Активисты анонсировали автомарш к Зеленскому в Феофанию с шинами и асфальтом: "В 7-ю годовщину Майдана нам не до праздничного вече"
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Активисты общественной организации "Рух опору капітуляції" соберутся сегодня на Европейской площади и поедут в Феофанию, где в настоящее время проходит лечение от COVID-19 президент Владимир Зеленский. Целью мероприятия является защита национальных и гражданских прав украинцев.
Об этом говорится на странице мероприятия в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Призываем всех 21 ноября в 14:00 собраться на Европейской площади, откуда мы едем в Феофанию, где Зеленский из ВИП-палаты записывает свои видосики... Просьба приезжать на акцию на авто, брать людей, которые не имеют своих транспортных средств, брать шины и куски асфальта: мы вернем президенту то, что он подсунул нам вместо лекарств и аппаратов ИВЛ", - говорится в анонсе.
Участники акции выдвигают ряд требований, включая ликвидацию Окружного админсуда Киева, возвращение полномочий НАПК, реформирование СБУ и отзыв законопроекта о референдуме.
К пробегу также присоединятся активисты Free Riff, которые выступают за освобождение Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь, обвиняемых в убийстве Павла Шеремета.
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"Згідно з нашою інформацією, єдиною причиною чому Порошенко зволікає з підписанням - є вимога таємного протоколу Мінських домовленостей, де було обіцяно, що амністія бійців АТО може відбутися лише разом із сепаратистами та убивцями. Недопустимо порівнювати українських солдатів та сепарських убивць! Суспільство неодноразово демонструвало актуальність цього закону. Закон №4255 "Про амністію в 2016 році" з окремими пунктами щодо українських солдатів був проголосований Верховною Радою України 22 грудня 2016 року.24 березня закон підписаний Головою Верховної Ради України та направлений Президенту України. Порошенко порушує визначений Конституцією термін та досі зволікає із підписанням", - сказано в повідомленні.
НЕ ЗАБЫВАЙ ПРИЗеДЕНТ!!!
СТРИМ
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Учасники автопробігу "Майдан - Феофанія" приїхали до президента України Володимира Зеленського до лікарні де він лежить з коронавірусом. Учасники автопробігу привезли до "Феофанії" шини та шматки асфальту, які, за словами учасників акції з Рух опору капітуляції, символізують, що Зеленський "підсунув українцям замість ліків та апаратів ШВЛ".