РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7932 посетителя онлайн
Новости Политика УкраиныПроисшествия Местные выборы-2020
451 4
местные выборы (2145) Нацполиция (15731)

По факту нарушений избирательного законодательства на местных выборах открыто 1 154 уголовных производства, - Нацполиция

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

По факту нарушений избирательного законодательства на местных выборах открыто 1 154 уголовных производства, - Нацполиция

С начала избирательной кампании открыто 1 154 уголовных производств из-за нарушения избирательного законодательства.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"С начала избирательной кампании в органы Национальной полиции поступило 16 664 заявления и сообщения о нарушениях избирательного законодательства. Всего органами полиции составлен 2 480 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с нарушением избирательного законодательства. В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 1 154 уголовных производствах", - говорится в сообщении.

По факту нарушений избирательного законодательства на местных выборах открыто 1 154 уголовных производства, - Нацполиция 01

В частности, 737 дел возбуждено по фактам нарушения избирательного законодательства и 417 - связанных с избирательным процессом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Бердянске незаконно напечатали 90 тыс. бюллетеней ко второму туру выборов

Напоминаем, местные выборы в Украине состоялись 25 октября, повторные выборы в отдельных городах - 15 и 22 ноября.

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Среди них есть хоть по одному на опзж и зелень?
показать весь комментарий
21.11.2020 14:20 Ответить
Как говорится это все до Дупы ,у Сабакова все эти дела заканчиваются пшиком
показать весь комментарий
21.11.2020 14:45 Ответить
Как открыло, так и закроют.
показать весь комментарий
21.11.2020 18:57 Ответить
Колись ми рахували гуманітарні конвої з РФ на окуповані території,а потім перестали,тому що нічого в цьому питані не зробили.Тут буде так само.
показать весь комментарий
21.11.2020 19:11 Ответить
 
 