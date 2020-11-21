По факту нарушений избирательного законодательства на местных выборах открыто 1 154 уголовных производства, - Нацполиция

С начала избирательной кампании открыто 1 154 уголовных производств из-за нарушения избирательного законодательства.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"С начала избирательной кампании в органы Национальной полиции поступило 16 664 заявления и сообщения о нарушениях избирательного законодательства. Всего органами полиции составлен 2 480 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с нарушением избирательного законодательства. В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 1 154 уголовных производствах", - говорится в сообщении.

В частности, 737 дел возбуждено по фактам нарушения избирательного законодательства и 417 - связанных с избирательным процессом.

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Напоминаем, местные выборы в Украине состоялись 25 октября, повторные выборы в отдельных городах - 15 и 22 ноября.