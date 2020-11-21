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Пашинян принял делегацию РФ во главе с Лавровым: "Армения всегда чувствовала поддержку России и Путина"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Пашинян принял делегацию РФ во главе с Лавровым:

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу 21 ноября встретились в Ереване с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, чтобы обсудить имплементацию перемирия в войне за Нагорный Карабах, заключенного между Арменией и Азербайджаном.

Об этом сообщает "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

По сообщению офиса Пашиняна, во время встречи председатель армянского правительства заявил, что армяне "всегда чувствовали поддержку России" во время войны, в том числе личную "поддержку" президента России Владимира Путина и российского правительства.

Шойгу сказал Пашиняну, что российские миротворцы, размещенные для наблюдения за перемирием, "охватили почти всю территорию" сепаратистского региона Азербайджана Нагорного Карабаха с момента подписания перемирия 10 ноября. По его словам, российские военные следят за дорогой к Степанакерту - главному городу Нагорного Карабаха, известного на азербайджанском языке как Ханкенди.

Читайте также: Россия закончила развертывание "миротворцев" в Нагорном Карабахе

Отмечается, что визит российской делегации состоялся на следующий день после того, как президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его войска взяли под контроль азербайджанский район Агдам на северо-востоке Нагорного Карабаха по условиям перемирия.

