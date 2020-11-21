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Киберполиция пояснила увольнение и возврат на службу мужа Венедиктовой Колесника: Сокращение должности и назначение пенсии

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Киберполиция пояснила увольнение и возврат на службу мужа Венедиктовой Колесника: Сокращение должности и назначение пенсии

В Департаменте киберполиции объяснили обстоятельства увольнения и восстановлении на работе мужа генерального прокурора Ирины Венедиктовой Дениса Колесника.

Об этом сообщает "Радіо Свобода", передает Цензор.НЕТ.

Ранее, благодаря расследованию Bihus.info, стало известно, что муж Венедиктовой уволился с Киберполиции и получил более 750 тысяч гривен материальной помощи. Однако, уже через 10 дней после этого он восстановился на работе.

"Полицейский при увольнении должен сдать должность, сдать имеющуюся служебную документацию, специальные средства, оружие, материальные ценности, закрепленные за полицейским, не позднее чем через месяц со дня получения выписки из приказа. Исходя из этого, Денис Колесник после увольнения находился на территории департамента киберполиции (ДКП) для реализации указанных требований, а также при прохождении собеседования на занятие вакантной должности заместителя руководителя ДКП", - ответили в киберполиции изданию.

В департаменте также пояснили, что "с целью приближения подразделений киберполиции к общественности, в первую очередь ухода от стереотипа "карательной функции" полиции", должность Колесника после его увольнения перевели в категорию "госслужащего". И именно по этой категории его снова приняли на работу.

Также в департаменте сообщили, что Колесника уволили со службы в Нацполиции 30 сентября "в связи с сокращением занимаемой должности, а также имеющейся выслуге более 25 лет для назначения пенсии". 1 октября на его должность, уже квалифицированную как "государственная служба", объявили конкурс, в котором Колесник и победил.

При этом, в связи с чем Колесник после увольнения получил 750 тысяч гривен помощи, в Киберполиции не ответили.

Читайте также: Муж Венедиктовой Колесник уволился из киберполиции, получил более 750 тыс. компенсации и через 10 дней возобновился в должности, - СМИ. ВИДЕО
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Топ комментарии
+69
Голубой воришка ! И ведь схавают зебуины, схавают!
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21.11.2020 13:42
+58
При этом, в связи с чем Колесник после увольнения получил 750 тысяч гривен помощи, в Киберполиции не ответили

Киберпоиция пояснила увольнение и возврат на службу мужа Венедиктовой Колесника: Сокращение должности и назначение пенсии - Цензор.НЕТ 9933 Киберпоиция пояснила увольнение и возврат на службу мужа Венедиктовой Колесника: Сокращение должности и назначение пенсии - Цензор.НЕТ 9933 Киберпоиция пояснила увольнение и возврат на службу мужа Венедиктовой Колесника: Сокращение должности и назначение пенсии - Цензор.НЕТ 9933
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21.11.2020 13:43
+54
Колеснік має повернути 750 тис. грн державі і його мають вигнати з роботи. Це банальна та тупа махінація! Кіберполіція це величезний провал та катастрофа, найбільш невдала реформа!
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21.11.2020 13:48
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Страница 2 из 2
Ни на какую пенсию он не ходил, его сократили, должность ликвидировали перекрасили и заново приняли на новенькую, еще пахнущую краской, должность, новенького, ни разу не мента, а совсем даже наоборот - гражданского госслужащего.
А пособие по КЗоТу положено в случае сокращения. Должен же человек как-то поддерживать свое существование пока безработствует
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21.11.2020 15:48 Ответить
Ага, это все из серии "следите за руками": Колесник подал рапорт об увольнении 25 сентября. Тогда же он попросил о материальной помощи и получил ее в сумме 774 644,73 грн, с которых уплатил 11 619 грн военного сбора.Источник: https://censor.net/ru/n3231439

Никаким сокращением тут и не пахнет ...
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21.11.2020 16:03 Ответить
Никаким сокращением тут и не пахнет ...

