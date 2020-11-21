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депутат (3235) Львовщина (2682) Европейская Солидарность (998)

"ЕС" исключила из своих рядов депутатов Жидачека и Пущака из-за инцидента с "Гелендвагеном" на Львовщине

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Депутатов "Европейской Солидарности" Андрея Жидачека и Николая Пущака выгнали из партии после случая в Путостомытах, когда они пытались на внедорожнике Mercedes G 500 заехать по ступенькам под самый подъезд многоэтажки.

Об этом говорится на сайте "ЕС", передает Цензор.НЕТ.

"21 ноября советом Львовской областной территориальной организации "Европейской Солидарности" принято решение об исключении из рядов партии двух ее членов: Жидачека Андрея Богдановича, избранного депутатом Пустомытовского городского совета, и Пущака Николая Зиновьевича, депутата Солонковского сельского совета, за совершение позорных действий, противоречащих ценностям партии "Европейская Солидарность", - говорится в сообщении.

Наряду с этим совет Львовской областной организации "ЕС" обратился к Солонковской ОТГ с требованием уволить Николая Пущака с должности заместителя председателя ОТГ и призвал Жидачека и Пущака сложить депутатские мандаты.

Читайте также: В инциденте с джипом на Львовщине депутаты обвинили водителя: "Несмотря на наши просьбы и запрет, самовольно выехал на лестницу"

Напоминаем, местные депутаты от "ЕС" Пущак и Жидачек пытались на внедорожнике Mercedes G 500 заехать по ступенькам под подъезд многоэтажки в Путостомытах на Львовщине.
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Топ комментарии
+66
Быстро и оперативно. И никто не стал оправдывать и просить простить.
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21.11.2020 12:18
+31
Теперь путь в слуги открыт
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21.11.2020 12:22
+25
Так держать ЕС.
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21.11.2020 12:26
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Быстро и оперативно. И никто не стал оправдывать и просить простить.
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21.11.2020 12:18 Ответить
А в суд на них ПЕСики не подали, за те що порочать честь та гідність партії. Де вимоги до прокуратури притягнути однопартійців до кримінальної відповідальності?
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21.11.2020 13:20 Ответить
Унижать зебилов это святое дело. Тут Порох красавчик конечно. Земрази вчера утверждали что их не исключат...
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21.11.2020 13:34 Ответить
Цим п'янючим виродкам абсолютно байдуже на порошенка та його ПЕСиків, вибори вони вже виграли і будуть працювати ще 5 років і класти на порошенка як Зеленський на рояль.
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21.11.2020 13:35 Ответить
Покажи мне нормы законов, которые эти два дебила нарушили? Кроме норм человеческой морали. и ПДД. Их и исключили за не подобающее поведение. И сюсюкаться не стали. А в прокуратуру можешь подать сам, когда придумаешь статью. Только сначала таблетки прими.
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21.11.2020 13:45 Ответить
Це терористичний акт з використанням автомобіля. П'яні виродки хотіли в'їхати в будинок на машині, щоб настрашити мешканців будинку - самий справжній теракт мафіозного бидла! За цей вчинок - знищення критично важливої інфраструктури, суспільно небезпечним способом їх мають посадити на реальні терміни!
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21.11.2020 13:50 Ответить
Снова синих перебрал7 Держись.

