Жесткий карантин - это план Б, он разрабатывается, но точной даты его введения нет, - Шмыгаль

План введения более жесткого карантина в Украине для противодействия пандемии COVID-19 разрабатывается, однако он будет введен только в том случае, если не сработает карантин "выходного дня".

Об этом на своей странице в Фейсбук заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Цензор.НЕТ.

"Относительно введения более жесткого карантина. Этот план действительно разрабатывается, НО - это план Б, если не сработает карантин "выходного дня". Мы начали публичное обсуждение этого плана Б, чтобы вся страна понимала его. Мы хотим, чтобы наши шаги были понятными и предсказуемыми для людей и бизнеса.

Поэтому на этой неделе мы дважды встречались с городскими головами. Состоялась встреча с Советом церквей. Встреча и обсуждение с бизнесом. Для городских голов рассылается опрос о том, какие противоэпидемические правила и ограничения они видят оптимальными. Ограничения для каких мест скопления людей лучше применить. Идут ежедневные консультации с эпидемиологами и инфекционистами. Анализируется ситуация по каждому региону. Все это мы делаем сейчас, чтобы наработать совместный, взвешенный и поддержан всеми план", - написал Шмыгаль.

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Премьер подчеркнул, что точной даты введения в Украине более жесткого карантина сейчас нет.