Там еще не пахло, а тут уже пахнет Кіберполіція пояснила звільнення та повернення на службу чоловіка Венедіктової Колесника: Скорочення посади та призначення пенсії - Цензор.НЕТ 719
Также в департаменте сообщили, что Колесника уволили со службы в Нацполиции 30 сентября "в связи с сокращением занимаемой должности, а также имеющейся выслуге более 25 лет для назначения пенсии". 1 октября на его должность, уже квалифицированную как "государственная служба", объявили конкурс, в котором Колесник и победил.Источник: https://censor.net/ru/n3232455
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21.11.2020 16:21 Ответить
Хотя, в принципе, он же 25+ лет ментом был же. Значит имеет полное право на пенсию ...
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21.11.2020 15:51 Ответить
Да. Я ушел на пенсию в 41 год из Вооруженных Сил Украины и после этого еще долго работал на разных должностях и получал и зарплату и пенсию. А как по-вашему должно быть? Все правильно. Таков Закон!
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21.11.2020 16:33 Ответить
И что - тоже так было: уволился из армии, получил пенсию и все выходные пособия с материальной помощью, а через неделю снова восстановился в армии в той-же должности ?
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21.11.2020 16:59 Ответить
Со мной так не было, Немного иначе. Но вот мой начальник уволился на пенсию и возглавил тот же департамент, но уже как гражданский человек. Ничего нового. Причем это все происходило в начале 2-х тысячных годов. Почти 20 лет назад.
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22.11.2020 14:53 Ответить
тебе то же 25.000 $ ВЫплатили?
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21.11.2020 19:08 Ответить
Да. Почти.
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22.11.2020 14:54 Ответить
Очевидно его вторая половинка самолично проследила за тем как совершенно законно ******** 750000. Так что в законности не сомневаюсь. Только одна проблемка - этот закон работает только для таких отпетых ********* при власти. А простой мент при увольнении с выслугой 25 лет получил бы пинка в жопу с бумажкой с благодарностью от государства.
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21.11.2020 15:26 Ответить
Демагогия!
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21.11.2020 16:35 Ответить
Интересно: а в Ростове они тоже будут получать украинскую пенсию, или им Путин будет выплачивать?
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21.11.2020 18:15 Ответить
за изменение навания должности 30 тысяч баксов на карман!! зашибись.ЗЕЛЕНЫЕ ********. других слов нет
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21.11.2020 14:36 Ответить
Это делается ещё со времён Кучмы, и не только это, дурних українців, грабят всеми возможными и невозможными способами. начиная с приХватизации гос-имущества, земли, ресурсов..
Спросите лучше сколько фраеров. получили "отходную" шару до мужа Венедиктовой!
Это система! Просто жлобье на виду, не просчитало ситуацию и тупо засветилось. Кіберполіція пояснила звільнення та повернення на службу чоловіка Венедіктової Колесника: Скорочення посади та призначення пенсії - Цензор.НЕТ 2212
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21.11.2020 18:05 Ответить
Даже при януковиче так в наглую ботве в лицо не сцали. А зелибобики схавают )).
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21.11.2020 14:39 Ответить
При Януковиче, менти "уходили" на "заслуженный" отдых, по тому же закону что и муж Венедиктовой. Этот "закон" существует ещё со времён Кучмы!
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21.11.2020 18:07 Ответить
добавлю. за ранение и даже за смерть в ООС платят меньше
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21.11.2020 14:40 Ответить
Вместо перевода сокращение. Нафига те схемы, откаты, налоги итд, бутыль шнапсу в кадры занес и почти лям на карман. Люто,люто
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21.11.2020 14:46 Ответить
эта **** получила просто так зарплату обычного врача 4-5 лет а медсестры за 10 лет
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21.11.2020 14:47 Ответить
До этой "су**" такие-же выплаты получила такая су** как министр МВД Ю"гик Гуценко, а до него дважды застрелившийся министр МВД Юрий Кравченко!
Кіберполіція пояснила звільнення та повернення на службу чоловіка Венедіктової Колесника: Скорочення посади та призначення пенсії - Цензор.НЕТ 242
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21.11.2020 18:22 Ответить
по этому и говорю, суки и ********. больше сделать ничего не могу
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21.11.2020 18:44 Ответить
Это просто какой-то сеанс уринотерапии для зебуинов ...
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21.11.2020 14:50 Ответить
Для них это вообще не проблема, им по кайфу, они и покруче схемы сглатывают и просят добавки...
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21.11.2020 16:09 Ответить
Какое враньё! Ни стыда ни совести.
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21.11.2020 14:56 Ответить
А тепер розкажіть дурням ще про те як проводися КОНКУРС на вакантну посаду держслужбовця))!! А ми звичайно вам "повіримо"!! ТВАРЮКИ!! Кіберполіція пояснила звільнення та повернення на службу чоловіка Венедіктової Колесника: Скорочення посади та призначення пенсії - Цензор.НЕТ 4634