"ЄС" виключила зі своїх лав депутатів Жидачека та Пущака через інцидент із "Гелендвагеном" на Львівщині - Цензор.НЕТ 6851
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21.11.2020 13:52 Ответить
не вступай з цим ідіотом в полеміку...)))
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21.11.2020 15:45 Ответить
тебе гриценко ху*єм по голові бив чи ти таке тупе від народження?)))
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21.11.2020 15:43 Ответить
"ЄС" виключила зі своїх лав депутатів Жидачека та Пущака через інцидент із "Гелендвагеном" на Львівщині - Цензор.НЕТ 6047 .Де тут кримінал , це звичайна ********* .! А протокол вже склала поліція . Ти що ,навмисно плутаєш грішне з праведним , чи по тупості ?
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21.11.2020 13:47 Ответить
Винуваті не тому що спалили кантору ,а тому що тих збльовків взяли у ПЄСи! "ЄС" виключила зі своїх лав депутатів Жидачека та Пущака через інцидент із "Гелендвагеном" на Львівщині - Цензор.НЕТ 6570
Як кажуть у народі - депутати від Голови далеко не кращі, або свій до свого по своє,чи точніше яке їхало таке й здибало! "ЄС" виключила зі своїх лав депутатів Жидачека та Пущака через інцидент із "Гелендвагеном" на Львівщині - Цензор.НЕТ 5623
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21.11.2020 13:32 Ответить
мабуть вони "нелюбі друзі", бо просто ідіоти і жлоби
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23.11.2020 22:59 Ответить
а "любі друзі" мали можливість за Пороха не тільки по сходинках, а і по стінах їздить безкарно
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23.11.2020 23:02 Ответить
Теперь путь в слуги открыт
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21.11.2020 12:22 Ответить
А может они и открывали свой путь до слуг этой херньой?! "ЄС" виключила зі своїх лав депутатів Жидачека та Пущака через інцидент із "Гелендвагеном" на Львівщині - Цензор.НЕТ 509 Бэня-таки проплатил за дескридитацию БПП?! "ЄС" виключила зі своїх лав депутатів Жидачека та Пущака через інцидент із "Гелендвагеном" на Львівщині - Цензор.НЕТ 2132
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21.11.2020 16:52 Ответить
Безусловно, виноват во всем Коломойским и Зеленский
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21.11.2020 18:47 Ответить
Пані Наталю Свята Гутен! "ЄС" виключила зі своїх лав депутатів Жидачека та Пущака через інцидент із "Гелендвагеном" на Львівщині - Цензор.НЕТ 9182 Звичайно, ані каломойша , ані криворогий ідійот бубачка нівчьому нє увінуваті! Тому, пошльом їх нах растов і забудєм цих ідіотів, як страшний сон! "ЄС" виключила зі своїх лав депутатів Жидачека та Пущака через інцидент із "Гелендвагеном" на Львівщині - Цензор.НЕТ 9762 Ну і вас заодно! "ЄС" виключила зі своїх лав депутатів Жидачека та Пущака через інцидент із "Гелендвагеном" на Львівщині - Цензор.НЕТ 6976
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21.11.2020 19:05 Ответить
покаталися ))))
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21.11.2020 12:22 Ответить
А ЗЄшмаркля дав би медальки своїм за таке.
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21.11.2020 12:23 Ответить
Роскажіть тепер мені зібіли яке серед ЄС "суцільне бидло"... "ЕС" исключила из своих рядов депутатов Жидачека и Пущака из-за инцидента с "Гелендвагеном" на Львовщине - Цензор.НЕТ 7548
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21.11.2020 12:23 Ответить
Строгая партийная дисциплина, билет на стол..
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21.11.2020 12:24 Ответить
Так держать ЕС.
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21.11.2020 12:26 Ответить
Так чому ПЕСики не вигонять *старі ригівські кадри * ?
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21.11.2020 12:27 Ответить
А зачем вас выгонять? Гавкайте себе, вам всё равно не долго осталось. "ЕС" исключила из своих рядов депутатов Жидачека и Пущака из-за инцидента с "Гелендвагеном" на Львовщине - Цензор.НЕТ 8335
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21.11.2020 12:30 Ответить
"ЕС" исключила из своих рядов депутатов Жидачека и Пущака из-за инцидента с "Гелендвагеном" на Львовщине - Цензор.НЕТ 3784
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21.11.2020 12:29 Ответить
Ну дык, положи, мля! "ЄС" виключила зі своїх лав депутатів Жидачека та Пущака через інцидент із "Гелендвагеном" на Львівщині - Цензор.НЕТ 6309
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21.11.2020 16:56 Ответить
Не проблема,если есть гелик с водителем,то может позволить себе купить у Ермака достойную должность
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21.11.2020 12:29 Ответить
У Пороха щас не забалуешь.Это у зебилов весь мусор перемалывают,а у Солидарности чистка долбебов-пинком под зад.
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21.11.2020 12:30 Ответить
У нас местных, полгода назад, пинком под зад Хлань повыгонял) Они неделю покричали о несправедливости и развале партии, и на этих выборах все дружно оказались в "слугах")))
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21.11.2020 13:06 Ответить
Пусть в слугах сидят.Скоро их сажать пл сизо будут, ещё полгодика/годик...
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21.11.2020 14:43 Ответить
Сміття швиденько вимітається і викидається на помийку..
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21.11.2020 12:33 Ответить
