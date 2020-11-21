Жесткий карантин - это план Б, он разрабатывается, но точной даты его введения нет, - Шмыгаль
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План введения более жесткого карантина в Украине для противодействия пандемии COVID-19 разрабатывается, однако он будет введен только в том случае, если не сработает карантин "выходного дня".
Об этом на своей странице в Фейсбук заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Цензор.НЕТ.
"Относительно введения более жесткого карантина. Этот план действительно разрабатывается, НО - это план Б, если не сработает карантин "выходного дня". Мы начали публичное обсуждение этого плана Б, чтобы вся страна понимала его. Мы хотим, чтобы наши шаги были понятными и предсказуемыми для людей и бизнеса.
Поэтому на этой неделе мы дважды встречались с городскими головами. Состоялась встреча с Советом церквей. Встреча и обсуждение с бизнесом. Для городских голов рассылается опрос о том, какие противоэпидемические правила и ограничения они видят оптимальными. Ограничения для каких мест скопления людей лучше применить. Идут ежедневные консультации с эпидемиологами и инфекционистами. Анализируется ситуация по каждому региону. Все это мы делаем сейчас, чтобы наработать совместный, взвешенный и поддержан всеми план", - написал Шмыгаль.
Премьер подчеркнул, что точной даты введения в Украине более жесткого карантина сейчас нет.
Пожалуйста, подождите...
Раньше сядем-раньше вийдем!
Якби ви, зелені су...и, потрапили в провінційну лікарню, ви б по іншому заспівали
Тепер би той карантин був якраз в тему але срані "чемпіони" чомусь передумали...
п.с. сначала они "имели план ввести жесткий карантин когда число заразившихся достигнет 10 тысяч"..
потом - "когда достигнет 15 000 заразившихся в день"..
сейчас у них "новый" план - когда "достигнет 50 000 в день"))..
Иных планов они не имеют... бо "конец эпохи зубожиння и уже не будет"
по факту идет прирост +1000 в день.. так что может быть и раньше... если лаборатории справятся объемами тестирования и денег у людей хватит
Приякій Цифрі вводимо карантин.
Шмигаль: 10 тисяч
ЗЄбанат: 15 тисяч
МВС: 20 тисяч
Стеанов: 30 тисяч
Шановні учасники аукціону, хто більше?
21 НОЯБРЯ, 2020
Вот такие трубочки для кислорода стоят дешевле маски , но покупают почему то маски ( Видно на фото в СМИ )
это факт
но можно его ввести через неделю, когда будет под 20 тыс. заболевших в сутки
а можно под Новый год, когда будет Бергамо-2...
та я ж не для тебя, цап! у тебя все хорошо, иди жри биоматериал темнейшего и привычно извиняйся перед дыркой драным
и на хера его раздерибанили??? и кто персонально ответственен за нецелевое использование критично важных денег во время разворачивающейся мировой пандемии и украинского...можно сказать геноцида, конкретно
Пусть дохнут в холодных квартирах,
А мы будем править, нам дьявол - бог,
Мор пожирнее мира.
Инфаркты, инсульты и рак - фуфло,
Без масочки ты - букашка,
А лОхам про заговор и НЛО
Лапши электронная бражка.
В театр, на концерт и в кино - ни-ни,
По клавиатуре фигачь ты,
И Эльма святого увидишь огни
На мультимедийных мачтах.
Спорт очень опасен - дохлей и жри,
Повсюду аптек, как грязи,
Ковидные правят нынче ферзи,
Услуг ритуальных князи.
А наши заводы бодяжат спирт
И шьют от всего костюмы,
Будь счастлив, чипирован и привит,
И размножайся в зуме.
Нам искренно хочется, чтоб ты не сдох,
Не заплатив налоги,
Ведь мысли твои и каждый твой вздох -
Наше бабло в итоге.