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В ВСУ за сутки зарегистрированы 264 новых случая COVID-19, всего болеет 2 757 человек, - Минобороны

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Здоровье

В ВСУ за сутки зарегистрированы 264 новых случая COVID-19, всего болеет 2 757 человек, - Минобороны

За прошедшие сутки в Вооруженных Силах Украины зарегистрированы 264 новых случая заболевания COVID-19.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 264 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализирован 41 человек", - говорится в сообщении. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 223 человека.

По состоянию на 10:00 21 ноября в ВСУ COVID-19 болеет 2 757 человек.

Всего за время пандемии выздоровели - 6 096 человек, летальных случаев - 25.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине выявлены рекордные 14 580 новых случаев COVID-19: умерли 215 человек, 7 989 - выздоровели

На изоляции (в том числе, самоизоляция) находится 393 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 68 человек.

Автор: Володимир Янченко
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це все дуже прикро, але якби міноборони терміново звільняло захворівших з лав ЗСУ, то мало б такий шанс урочисто звітувати про "відсутність втрат" від коронавірусу
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21.11.2020 12:31 Ответить
"На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 223 человека". Вдома це де - в казармі чи в окопах?Источник:https://censor.net/ru/n3232447
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21.11.2020 12:34 Ответить
 
 