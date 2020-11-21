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Медицинская система не выдержит 30 тыс. новых случаев COVID-19 в сутки, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Медицинская система не выдержит 30 тыс. новых случаев COVID-19 в сутки, - Степанов

Медицинская система Украины не выдержит нагрузки при росте количества больных COVID-19 до 30 тыс. в сутки - в этом случае Минздрав потребует введения более жестких ограничительных мер.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава, об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"Если будет угроза полного коллапса медицинской системы, то мы будем настаивать на введении более жестких мер. Для нас главный показатель - это количество людей, которые госпитализируются. Если исходить из сегодняшнего процента тяжелых больных, которые попадают в больницу, то, думаю, показатель почти 30 тыс. больных в сутки в течение определенного периода может вызвать серьезные проблемы по нагрузке на медицинскую систему", - сказал Степанов.

Он отметил, что возможности отечественной медицинской системы по выделению больничных коек для оказания медицинской помощи больным COVID-19 на сегодняшний день составляют 75-80 тыс. По состоянию на 20 ноября в больницах находились 27 902 пациентов с подозрением или подтвержденным диагнозом "коронавирусная болезнь".

"Мы нашли возможность увеличить количество коек в больницах для приема больных COVID-19. Если речь шла о 51 тыс. коек, то сейчас говорим о том, что до 75-80 тыс. в целом по стране может быть развернуто койко-мест. То есть мощности медицинской системы будут увеличены", - уточнил министр.

Смотрите также: Эффективен или нет карантин выходного дня, поймем через две недели, - Степанов. ВИДЕО

Он подчеркнул, что соблюдение установленных в стране противоэпидемических правил, в частности предусмотренных карантином "выходного дня", позволит избежать коллапса медицинской системы и введения полного локдауна.

"Я абсолютно уверен, и такого же мнения наши эпидемиологи, что если мы будем придерживаться мер, введенных в стране, то сможем замедлить распространение COVID-19. Если остановимся на 12-13 тыс. новых случаев в сутки, то наша система это выдержит", - подчеркнул глава Минздрава.

Медицинская система не выдержит 30 тыс. новых случаев COVID-19 в сутки, - Степанов 01
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Топ комментарии
+9
Вас, Степашка , надо посадить . И Ляшко туда же .
Вам доверили медицину большой страны, а Вы упустили элементарный кислород Медицинская система не выдержит 30 тыс. новых случаев COVID-19 в сутки, - Степанов - Цензор.НЕТ 4955
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21.11.2020 15:27
+9
Я точно, абсолютно точно помню, что на прошлой неделе речь шла о 20 тыщщах.

Заметте, эти же самые брехуны рассказывает о пользе масок и карантина на выходных.
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21.11.2020 15:38
+6
- Пришло время усыпить это больное животное
- Можно подумать, ваш Порошенко был лучше
- Доктор, это я про хомячка
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21.11.2020 15:31
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Правила форума Совет форумчан
Вас, Степашка , надо посадить . И Ляшко туда же .
Вам доверили медицину большой страны, а Вы упустили элементарный кислород Медицинская система не выдержит 30 тыс. новых случаев COVID-19 в сутки, - Степанов - Цензор.НЕТ 4955
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21.11.2020 15:27 Ответить
Вот именно: надо адаптивный карантин обратно вводить - к кого-то пусто, а у кого-то густо. А у кого-то 15 минут кислорода в день.
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21.11.2020 16:24 Ответить
Да какая разница?
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21.11.2020 15:27 Ответить
Супруншу взад!!
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21.11.2020 15:28 Ответить
Збоченець? 😊Подобаються рольові ігри садо-мазо? А якщо ролі міняються, як себе почуваєш? 😁
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21.11.2020 15:31 Ответить
Шукаєш кому лишню хромосому передати,пацак??
Вам на форуми з доменом сRU..))
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21.11.2020 15:38 Ответить
Це мені пише Ботяра з кольоровим прапором маловідомох країни? 😁 А під кацапським страшно на український форум заходити?
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21.11.2020 15:44 Ответить
по тоб1 й видно
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21.11.2020 15:55 Ответить
Не завдяки патріота, а завдяки антиукраїнській позиції. Напевне вже дорослий, мав би розуміти. 😊
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21.11.2020 15:56 Ответить
Я на цьому "форумі" вже 10(!!)років мінімум..
І не Вам визначати Мою позицію..

