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Киевляне и гости города приняли участие в молебне на Аллее Небесной Сотни. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Новости Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж
В День достоинства и свободы в Киеве состоялся молебен и возложение цветов у экуменического храма архистратига Михаила и украинских новомучеников УГКЦ на аллее Героев Небесной Сотни.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Участие в молебне приняли горожане и гости города, которые также возложили цветы у памятника Героям Небесной Сотни.
Акцию организовали общественная организация "Семьи небесной сотни", Инициативная группа пострадавших на Майдане, Национальный музей Революции Достоинства.
Фото/видео - Олег Богачук
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+46 Paulo Kit
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+37 Чайка Київ
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Гідність понад усе!
нагадаю:
"У нас президент - еврей, который первый раз не пришел в Бабий Яр 29 сентября. Первый раз в истории независимой Украины, что президент Украины не пришел в Бабий Яр 29 сентября. Он же еврей - ему не надо. Первый раз… Мы не понимаем....."
Главный раввин Киева и Украины Яков Дов Блайх
А я ніхто і звуть мене ніяк
Обисрався?
Закортіло українцям халявної долі за дешеві кіловати продали героїв.
А оно слишком жидковатое для лидерства, оно ведомое. Да и Украина для него изначально чужая и непонятная. Просто территория проживания
А таких професійних освічених людей як Яценюк, таких стійких справжніх чоловіків як Парубій, таких гетьманів як Петро.
А зараз державою керують ганебні псевдолідери, які виникли випадково і підуть в історію як тимчасові непорозуміння
Боятся , что и их снесет Майдан. Трусливые крысы
Не с КС требо було починати , а з окружного й апеляційного .
Й взагалі , якщо б Петро не загравав би з Мертветчуком не вважав , що його сила в постійному протиставленні цьому покидьку ... Їм можно було перекрити кисень йще на початку 2015 року .
Суди требо було реформувати в виборні . Хоча б першої інстатнції . Тоді б й ВР , й КС , й апеляційний (окружний требо ліквідувати) формували б колегія виборних судів .
Вечная память героям !