"ЕС" исключила из своих рядов депутатов Жидачека и Пущака из-за инцидента с "Гелендвагеном" на Львовщине

Депутатов "Европейской Солидарности" Андрея Жидачека и Николая Пущака выгнали из партии после случая в Путостомытах, когда они пытались на внедорожнике Mercedes G 500 заехать по ступенькам под самый подъезд многоэтажки.

Об этом говорится на сайте "ЕС", передает Цензор.НЕТ.

"21 ноября советом Львовской областной территориальной организации "Европейской Солидарности" принято решение об исключении из рядов партии двух ее членов: Жидачека Андрея Богдановича, избранного депутатом Пустомытовского городского совета, и Пущака Николая Зиновьевича, депутата Солонковского сельского совета, за совершение позорных действий, противоречащих ценностям партии "Европейская Солидарность", - говорится в сообщении.

Наряду с этим совет Львовской областной организации "ЕС" обратился к Солонковской ОТГ с требованием уволить Николая Пущака с должности заместителя председателя ОТГ и призвал Жидачека и Пущака сложить депутатские мандаты.

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Напоминаем, местные депутаты от "ЕС" Пущак и Жидачек пытались на внедорожнике Mercedes G 500 заехать по ступенькам под подъезд многоэтажки в Путостомытах на Львовщине.