😁
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21.11.2020 16:02 Ответить
С заглавной буквы обращения пишут только в приватной переписке или поздравлениях-приглашениях. В остальных случаях это безграмотная попытка изобразить грамоту.
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21.11.2020 16:22 Ответить
Общим правилом является следующее: с прописной буквы пишется Вы и Ваш при вежливом обращении к одному человеку; со строчной - при обращении к нескольким лицам. Ошибкой будет употребление прописной буквы в случае обращения к нескольким лицам. Так же пишутся местоимения Вы и Ваш в текстах анкет, рекламы, листовок.
*******. UA - культурный человек, а попал к нам на Цензор.
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21.11.2020 16:34 Ответить
Таки так, шановний Пане!!
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21.11.2020 16:37 Ответить
Таки так, шановний Пане!! Медична система не витримає 30 тис. нових випадків COVID-19 за добу, - Степанов - Цензор.НЕТ 2537 Виктория Ермолова 85bf4d73
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21.11.2020 16:45 Ответить
Уклінно вибачте шановна Пані!!
Щиро дякую за розуміння!!
Хай завжди Вам щастить!!
😁
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21.11.2020 17:35 Ответить
Дякую.Медична система не витримає 30 тис. нових випадків COVID-19 за добу, - Степанов - Цензор.НЕТ 5471
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21.11.2020 17:41 Ответить
Вы привели давно устаревшие правила, где не существовало публичной переписки.Сейчас эпистолярий делится на публичный и приватный и для каждого есть свои нормы. Ознакомьтесь с ними, а потом умничайте.Писать обращения в чате по правилам 19 века - анахронизм и безграмотность. В том числе заглавные при обращении. "Примите уверения в совершеннейшем к Вам почтении..."
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21.11.2020 17:04 Ответить
Публицистический эпистолярный текст забирает в себя совокупность признаков, характерных как для публицистического текста, так и для письма:

Конец XX - начало XXI вв. выводит эпистолярию на уровень элиты русской интеллигенции, поскольку СМИ в основном переходит на разговорно-бытовой язык, и художественность эпистолярного публицистического текста сдает позиции в пользу разговорного языка, и вместе с тем вновь нарастает градус экспрессии, эмоциональности и социальной оценки.
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21.11.2020 17:34 Ответить
вы сами подтведили мои слова - эпистолярий сдаёт позиции, соответственно для публичной переписки в новых реалиях есть другие правила - "вы" рекомендуется писать с маленькой буквы, где единственное число подразумевают из контекста переписки двух особ, а не из заглавной буквы.Тем более что правила для обращения к важным персонам теперь используют лишь в контесте сарказма и следование им считается не культурой, а троллингом оппонента.
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21.11.2020 18:16 Ответить
Це, напевно, з англійської залишилося в Мене..
Та і повага до опппонента і до Себе Самого..))
Ваша Панська справа бути Паном чи бидлом..
Вибачаюсь,що торкнув ніжні струни Вашої Душі..))
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21.11.2020 16:35 Ответить
Це напевно, ваша особиста справа - кривлятися на граматичне зауваження як клоун, чи подякувати.
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21.11.2020 16:52 Ответить
Ні.. Це Я , якому Ви лайки ставите під Моїм ніком
і я Вам теж..
Зараз два бана... за добу.. рекорд аж ШІСТЬ було..
Всього найкращого..з повагою..
😁
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21.11.2020 16:57 Ответить
Я вам лайки не ставил, тренируйте память.
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21.11.2020 17:05 Ответить
Други раз в бані,читайте вище..
Мене Ви добре знаєте..без бана..
Зараз під проксі...знову.. і нік новий(старий)...))
З повагою...
😁
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21.11.2020 17:13 Ответить
Хто в бане? Кто на ком стоял?Какой прокси, не знаю даже что это. У вас мания преследования?
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21.11.2020 18:06 Ответить
З бана вийду-нагадаю..))
Паранойя у Вас, шановний Пане...
Чіпляєтеся як реп'ях...
Напевно вже ослобонили!!
Мій логотип -🤑..
😁
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21.11.2020 18:16 Ответить
Медична система не витримає 30 тис. нових випадків COVID-19 за добу, - Степанов - Цензор.НЕТ 7991
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21.11.2020 18:31 Ответить
Не витрачайте на любителів "нових правил" свої нерви , вони собі за ними преЗЕдента обрали , а Ви намагаєтеся їх правилам хорошого тону навчити це ж діти тих , хто тата і маму "предками" називали
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21.11.2020 21:20 Ответить
За десять років окремі боти заробляють величезні гроші. Ви напевне все зароблені на ігрових автоматах спускпєте, чи то просто патологічна пристрасть? І так, я не визначають і повірте, не маю бажання визначати вашу позицію. Напевне у вас є партнери, які її, цю позицію вам і визначають. 😊
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21.11.2020 17:10 Ответить
Вам можу повспівчувати і тільки..
Не знаю ліків від Ваш проблем..
Може те що Вам не вистачає -сили Волі?
Бувайте і не хворійте!
Може,після бану,Я "личико" відкрию..
😷
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21.11.2020 17:22 Ответить
Як я вже писав, пацієнти психлікарні хворими вважають власне лікарів. Що ви і демонструєте. 😊 Навіть слова таки про хворобу. 😁
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21.11.2020 22:16 Ответить
Це мені пише Ботяра з кольоровим прапором маловідомох країни?
Медична система не витримає 30 тис. нових випадків COVID-19 за добу, - Степанов - Цензор.НЕТ 7738 +++++
Диванчик плюш, болванчик из Китая и опахало неизвестной мне страны,
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21.11.2020 16:30 Ответить
5й єлемєнт і це не фільм юлять бо я гнусавий ******** (с) кусок зебіла
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21.11.2020 15:29 Ответить
Степаша, ваша зелена Хрюша заявила, що все - окей, і що він і ви витримає е все, бо є чемпіонами по боротьбі з КОВІДом. Правда, я маю підозру, що ви - лише ляльки лялькового театру і у Ваших дупах стирчать дві водохаті лапи. От лише це лапи не одного олігарха, а декількох. Тому і звіздите кожен по-іншому.
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21.11.2020 15:29 Ответить
30 тысяч очень много для Украины, локдаун объявите как будет 100 000 в сутки?
Или пусть хохлы повыздыхают, работать китайцев навезём?
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21.11.2020 15:30 Ответить
это типа местным евреям, мокшам и вепсам работать западло?
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21.11.2020 16:54 Ответить
весь, меря, мурома, коми, мордва.
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21.11.2020 18:25 Ответить
Зебіл...
А кілька сотень померлих вже зараз тебе не хвилює?
Уяви, скільки їх буде при 30 тис інфікованих!!
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21.11.2020 15:31 Ответить
- Пришло время усыпить это больное животное
- Можно подумать, ваш Порошенко был лучше
- Доктор, это я про хомячка
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21.11.2020 15:31 Ответить
А разве не он говорил что не выдержит 20 тысяч?
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21.11.2020 15:33 Ответить
5000
10000
15000
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21.11.2020 15:34 Ответить
Никак тот "карантин" выходного дня не поможет. - Только что вернулся домой, - куча народу в магазинах, на улице. При чем если часть магазинов закрыта то все посетители скопом вперлись в открытые. У одних бонусы, другим минусы...
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21.11.2020 15:33 Ответить
Медицинская система не выдержит 30 тыс. новых случаев COVID-19 в сутки, - Степанов - Цензор.НЕТ 2747
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21.11.2020 15:34 Ответить
Я точно, абсолютно точно помню, что на прошлой неделе речь шла о 20 тыщщах.

