Результатом карантина выходного дня должен стать выход на плато по количеству заболевших COVID-19, - Шмыгаль
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Карантин выходного дня является разумной альтернативой локдауну и будет действовать в Украине в эти и следующие выходные.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
"Минувшие выходные показали, что люди ограничили свою мобильность, больше всего с момента весеннего карантина. Это значит, что уменьшились долговременные контакты между различными социальными группами. Соответственно меньше шансов, что здоровые люди подхватили вирус. Поэтому, эти и следующие выходные будет действовать карантин "выходного дня". После этого мы можем оценить его результат", - написал Шмыгаль.
По словам Шмыгаля, результатом карантина выходного дня должен стать "выход на плато по количеству заболевших".
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Схоронитца никака низзя...
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что эпидемия коронавирусной болезни COVID-19 в Украине идет по умеренному сценарию и страна приближается к пику или плато, после которого должен начаться спад новых больных.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/05/13/7251432/
Шмыгаль, ты за свои слова отвечаешь или просто чешешь помелом?
А дна все не видно и не видно...