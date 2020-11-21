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Киев (24534) молитва (135) Небесная Сотня (409) Богачук Олег (1431)

Киевляне и гости города приняли участие в молебне на Аллее Небесной Сотни. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

В День достоинства и свободы в Киеве состоялся молебен и возложение цветов у экуменического храма архистратига Михаила и украинских новомучеников УГКЦ на аллее Героев Небесной Сотни.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Участие в молебне приняли горожане и гости города, которые также возложили цветы у памятника Героям Небесной Сотни.

Акцию организовали общественная организация "Семьи небесной сотни", Инициативная группа пострадавших на Майдане, Национальный музей Революции Достоинства.

Смотрите также: Зеленский в День достоинства и свободы: Власть должна помнить, что никогда нельзя идти против воли своего народа. ВИДЕО+ФОТО

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Киевляне и гости города приняли участие в молебне на Аллее Небесной Сотни 02Киевляне и гости города приняли участие в молебне на Аллее Небесной Сотни 03
Киевляне и гости города приняли участие в молебне на Аллее Небесной Сотни 04
Киевляне и гости города приняли участие в молебне на Аллее Небесной Сотни 05
Киевляне и гости города приняли участие в молебне на Аллее Небесной Сотни 06
Киевляне и гости города приняли участие в молебне на Аллее Небесной Сотни 07
Киевляне и гости города приняли участие в молебне на Аллее Небесной Сотни 08
Киевляне и гости города приняли участие в молебне на Аллее Небесной Сотни 09
Киевляне и гости города приняли участие в молебне на Аллее Небесной Сотни 10
Киевляне и гости города приняли участие в молебне на Аллее Небесной Сотни 11

Смотрите также: Порошенко во Львове встретился с семьями Героев Небесной Сотни. ФОТО

Киевляне и гости города приняли участие в молебне на Аллее Небесной Сотни 12
Киевляне и гости города приняли участие в молебне на Аллее Небесной Сотни 13
Киевляне и гости города приняли участие в молебне на Аллее Небесной Сотни 14
Киевляне и гости города приняли участие в молебне на Аллее Небесной Сотни 15
Киевляне и гости города приняли участие в молебне на Аллее Небесной Сотни 16
Киевляне и гости города приняли участие в молебне на Аллее Небесной Сотни 17
Киевляне и гости города приняли участие в молебне на Аллее Небесной Сотни 18
Киевляне и гости города приняли участие в молебне на Аллее Небесной Сотни 19
Киевляне и гости города приняли участие в молебне на Аллее Небесной Сотни 20
Киевляне и гости города приняли участие в молебне на Аллее Небесной Сотни 21

Читайте также: Пострадавшие на Майдане об обысках в музее: считаем такие действия власти сознательными и направленными на уничтожение памяти о Героях Небесной Сотни

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Киевляне и гости города приняли участие в молебне на Аллее Небесной Сотни 23
Киевляне и гости города приняли участие в молебне на Аллее Небесной Сотни 24
Киевляне и гости города приняли участие в молебне на Аллее Небесной Сотни 25Киевляне и гости города приняли участие в молебне на Аллее Небесной Сотни 26