Заметте, эти же самые брехуны рассказывает о пользе масок и карантина на выходных.
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21.11.2020 15:38 Ответить
the coronavirus is no more deadly or dangerous than seasonal flu.
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21.11.2020 15:38 Ответить
завдяки таким писакам люди плюють на обережність і соціальну дистанцію, підсумок на кінець цієї зими буде страшним
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21.11.2020 15:44 Ответить
Это воз сто раз в день меняет интерпретации.
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21.11.2020 15:57 Ответить
не знаю хто там шо міняє, але у твого інформ ресурса ноги ростуть з козлостану, не здивуюсь шо спеціально такі вкиди робите шоб нас тут побільше повмирало
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21.11.2020 16:01 Ответить
ВОЗ может оповещать, что ему вздумается. Медики и немедики могут с этим соглашаться или нет. Правительства не всегда принимают меры согласно директивам ВОЗ. Чаще - согласно выводам мин. здрава и региональной обстановки. Простым гражданам, однако, следует меньше тусоваться в толпе, носить маски и дистанцироваться один от другого.
Но при чём здесь казластан?
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21.11.2020 16:25 Ответить
до того шо оффгардіан кацапська помийка де постять статті про фашистів неонацистів в Україні
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21.11.2020 16:31 Ответить
Our editors & admins are based in the US, UK & Europe.