Порох показал разницу между европейских подходом к подобным ситуациям и криворожскими понтами для лохтората... "ЕС" исключила из своих рядов депутатов Жидачека и Пущака из-за инцидента с "Гелендвагеном" на Львовщине - Цензор.НЕТ 4631
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21.11.2020 12:35 Ответить
..Так так .
..Особливо коли ПРацював на ригівського Йолку ! "ЄС" виключила зі своїх лав депутатів Жидачека та Пущака через інцидент із "Гелендвагеном" на Львівщині - Цензор.НЕТ 847
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21.11.2020 12:38 Ответить
Дімасику, ти і досі лайна не наївся?
Ну ти і ....Гурман, ля.
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21.11.2020 12:43 Ответить
Из классики: "Давай будем делать по-ихнему, чтобы получалось по-нашему", иногда приходится играть по-чужим правилам, так не каждый сможет. Так что то, что вы хотите поставить "Пороху" в недостаток, оказывается продолжением его достоинств.
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21.11.2020 12:45 Ответить
Яких *достоїнств * ?...Політична ПРофурсетка !?
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21.11.2020 12:47 Ответить
1,5 года прошло,а Порох у тебя по прежнему лапти крадет из сарая?(
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21.11.2020 13:00 Ответить
И штаны, штаны пасхальные опять обосрал ему, нелюдь...
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21.11.2020 13:49 Ответить
Хто з них ? Чи обоє .? "ЄС" виключила зі своїх лав депутатів Жидачека та Пущака через інцидент із "Гелендвагеном" на Львівщині - Цензор.НЕТ 3177.
"ЄС" виключила зі своїх лав депутатів Жидачека та Пущака через інцидент із "Гелендвагеном" на Львівщині - Цензор.НЕТ 5474 .
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21.11.2020 13:52 Ответить
Усі у минулому житті на когось працювали
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21.11.2020 12:46 Ответить
А то , что шут гороховый отрабатывал на рыговских корпоративах, это для вас конечно ничего не значит? Ваши политические взгляды всегда были такими как сегодня?
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21.11.2020 12:51 Ответить
...по квоте оппозиции, манипулятор ты набутылочный "ЄС" виключила зі своїх лав депутатів Жидачека та Пущака через інцидент із "Гелендвагеном" на Львівщині - Цензор.НЕТ 7933
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21.11.2020 13:28 Ответить
зебілятко,якщо ти про татарова і ко....так вони ваші... "ЄС" виключила зі своїх лав депутатів Жидачека та Пущака через інцидент із "Гелендвагеном" на Львівщині - Цензор.НЕТ 9393
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21.11.2020 15:49 Ответить
Особливо коли працював в команді Януковичя
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21.11.2020 17:59 Ответить
але ж "почитатели" рогуле з Кривого Рога це не прочитають. І не зрозуміють.
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21.11.2020 12:38 Ответить
"ЄС" виключила зі своїх лав депутатів Жидачека та Пущака через інцидент із "Гелендвагеном" на Львівщині - Цензор.НЕТ 7029
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21.11.2020 12:39 Ответить
А дизайн упаковки достаточно креативен, стоит сохранить, не сомневаюсь, скоро он будет востребован. Очень скоро.
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21.11.2020 12:42 Ответить
Та вже час. Бо буде пізно.
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21.11.2020 12:45 Ответить
Ха-ха-ха, угадайте, какая политическая помойка примет к себе этих ублюдков？ А Петр Алексеевич молодец, давно бы так, если бы так и во время президенства гнал всякую шушеоу, глядишь, и зеленая шмаркля не стала бы перезидентом.
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21.11.2020 12:39 Ответить
С учетом того что в стране 73% дебилов, где других взять?
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21.11.2020 13:06 Ответить
В данном случае, партии легче откреститься от двух, ничего особо не значащих для неё рагулей-депутатиков, чем терять общую репутацию. Заодно и в какой-то мере пиар, мол, смотрите какие мы честные и принципиальные, гоним взашей утративших доверие членов.)
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21.11.2020 13:32 Ответить
Его репутацию уже ничто не спасет
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21.11.2020 18:52 Ответить
Круті чуваки "ЄС" виключила зі своїх лав депутатів Жидачека та Пущака через інцидент із "Гелендвагеном" на Львівщині - Цензор.НЕТ 1332.
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21.11.2020 12:40 Ответить
Ти про Кіпрські офшори Зеленського на 45 000 000 доларів?
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21.11.2020 12:44 Ответить
Та вже більше стало, напевно більше.
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21.11.2020 17:34 Ответить
Кумедні 00-зеботи, на кшталт, 00-Ольга Людмила - це щоб облікувати "коментарі" вас так обзивають? "ЄС" виключила зі своїх лав депутатів Жидачека та Пущака через інцидент із "Гелендвагеном" на Львівщині - Цензор.НЕТ 532
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21.11.2020 12:47 Ответить
Банківський кухар Фьодоров інтелектом не блище...
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21.11.2020 12:58 Ответить
Освіта - Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. Кандидат наук, доцент. м. КиївНа последних президентских выборах я голосовал за:Петра Порошенка..

🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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21.11.2020 13:27 Ответить
бл., це вже вобще!!! а жідасіка за що??? ето какой то безпрєдєл.... волкі в цьому ЄС сидять.... ніякого співчуття до пацанів. вони (поцики) ж були у тому містечку\селі хозяєва жизні а зараз шо? опущені? нє ну це дійсно безпрєдєл......
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21.11.2020 12:59 Ответить
Ага і вони, як "джентельмени" відразу побігли відмовлятись від депутатства Прям щас
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21.11.2020 12:59 Ответить
Если из партии исключают, депутат автоматом должен мандат сдавать. Так как на выборах многие голосовали за партию, а не за личность.
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21.11.2020 12:59 Ответить
"ЄС" виключила зі своїх лав депутатів Жидачека та Пущака через інцидент із "Гелендвагеном" на Львівщині - Цензор.НЕТ 4862
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21.11.2020 13:10 Ответить
а они жалобу в полицию напишут по этому поводу ?
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21.11.2020 12:59 Ответить
Любая система дает сбой. Важнейшая характеристика для определения качества системы - это скорость и глубина реакции на ошибку.
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21.11.2020 13:03 Ответить
Вова! Вот так с быдлом поступают конкуренты. Учись, лишенец...
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21.11.2020 13:04 Ответить
А якби вони були на місці Іванісова чи Халимона, та і в іншій партії.....
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21.11.2020 13:08 Ответить
ну и что? а депутатами они остались. "ЄС" виключила зі своїх лав депутатів Жидачека та Пущака через інцидент із "Гелендвагеном" на Львівщині - Цензор.НЕТ 16
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21.11.2020 13:11 Ответить
Та й "Мерса-500" і "Гелентвагена" ніхто не відібрав.
І навіть не поцікавився звідки узялись такі "тачили".
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23.11.2020 12:05 Ответить
"ЄС" виключила зі своїх лав депутатів Жидачека та Пущака через інцидент із "Гелендвагеном" на Львівщині - Цензор.НЕТ 7044
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23.11.2020 13:31 Ответить
та чого ви пристали до хлопців!??((( не вони були за кермом!! а за кермом була МАМА !! пані Люба!!))))яка не змогла зупинити гелік та й знаку візд заборонений там не було.. НЕВИННІ)))
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21.11.2020 13:14 Ответить
Что не сделаешь для своего избирателя, когда ты не президент, а избиратель, смотрите смотрите какой он честный и принципиальный, а кто это честный и принципиальный не скажу, сразу из своих рядов нерадивых выгоняет
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21.11.2020 13:15 Ответить
Так "я" відосік для флешмоба снимал...потерпевший же анонсировал, чего вы в самом деле?! "ЄС" виключила зі своїх лав депутатів Жидачека та Пущака через інцидент із "Гелендвагеном" на Львівщині - Цензор.НЕТ 9489
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21.11.2020 13:17 Ответить
"Инцидента с Гелентвагеном ..."?! Замечу, что это депутаты СЕЛЬСОВЕТОВ. Украины, а не США. На Гелентвагене. Т.е. если бы не эти покатушки, то все норм?
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21.11.2020 13:24 Ответить
Не оправдали оказанного им высокого доверия )
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21.11.2020 13:27 Ответить
Это вам не обдолбаный клоун который не видит как зеленая плесень разворовывает Украину