Фото/видео - Олег Богачук
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Топ комментарии
+46
Зі святом,українці!
Гідність понад усе!
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21.11.2020 12:00
+38
Киевляне и гости города приняли участие в молебне на Аллее Небесной Сотни - Цензор.НЕТ 2523
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21.11.2020 11:58
+37
Кияни та гості міста взяли участь у молебні на Алеї Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 201
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21.11.2020 12:17
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Киевляне и гости города приняли участие в молебне на Аллее Небесной Сотни - Цензор.НЕТ 2523
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21.11.2020 11:58 Ответить
Зі святом,українці!
Гідність понад усе!
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21.11.2020 12:00 Ответить
А де ж не голена зелень?
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21.11.2020 12:01 Ответить
А ЗЕ в Украине вобще?
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21.11.2020 12:03 Ответить
Він живе на іншій планеті.
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21.11.2020 12:05 Ответить
Хіба перший раз він нехтує памяттю українців ?
нагадаю:
"У нас президент - еврей, который первый раз не пришел в Бабий Яр 29 сентября. Первый раз в истории независимой Украины, что президент Украины не пришел в Бабий Яр 29 сентября. Он же еврей - ему не надо. Первый раз… Мы не понимаем....."
Главный раввин Киева и Украины Яков Дов Блайх
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21.11.2020 13:19 Ответить
Та воно не риба, ні мясо. І еврей з нього так собі. А українець взагалі ніякий. Скоріше антиукраїнець.
А я ніхто і звуть мене ніяк
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22.11.2020 02:37 Ответить
Зеленський не українець і не християнин. Йому "нєт разніци"...
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21.11.2020 19:25 Ответить
Важко працює над записом нового відосика з обіцянками
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21.11.2020 12:04 Ответить
замість "шановні українці" виходить "бодай вас трясця побила з вашим Порошенком"
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21.11.2020 12:08 Ответить
о це так вірно
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21.11.2020 13:20 Ответить
А де кияни...
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21.11.2020 18:30 Ответить
А иде же хидрант?
Обисрався?
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21.11.2020 12:06 Ответить
"вирваний з контексту" або ж як п*яте колесо до воза.
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21.11.2020 12:32 Ответить
Сховався у Фофанії
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22.11.2020 02:38 Ответить
Упокой Господи душі загиблих за демократію в Україні та воздай всім причетним до їх загибелі по заслугах
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21.11.2020 12:14 Ответить
Кияни та гості міста взяли участь у молебні на Алеї Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 201
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21.11.2020 12:17 Ответить
Видя то, что происходит в стране, невольно возникает мысль, что люди погибли понапрасну. Те кто отдал свои жизни на майдане, не так представляли себе итоги революции. Жаль. Соболезную родственникам погибших.
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21.11.2020 12:24 Ответить
Никто не отомщен. Плакать хочется
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21.11.2020 12:49 Ответить
Реалії сьогодення - "слуги" стали прислугами олігархату, а в замін Революції Гідності -повзе контрреволюція підлості. Хочу вірити, що ця напасть не надовго.
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21.11.2020 13:05 Ответить
контрреволюція почалася задовго до обрання зєлі..
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21.11.2020 13:09 Ответить
Точно. С тех пор, как рыговский сывочол залез на грейдер....
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21.11.2020 13:24 Ответить
не думаю..можливо відверто почалася з призначення ложкіна главою ап..
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21.11.2020 13:27 Ответить
Ну дак а кто ж его призначив? Кияни та гості міста взяли участь у молебні на Алеї Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 3101
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21.11.2020 13:39 Ответить
тут це божество не можна називати у сує.. Кияни та гості міста взяли участь у молебні на Алеї Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 2839
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21.11.2020 13:41 Ответить
між іншим Ви праві, він якраз відмовляв людей від подальшого штурму Банкової, бо в плани так званих "лідерів Майдану" не входило зробити все одним махом і можливо з таким варіантом при якому вони не потрапили б у владу...
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21.11.2020 19:42 Ответить
скориш за все планувалось лише трохи полякати хама..але народ сприйняв усе буквально..але у планах кодла ніяких глобальних змін не було..тому вони до останньої можливості стримували протестувальників, бо розуміли, що можуть і їх знести..потім на допомогу прийшов верховний пахан з масквабаду і найбільш гарячі голову ломанулись на боротьбу з зовнішнім ворогом, де їх було частково знищено..вибори..одного їз кодла вибирають..і упс.. революцію нівелювано до бунту..
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22.11.2020 15:30 Ответить
от це точно. "Обрання" кабміну на Майдані пригадуєте? Я був просто шокований коли пролунали ті прізвища, а головне хто його очолив... А дал вже справа техніки. Між іншим на місцях теж було за сценарієм Києва, замість змін у влади там лишились всі, а далі були вибори і знову перефарбовані опинились у владі... Якось так. А от зелена влада це дійсно справжній реванш. Правда от знову страждають не Пеця з Кулею та компанією, а рядові нікому не відомі волонтери, активісти тощо.
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22.11.2020 16:35 Ответить
народ окремо, небожителі окремо..як завжди..ні однієї елітної пики не видно..
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21.11.2020 13:07 Ответить
Елітні пики за 4-х м парканами, такого в Європі немає.
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21.11.2020 18:34 Ответить
Зеля заранее лег в больницу, чтобы не светится у мемориала погибшим? Креативный туды его.
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21.11.2020 13:38 Ответить
Трусливый туды его. Закрыл как ребенок глаза руцями и считает, что его никто не видит
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22.11.2020 02:30 Ответить
зате якщо його прихопить недуг по-справжньому - то лікуватись доведеться тайно, бо інакше буде диво з подвійним ураженням однієї людини )))
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22.11.2020 09:16 Ответить
тільки побачила перші фото, вже сльози на очі навернулися. Ніхто не загинув марно. Велике бачиться на відстані
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21.11.2020 14:03 Ответить
Скільки життів покладено, а потім ворогам подарували абсолютну владу. Дуже мало в нас націоналізму, українці. Вчіться в євреїв.
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21.11.2020 17:01 Ответить
Та хоч в будь-якій країні -- в Польщі, Румунії чи Вірменії -- повсюди національно свідомі народи живуть. Тільки в Україні 73% проголосували проти України, за своїх споконвічних ворогів.
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21.11.2020 18:41 Ответить
То хто ж подарував? "Мудрый" український нарід...
Закортіло українцям халявної долі за дешеві кіловати продали героїв.
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22.11.2020 02:33 Ответить
Кацапів в цій гілці мінімально.
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21.11.2020 17:07 Ответить
малувато коментарів.. От так і гідність... Сподіваюсь наступний Майдан все ж не буде висувати більше всіляких Куль в лоб, Парубіїв, Пець та інших ганебних псевдолідерів.
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21.11.2020 17:12 Ответить
Интересно, а кого вы бы, при определённых условиях, могли бы порекомендовать для лидеров бушующих Майданов.
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21.11.2020 18:40 Ответить
Свідомих українців і кримських татар з "ЄС". А також Сенцова, і військових з ЗСУ. Тільки не з поліції, цих -- НІТ.
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21.11.2020 18:57 Ответить
військових? Та ні боже збав, вони не одного метра української земілі не звільнили.
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21.11.2020 19:39 Ответить
час покаже але не таких як Парасюк чи той козак, де вони? Це так, маленькі люди на великій дорозі.
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21.11.2020 19:40 Ответить
Вообще-то лидеров не назначают. Разве что Каломойша назначил псевдолидером Зюзика.
А оно слишком жидковатое для лидерства, оно ведомое. Да и Украина для него изначально чужая и непонятная. Просто территория проживания
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22.11.2020 02:29 Ответить
волошин, ТИ ЧИЇХ ХОЛОП, ЧИ ТО ПАК, касаб будеш? мацкаль, зєльоний чи, просто па-жизні - мудак? Відкрий личико, чи то пак , іпало, не стидайся, боляче не буде.
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21.11.2020 23:13 Ответить
Звичайно,воно кацап,срана свинособака та провокатор.
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22.11.2020 00:39 Ответить
Сподіваюсь наступний Майдан все ж не буде висувати більше клоунів, хламідій, дубінсько - -бужанських та іншої антиукраїнської наволочі.