Владеешь english? Или тебе лишь бы про цапов поговорить? Что не пост - в помойку. О чем не речь - в помойку. Кроме помойки, ничего не знаешь?
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21.11.2020 16:42 Ответить
алекс джонс теж бейсед ін америка, але це не заважає йому лизати дупку пукіну і обсирати свій уряд, та і ти схоже шо не зовсім італієць Медична система не витримає 30 тис. нових випадків COVID-19 за добу, - Степанов - Цензор.НЕТ 9614 так шо скажешь, чому там брехня про фашистів в Україні, громадянську війну, та брехливий фільм про майдан?
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21.11.2020 16:47 Ответить
https://it.wikipedia.org/wiki/The_Guardian

На, читай Вики. Там ни слова о Гвардиан от параши вашей.
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21.11.2020 16:45 Ответить
чому там брехня про фашистів в Україні, громадянську війну, та брехливий фільм про майдан, підкреслені всі наративи кремля?
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21.11.2020 16:48 Ответить
ти дісно дурень чи прикалуєшся, той сайт на який ти скинув посилання називається офф-гардіан, то не газета британська ахахахха
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21.11.2020 16:51 Ответить
Да-да, прекрасный источник. LieNews ещё предложите.
https://wikispooks.com/wiki/OffGuardian
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21.11.2020 15:54 Ответить
Медицинская система не выдержит/ Но Зеленский говорит другое.Качество лечения больных COVID-19 в Украине выше, чем в других странах Европы, - Зеленский/ Зеленский: Мы мастера спорта по борьбе с коронавирусом / Мы готовы ко второй волне коронавируса, Зеленский. /Зеленский посоветовал украинцам в период угрозы коронавируса "заняться борьбой с демографическим кризисом". /А Зеленского избрало большинство и сейчас ему доверяют 46% украинцев.Он обмануть не может.
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21.11.2020 15:40 Ответить
Да, и Зеленский сам сейчас проверяет медицину на качество. В Феофании. И говорит, что всё хорошо и всего хватает в медицине.
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21.11.2020 16:29 Ответить
Хорошо хоть кофидно-дорожный ЗеМародер в безопасности кутит в своем новом пансионате "Феофания"

Медицинская система не выдержит 30 тыс. новых случаев COVID-19 в сутки, - Степанов - Цензор.НЕТ 9874
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21.11.2020 15:41 Ответить
Повторим урок про дезинфекцию
Почему так много умирает врачей ?

Потому что ПЛОХО ОРГАНИЗОВАН ПРОТОКОЛ ПРО АНТИСЕПТИК
ВИРУС , как И радиация , не пахнет - потому небрежность приводит к выносу его с заражённых зон
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21.11.2020 15:46 Ответить
Это случайное фото просто все объясняет - пляжные шлепки в реанимации на носки при надетом противочумном костюме
Медицинская система не выдержит 30 тыс. новых случаев COVID-19 в сутки, - Степанов - Цензор.НЕТ 1761
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21.11.2020 15:49 Ответить
Украинские врачи убеждены, что все микробы, вирусы и бактерии строго соблюдают правил 5 секунд. Медична система не витримає 30 тис. нових випадків COVID-19 за добу, - Степанов - Цензор.НЕТ 6075
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21.11.2020 16:33 Ответить
Что уже говорить о медицинской системе, когда народ (да похоже и население) не выдерживают властную систему, которая и так в системном кризисе.
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21.11.2020 16:26 Ответить
1. твоя система уже давно глубоко в жоппе. 2 мед системы в Украине не существует. есть нечто плавающее только за щет простых медиков и персонала. все кто выше, от зав. отделением и до министра, воры и коррупционеры
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21.11.2020 16:26 Ответить
Главный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что сейчас система здравоохранения способна выдержать 15-20 тысяч больных в сутки, но даже такого сценария лучше не допустить.
В середине октября президент Владимир Зеленский предусматривал жесткий карантин, если число новых больных превысит показатель 9500. Он сказал, что эта отметка станет критической для системы здравоохранения страны. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/********/*******-v-ukraine-pri-kakih-usloviyah-kabmin-usilit-karantinnye-meropriyatiya-1663177.html - шо то у них семь пятниц на неделе.
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21.11.2020 17:38 Ответить
объяснит кто-нибудь этому идиоту что мощность медицинской системы - это не количество койко-мест!!!....
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21.11.2020 17:58 Ответить
Да да, 30тыс в сутки. От же врет ****, и не краснеет. А в Италии, а в Италии! Порядок в Италии, был и есть! Простуда раз, простуда два, и порядок. Пнх со своими вирусами ,сами в низх верьте. Гейтс и так пообещал не больше года этой срани.
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21.11.2020 19:42 Ответить
Придурок она уже не выдерживает, тебя судить будут
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21.11.2020 21:11 Ответить
Медична система не витримає 30 тис. нових випадків COVID-19 за добу, - Степанов - Цензор.НЕТ 2177
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27.11.2020 20:50 Ответить
 
 