выбрал зеленую прокацапскую нечисть,как куйло приказал.Сам в автобусе набздел и в здравых пальцем тычешь.У зебилов голова-телевизор,а рот-динамики.
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21.11.2020 12:28 Ответить
Ви не розумієте про що я пишу, тому ваша не дуже не розвинута голова абсолютно гармонійно поєднується з вашим нерозвинутим тілом.
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21.11.2020 18:51 Ответить
Зеленський винний вже тільки в тому що не зупинив цей пістець ще до рішення КСУ. Потрібно було заблокувати роботу КСУ до розгляду справи по суті, відкликавши звідти суддів і не призначивши нових.
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21.11.2020 19:39 Ответить
Что интересно в КСУ есть судьи Януковича, есть судьи Порошенко, нету судей Зеленского... но все равно всё подаётся как вина Зели.
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21.11.2020 18:02 Ответить
Рішення КСУ це той випадок коли обісрались абсолютно всі і тепер не знають як це виправити. Олігархи замутили це рішення КСУ, підбивши на це Зеленського і сталась катастрофа і тепер потрібно десь взяти 200 млрд грн, або більше і олігахи підбивають Зеленського щоб ці гроші взяли з ФОПів. Але куй вони вгадали. ФОПи примусять владу зняти ці гроші з олігархів, або буде Майдан!
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21.11.2020 18:54 Ответить
Олигархи подбили на это судей, но не Зеленского... вы забываете кто был инициатором и исполнителем - ОПЗЖ, КСУ.... а если на чистоту то решение КСУ выгодно всем нечистым на руку депутатам.... а таких в зРаде оооочень много.... они есть во всех партиях.
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21.11.2020 19:14 Ответить
Даже такой олигофрен как ты, должен быть в состоянии понять- нае,.ать по крупному можно один раз. После этого дебильного финта экспортерам придется закрытся, валютной выручки страна не получит. Зато Игрок Л, с Грыцем и Зеленским будут весело шалить в телевизоре.
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21.11.2020 18:37 Ответить
Експортери зараз після підняття долара до 28грн за долар отримують надприбутки, бо ціни на вантажні перевезення Укрзалізниці досі не індексовані і так і лишились по курсу 8грн за долар в гривні. Отже олігархи почали витрачати на внутрішні залізничні перевезення в три рази менше в доларах. Зарплата в Україні також не виросла в три рази, а навіть впала і тут теж економія для олігархів! А до цього всього додається ще відшкодування ПДВ експортерам яке почали платити автоматично (без відкатів в 50% які брала влада порошенка) - знову вигода! Тепер прийшов момент коли олігархи мають зменшити свої надприбутки, їм скасують відшкодування ПДВ та піднімуть вантажні тарифи в 3,5 рази але вони не стануть банкрутами, бо зарплата досі низька в Україні і все одно олігархи будуть отримувати прибутків більше ніж 2013 року!
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21.11.2020 18:59 Ответить
Ты даже больший и...от, чем я думал. Не перестаю поражаться чудесам природы, порождащей такие образцы законченной олигофрении.
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21.11.2020 19:12 Ответить
Бальшой пісец.
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21.11.2020 11:45 Ответить
Агась. Одремонтировать паломатое и нарастить обрезаное! И асфальт поменять, тем более, шо он, как коврик у мамы риммы в калидоре снимаецца . Щоб отримати гроші від МВФ, влада має до Різдва "відремонтувати поламане" і не утнути "чергову дикість", - нардеп "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 9034
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21.11.2020 19:25 Ответить
Чтобы получить деньги от МВФ власть должна до Рождества "отремонтировать поломанное" и не совершить "очередную дичь", - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 887
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21.11.2020 10:24 Ответить
А, ну тогда Ок!

Чтобы получить деньги от МВФ власть должна до Рождества "отремонтировать поломанное" и не совершить "очередную дичь", - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 2147
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21.11.2020 10:24 Ответить
Все-таки придется отвечать за аферу

