Киберполиция пояснила увольнение и возврат на службу мужа Венедиктовой Колесника: Сокращение должности и назначение пенсии
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В Департаменте киберполиции объяснили обстоятельства увольнения и восстановлении на работе мужа генерального прокурора Ирины Венедиктовой Дениса Колесника.
Об этом сообщает "Радіо Свобода", передает Цензор.НЕТ.
Ранее, благодаря расследованию Bihus.info, стало известно, что муж Венедиктовой уволился с Киберполиции и получил более 750 тысяч гривен материальной помощи. Однако, уже через 10 дней после этого он восстановился на работе.
"Полицейский при увольнении должен сдать должность, сдать имеющуюся служебную документацию, специальные средства, оружие, материальные ценности, закрепленные за полицейским, не позднее чем через месяц со дня получения выписки из приказа. Исходя из этого, Денис Колесник после увольнения находился на территории департамента киберполиции (ДКП) для реализации указанных требований, а также при прохождении собеседования на занятие вакантной должности заместителя руководителя ДКП", - ответили в киберполиции изданию.
В департаменте также пояснили, что "с целью приближения подразделений киберполиции к общественности, в первую очередь ухода от стереотипа "карательной функции" полиции", должность Колесника после его увольнения перевели в категорию "госслужащего". И именно по этой категории его снова приняли на работу.
Также в департаменте сообщили, что Колесника уволили со службы в Нацполиции 30 сентября "в связи с сокращением занимаемой должности, а также имеющейся выслуге более 25 лет для назначения пенсии". 1 октября на его должность, уже квалифицированную как "государственная служба", объявили конкурс, в котором Колесник и победил.
При этом, в связи с чем Колесник после увольнения получил 750 тысяч гривен помощи, в Киберполиции не ответили.
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ликвидировалиперекрасили и заново приняли на новенькую, еще пахнущую краской, должность, новенького, ни разу не мента, а совсем даже наоборот - гражданского госслужащего.
А пособие по КЗоТу положено в случае сокращения. Должен же человек как-то поддерживать свое существование пока безработствует
Никаким сокращением тут и не пахнет ...
Там еще не пахло, а тут уже пахнет
Также в департаменте сообщили, что Колесника уволили со службы в Нацполиции 30 сентября "в связи с сокращением занимаемой должности, а также имеющейся выслуге более 25 лет для назначения пенсии". 1 октября на его должность, уже квалифицированную как "государственная служба", объявили конкурс, в котором Колесник и победил.Источник: https://censor.net/ru/n3232455
Спросите лучше сколько фраеров. получили "отходную" шару до мужа Венедиктовой!
Это система! Просто жлобье на виду, не просчитало ситуацию и тупо засветилось.
Это они еще потрудились, могли просто прямо сказать "да мы уху ели и что?" и даю 100%, что кроме митинга десятка неравнодушных человек перед их богодельней ничего бы не произошло. Так для кого им напрягаться?
Вы хоть бы поинтересовались что это за "закон" и когда он был принят!
ЗЕлень конечно говно, но не они его принимали!
которые не задекларировал, очень честный палицай, как и супруга - прокурорчиха!
Вот и возникает вопрос: а бенядиктовна не в сговоре с тупицкиным???
-Слушай , ничего красть не надо , ты уволься с работы , получи выходное пособие , и восстановись там снова .!! Всё будет законно ,, как прокурор тебе говорю .
-Гениально милашка .!! .
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Краснобай и баламут
Про бессилие науки
Перед тайною Бермуд.
Все мозги разбил на части,
Все извилины заплёл -
И канатчиковы власти
Колют нам второй укол
Уже только ЭТО есть нарушение !
Так как, должность по го.службы ДОЛЖНА БЫТЬ ВАКАНТНА не менее 30 сток ! Объявление о вакансии должно быть опубликовано ! А только ПОТОМ проводится конкурс !
