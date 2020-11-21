Медицинская система не выдержит 30 тыс. новых случаев COVID-19 в сутки, - Степанов
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Медицинская система Украины не выдержит нагрузки при росте количества больных COVID-19 до 30 тыс. в сутки - в этом случае Минздрав потребует введения более жестких ограничительных мер.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава, об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов.
"Если будет угроза полного коллапса медицинской системы, то мы будем настаивать на введении более жестких мер. Для нас главный показатель - это количество людей, которые госпитализируются. Если исходить из сегодняшнего процента тяжелых больных, которые попадают в больницу, то, думаю, показатель почти 30 тыс. больных в сутки в течение определенного периода может вызвать серьезные проблемы по нагрузке на медицинскую систему", - сказал Степанов.
Он отметил, что возможности отечественной медицинской системы по выделению больничных коек для оказания медицинской помощи больным COVID-19 на сегодняшний день составляют 75-80 тыс. По состоянию на 20 ноября в больницах находились 27 902 пациентов с подозрением или подтвержденным диагнозом "коронавирусная болезнь".
"Мы нашли возможность увеличить количество коек в больницах для приема больных COVID-19. Если речь шла о 51 тыс. коек, то сейчас говорим о том, что до 75-80 тыс. в целом по стране может быть развернуто койко-мест. То есть мощности медицинской системы будут увеличены", - уточнил министр.
Он подчеркнул, что соблюдение установленных в стране противоэпидемических правил, в частности предусмотренных карантином "выходного дня", позволит избежать коллапса медицинской системы и введения полного локдауна.
"Я абсолютно уверен, и такого же мнения наши эпидемиологи, что если мы будем придерживаться мер, введенных в стране, то сможем замедлить распространение COVID-19. Если остановимся на 12-13 тыс. новых случаев в сутки, то наша система это выдержит", - подчеркнул глава Минздрава.
Пожалуйста, подождите...
Вам доверили медицину большой страны, а Вы упустили элементарный кислород
Вам на форуми з доменом сRU..))
І не Вам визначати Мою позицію..
😁
*******. UA - культурный человек, а попал к нам на Цензор.
Щиро дякую за розуміння!!
Хай завжди Вам щастить!!
😁
Конец XX - начало XXI вв. выводит эпистолярию на уровень элиты русской интеллигенции, поскольку СМИ в основном переходит на разговорно-бытовой язык, и художественность эпистолярного публицистического текста сдает позиции в пользу разговорного языка, и вместе с тем вновь нарастает градус экспрессии, эмоциональности и социальной оценки.
Та і повага до опппонента і до Себе Самого..))
Ваша Панська справа бути Паном чи бидлом..
Вибачаюсь,що торкнув ніжні струни Вашої Душі..))
і я Вам теж..
Зараз два бана... за добу.. рекорд аж ШІСТЬ було..
Всього найкращого..з повагою..
😁
Мене Ви добре знаєте..без бана..
Зараз під проксі...знову.. і нік новий(старий)...))
З повагою...
😁
Паранойя у Вас, шановний Пане...
Чіпляєтеся як реп'ях...
Напевно вже ослобонили!!
Мій логотип -🤑..
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Не знаю ліків від Ваш проблем..
Може те що Вам не вистачає -сили Волі?
Бувайте і не хворійте!
Може,після бану,Я "личико" відкрию..
😷
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Диванчик плюш, болванчик из Китая и опахало неизвестной мне страны,
Или пусть хохлы повыздыхают, работать китайцев навезём?
А кілька сотень померлих вже зараз тебе не хвилює?
Уяви, скільки їх буде при 30 тис інфікованих!!
- Можно подумать, ваш Порошенко был лучше
- Доктор, это я про хомячка
10000
15000
Заметте, эти же самые брехуны рассказывает о пользе масок и карантина на выходных.
Но при чём здесь казластан?
Владеешь english? Или тебе лишь бы про цапов поговорить? Что не пост - в помойку. О чем не речь - в помойку. Кроме помойки, ничего не знаешь?
На, читай Вики. Там ни слова о Гвардиан от параши вашей.
https://wikispooks.com/wiki/OffGuardian
Почему так много умирает врачей ?
Потому что ПЛОХО ОРГАНИЗОВАН ПРОТОКОЛ ПРО АНТИСЕПТИК
ВИРУС , как И радиация , не пахнет - потому небрежность приводит к выносу его с заражённых зон
В середине октября президент Владимир Зеленский предусматривал жесткий карантин, если число новых больных превысит показатель 9500. Он сказал, что эта отметка станет критической для системы здравоохранения страны. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/********/*******-v-ukraine-pri-kakih-usloviyah-kabmin-usilit-karantinnye-meropriyatiya-1663177.html - шо то у них семь пятниц на неделе.