Чтобы получить деньги от МВФ власть должна до Рождества "отремонтировать поломанное" и не совершить "очередную дичь", - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 8122
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21.11.2020 10:24 Ответить
гУНДОСИК вважає це своїми заслугами.
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21.11.2020 10:40 Ответить
кому отвечать..? зеленский, - идиот у него алиби! А 73% дебилов своей вины не признают никогда...Так кому отвечать?
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21.11.2020 10:40 Ответить
Отвечать он сначала будет перед теми, кто давал ковидные деньги. А после смены власти и перед народом Украины.
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21.11.2020 10:57 Ответить
Поломаное это власть, такое гамно не ремонтируют а сливают.
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21.11.2020 10:27 Ответить
Федя, дичь. Зеленую, предварительно как следует зажаренную.
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21.11.2020 10:27 Ответить
А тепер МВФ посилає Голу баротьку вжопу.
Чтобы получить деньги от МВФ власть должна до Рождества "отремонтировать поломанное" и не совершить "очередную дичь", - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 7559
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21.11.2020 10:29 Ответить
Чтобы получить деньги от МВФ власть должна до Рождества "отремонтировать поломанное" и не совершить "очередную дичь", - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 4873
" Мы летим в пропасть.
Бюджет пуст, на едином казначейском счету денег почти нет, Минфин фактически не платит по незащищенным статьям с 6 ноября. Нужны больше 150 миллиардов, без учета налогов. То есть, государство гарантированно провалит целую кучу программ и кинет бизнес на миллиарды. Но есть проблемы с выплатами и по защищенным статьям. Для финансирования критических выплат из бюджета нужны деньги. Их неоткуда взять - или МВФ, или печатный станок со всеми его последствиями, не хочу их даже описывать. " (с)
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21.11.2020 10:32 Ответить
А це *гаманці * ..в Україні .. Чтобы получить деньги от МВФ, власть должна до Рождества "отремонтировать поломанное" и не совершить "очередную дичь", - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 5576
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...Чтобы получить деньги от МВФ, власть должна до Рождества "отремонтировать поломанное" и не совершить "очередную дичь", - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 275 Чтобы получить деньги от МВФ, власть должна до Рождества "отремонтировать поломанное" и не совершить "очередную дичь", - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 8640
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21.11.2020 10:34 Ответить
Шариков, ты бы думал, где столоваться будешь.
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21.11.2020 10:39 Ответить
.. и это только из официальных источников ..
можно смело умножать на два и получится три золотовалютных запаса ...
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21.11.2020 10:41 Ответить
Ты бы обновил свои методички, Митенька. Сколько можно тебя на тупом вранье ловить. Или тебе нравится, брехло, когда тебя тыкают в твои фекалии?
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21.11.2020 11:03 Ответить
миссия невыполнима
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21.11.2020 10:39 Ответить
деньги от мвф. ось чим живе Україна , а шо як ні Чтобы получить деньги от МВФ, власть должна до Рождества "отремонтировать поломанное" и не совершить "очередную дичь", - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 2006
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21.11.2020 10:47 Ответить
тебе ж сказали, печатный станок
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21.11.2020 11:36 Ответить
Зібралися якось разом чукча, Штірліц, поручик Ржевський, новий російський, дистрофік, колобок, два наркомана, Василь Іванович, тітка Соня, дід при смерті, даішник, теща і чоловік з відрядження. А Вовочка їм і каже - Чому не вся партія "Слуга народу" в зборі? Де решта?
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21.11.2020 10:48 Ответить
Это не реально!))))
не косячить эти наркоманы не умеют....
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21.11.2020 10:55 Ответить
В Якутии 9 человек выпили канистру антисептика для рук. Семеро умерли
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21.11.2020 10:56 Ответить
Щоб отримати гроші від МВФ, влада має до Різдва "відремонтувати поламане" і не утнути "чергову дикість", - нардеп "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 2371 Щоб отримати гроші від МВФ, влада має до Різдва "відремонтувати поламане" і не утнути "чергову дикість", - нардеп "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 2371 Щоб отримати гроші від МВФ, влада має до Різдва "відремонтувати поламане" і не утнути "чергову дикість", - нардеп "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 2371 Щоб отримати гроші від МВФ, влада має до Різдва "відремонтувати поламане" і не утнути "чергову дикість", - нардеп "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 2371
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21.11.2020 10:57 Ответить
ЯПлакалЪ
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21.11.2020 10:59 Ответить
у нач антисептик с этилового делают,а лапти преступники с метанола
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21.11.2020 10:59 Ответить
Я покупал для промывки печатных плат
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21.11.2020 11:00 Ответить
Роблять вони його з гідролізного етилового спирту,в ньому є певний відсоток метилового.Якби москалі випили його по чарці-другій - залишились би живі,а вони,скоріше за все,напилися до свинячого вереску.
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21.11.2020 11:23 Ответить
зелёное позорище!
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21.11.2020 10:58 Ответить
уже давно
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21.11.2020 11:01 Ответить
«Йдіть у сраку!» - «Нам дуже важливо підписати меморандум» , - «президент Голобородько» і президент Зеленський про співпрацю з МВФ.Щоб отримати гроші від МВФ, влада має до Різдва "відремонтувати поламане" і не утнути "чергову дикість", - нардеп "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 5777
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21.11.2020 11:08 Ответить
Ха! А раптом ті МВФівці також *слугу урода* дивилися з вавіним посиланням у сраку?! Щоб отримати гроші від МВФ, влада має до Різдва "відремонтувати поламане" і не утнути "чергову дикість", - нардеп "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 6417
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21.11.2020 19:34 Ответить
НІКАГДА- він ламав усе те, що нагадувало йому про успіх Порошенка. Він хпорошенкозавімохвора невиліковна людина .
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21.11.2020 11:11 Ответить
голобородько послал МВФ у сраку, никаких денег зелебобам больше не выделять до полной их кончины
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21.11.2020 12:25 Ответить
проблема в том, что деньги нужны на проедание, а не это мвф денег не дает)))
а даже если и даст их проедят, а новых то не будет )) хахах
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21.11.2020 12:36 Ответить
 
 