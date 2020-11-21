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Жесткий карантин - это план Б, он разрабатывается, но точной даты его введения нет, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Жесткий карантин - это план Б, он разрабатывается, но точной даты его введения нет, - Шмыгаль

План введения более жесткого карантина в Украине для противодействия пандемии COVID-19 разрабатывается, однако он будет введен только в том случае, если не сработает карантин "выходного дня".

Об этом на своей странице в Фейсбук заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Цензор.НЕТ.

"Относительно введения более жесткого карантина. Этот план действительно разрабатывается, НО - это план Б, если не сработает карантин "выходного дня". Мы начали публичное обсуждение этого плана Б, чтобы вся страна понимала его. Мы хотим, чтобы наши шаги были понятными и предсказуемыми для людей и бизнеса.

Поэтому на этой неделе мы дважды встречались с городскими головами. Состоялась встреча с Советом церквей. Встреча и обсуждение с бизнесом. Для городских голов рассылается опрос о том, какие противоэпидемические правила и ограничения они видят оптимальными. Ограничения для каких мест скопления людей лучше применить. Идут ежедневные консультации с эпидемиологами и инфекционистами. Анализируется ситуация по каждому региону. Все это мы делаем сейчас, чтобы наработать совместный, взвешенный и поддержан всеми план", - написал Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жесткого локдауна мы не хотим, а в вопросе усиления карантина готовы выслушать ваши советы, - Шмыгаль провел встречу с мэрами

Премьер подчеркнул, что точной даты введения в Украине более жесткого карантина сейчас нет.

Жесткий карантин - это план Б, он разрабатывается, но точной даты его введения нет, - Шмыгаль 01

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+22
Всё очень просто, жёсткий карантин будет тогда когда народ подыматься клоуна скидать! Вот и весь план Б.
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21.11.2020 15:35
+14
Цікаво, як там долларовий мільйонер, топ-менеджер Ахметівського ДТЕКа Шмигаль? мабуть теж затягнув паски, не доїдає, не може дітям зимовий одяг купити і оплатити рахунки?
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21.11.2020 15:37
+11
Шмыгаль вообще в курсе что в районах происходит ?Решить проблему тупо закрыть все это неандертальский выход из решения проблемы ...А в то время чиновники под шумок воруют бабло схемы откаты прокладки а нам про жёсткий карантин рассказывает . Ну -ну
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21.11.2020 15:37
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Що там обсуждать. Локдаун ще тиждень тому треба було робити.
Раньше сядем-раньше вийдем!

Якби ви, зелені су...и, потрапили в провінційну лікарню, ви б по іншому заспівали
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21.11.2020 15:33 Ответить
оце якраз і бісить, - весною закривали метро коли захворівших було 200 чоловік на країну.

Тепер би той карантин був якраз в тему але срані "чемпіони" чомусь передумали...
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21.11.2020 15:38 Ответить
Всё очень просто, жёсткий карантин будет тогда когда народ подыматься клоуна скидать! Вот и весь план Б.
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21.11.2020 15:35 Ответить
Цікаво, як там долларовий мільйонер, топ-менеджер Ахметівського ДТЕКа Шмигаль? мабуть теж затягнув паски, не доїдає, не може дітям зимовий одяг купити і оплатити рахунки?
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21.11.2020 15:37 Ответить
Шмыгаль вообще в курсе что в районах происходит ?Решить проблему тупо закрыть все это неандертальский выход из решения проблемы ...А в то время чиновники под шумок воруют бабло схемы откаты прокладки а нам про жёсткий карантин рассказывает . Ну -ну
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21.11.2020 15:37 Ответить
Да, мне тоже расказывали, что региональная власть гребёт сейчас подсебя во всю
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21.11.2020 15:42 Ответить
Не забувайте-шмигаль людина ахмета. Отак банда аліка грека підгребла під себе Україну. Спочатку - ресурси, потім - державу. Ахмет - наглядач від ***** за общаком мафії в Україні. Приїхали - виходьте.
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21.11.2020 15:46 Ответить
Алика взорвали на стадионе во время матча Шахтер-Таврия в 1995 году ,опознали по часах ...Но бытует мнение что это сделал Лазаренко Юлькин дружбан ..
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21.11.2020 15:57 Ответить
...а потім зробив пластичну операцію під "ахметова" щоб успадкувати всю зомбаську кримінальну імперію. Звісно, що прийшлося "ахметова" апґрейдити в "лазаренка" Жорсткий карантин - це "план Б", він розробляється, але точної дати його запровадження немає, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 124
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21.11.2020 19:04 Ответить
Нещодавно ти був проти напівмір і навіть дітей, казав, до школи не пустиш. Чого ти прагнеш?
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21.11.2020 16:03 Ответить
какой "план"? у зеленой шмаркли и Ко знают только одно значение "план", и оно явно относится к биологии Жесткий карантин - это план Б, он разрабатывается, но точной даты его введения нет, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 267
п.с. сначала они "имели план ввести жесткий карантин когда число заразившихся достигнет 10 тысяч"..
потом - "когда достигнет 15 000 заразившихся в день"..
сейчас у них "новый" план - когда "достигнет 50 000 в день"))..
Иных планов они не имеют... бо "конец эпохи зубожиння и уже не будет" Жесткий карантин - это план Б, он разрабатывается, но точной даты его введения нет, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 267
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21.11.2020 15:38 Ответить
Не, пока ещё 30 000. Это уже с запасом до января.
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21.11.2020 15:40 Ответить
30 тысяч получат уже к 10 декабря, с гарантией т.с...
по факту идет прирост +1000 в день.. так что может быть и раньше... если лаборатории справятся объемами тестирования и денег у людей хватит
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21.11.2020 16:53 Ответить
Робимо ставки, керманичі.
Приякій Цифрі вводимо карантин.
Шмигаль: 10 тисяч
ЗЄбанат: 15 тисяч
МВС: 20 тисяч
Стеанов: 30 тисяч
Шановні учасники аукціону, хто більше?
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21.11.2020 15:42 Ответить
Зеленский: Если в Украине будет более 9,5 тысяч инфицированных день - снова будет жесткий карантин | 19.10.2020
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21.11.2020 15:48 Ответить
Тю, так месяц уже прошёл, зебилы настолько долго только про барыгу помнят Жесткий карантин - это план Б, он разрабатывается, но точной даты его введения нет, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2117
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21.11.2020 15:49 Ответить
22 октября, 2020
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21.11.2020 15:52 Ответить
А це не "Битва екстрасенсів"?
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21.11.2020 17:14 Ответить
Свято наближається...
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21.11.2020 15:38 Ответить
Слава Великому Строителю Дорог!