А раз это "его же должность" которую вывели из ментовки, значит она только появилась и никак не могла быть соблюдена установлена законом процедура вакантности и конкурса, прохождения проверок и согласований !
Её создали специально под него с целью вывода гос.средств и незаконного получения должности !
А в его случае- на лицо признак преступления по предварительному сговору группы лиц !
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Людмила Свирская. Конотоп (Кузьки) [email protected]
0970437084
Я крайне возмущена или тупыми Законами или вашей издевательской ложью! Пишу во все возможные адреса..
Ложь и ложь - во всем власть нагло врет.
Дорогие люди, ну не может в мире такого быть что бы человека просто выбросили - у нас в Украине выходит можно.
Я не имея никаких доходов (работать я не могу порваны сухожилья на ноге - есть справка медкомиссии о не трудоспособности) в 59 лет и 6 мес. мне в Конотопе сказали пенсии не дадим, я обратилась весной за помощью в центр занятости , где мне в мае помогли 1 раз…! 1000гр., ну COVID - 19 и... и я им не ответила по телефону.. они сняли все со штрафом еще (два года не появлятся к ним , легкой работы не будет)!
Я согласна - возможно я пропустила телеф. звонок но никто же не обучает там этому!
Это же издевательство
Ладно дотянула, уже исполнилось 60 лет, при подсчете стажа подтвердили только 22 года и не признают упорно ёще 4 года, когда то фирма "Маркет Трейд" в Кривом Роге супермаркет Делви неплатила налог 2004 г. - откуда я моргла это контролировать, незащитали 1 год, то цыферка не так написана..и еще надо в Подольск ехать или писать Штирлицу, я не знаю. Но уже есть подтверждение,... не не тут то было, оказывается надо ещё подтверждать что я в ГДР с мужем ездила с 1987 г по 1992 г -
вот вам и страна в издевательском смартфоне!? Проголосовала ...спасибо ЗЕ системе
Заработала что смогла, работы не было, семья проживала по военным гарнизонам, в связи с военной службой мужа… Так вот, я осталась за чертой пропасти и даже не выживания,
имея стаж 26 лет и 60 лет возраста - спасибо за эпоху нищеты, «затерли» положенную пенсию, у мужа пенсия 3103, за газ отдали и в яме… он с диабетом… субсидии нет сын прописан, где то в охране прячется от кредитных долгов.
Обратилась к вам за помощью думала помогут, так они мне проблем бесконечных нашли
В селе хату купили как дальше? А дальше все - некуда!
Власть приговорила меня к 8 годам «каторги» в 55 пенсию отменили и, в 60 не дали - а только в 63 и то может быть, я три года до минималки не дотяну, а говорят что уже в 65…
Все бы ничего если бы всем война но, одним сотни тысяч а для других и милостыню зажмотили. Я буду писать везде, к президенту в Верховную раду, писать во все газеты и каналы в Европу,
в космос - я предам этот шок широкой огласке! Потому что на местах творят безпредел. Я уверена что нас хотят просто выморить. Пусть власть которую мы выбирали и народ знает что их ждет
И еще, я что помолодела или пандемия ушла что сняли этих 1000 гр. ? А потом, почему мне уже в 60 не дали пенсию и ганяют по надуманым проверкам? Во время эпидемии..! Что за отношение к населению ?? Я написала обращение к вам в пенсионный в Киев, ответ спустили в Конотоп, здесь даже юрист сказал , что я им ничего не докажу, у них вказивка…
Как я жила вчера и сегодня?
Завтра у меня нет.
Сейчас мне 61 -й год. После обращения в пенсионный фонд Украины, ко мне усилили придирки по трудовому стажу, что мне ждать от державы Украина?
Они мне отказали во всем, просто в существовании…, говорят подтверждайте все потом посмотрим, и после встречи в пенс. отделе Конотопа, я в больнице с сердцем пролежала 12 дней и, кроме неуважения у меня ничего не осталось...средств на жизнь тоже.