А таких професійних освічених людей як Яценюк, таких стійких справжніх чоловіків як Парубій, таких гетьманів як Петро.
А зараз державою керують ганебні псевдолідери, які виникли випадково і підуть в історію як тимчасові непорозуміння
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22.11.2020 02:22 Ответить
переліченні вами люди вже показали своє справжнє обличчя зрадників та нездар
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22.11.2020 12:38 Ответить
Эти суки, ну зелёные, спецом на койку слягли - шоб ни как не показывать своё отношение к трагическим событиям Революции Достоинства.
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21.11.2020 18:42 Ответить
Они думают, что об этом никто не догадывается.Трусливо попрятались.
Боятся , что и их снесет Майдан. Трусливые крысы
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22.11.2020 02:25 Ответить
Я так понимаю , раз сняли с Януковича заочный арест , то эти все жертвы были зря Кияни та гості міста взяли участь у молебні на Алеї Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 6587 Кияни та гості міста взяли участь у молебні на Алеї Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 3842 Там не цветы надо , возлагать , ка Белорусы , а ставить люстраторы и Люстрировать всю верхушку вместе с судьями , первыми конечно Ермака и Зеленского Кияни та гості міста взяли участь у молебні на Алеї Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 3852
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21.11.2020 21:52 Ответить
Ніт, ще один арешт за янучарою залишився по іншій справі , та й це рішення суду "про зняття" теж оскаржують
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21.11.2020 23:16 Ответить
Не оскаржувати требо , а апеляцийний суд підпалювать !
Не с КС требо було починати , а з окружного й апеляційного .

Й взагалі , якщо б Петро не загравав би з Мертветчуком не вважав , що його сила в постійному протиставленні цьому покидьку ... Їм можно було перекрити кисень йще на початку 2015 року .
Суди требо було реформувати в виборні . Хоча б першої інстатнції . Тоді б й ВР , й КС , й апеляційний (окружний требо ліквідувати) формували б колегія виборних судів .
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22.11.2020 16:35 Ответить
Слава Героям, полеглим і живим і ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ ВДЯЧНИХ НАЩАДКІВ.
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21.11.2020 23:10 Ответить
Щось на майдані святкуючих дуже мало. Напевне прибавки гідності в результаті майдану не відчувають.
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22.11.2020 13:50 Ответить
Обидно , что так мало пришло ...

Вечная память героям !
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22.11.2020 16:28 Ответить
Підозрюю, що там навіть родичів загиблих нема. Розчарування.
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22.11.2020 17:30 Ответить
Смотрите,смотрите кацапы что вы уроды сотворили из миролюбивой страны Украина.Это все благодаря вашему молчаливому согласию *****.
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22.11.2020 22:20 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=4EUBBSe6kTA
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22.11.2020 22:23 Ответить
 
 