Киевляне и гости города приняли участие в молебне на Аллее Небесной Сотни. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В День достоинства и свободы в Киеве состоялся молебен и возложение цветов у экуменического храма архистратига Михаила и украинских новомучеников УГКЦ на аллее Героев Небесной Сотни.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Участие в молебне приняли горожане и гости города, которые также возложили цветы у памятника Героям Небесной Сотни.

Акцию организовали общественная организация "Семьи небесной сотни", Инициативная группа пострадавших на Майдане, Национальный музей Революции Достоинства.

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Фото/видео - Олег Богачук