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21.11.2020 14:59 Ответить
Блин,ну что за дичь?! Они уже даже не стараются. Слепили на коленке отмазку и нате,мол-хавайте. Тьфу,подонки.
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21.11.2020 15:05 Ответить
А для кого они должны стараться?
Это они еще потрудились, могли просто прямо сказать "да мы уху ели и что?" и даю 100%, что кроме митинга десятка неравнодушных человек перед их богодельней ничего бы не произошло. Так для кого им напрягаться?
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21.11.2020 16:07 Ответить
****** 🐏🤡🤢💩🎪🐑🐏🐒🐀73 % стаду
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21.11.2020 15:07 Ответить
ЗНОВУ ВИННИЙ БАРИГА А БЛАЗЕНЬ ЦВІТЕ ТА ПАХНЕ НУ НЮХАЙТЕ
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21.11.2020 16:26 Ответить
Сволочи. Совсем людей за дебилов считают.
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21.11.2020 15:17 Ответить
Так їх виборці даютъ всі підстави так вважати. От зе-ки і користуються. Тим більше на такі важливі для них рейтинги.це не впливає жодним чином.
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21.11.2020 16:52 Ответить
Когда по этому-же "закону" "уходили" менты при Кучме, Ющенке, Януковиче, Порошенко то тогда "людей" дебилами не считали, да?..
Вы хоть бы поинтересовались что это за "закон" и когда он был принят!
ЗЕлень конечно говно, но не они его принимали!
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21.11.2020 18:15 Ответить
Еще в Украине надо открыть Управление по борьбе с приведениями и отдел поимки чубакабры. Столько должностей откроется!
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21.11.2020 15:41 Ответить
Это писец какой то, почти млн грн просто так.
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21.11.2020 15:47 Ответить
ну не почти миллион, а почти больше, чем полмиллиона
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21.11.2020 23:04 Ответить
Кіберполіція пояснила звільнення та повернення на службу чоловіка Венедіктової Колесника: Скорочення посади та призначення пенсії - Цензор.НЕТ 1850 Кіберполіція пояснила звільнення та повернення на службу чоловіка Венедіктової Колесника: Скорочення посади та призначення пенсії - Цензор.НЕТ 1850 Кіберполіція пояснила звільнення та повернення на службу чоловіка Венедіктової Колесника: Скорочення посади та призначення пенсії - Цензор.НЕТ 1850 Кіберполіція пояснила звільнення та повернення на службу чоловіка Венедіктової Колесника: Скорочення посади та призначення пенсії - Цензор.НЕТ 1850 Кіберполіція пояснила звільнення та повернення на службу чоловіка Венедіктової Колесника: Скорочення посади та призначення пенсії - Цензор.НЕТ 1850 Кіберполіція пояснила звільнення та повернення на службу чоловіка Венедіктової Колесника: Скорочення посади та призначення пенсії - Цензор.НЕТ 1850 Кіберполіція пояснила звільнення та повернення на службу чоловіка Венедіктової Колесника: Скорочення посади та призначення пенсії - Цензор.НЕТ 1850 Кіберполіція пояснила звільнення та повернення на службу чоловіка Венедіктової Колесника: Скорочення посади та призначення пенсії - Цензор.НЕТ 1850 Кіберполіція пояснила звільнення та повернення на службу чоловіка Венедіктової Колесника: Скорочення посади та призначення пенсії - Цензор.НЕТ 1850 Кіберполіція пояснила звільнення та повернення на службу чоловіка Венедіктової Колесника: Скорочення посади та призначення пенсії - Цензор.НЕТ 3826.. Десять разів ХА - ХА . Повесели від душі , зебіли . Кіберполіція пояснила звільнення та повернення на службу чоловіка Венедіктової Колесника: Скорочення посади та призначення пенсії - Цензор.НЕТ 3157 .
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21.11.2020 16:10 Ответить
Так на пенсию же ушел, что больше некем заменить? Зачем же пенсию оформлять?
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21.11.2020 16:12 Ответить
а затем, что теперь кроме зарплаты еще и пенсия будет! про "выходное пособие" так уже знаете.
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21.11.2020 22:13 Ответить
В таком случае у нас будет полно действующих полицейских-пенсионеров, какой Бюджет такое выдержит. В той структуре должно быть - или работаешь или уходи на пенсию, никаких исключений, даже для мужа Генпрокурора.
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22.11.2020 08:22 Ответить
Часики на руке: Кіберполіція пояснила звільнення та повернення на службу чоловіка Венедіктової Колесника: Скорочення посади та призначення пенсії - Цензор.НЕТ 2901
которые не задекларировал, очень честный палицай, как и супруга - прокурорчиха!
Вот и возникает вопрос: а бенядиктовна не в сговоре с тупицкиным???
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21.11.2020 16:14 Ответить
Интересно какая отдача от такого ценного работничка, если у него такая зп. Кіберполіція пояснила звільнення та повернення на службу чоловіка Венедіктової Колесника: Скорочення посади та призначення пенсії - Цензор.НЕТ 9609
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21.11.2020 16:16 Ответить
вєнєдіктова, оце і є "віддача".
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21.11.2020 20:58 Ответить
лоха грех не кинуть
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21.11.2020 16:17 Ответить
-Дорогая , так хочется денег . Где бы их своровать что ли ?