Агдам - один из семи азербайджанских районов Нагорного Карабаха, который был захвачен этническими армянскими сепаратистами, в ходе бойовикх действий против азербайджанских сил в начале 1990-х.
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Топ комментарии
+44
Ну що, Пашинян, допомогли тобі твої кацапи скрєпниє? Про новину можно було просто написати :-"Пашинян прийняв".
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21.11.2020 16:08
+38
что характерно, но на языке дипломатического протокола, отсутствие флага страны, с которой ведутся переговоры, грубое унижение статуса делегации и страны, т.е. Рашки..
а в армянском МИДе сказали, что флага Рашки просто не нашли.. Пашинян принял делегацию РФ во главе с Лавровым: "Армения всегда чувствовала поддержку России и Путина" - Цензор.НЕТ 8283
Пашинян принял делегацию РФ во главе с Лавровым: "Армения всегда чувствовала поддержку России и Путина" - Цензор.НЕТ 5105
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21.11.2020 16:11
+36
Пашинян прийняв делегацію РФ на чолі з Лавровим: "Вірменія завжди відчувала підтримку Росії та Путіна" - Цензор.НЕТ 2141
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21.11.2020 16:24
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Пашинян принял делегацию во главе с Калантаряном и сказал ему по- свойски "ворот кунем, жаштам беран" и обещал донести эти пожелания до Путина.
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21.11.2020 16:25 Ответить
Одним словом. ДРОЧИ ЖОПУ ---Х*Й ГОТОВ.
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21.11.2020 16:27 Ответить
Молодэц. Давай Паршивян, глубже вылизывай московским окупантам сраку. Они как раз не мылись долго из-за отсутствия воды в крыму
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21.11.2020 16:27 Ответить
Шо там той зимы?! Скоро лето,тогда и помоются
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21.11.2020 17:06 Ответить
И в ето же время делегация Рашки посетила Баку. ***** опять хочет впарить обеим сторонам свое допотопное оружие чтобы опять возобновилась война в Карабахе. Никогда в стране не будет мира пока хоть один метр земли будет под окупантами или *миротворцами*.
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21.11.2020 16:31 Ответить
Пашинян=Саргсян
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21.11.2020 16:34 Ответить
Встреча двух дэбилов.
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21.11.2020 16:37 Ответить
Пашинян прийняв делегацію РФ на чолі з Лавровим: "Вірменія завжди відчувала підтримку Росії та Путіна" - Цензор.НЕТ 2973
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21.11.2020 16:39 Ответить
Как там поживают знаменитые "реформы Пашиняна", помню как наш зрадогной носился с ними как дурень со ступой.
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21.11.2020 16:41 Ответить
Ну що, Пашинян, допомогли тобі твої соросята?
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21.11.2020 16:41 Ответить
Пашинян прийняв делегацію РФ на чолі з Лавровим: "Вірменія завжди відчувала підтримку Росії та Путіна" - Цензор.НЕТ 8544
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21.11.2020 16:42 Ответить
Туда вовремя боев прилетал Мишустян(мать арабохайка) и приказывал 102 базе,которая не хотла бить "Скадами" и "Эльбрусами" по Гяндже(Ганстантинополю) и УшБарде(Испарте), а такде по МирБаширу(ТарТария).А сейчас другие 2 араба сговариваютя.
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21.11.2020 16:42 Ответить
сговариваются за спиной и без ведома русского народа.
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21.11.2020 16:46 Ответить
***** всегда поддерживает террористические анклавы.
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21.11.2020 16:43 Ответить
Касабы Пашиняна посадили на 'поддержку'
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21.11.2020 16:44 Ответить
Отвергнутый везде и всеми, в том числе своим народом.
Кацапам такой нравится, им уже можно крутить.
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21.11.2020 16:51 Ответить
Вспомнился фильм про чапая.
Но тут наоборот конь на лихом пашиняне.
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21.11.2020 17:04 Ответить
ХошБэйЯнгы(Милый бек Огонь)=Хошаванг-3-й ЦАРЬ В НАШЕЙ КНИГЕ АВЕСТЕ.Он же храм албаноодэрский в ГалаБэйЯшар(а не Кельбаджар).Так его советские книги превратили в Хотаванк-Хатаванк-дадиан(украли от одэрского ДэдэБэй-Предок бек,старое наз.Гедабекского района).И СЕЙЧАС ТАМ РОССИЙСКИЕ ТАНКИ И СПЕЦНАЗ!!! ОНИ ХОТЯТ "АВЕСТУ" ПЕРЕПИСАТЬ И НЕ ПУСТИТЬ ОГОНЬ ИЗ БАКУ(Янардага) НА СВОЕ МЕСТО НАД КОЛОКОЛЬНЕЙ.РУКИ ПРОЧЬ ОТ НАШИХ ХРАМОВ!
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21.11.2020 17:06 Ответить
Поддержка россии стоила армении потери карабаха.....
в гнать надо таких "поддержщиков"
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21.11.2020 17:07 Ответить
А им его и дала российская армия-366полк.Они сам ничего не м.
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21.11.2020 17:23 Ответить
як казав великий класик "чуму на оба ваших дома"!
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21.11.2020 17:07 Ответить
Класик був не кацапом і не міг так сказати. Він сказав: "...a plague on both your houses..."
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21.11.2020 18:48 Ответить
Он всегда чувствовал руку дружбы Путина в своей ж*пе ,только Путин всегда показывал что руки у него свободные .
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21.11.2020 18:50 Ответить
Грозные российские «Искандеры» не смогли поразить ни одну цель в войне в Карабахе
21 ноября в 14:27

Грозные российские «Искандеры» не смогли поразить ни одну цель в войне в Карабахе
Выяснилось, что запущенная Арменией российская тактическая ракета «Искандер» промахнулась по цели на 6 километров.

Война в Карабахе стала очередной демонстрацией несостоятельности российского вооружения - от систем ПВО до оперативно-тактических ракет «Искандер», которыми Россия пугает Европу.

Несмотря на заявления о том, что «Искандер» являются высокоточным вооружение, оказалось, что в ходе использования тактического ракетного комплекса армянскими формированиями в ходе войны в Карабахе, ракета вовсе не была сбита азербайджанскими средствами противовоздушной обороны - она просто промахнулась мимо цели - причём, не менее чем на 6 километров.

Согласно данным СМИ, запущенная тактическая ракета должен была поразить свои цели на территории аэропорта Гянджи, однако, промахнулась и нанесла удар по центру второго по величине города Азербайджана.

Руководитель Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов объяснил удар ракеты армянского комплекса «Искандер» российского производства по жилому кварталу в Гяндже в ходе войны в Нагорном Карабахе.

