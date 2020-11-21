"ЕС" исключила из своих рядов депутатов Жидачека и Пущака из-за инцидента с "Гелендвагеном" на Львовщине
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Депутатов "Европейской Солидарности" Андрея Жидачека и Николая Пущака выгнали из партии после случая в Путостомытах, когда они пытались на внедорожнике Mercedes G 500 заехать по ступенькам под самый подъезд многоэтажки.
Об этом говорится на сайте "ЕС", передает Цензор.НЕТ.
"21 ноября советом Львовской областной территориальной организации "Европейской Солидарности" принято решение об исключении из рядов партии двух ее членов: Жидачека Андрея Богдановича, избранного депутатом Пустомытовского городского совета, и Пущака Николая Зиновьевича, депутата Солонковского сельского совета, за совершение позорных действий, противоречащих ценностям партии "Европейская Солидарность", - говорится в сообщении.
Наряду с этим совет Львовской областной организации "ЕС" обратился к Солонковской ОТГ с требованием уволить Николая Пущака с должности заместителя председателя ОТГ и призвал Жидачека и Пущака сложить депутатские мандаты.
Напоминаем, местные депутаты от "ЕС" Пущак и Жидачек пытались на внедорожнике Mercedes G 500 заехать по ступенькам под подъезд многоэтажки в Путостомытах на Львовщине.
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Як кажуть у народі - депутати від Голови далеко не кращі, або свій до свого по своє,чи точніше яке їхало таке й здибало!
..Особливо коли ПРацював на ригівського Йолку !
Ну ти і ....Гурман, ля.
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🤣🤣🤣🤣🤣🤣
І навіть не поцікавився звідки узялись такі "тачили".
Сидели себе вдвоём на заднем сиденье гелика ( мамин, наверное), обнимались и даже не подозревали, что водила-гад их по ступенькам дома катает.
Также можно смело предположить, что до этого случая эти двое дебилов были примерными Пэтюшками )))
Если коллега зашкварился, то нужно его изгонять, увольнять от себя, а не отмазывать своим 100% прокурором