-Слушай , ничего красть не надо , ты уволься с работы , получи выходное пособие , и восстановись там снова .!! Всё будет законно ,, как прокурор тебе говорю .

-Гениально милашка .!! Кіберполіція пояснила звільнення та повернення на службу чоловіка Венедіктової Колесника: Скорочення посади та призначення пенсії - Цензор.НЕТ 6017.

Кіберполіція пояснила звільнення та повернення на службу чоловіка Венедіктової Колесника: Скорочення посади та призначення пенсії - Цензор.НЕТ 3084 .
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21.11.2020 16:18 Ответить
чудовий фільм. З прекрасними акторами.
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21.11.2020 17:18 Ответить
Интересно,а почему не видно Билецкого с нацлружинами , гневно забрасывющими госмаеток Вегедиктовых резиновыми свинками ?
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21.11.2020 16:25 Ответить
та й поросюк з грішиним кудись поділись !! А буди такі правдолюбці !!
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21.11.2020 20:56 Ответить
Тёпленькая пошла
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21.11.2020 16:36 Ответить
И они хотят шоб все платили налоги, кассовые аппараты? Шоб эти колесниковы с венедиктовыми жили на широкую ногу за их счет? Только долбодятлы будут давать вам деньги.
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21.11.2020 16:44 Ответить
Обыкновенная дешевая афера в исполнении мусоров...
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21.11.2020 17:54 Ответить
Говорил, ломая руки,
Краснобай и баламут
Про бессилие науки
Перед тайною Бермуд.
Все мозги разбил на части,
Все извилины заплёл -
И канатчиковы власти
Колют нам второй укол
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21.11.2020 18:25 Ответить
МЫ СИДИМ ЖУЕМ СОПЛИ А ЭТА ****** ВЕНЕДИКТОВА НА РОВНОМ МЕСТЕ БРЯК-ШМЯК И НА ТЕБЕ МОЛЧИТ700000 ГРН. И ПАСКУДНЕ ПОЛИЦНАЧАЛЬСТВО МОЛЧИТ . ИДЕМ В ЕВРОПУ ? НЕТ В ЖОПУ !
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21.11.2020 18:37 Ответить
Народ! А знаете почему мы так хреново живём? Не потому что кто то ворует казённые деньги, а потому что мы терпим это. И терпеть будем я вижу ещё очень долго.
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21.11.2020 18:40 Ответить
В общем , те же яйца, но вид сбоку.
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21.11.2020 19:48 Ответить
На гос.службу через 10 дней ?!
Уже только ЭТО есть нарушение !
Так как, должность по го.службы ДОЛЖНА БЫТЬ ВАКАНТНА не менее 30 сток ! Объявление о вакансии должно быть опубликовано ! А только ПОТОМ проводится конкурс !
А раз это "его же должность" которую вывели из ментовки, значит она только появилась и никак не могла быть соблюдена установлена законом процедура вакантности и конкурса, прохождения проверок и согласований !

Её создали специально под него с целью вывода гос.средств и незаконного получения должности !

