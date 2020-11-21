Киберполиция пояснила увольнение и возврат на службу мужа Венедиктовой Колесника: Сокращение должности и назначение пенсии

В Департаменте киберполиции объяснили обстоятельства увольнения и восстановлении на работе мужа генерального прокурора Ирины Венедиктовой Дениса Колесника.

Об этом сообщает "Радіо Свобода", передает Цензор.НЕТ.

Ранее, благодаря расследованию Bihus.info, стало известно, что муж Венедиктовой уволился с Киберполиции и получил более 750 тысяч гривен материальной помощи. Однако, уже через 10 дней после этого он восстановился на работе.

"Полицейский при увольнении должен сдать должность, сдать имеющуюся служебную документацию, специальные средства, оружие, материальные ценности, закрепленные за полицейским, не позднее чем через месяц со дня получения выписки из приказа. Исходя из этого, Денис Колесник после увольнения находился на территории департамента киберполиции (ДКП) для реализации указанных требований, а также при прохождении собеседования на занятие вакантной должности заместителя руководителя ДКП", - ответили в киберполиции изданию.

В департаменте также пояснили, что "с целью приближения подразделений киберполиции к общественности, в первую очередь ухода от стереотипа "карательной функции" полиции", должность Колесника после его увольнения перевели в категорию "госслужащего". И именно по этой категории его снова приняли на работу.

Также в департаменте сообщили, что Колесника уволили со службы в Нацполиции 30 сентября "в связи с сокращением занимаемой должности, а также имеющейся выслуге более 25 лет для назначения пенсии". 1 октября на его должность, уже квалифицированную как "государственная служба", объявили конкурс, в котором Колесник и победил.

При этом, в связи с чем Колесник после увольнения получил 750 тысяч гривен помощи, в Киберполиции не ответили.

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