Министр образования Эстонии подала в отставку из-за скандала со служебной машиной: Возила детей в школу и на кружки
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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд освободила в субботу от занимаемой должности воспитывающую шестерых несовершеннолетних детей министра образования и науки Майлис Репс за использование служебной машины в личных целях.
Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении пресс-службы главы государства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Я подписала сегодня решение, которым освобождаю по предложению премьер-министра от занимаемой должности министра образования и науки", - говорится в тексте.
Репс подала в пятницу заявление об отставке в связи с давлением со стороны СМИ, выяснивших, что она развозила детей на служебной машине в школу и кружки.
"Я попала под сильнейшее давление в связи с совмещением роли министра и матери. Я признаю, что совершила ошибку, и приношу свои извинения", - написала Репс в социальных сетях.
Она отметила, что хочет обеспечить своим детям спокойную среду, в которой они могли бы расти и воспитываться, а также заявила о готовности "взять на себя ответственность за свои ошибки в том, что я совместила свою рабочую и семейную жизнь".
Премьер-министр Юри Ратас (Juri Ratas) выразил сожаление, что правительство покинет "по-настоящему компетентный, до мелочей знающий подведомственную ему сферу, невероятно трудоспособный и преданный своему делу министр".
Он подчеркнул, что Репс четыре раза занимала пост министра образования и науки в Эстонии, была неоднократно членом парламента и является членом правления ведущей правящий партии Центра.
При этом он сказал, что понимает и принимает решение Репс.
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Чиновник в ЕС сразу поняла шо теперь у нее шансов на власть нету, потому что не проголосуют. А тут у ишака 30% фанов даже после такой невероятной ссанины в глаза.
Вот и вся причина...
так че твои слова - пустой треп , пороху как и зеле верить нельзя
Хотя в сексе размер не самое главное, а важна сама техника, чтобы был положительный результат. У нас же в государстве превалирует длина.
Мы богатая страна, можем себе позволить, не чета этим нищебродам.
И до работы ей нужно крутиться, одних - в детский сад, других - в школу, и после работы - такая же ситуация, многие - за неё, т.к. эстонцев в Эстонии остается всё меньше и меньше, а оппозиция, которая тоже активно поддерживаем бездетных *********, настояла на том чтобы она подала в отставку.. Да ей медаль нужло дать и бесплатный автомобиль! Парадокс..
Нил Ушаков присоединился к влиятельной межгруппе Европарламента по правам ЛГБТИ
а так дысал, так дысал и был против пид....
https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/nil-ushakov-prisoedinilsya-k-vliyatelnoj-mezhgruppe-evroparlamenta-po-pravam-lgbti.d?id=52677473