А в его случае- на лицо признак преступления по предварительному сговору группы лиц !
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21.11.2020 20:14 Ответить
а просто документально змінити статус на статус держслужбовця за наказом по підприємству не можна було? Брехуни чортові. Якусь басню вигадали і подають як чесну версію. Так а про 750 тищщ гривень шось скажете, брехуни?
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21.11.2020 20:54 Ответить
Когда ты - благоверный Оберпрокурорши, то и в МВД, и не только можно и рыбку съесть, и удачно присесть. А под кого ж ещё из-под погон должности разатестовывать, превращая их в уютные места для благостного прогревания правильных жоп (уволится - должность опять под погоны аттестуют - кадрам это как два пальца обоссать) Да и 750 косарей - суммарная месячная пенсия далеко не каждого села.
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21.11.2020 21:05 Ответить
КиберРеформа КиберКоррупции КиберАвакака
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21.11.2020 21:34 Ответить
Сменил должность с карательной на гос служащего? 0-0
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21.11.2020 22:07 Ответить
Який хитрий, нахабний і безсовісний схематоз!
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22.11.2020 09:48 Ответить
письмо моей супруги...
* * *

Людмила Свирская. Конотоп (Кузьки) [email protected]
0970437084
Я крайне возмущена или тупыми Законами или вашей издевательской ложью! Пишу во все возможные адреса..
Ложь и ложь - во всем власть нагло врет.

Дорогие люди, ну не может в мире такого быть что бы человека просто выбросили - у нас в Украине выходит можно.
Я не имея никаких доходов (работать я не могу порваны сухожилья на ноге - есть справка медкомиссии о не трудоспособности) в 59 лет и 6 мес. мне в Конотопе сказали пенсии не дадим, я обратилась весной за помощью в центр занятости , где мне в мае помогли 1 раз…! 1000гр., ну COVID - 19 и... и я им не ответила по телефону.. они сняли все со штрафом еще (два года не появлятся к ним , легкой работы не будет)!
Я согласна - возможно я пропустила телеф. звонок но никто же не обучает там этому!
Это же издевательство
Ладно дотянула, уже исполнилось 60 лет, при подсчете стажа подтвердили только 22 года и не признают упорно ёще 4 года, когда то фирма "Маркет Трейд" в Кривом Роге супермаркет Делви неплатила налог 2004 г. - откуда я моргла это контролировать, незащитали 1 год, то цыферка не так написана..и еще надо в Подольск ехать или писать Штирлицу, я не знаю. Но уже есть подтверждение,... не не тут то было, оказывается надо ещё подтверждать что я в ГДР с мужем ездила с 1987 г по 1992 г -
вот вам и страна в издевательском смартфоне!? Проголосовала ...спасибо ЗЕ системе
Заработала что смогла, работы не было, семья проживала по военным гарнизонам, в связи с военной службой мужа… Так вот, я осталась за чертой пропасти и даже не выживания,
имея стаж 26 лет и 60 лет возраста - спасибо за эпоху нищеты, «затерли» положенную пенсию, у мужа пенсия 3103, за газ отдали и в яме… он с диабетом… субсидии нет сын прописан, где то в охране прячется от кредитных долгов.
Обратилась к вам за помощью думала помогут, так они мне проблем бесконечных нашли
В селе хату купили как дальше? А дальше все - некуда!
Власть приговорила меня к 8 годам «каторги» в 55 пенсию отменили и, в 60 не дали - а только в 63 и то может быть, я три года до минималки не дотяну, а говорят что уже в 65…
Все бы ничего если бы всем война но, одним сотни тысяч а для других и милостыню зажмотили. Я буду писать везде, к президенту в Верховную раду, писать во все газеты и каналы в Европу,
в космос - я предам этот шок широкой огласке! Потому что на местах творят безпредел. Я уверена что нас хотят просто выморить. Пусть власть которую мы выбирали и народ знает что их ждет
И еще, я что помолодела или пандемия ушла что сняли этих 1000 гр. ? А потом, почему мне уже в 60 не дали пенсию и ганяют по надуманым проверкам? Во время эпидемии..! Что за отношение к населению ?? Я написала обращение к вам в пенсионный в Киев, ответ спустили в Конотоп, здесь даже юрист сказал , что я им ничего не докажу, у них вказивка…
Как я жила вчера и сегодня?
Завтра у меня нет.
Сейчас мне 61 -й год. После обращения в пенсионный фонд Украины, ко мне усилили придирки по трудовому стажу, что мне ждать от державы Украина?
Они мне отказали во всем, просто в существовании…, говорят подтверждайте все потом посмотрим, и после встречи в пенс. отделе Конотопа, я в больнице с сердцем пролежала 12 дней и, кроме неуважения у меня ничего не осталось...средств на жизнь тоже.
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24.11.2020 06:28 Ответить
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