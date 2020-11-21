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Полиция Киева в эти выходные будет "жестко" следить за соблюдением карантина, - Крищенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Полиция Киева в эти выходные будет

Столичная полиция будет усиленно следить за соблюдением карантина выходного дня в Киеве после того, как на предыдущих выходных были зафиксированы многочисленные нарушения.

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

По его словам, первые карантинные выходные стали для малого и среднего бизнеса столицы своеобразным экзаменом на готовность соблюдать законы. Многие предприниматели пренебрегли карантинными мерами и, возможно, планируют сделать это снова в ближайшие выходные.

"Лично я понимаю, чем руководствуются владельцы и работники. Потери от весеннего локдауна почти опустошили финансовые подушки, и у многих появился страх остаться без привычных доходов", - отметил Крищенко.

Однако, по его словам, "мы не можем выбирать, каких законов придерживаться, а каких – нет".

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Кроме того, сегодня в Киеве сложилась критическая ситуация.

"Я точно знаю реальное положение дел в киевских больницах, сколько людей ежедневно умирают и как много случаев, когда даже за большие деньги и со связями невозможно найти места в частных госпиталях, потому что их просто нет", - пишет Крищенко.

По его словам, за последние несколько недель из-за COVID-19 киевская полиция потеряла двух работников. Сегодня еще 14 киевских полицейских находятся на стационарном лечении в разном состоянии.

"Да, карантин выходного дня - это не панацея, но если есть хоть небольшой шанс уберечь киевлян от коронавируса, а медиков столицы - от перегрузки, то от него не стоит отказываться", - считает глава столичной полиции.

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Поэтому, пока действующие решения правительства и парламента требуют соблюдать карантин выходного дня, столичная полиция будет жестко следить за тем, чтобы все учреждения Киева придерживались закона.

Те, кто не согласен с такими решениями властей, могут оспорить их в судебном порядке, "других вариантов развития событий в правовом государстве быть не может", отметил Крищенко.
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Топ комментарии
+14
Та на такую репу надо наволочку!
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21.11.2020 14:23
+12
Полиция Киева в эти выходные будет "жестко" следить за соблюдением карантина, - Крищенко - Цензор.НЕТ 6741
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21.11.2020 14:43
+9
А за повсеместной корупцией ?
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21.11.2020 14:28
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Та на такую репу надо наволочку!
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21.11.2020 14:23 Ответить
може і треба, а може і на вашу. Крищенко патріот
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21.11.2020 20:25 Ответить
Бюджет в апасности!!
И зряплаты ***************!!
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21.11.2020 14:26 Ответить
тю... а как же молодежи флешмобить?
///
- не имеешь права... нет... ну старший же приказал (с)
Полиция Киева в эти выходные будет "жестко" следить за соблюдением карантина, - Крищенко - Цензор.НЕТ 6916

...
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21.11.2020 14:26 Ответить
Во-во... "Старший приказал" (c) -- это и есть с 1917-го закон на "1/6"! Старшего в расход -- всех младших за ним! Как во времена фараонов...
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21.11.2020 15:29 Ответить
кто про шо
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21.11.2020 16:46 Ответить
А за повсеместной корупцией ?
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21.11.2020 14:28 Ответить
Самая тупая хрень - это карантин выходного дня. После масок, конечно, но тут на любителя.

Вот еслиб не оно, то поехал бы щаз беспробок в этот самый пипицентр за багетами, но теперь хрен, все, хто хотел в выходные на протяжении дня купить обязательно (потому что всё равно надо) поедут в понедельник после работы кучковаться ещё и с теми, кто в понедельник туда собирался и на выходе имеем давку против социальной дистанции, которая действительно кое-как помогает.

ЗЫ: хотя не, поеду, там жеж типа "по интернету" продают Полиция Киева в эти выходные будет "жестко" следить за соблюдением карантина, - Крищенко - Цензор.НЕТ 4113
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21.11.2020 14:31 Ответить
То что обязательно надо (в т.ч. багет) мог бы купить вчера . А то что может обождать купишь в понедельник.
Наш народ воистину "хочет чтобы и пос#ать, и не надуться"
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21.11.2020 14:56 Ответить
Вчера не нужно было Поліція Києва цими вихідними "жорстко" стежитиме за дотриманням карантину, - Крищенко - Цензор.НЕТ 7435

Ещё раз, для непонятливых: те, кто мог купить в выходные (пусть от 8 до 20 - по 12 часов, всего 24) теперь будут толкаться с теми, кто в рабочие покупал, а если учесть, что теперь им прийдётся с 18 до 20 толкаться (работа жыж), то их "плотность" вырастет в 2.5 раза - 24 часа както набрать нужно.

