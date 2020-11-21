Полиция Киева в эти выходные будет "жестко" следить за соблюдением карантина, - Крищенко
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Столичная полиция будет усиленно следить за соблюдением карантина выходного дня в Киеве после того, как на предыдущих выходных были зафиксированы многочисленные нарушения.
Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".
По его словам, первые карантинные выходные стали для малого и среднего бизнеса столицы своеобразным экзаменом на готовность соблюдать законы. Многие предприниматели пренебрегли карантинными мерами и, возможно, планируют сделать это снова в ближайшие выходные.
"Лично я понимаю, чем руководствуются владельцы и работники. Потери от весеннего локдауна почти опустошили финансовые подушки, и у многих появился страх остаться без привычных доходов", - отметил Крищенко.
Однако, по его словам, "мы не можем выбирать, каких законов придерживаться, а каких – нет".
Кроме того, сегодня в Киеве сложилась критическая ситуация.
"Я точно знаю реальное положение дел в киевских больницах, сколько людей ежедневно умирают и как много случаев, когда даже за большие деньги и со связями невозможно найти места в частных госпиталях, потому что их просто нет", - пишет Крищенко.
По его словам, за последние несколько недель из-за COVID-19 киевская полиция потеряла двух работников. Сегодня еще 14 киевских полицейских находятся на стационарном лечении в разном состоянии.
"Да, карантин выходного дня - это не панацея, но если есть хоть небольшой шанс уберечь киевлян от коронавируса, а медиков столицы - от перегрузки, то от него не стоит отказываться", - считает глава столичной полиции.
Поэтому, пока действующие решения правительства и парламента требуют соблюдать карантин выходного дня, столичная полиция будет жестко следить за тем, чтобы все учреждения Киева придерживались закона.
Те, кто не согласен с такими решениями властей, могут оспорить их в судебном порядке, "других вариантов развития событий в правовом государстве быть не может", отметил Крищенко.
Пожалуйста, подождите...
И зряплаты ***************!!
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- не имеешь права... нет... ну старший же приказал (с)
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Вот еслиб не оно, то поехал бы щаз беспробок в этот самый пипицентр за багетами, но теперь хрен, все, хто хотел в выходные на протяжении дня купить обязательно (потому что всё равно надо) поедут в понедельник после работы кучковаться ещё и с теми, кто в понедельник туда собирался и на выходе имеем давку против социальной дистанции, которая действительно кое-как помогает.
ЗЫ: хотя не, поеду, там жеж типа "по интернету" продают
Наш народ воистину "хочет чтобы и пос#ать, и не надуться"
Ещё раз, для непонятливых: те, кто мог купить в выходные (пусть от 8 до 20 - по 12 часов, всего 24) теперь будут толкаться с теми, кто в рабочие покупал, а если учесть, что теперь им прийдётся с 18 до 20 толкаться (работа жыж), то их "плотность" вырастет в 2.5 раза - 24 часа както набрать нужно.
Вот такие пироги. С котятами.
Отак вот.
битва была - кому на смену? - самый же урожай!
А тех, кто всю жизнь бандюкует, но зато носит маску и перчатки, "подчиняясь" закону, прекрасно в полной экипировке продолжает грабить народ. И ничего ему не будет, он же ш в рамках "закона", всё он правильно делает, ни особых тебе примет, ни отпечатков пальцев...
Может, работники Эпицентра и хотели бы пару дней отдохнуть, так нет же ш... иди, как дурак... работай. Ева закрыта, люди "отдыхают", а "эпицентристы", как БДЖОлы, целыми днями туда-сюда...
У нас борьбу с Ковид превратили в сбор штрафов
Маю таку надію.