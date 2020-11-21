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Результатом карантина выходного дня должен стать выход на плато по количеству заболевших COVID-19, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Результатом карантина выходного дня должен стать выход на плато по количеству заболевших COVID-19, - Шмыгаль

Карантин выходного дня является разумной альтернативой локдауну и будет действовать в Украине в эти и следующие выходные.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Минувшие выходные показали, что люди ограничили свою мобильность, больше всего с момента весеннего карантина. Это значит, что уменьшились долговременные контакты между различными социальными группами. Соответственно меньше шансов, что здоровые люди подхватили вирус. Поэтому, эти и следующие выходные будет действовать карантин "выходного дня". После этого мы можем оценить его результат", - написал Шмыгаль.

По словам Шмыгаля, результатом карантина выходного дня должен стать "выход на плато по количеству заболевших".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ближайшее время будет введена система оповещения граждан о пребывании в помещении с больным COVID-19, - Шмыгаль

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+8
За один этот термин Шмыргаля надо гнать с поста премьера. У тупого ублюдка нет ничего своего, даже слов. И термин "плато" он просто взял (украл) из кремлевских СМИ. Любой образованный человек сказал бы про стабилизацию обстановки, а не рассказывал про ландшафты местности Результатом карантина выходного дня должен стать выход на плато по количеству заболевших COVID-19, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5333
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21.11.2020 15:29
+4
Результатом карантина выходного дня должен стать выход на плато по количеству заболевших COVID-19, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8037
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21.11.2020 15:27
+2
Вихід на плаху буде.
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21.11.2020 15:25
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ну.. шмыгалю то виднее...
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21.11.2020 15:22 Ответить
На бумаге может и получится а в реале как всегда
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21.11.2020 15:24 Ответить
Вихід на плаху буде.
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21.11.2020 15:25 Ответить
Результатом карантина выходного дня должен стать выход на плато по количеству заболевших COVID-19, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8037
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21.11.2020 15:27 Ответить
За один этот термин Шмыргаля надо гнать с поста премьера. У тупого ублюдка нет ничего своего, даже слов. И термин "плато" он просто взял (украл) из кремлевских СМИ. Любой образованный человек сказал бы про стабилизацию обстановки, а не рассказывал про ландшафты местности Результатом карантина выходного дня должен стать выход на плато по количеству заболевших COVID-19, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5333
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21.11.2020 15:29 Ответить
есть чёткое понимание данная ситуация. И вот мы взяли эту проблему в налаженный механизм тех кто нам мешает.
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22.11.2020 08:04 Ответить
На"плато" легче расстрелять..
Схоронитца никака низзя...
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21.11.2020 15:31 Ответить
він вже обіцяв "плато" в 13 тисяч. А вже є 14,5
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21.11.2020 15:36 Ответить
Кому должен? Лична шмыгалю?
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21.11.2020 15:42 Ответить
Среда, 13 мая 2020, 10:53

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что эпидемия коронавирусной болезни COVID-19 в Украине идет по умеренному сценарию и страна приближается к пику или плато, после которого должен начаться спад новых больных.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/05/13/7251432/

Шмыгаль, ты за свои слова отвечаешь или просто чешешь помелом?
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21.11.2020 15:42 Ответить
Опять плато. Результатом карантина выходного дня должен стать выход на плато по количеству заболевших COVID-19, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9599

А дна все не видно и не видно...
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21.11.2020 15:48 Ответить
Нужно просто перестать тестировать, как в Луганской области, и всё наладится, и будет вам плато.
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21.11.2020 15:50 Ответить
COVID-19 Шмыгалю лично должен и обещал ?
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21.11.2020 15:52 Ответить
тупой дядя
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21.11.2020 15:53 Ответить
Та вы вже задовбали своими припущеннями. Дайте гроши медікам, сукі.
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21.11.2020 17:21 Ответить
Чому Епіцентр працює, а інші будівельні магазини ні?
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21.11.2020 17:26 Ответить
У эпидемиологов такого термина плато нет. Но шмыгаль лучше их знает куда мы идем. Сусанин ахметовский. Невиглас и брехун як и вся влада.
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21.11.2020 17:42 Ответить
Этот "карантин выходного дня" - полный пшик. Завтра народ пойдёт голосовать и через 2 недели у нас будет по 50000 больных в день.
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21.11.2020 18:21 Ответить
Даже ишаку понятно,что никакого плато не будет, и соблюдение карантина никто не контролирует.
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21.11.2020 18:21 Ответить
 
 