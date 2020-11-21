Полиция Киева в эти выходные будет "жестко" следить за соблюдением карантина, - Крищенко

Столичная полиция будет усиленно следить за соблюдением карантина выходного дня в Киеве после того, как на предыдущих выходных были зафиксированы многочисленные нарушения.

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

По его словам, первые карантинные выходные стали для малого и среднего бизнеса столицы своеобразным экзаменом на готовность соблюдать законы. Многие предприниматели пренебрегли карантинными мерами и, возможно, планируют сделать это снова в ближайшие выходные.

"Лично я понимаю, чем руководствуются владельцы и работники. Потери от весеннего локдауна почти опустошили финансовые подушки, и у многих появился страх остаться без привычных доходов", - отметил Крищенко.

Однако, по его словам, "мы не можем выбирать, каких законов придерживаться, а каких – нет".

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Кроме того, сегодня в Киеве сложилась критическая ситуация.

"Я точно знаю реальное положение дел в киевских больницах, сколько людей ежедневно умирают и как много случаев, когда даже за большие деньги и со связями невозможно найти места в частных госпиталях, потому что их просто нет", - пишет Крищенко.

По его словам, за последние несколько недель из-за COVID-19 киевская полиция потеряла двух работников. Сегодня еще 14 киевских полицейских находятся на стационарном лечении в разном состоянии.

"Да, карантин выходного дня - это не панацея, но если есть хоть небольшой шанс уберечь киевлян от коронавируса, а медиков столицы - от перегрузки, то от него не стоит отказываться", - считает глава столичной полиции.

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Поэтому, пока действующие решения правительства и парламента требуют соблюдать карантин выходного дня, столичная полиция будет жестко следить за тем, чтобы все учреждения Киева придерживались закона.

Те, кто не согласен с такими решениями властей, могут оспорить их в судебном порядке, "других вариантов развития событий в правовом государстве быть не может", отметил Крищенко.