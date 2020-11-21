Медицинская система не выдержит 30 тыс. новых случаев COVID-19 в сутки, - Степанов

Медицинская система Украины не выдержит нагрузки при росте количества больных COVID-19 до 30 тыс. в сутки - в этом случае Минздрав потребует введения более жестких ограничительных мер.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава, об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"Если будет угроза полного коллапса медицинской системы, то мы будем настаивать на введении более жестких мер. Для нас главный показатель - это количество людей, которые госпитализируются. Если исходить из сегодняшнего процента тяжелых больных, которые попадают в больницу, то, думаю, показатель почти 30 тыс. больных в сутки в течение определенного периода может вызвать серьезные проблемы по нагрузке на медицинскую систему", - сказал Степанов.

Он отметил, что возможности отечественной медицинской системы по выделению больничных коек для оказания медицинской помощи больным COVID-19 на сегодняшний день составляют 75-80 тыс. По состоянию на 20 ноября в больницах находились 27 902 пациентов с подозрением или подтвержденным диагнозом "коронавирусная болезнь".

"Мы нашли возможность увеличить количество коек в больницах для приема больных COVID-19. Если речь шла о 51 тыс. коек, то сейчас говорим о том, что до 75-80 тыс. в целом по стране может быть развернуто койко-мест. То есть мощности медицинской системы будут увеличены", - уточнил министр.

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Он подчеркнул, что соблюдение установленных в стране противоэпидемических правил, в частности предусмотренных карантином "выходного дня", позволит избежать коллапса медицинской системы и введения полного локдауна.

"Я абсолютно уверен, и такого же мнения наши эпидемиологи, что если мы будем придерживаться мер, введенных в стране, то сможем замедлить распространение COVID-19. Если остановимся на 12-13 тыс. новых случаев в сутки, то наша система это выдержит", - подчеркнул глава Минздрава.