По словам эксперта, «Искандер» «был закуплен в значительной степени как оружие сдерживания». «Но у ракет всегда есть круговое (вероятное) отклонение. Очевидно, что они стреляли по военному аэродрому (второго по численности населения в Азербайджане) города Гянджа, но ракета упала на жилые кварталы», - сказал специалист».

Специалисты в свою очередь называют указанную причину 6 километрового промаха «очень смешной»

«Отклонение от цели на 6 километров для высокоточного вооружения, да впрочем и для любого иного, это просто ужас. В таком случае говорить об эффективности данного вооружения нельзя вообще, даже с учётом того, что противник мог применять средства РЭБ», - подчеркнул эксперт.

Также сообщается, что ни одна из четырёх выпущенных армянами российских ракет «Искандер» не смогла поразить цель на территории Азербайджана.

Согласно данным источников в оборонном ведомстве Азербайджана, за период военных действий длившегося на территории Карабаха 45 дней, армянская армия 4 раза применила комплексы «Искандер» для нанесения ударов по территории Азербайджана, однако, ни одна из ракет не смогла поразить свои цели.

Источник не стал уточнять, были ли ракеты сбиты или же попросту отклонились от целей, однако, нулевая эффективность российского вооружения в ходе войны в Карабахе стала очередным болезненным ударом по Москве.

Известно о том, что Армения активно применяла против Азербайджана оперативно-тактические ракеты «Точка-У», «Эльбрус», а также «Искандер». Наибольшие разрушения и ущерб принесли советские «Эльбрусы», которые нанесли удары по территории Гянджи и то по причине того, что армяне били «по площадям» - густонаселенным жилым кварталам большого города, чтобы вызвать панику и протесты в Азербайджане и ни о какой точности здесь речи нет.

«Если «Искандеры» действительно не справились со своими задачами в локальном конфликте, то их применение в широкомасштабном конфликте и вовсе находится под большим сомнением», отмечают в этой связи комментаторы.

Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
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21.11.2020 17:13 Ответить
для потомків корольова така точність-це нормально, в районі "на пять". такий стандарт "відхилення від цілі на пять-7 км" виник після чисельних запусків р-1,3,5,7,11,16 тощо. Інша точність не притаманна. Раніше в них ракети з Капяру летіли в сторону Саратова, відхиляючись від траекторії на 250-300 ком. Точність і росіяни- це порівняння не сумісне. Всі ці ракети - це всього на всього другі (треті) ступені ракет і які виготовлюються в мордовії. Тому то і крилата ракета не користується популярністю на узбережжі моря Лаптевих, саме через відсутність точності. Для ядерного ********** 5-7 км це не суттєво. Говорять, що Корольов, щоб ракета нормально летіла мочився під двигун і малював на двигуні імя Марія. Армяни напевне цього не знали.
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21.11.2020 21:20 Ответить
Теперь и Королева у кацапов нет, остался только союзкацапмультфильм, чтоб экспортировать металлолом, но покупатели быстро умнеют...
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21.11.2020 21:34 Ответить
Kavkaz Center
@newkc14
Арабские нувориши из ОАЭ все никак не утихомирятся. Поняв что русские ПВО это хлам, они купили у Сербии для банд Хафтара ЗРК LRSVM Morava, в расчете на то, что может быть сербское оружие поможет против турецких дронов
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21.11.2020 21:35 Ответить
Kavkaz Center
@newkc14
‼ Китайское агентство Sina сообщает что Анкара разочаровалась в купленных у России ЗРК С-400. "Турецкая армия не может полагаться на С-400" пишут китайцы. В случае нападения Турция может остаться беззащитной. С-400 не защитят от авиации и ракет. Турки считают покупку ошибкой
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21.11.2020 21:37 Ответить
Да ,считаю,что с такой поддержкой можно было и мирно договориться с Азейбарджаном без смертей,войны! И возможно и ситуация была бы радужней ,чем сейчас!
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21.11.2020 17:14 Ответить
Самое смешное, что и оппозиция и власть обвиняют друг друга в "антироссийских настроениях". После того, как кацапы их цинично использовали в своей многоходовочке.
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21.11.2020 17:32 Ответить
От як. кацапи не могли простіше завести НАТО на Кавказ?
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21.11.2020 17:57 Ответить
захватили новую территорию руками армян и без санкций
это победа
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22.11.2020 00:18 Ответить
Подлый соросенок Пашинян не выставил сзади флаг эрэфии- таки унизил великую страну неблагодарный
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21.11.2020 17:37 Ответить
Прямо у анального отвору пашиняна?
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21.11.2020 17:59 Ответить
Ары всегда чувствовали поддержку кацапни. Собственно поэтому азера и поимели армяшек жёстко.))
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21.11.2020 18:01 Ответить
флаг только армянский, один на двоих, рашисткий не нужен то есть печальная лошадь
/этнический армянин калинкаров/ является министром иностранных дел у премьер-министра армении николы пашиняна.
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21.11.2020 18:04 Ответить
- Армения всегда чувствовала поддержку России и Путина . Стесняюсь спросить в каком именно месте чувствовала.... Пашинян прийняв делегацію РФ на чолі з Лавровим: "Вірменія завжди відчувала підтримку Росії та Путіна" - Цензор.НЕТ 4419
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21.11.2020 18:06 Ответить
Украина тоже чувствовала где то, пока не поняла что это собственная ж...па. армянам пока нравиться
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21.11.2020 18:24 Ответить
Украина не та страна которая что то может почувствовать.Украина сразу дает пинок под зад всем кто норовит пристроиться...
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21.11.2020 20:55 Ответить
от он нарывчик...
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21.11.2020 18:24 Ответить
Пашинян прийняв делегацію РФ на чолі з Лавровим: "Вірменія завжди відчувала підтримку Росії та Путіна" - Цензор.НЕТ 9272
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21.11.2020 18:26 Ответить
Пашинян прийняв делегацію РФ на чолі з Лавровим: "Вірменія завжди відчувала підтримку Росії та Путіна" - Цензор.НЕТ 1250
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21.11.2020 18:41 Ответить
Суровые якутские мужики так согреваются. Шутка ли минус 60 градусов. Просто попался испорченный антисептик.
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21.11.2020 18:48 Ответить
История про то как "соросята" становятся " путинятами". ( и куда ты денешься с "подводной лодки" сказал ему Лавровокобылкин)
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21.11.2020 18:52 Ответить
Пашинян прийняв делегацію РФ на чолі з Лавровим: "Вірменія завжди відчувала підтримку Росії та Путіна" - Цензор.НЕТ 2395
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21.11.2020 19:00 Ответить
Жаль не уточнил,в каком месте чувствуют!
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21.11.2020 19:05 Ответить
так отож: "Армения всегда чувствовала поддержку России и Путина" даже когда ощущала в #опе детородный орган айзербайджанцев и турок Пашинян прийняв делегацію РФ на чолі з Лавровим: "Вірменія завжди відчувала підтримку Росії та Путіна" - Цензор.НЕТ 3665
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21.11.2020 21:02 Ответить
Судьба этого государства - при всей его древнейшей истории теперь зависит от ряда акторов, среди которых Ереван присутствует лишь потенциально. Потому что армии у него не осталось, а с призывом добровольцев что-то не сложилось. Но его политическая элита не готова публично отказаться от претензий на Карабах и все это вместе быстро роет котлован бессмысленного гражданского конфликта, на котором погреют руки все соседи, ближние и дальние…
Наиболее очевидный сценарий уже озвучил "внутренний голос" Путина - Владимир Жириновский, предложивший Армении просто-напросто возвратиться в состав России. Путина же скорее привлекает превращение Армении в гибридную колонию вроде ОРДЛО, Абхазии, Южной Осетии или ПМР, имеющую ценность обладания суверенитетом. А это позволяет действовать на международной арене армянскими руками, а также, как бонус, отмывать деньги через безукоризненно, по крайней мере, в первое время, легальный офшор. С территории Армении также можно тревожить Грузию, дергать за усы Эрдогана и Алиева, а за бороду - иранских аятолл. В общем, почти беспрепятственно "гадить", из чего и состоит российская внешняя политика уже без малого десятилетие.
Наихудший для армян сценарий - это, разумеется, банальный захват собственно Армении (территории бывшей Армянской ССР) турецко-азербайджанским альянсом с изгнанием местного населения в другие страны. Такое уже бывало в истории региона, а учитывая недавнюю риторику Баку и представление о будущем в Анкаре - мало ли что. Считают ли в этих двух столицах войну законченной?

