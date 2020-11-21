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Зеленский (16530) Феофания (79) автопробег (100)

Активисты анонсировали автомарш к Зеленскому в Феофанию с шинами и асфальтом: "В 7-ю годовщину Майдана нам не до праздничного вече"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Активисты анонсировали автомарш к Зеленскому в Феофанию с шинами и асфальтом:

Активисты общественной организации "Рух опору капітуляції" соберутся сегодня на Европейской площади и поедут в Феофанию, где в настоящее время проходит лечение от COVID-19 президент Владимир Зеленский. Целью мероприятия является защита национальных и гражданских прав украинцев.

Об этом говорится на странице мероприятия в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Призываем всех 21 ноября в 14:00 собраться на Европейской площади, откуда мы едем в Феофанию, где Зеленский из ВИП-палаты записывает свои видосики... Просьба приезжать на акцию на авто, брать людей, которые не имеют своих транспортных средств, брать шины и куски асфальта: мы вернем президенту то, что он подсунул нам вместо лекарств и аппаратов ИВЛ", - говорится в анонсе.

Участники акции выдвигают ряд требований, включая ликвидацию Окружного админсуда Киева, возвращение полномочий НАПК, реформирование СБУ и отзыв законопроекта о референдуме.

К пробегу также присоединятся активисты Free Riff, которые выступают за освобождение Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь, обвиняемых в убийстве Павла Шеремета.

Смотрите также: Зеленский в День достоинства и свободы: Власть должна помнить, что никогда нельзя идти против воли своего народа. ВИДЕО+ФОТО

Активисты анонсировали автомарш к Зеленскому в Феофанию с шинами и асфальтом: В 7-ю годовщину Майдана нам не до праздничного вече 01
Активисты анонсировали автомарш к Зеленскому в Феофанию с шинами и асфальтом: В 7-ю годовщину Майдана нам не до праздничного вече 02
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Топ комментарии
+74
Не удивлюсь,если "больной"- в Омане окажется. Активисты анонсировали автомарш к Зеленскому в Феофанию с шинами и асфальтом: "В 7-ю годовщину Майдана нам не до праздничного вече" - Цензор.НЕТ 5481
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21.11.2020 11:17
+45
Сейчас Ваву будут лечить асфальтом.
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21.11.2020 11:18
+36
зря прокатитесь, его там нет. ныкается где то
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21.11.2020 11:18
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Зэбил забыл, что зима близко. А зимой украинцы зажравшуюся корумпированную власть любят на вилы сажать. Славная добрая украинская традиция
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21.11.2020 12:06 Ответить
Зимою на вилах не так сильно смердить.
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21.11.2020 12:14 Ответить
Активісти анонсували автомарш до Зеленського у Феофанію із шинами й асфальтом: "У сьому річницю Майдану нам не до святкового віча" - Цензор.НЕТ 9732
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21.11.2020 12:19 Ответить
НАШЛИ! НАШЛИ ЗЕЛЕНСКОГО!!!!!
Правда не в Феофании, а в Глевахе. Но какая разница?
Активісти анонсували автомарш до Зеленського у Феофанію із шинами й асфальтом: "У сьому річницю Майдану нам не до святкового віча" - Цензор.НЕТ 3273


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21.11.2020 12:10 Ответить
Привезіть вже і памперси, бо воно обсереться.
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21.11.2020 12:10 Ответить
мог бы и сам проехаться
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21.11.2020 12:16 Ответить
Або гроші на памперси пожертвувать...
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21.11.2020 13:28 Ответить
Чем скорей погоним зеЛю и его банду - тем лучше для Украины
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21.11.2020 12:20 Ответить

"Згідно з нашою інформацією, єдиною причиною чому Порошенко зволікає з підписанням - є вимога таємного протоколу Мінських домовленостей, де було обіцяно, що амністія бійців АТО може відбутися лише разом із сепаратистами та убивцями. Недопустимо порівнювати українських солдатів та сепарських убивць! Суспільство неодноразово демонструвало актуальність цього закону. Закон №4255 "Про амністію в 2016 році" з окремими пунктами щодо українських солдатів був проголосований Верховною Радою України 22 грудня 2016 року.24 березня закон підписаний Головою Верховної Ради України та направлений Президенту України. Порошенко порушує визначений Конституцією термін та досі зволікає із підписанням", - сказано в повідомленні.Активісти анонсували автомарш до Зеленського у Феофанію із шинами й асфальтом: "У сьому річницю Майдану нам не до святкового віча" - Цензор.НЕТ 1475 Активісти анонсували автомарш до Зеленського у Феофанію із шинами й асфальтом: "У сьому річницю Майдану нам не до святкового віча" - Цензор.НЕТ 2217
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21.11.2020 12:35 Ответить
тобі зелень засрала мізки, а Порох штани,тому так смердиш...
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21.11.2020 12:46 Ответить
А вместо него кого поставишь,опять Сою?
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21.11.2020 15:21 Ответить
Соя це твоя мама , рускій ?
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21.11.2020 15:30 Ответить
Александр Довбень,Соя то той дядько,який щикаладом та карамеллю очi тобі засцяв.
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21.11.2020 15:32 Ответить
Краще вже в шоколаді жити ніж в лайні. Але бачу вам і в лайні комфортно.
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21.11.2020 15:42 Ответить
Щоб знати смак шоколаду,його треба скуштувати, а те,що вам згодовували роками як шоколад,у нормальних людей і країнах лайном зветься.
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21.11.2020 15:53 Ответить
Маячня божевільного в стані гарячки
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21.11.2020 16:04 Ответить
Що , син Сої , з "вєлікого магучего" на якусь маячню перескочив ?
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21.11.2020 15:45 Ответить
Я ж не такий як ти дурниц, можу і на "великому i могучому"
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21.11.2020 15:55 Ответить
Клоун, готовься к асфальту
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21.11.2020 12:47 Ответить
Активісти анонсували автомарш до Зеленського у Феофанію із шинами й асфальтом: "У сьому річницю Майдану нам не до святкового віча" - Цензор.НЕТ 108 Активісти анонсували автомарш до Зеленського у Феофанію із шинами й асфальтом: "У сьому річницю Майдану нам не до святкового віча" - Цензор.НЕТ 4470
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21.11.2020 12:52 Ответить
Активисты -пародия
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21.11.2020 12:53 Ответить
Чем быстрее закатаем это наркоманское недоразумение в асфальт , тем лучше для Украины
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21.11.2020 13:34 Ответить
Пилять, на карте прямо план Барбаросса. Клоуны.)
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21.11.2020 13:34 Ответить
Клоун твоё ***** любимое, да и ты такое же
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21.11.2020 13:58 Ответить
Главное-маски не сказал взять.Не берите.
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21.11.2020 14:14 Ответить
Давите зелёную плесень!
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21.11.2020 13:35 Ответить
Активісти анонсували автомарш до Зеленського у Феофанію із шинами й асфальтом: "У сьому річницю Майдану нам не до святкового віча" - Цензор.НЕТ 6486