Вот такие пироги. С котятами.
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21.11.2020 15:09 Ответить
Абстрагируясь чисто логически, задача любого эпидемиолога - сократить до минимума количество контактов у населения (особенно в городах). Один из вариантов - заставить их как можно реже выходить на улицу. Карантин выходного дня дна из очевидных мер в этом направлении. Да тупая, да неуклюжая, но другого выбора у них особо нет. Придется терпеть (хоть не комендантский час как в некоторых авторитарных странах)
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21.11.2020 15:19 Ответить
Так видишь, в чём фишка - закрытый пипицентр количество контактов не уменьшил. Хуже того, он их увеличил. Более чем в 2.5 раза.

Отак вот.
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21.11.2020 15:36 Ответить
Я писал о чистой теории, они работают в Южной Корее, Австралии, частично в Германии, у скандинавов. Абстрагируясь от наших местных реалий. Увы, нам это не дано (
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21.11.2020 16:20 Ответить
напакуются полицаи в кошелек...
битва была - кому на смену? - самый же урожай!
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21.11.2020 14:37 Ответить
Дойдут те 170 грн до казны, или нет? Кто знает. Проверять же не будут .
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21.11.2020 14:41 Ответить
Вспышка ковида была из- за выборов. Но закрывают - предпринимателей. Гениально!
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21.11.2020 14:39 Ответить
Полиция Киева в эти выходные будет "жестко" следить за соблюдением карантина, - Крищенко - Цензор.НЕТ 6741
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21.11.2020 14:43 Ответить
Полиция Киева в эти выходные будет "жестко" следить за соблюдением карантина, - Крищенко - Цензор.НЕТ 8406
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21.11.2020 14:46 Ответить
Особливо біля Феофанії?)))
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21.11.2020 14:51 Ответить
Булінг жандармами на виконнаня зповідей Білла Гейтса
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21.11.2020 14:53 Ответить
Полиция будет жёстко карать ?
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21.11.2020 14:53 Ответить
Это же надо было себе такую харю нажрать на тощей народной шее ... Поліція Києва цими вихідними "жорстко" стежитиме за дотриманням карантину, - Крищенко - Цензор.НЕТ 4811
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21.11.2020 14:55 Ответить
Вот дожили, а... Штрафуют тех, кто хочет работать!
А тех, кто всю жизнь бандюкует, но зато носит маску и перчатки, "подчиняясь" закону, прекрасно в полной экипировке продолжает грабить народ. И ничего ему не будет, он же ш в рамках "закона", всё он правильно делает, ни особых тебе примет, ни отпечатков пальцев...

Может, работники Эпицентра и хотели бы пару дней отдохнуть, так нет же ш... иди, как дурак... работай. Ева закрыта, люди "отдыхают", а "эпицентристы", как БДЖОлы, целыми днями туда-сюда...
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21.11.2020 15:02 Ответить
Было какое-то кино где смысл роботы милиции был в сборе вещественных доказательств.
У нас борьбу с Ковид превратили в сбор штрафов
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21.11.2020 15:05 Ответить
Кривенко! Перший рейд у "Велюр"!?
Маю таку надію.
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21.11.2020 15:07 Ответить
І в інші клоакі де тусят мажорікі.
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21.11.2020 15:09 Ответить
брехун, на вулиці жодного мета
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21.11.2020 16:43 Ответить
Данци провели дослидження масок с тремя тысячами людей. Эфект- польза масок доривнюеться до статистичной похибки. Может судьи с этого прецендент устроят -В виду вновь открывшихся обстоятельств- факты упрямая вещь.
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21.11.2020 16:49 Ответить
Церкви тоже закроете? Хотя-бы кресты запретить целовать! Это же дичь какая-то!!!
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21.11.2020 17:14 Ответить
Прийде час, коли українці будуть годувати владу та поліцаїв своїми масками. Поліція Києва цими вихідними "жорстко" стежитиме за дотриманням карантину, - Крищенко - Цензор.НЕТ 8722
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21.11.2020 21:52 Ответить
 
 