Жесткий карантин - это план Б, он разрабатывается, но точной даты его введения нет, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2131
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21.11.2020 15:38 Ответить
Много пространства свободного, ещё поместятся там и жаба и гадюка. И рояль в кустах
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21.11.2020 15:41 Ответить
СВСД foreva Жорсткий карантин - це "план Б", він розробляється, але точної дати його запровадження немає, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4565
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21.11.2020 16:11 Ответить
даже не сомневаюсь - ногтистки по ногам, с клованом во главе и беременной мендельсонихе, все правильно сделают - как и до сих пор делали...
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21.11.2020 15:39 Ответить
Жёсткий карантин , Шмыгаль, - это перестать Вам всем ( депутаты, чиновникам , министрам) платить зарплату за такой бардак в медицине .
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21.11.2020 15:40 Ответить
Вже говорять, що з 10 грудня буде локдаун.
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21.11.2020 15:41 Ответить
Локдаун нужно было вводить как и было предусмотрено изначально ( ну если не при 9,5 тыс как говорил Зепрезидент, то уж точно как объявил министр при 12 тысячах. и вводить на три недели, потом смотреть по ситуации и возможно чередовать три недели локдаунта с более слабым карантином тоже на три недели и чередовать так до апреля 2021. Строжайший масочный режим и карантин выходного дня нужно было вводить при 8-9 тысячах выявленных зараженных в сутки. с жестким контролем ( кстати перенеся местные выборы на весну). Страшилки про голодомор и т.д. несусветная чушь. У нас после весенне и начально летнего карантина когда все рассказывали чуть ли о голодающих и т.д. , закончилось тем что сразу же после отмены карантина все ломанулись на моря и курорты или отовариваться.. Так что до "голода" еще ой как далеко. А разговоры о 20, и уже 30 тысячах в сутки это уже попахивает государственным преступлением повлекшим гибель большого количества людей. Власть и существует для того что бы в опасный момент вводить непопулярные меры и спасать страну, а не только для того что бы собирать налоги.
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21.11.2020 15:48 Ответить
пока квартал свои корпоративы не отыграет, локдауна не будет.
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21.11.2020 15:51 Ответить
Лучше назвать его План Ы
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21.11.2020 15:54 Ответить
А може послати їх на план Х?
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21.11.2020 17:22 Ответить
Жесткий карантин - это план Б, он разрабатывается, но точной даты его введения нет, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2070
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21.11.2020 15:55 Ответить
Хочу вернуться к вопросу воровства бюджета
Вот такие трубочки для кислорода стоят дешевле маски , но покупают почему то маски ( Видно на фото в СМИ )