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21.11.2020 13:29 Ответить
За что????
Сидели себе вдвоём на заднем сиденье гелика ( мамин, наверное), обнимались и даже не подозревали, что водила-гад их по ступенькам дома катает.
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21.11.2020 13:30 Ответить
Ну вважай Синютка "вийграв вибори" у Львові, завдяки цим двом підарасам.
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21.11.2020 13:32 Ответить
Ой братці, всіх би жидачеків з нашої політии вигнать - може б і запанували на своїй землі...
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21.11.2020 13:48 Ответить
Кащачки то заслание.
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21.11.2020 13:53 Ответить
"ЄС" виключила зі своїх лав депутатів Жидачека та Пущака через інцидент із "Гелендвагеном" на Львівщині - Цензор.НЕТ 3277
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21.11.2020 14:53 Ответить
Кому здесь ещё не понятно, что ПАП просто не мог "закручивать гайки". После предательства Садового, Жульки, верхушки НФ, Ляшка каждый голос был на счету, каждый шаг поднимал вой против "узурпации", наезд на любое СМИ типа "вестей" - обвинения в преследовании адептов свободы слова. Только опыт и интеллект ПАПа могли обеспечить необходимые голоса при принятии реформаторских решений. И никто из украинских президентов с их абсолютной управляемостью не сделал для страны больше
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21.11.2020 14:14 Ответить
А Садовой его предал, наверно, после того, как порошенко приказал весь Львов мусором завалить?
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21.11.2020 18:56 Ответить
А к кому у тебя доверие осталось? Давай, называй партию, за которую ты проголосовал недавно.
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21.11.2020 16:08 Ответить
"ЄС" виключила зі своїх лав депутатів Жидачека та Пущака через інцидент із "Гелендвагеном" на Львівщині - Цензор.НЕТ 5916 угадай з одного разу
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21.11.2020 16:15 Ответить
Теперь после такого креативного видео им прямая дорога в "слуги народа".
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21.11.2020 15:34 Ответить
Кароче, бэня проплатил двух идиотов, шоб скомпроментировать Пороха! "ЄС" виключила зі своїх лав депутатів Жидачека та Пущака через інцидент із "Гелендвагеном" на Львівщині - Цензор.НЕТ 4178 Но получилось - не очень! "ЄС" виключила зі своїх лав депутатів Жидачека та Пущака через інцидент із "Гелендвагеном" на Львівщині - Цензор.НЕТ 57 Мы ж все, Порохоботы, не только президенты, а еще немножко и Станиславские! "ЄС" виключила зі своїх лав депутатів Жидачека та Пущака через інцидент із "Гелендвагеном" на Львівщині - Цензор.НЕТ 4896
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21.11.2020 17:10 Ответить
У вас замечательная фантазия: Беня проплатил двух Петиных идиотов, чтоб они наложили ему в штаны "ЄС" виключила зі своїх лав депутатів Жидачека та Пущака через інцидент із "Гелендвагеном" на Львівщині - Цензор.НЕТ 1540
Также можно смело предположить, что до этого случая эти двое дебилов были примерными Пэтюшками )))
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21.11.2020 20:25 Ответить
какие гандоны ныне приходят во власть!! Жуть!! одни воры , пьяницы и бандиты!
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22.11.2020 12:04 Ответить
Учись зеленомордая мразь у ЕС и Порошенко!

Если коллега зашкварился, то нужно его изгонять, увольнять от себя, а не отмазывать своим 100% прокурором
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22.11.2020 16:15 Ответить
 
 