НЕ ЗАБЫВАЙ ПРИЗеДЕНТ!!!
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21.11.2020 13:44 Ответить
Зеленський точно у Феофанії?
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21.11.2020 13:50 Ответить
квартальне чмо, вже одягло три памперса і сховалось під ліжко.
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21.11.2020 14:03 Ответить
карта как к взятию берлина нано армиями антирейхсвермахта
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21.11.2020 14:04 Ответить
Рускій , а дєдиваєвалє ?
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21.11.2020 15:51 Ответить
А где куски асфальта брать ? Разбить ломом дорогу у дома.? Потужно...
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21.11.2020 14:15 Ответить
https://www.facebook.com/333464614190315/videos/673230793360881/

СТРИМ
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21.11.2020 14:21 Ответить
А расценки почему не пишут ? Это шо ж получается, "небайдужi громадяни" потратят несколько часов своего времени с риском подхватить вирусяку, и даже не знют сколько по итогу заплатят.
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21.11.2020 14:48 Ответить
Я сам скинусь на те , щоб твое зе згинуло .
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21.11.2020 15:49 Ответить
ЗЕбилам не понятно это все... Сами поедут. Еще и денег не получат за это. Как так можно...
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21.11.2020 15:50 Ответить
Раньше Вова развлекал народ, а теперь все стало да наоборот.
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21.11.2020 15:03 Ответить
Петя беснуется,люмпенов подсылает,не может смириться с тем, что просрал доверие которое дал ему народ в 2014м.
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21.11.2020 15:20 Ответить
Не сци , рускій , ніхто нікого не посилає - сам поїду і побратими теж . Щоб швидше вже всю прокацапню повикидати з України .
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21.11.2020 15:34 Ответить
Так не кизди на форумі,а їдь, на зворотньому шляху заїдь на Рошен за розрахунком,не забудь пачку "Шаленної бджілки" забрати.
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21.11.2020 15:40 Ответить
Уймись З.********.
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21.11.2020 16:03 Ответить
Семимесячный,а у тебя еще варианты кроме "Зе банутого "есть? Или для вас,соевых, в списке только 2 кандидата были? Не удивительно,что вы ,порохоботолюбы, выборы слили клоуну с Кривого Рога.
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21.11.2020 17:17 Ответить
Не опускаюсь до дискусий с адийотами,чтобы самому не стать на их нижайший уровень.
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26.11.2020 10:01 Ответить
Не підтримую жодного пункту.
Мародера Порошенка колеги. "як і 7 років тому вкрали право на зміни!"
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21.11.2020 16:13 Ответить
Дивіться наживо Автомарш "Майдан - Феофанія", ставте лайки, коментуйте. Слава Україні! Героям слава! https://www.youtube.com/watch?v=fGjNFb8t8aU
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21.11.2020 16:33 Ответить
Вова тікає з Феофанії. Вова pisdue до Ростова https://www.youtube.com/watch?v=OBGMX6nsOlY
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21.11.2020 16:51 Ответить
Активистам силы, воли, здоровья! Хай вам Бог помагає!
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21.11.2020 16:54 Ответить
і кулемета, щоб застрелити ту гундосну тварюку
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21.11.2020 17:04 Ответить
----- А щоб збудить Хиренну волю. треба миром. Громадою обух сталить. Та добре вигострить сокиру. Та й заходиться вже будить... /Тарас-- Я нездужаю.../ Синки ! Успіху Вам: Лупайте сю скалу...Щоб цій кремлівській гидоті тошно було !!! Прикро...не всі можуть долучитися і підтримати Вас ---довели вже . до таких злиднів що і на квиток .до Києва немає...
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21.11.2020 17:40 Ответить
Зеленському до Феофанії привезли шини та шматки асфальту. ФОТОРЕПОРТАЖ -

Учасники автопробігу "Майдан - Феофанія" приїхали до президента України Володимира Зеленського до лікарні де він лежить з коронавірусом. Учасники автопробігу привезли до "Феофанії" шини та шматки асфальту, які, за словами учасників акції з Рух опору капітуляції, символізують, що Зеленський "підсунув українцям замість ліків та апаратів ШВЛ".
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21.11.2020 17:42 Ответить
платные глюкозно-фруктозные.
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21.11.2020 19:40 Ответить
сахароза?
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21.11.2020 21:13 Ответить
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