Жесткий карантин - это план Б, он разрабатывается, но точной даты его введения нет, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1099
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21.11.2020 15:57 Ответить
А на фото из украинских больниц такие маски
Жорсткий карантин - це "план Б", він розробляється, але точної дати його запровадження немає, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1815
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21.11.2020 15:58 Ответить
А нельзя ограничится этим: "Идут ежедневные консультации с эпидемиологами и инфекционистами"? А уже потом мэры и бизнес? Учитывая то, о чём наговорили с медиками?
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21.11.2020 16:05 Ответить
локдаун в любом случае придется вводить
это факт
но можно его ввести через неделю, когда будет под 20 тыс. заболевших в сутки
а можно под Новый год, когда будет Бергамо-2...
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21.11.2020 16:08 Ответить
Шо ты Бергамо приплетаешь, Милан, это 60км от него, знакомые там, ничего не было от слова вообще , фейки копипастишь
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21.11.2020 16:50 Ответить
шо я про бергамо?
та я ж не для тебя, цап! у тебя все хорошо, иди жри биоматериал темнейшего и привычно извиняйся перед дыркой драным
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21.11.2020 17:46 Ответить
Жорсткий карантин - це "план Б", він розробляється, але точної дати його запровадження немає, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2447
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21.11.2020 16:09 Ответить
Вырубайте школы, давбайопе..
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21.11.2020 16:10 Ответить
эпидемиологи и инфекционисты молчат, они не тупые как этот шмыгалюка, такой бред про орз нести
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21.11.2020 16:11 Ответить
только очень циничные люди могт говорить о плане Б, не имея плана А
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21.11.2020 16:21 Ответить
У нас в Украине последнии полтора года не власть, а сплошные наркоманы. У них только план на уме. План "А", Афганский. План "Б" Барнаульский. План "Г", ...... ну за это понятно
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21.11.2020 16:26 Ответить
Гималайская дурь.
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21.11.2020 16:27 Ответить
Возможно, но хоть гималайская хоть памирская, а Г остаётся всегда Г. Как Г+Г и все его сотрудники.
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21.11.2020 16:51 Ответить
ФИКС ЕСТЬ ЛИ У ВАС ПЛАН?? УЖНЕ ПЛАН Б ПО ДАУНБАСУ БЫЛ ИИИ? , ВЫ СКОРО 33 ПЛАНА БУДЕТЕ ИМЕТЬ, ПО АЛФАВИТУ Жорсткий карантин - це "план Б", він розробляється, але точної дати його запровадження немає, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6957
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21.11.2020 16:43 Ответить
Жорсткий карантин буде для шмигаля на гиляці.
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21.11.2020 16:53 Ответить
и все таки...так хочется услышать про аудит коронавирусного фонда... за каждые 100 грн.
и на хера его раздерибанили??? и кто персонально ответственен за нецелевое использование критично важных денег во время разворачивающейся мировой пандемии и украинского...можно сказать геноцида, конкретно
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21.11.2020 17:01 Ответить
Зам-зав-гав ОПУ Тимошенко вже провів. По його словам - бухгалтерський "ажур", гроші на рахунку "дєньгі в путі", що в перекладі означає в прямому і переносному розумінні - в дорозі.
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21.11.2020 17:27 Ответить
гдэта гдэта пасрэдынэ лэта....
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21.11.2020 17:56 Ответить
А могли и взять, и тупо всех застрелить - дали время помучиться...
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21.11.2020 18:43 Ответить
Жорсткий карантин - це "план Б", він розробляється, але точної дати його запровадження немає, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 613
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21.11.2020 21:15 Ответить
Тут некоторые желают смерти спекулянтам, мол, паразитируют, ничего не производят. Ну, а что скажете фитнес-тренерам, мастерам маникюра и так далее? Скажете: та без тренажеров и маникюра страна проживет? Ну, вот пойдите людям, которые этим 30 лет занимались, расскажите. И не надо Италию и Австрию в пример приводить - сами знаете почему.
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21.11.2020 21:50 Ответить
Детей не учить, стариков под замок,
Пусть дохнут в холодных квартирах,
А мы будем править, нам дьявол - бог,
Мор пожирнее мира.
Инфаркты, инсульты и рак - фуфло,
Без масочки ты - букашка,
А лОхам про заговор и НЛО
Лапши электронная бражка.
В театр, на концерт и в кино - ни-ни,
По клавиатуре фигачь ты,
И Эльма святого увидишь огни
На мультимедийных мачтах.
Спорт очень опасен - дохлей и жри,
Повсюду аптек, как грязи,
Ковидные правят нынче ферзи,
Услуг ритуальных князи.
А наши заводы бодяжат спирт
И шьют от всего костюмы,
Будь счастлив, чипирован и привит,
И размножайся в зуме.
Нам искренно хочется, чтоб ты не сдох,
Не заплатив налоги,
Ведь мысли твои и каждый твой вздох -
Наше бабло в итоге.
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21.11.2020 22:41 Ответить
 
 