Стервятник для Еревана. Что ждет Армению под российским протекторатом после Карабаха - Максим Михайленко
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21.11.2020 19:16 Ответить
скажи коротко. путін хоче закатати "йожика" в штани одночасно Єрдогану,Хомейні,Алієву,Пашиняну.
А ці кадри везли, везли з росії і привезли згоду на поставку нової техніки, яка створена ще маршалом устіновим -видатним вотяком, це схоже, як брежнев привіз у 1967 році "новітню" техніку арабам, чи це закінчилось - відомо.
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21.11.2020 21:27 Ответить
Перепись ИРЕВАНСКОГО ХАНСТВА 1863г.-99% мусульмане.А слово ЭрМэн(муж я)-другое(турецкое) название ПЕРСИИ=Пэриджана."Древнейшего государства" говорите???
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22.11.2020 02:50 Ответить
Армения действительно древнейшее государство, существовало уже в IV -II веке до нашей эры, задолго до того, как турки-османы захватили Анатолию, уничтожили Візантійську імперію, а ее столицу Константинополь, перейменовали в Стамбул (1453). В христианском соборе
святой Софии в Константинополе, который был постоен в 537 году, турки в 1453 году сделали мечеть.

В письменных источниках термин армянин впервые упоминается в VI веке до н. э. в древнеперсидских и древнегреческих источниках.

16-го марта 1921 года подписан Московский договор, по которому Москва обеспечила передачу Турции древней столицы армянского царства город Карс и гору Арарат, а также населенный до того грузинами, армянами и греками округ Ардаган.
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22.11.2020 14:13 Ответить
Эр Яра Ата (Арарат)-Муж Рана Отца -перевод с одэри(азэри).Она не там. да и там они не были большинством. Карская азэр(одэрская )республика 1918-1920г.АДАМ СПУСТИЛСЯ В ИНДИЮ Атропатену(половина ИндоПэриджана=ГрекоАнара(Рим)=ОдЭрБэйДжанКуша. Слово Эр Мэн=МэнУш=ПэриУш=ПэриДжан=Пэришад.Это просто наз.Персии по турецки со ВСЕМИ ОДЭРСКИМИ ШАХАМИ, а твоих арабохаев( эр мэн?-ворованное слово) перселяли указом о 1824г.(но первая партия в 1828г в Карабах) " о переселение евреев(сильно с арабами смешанных)" Исуз=АзУш(Иезус) говорил на одэри(азэри) -Евангелия от Матвея.Пока.
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22.11.2020 14:24 Ответить
Слова, що виділені синім кольором, то посилання. Натисни і відкриється текст, там багато цікавого знайдеш і для себе. Не треба тут розказувати байки як "Адам спустився в Індію", читай документи.

За Амасійським договором 1555 року 3ахідна Вірменія потрапила під панування Османської Туреччини. Становище в 3ахідній Вірменії різко змінилося в XIX ст. Вірмени, як й інші християнські народи, що населяли Османську імперію, зазнавали жорстоких переслідувань. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D1%96%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%8F

Пашинян прийняв делегацію РФ на чолі з Лавровим: "Вірменія завжди відчувала підтримку Росії та Путіна" - Цензор.НЕТ 2989
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22.11.2020 14:40 Ответить
Читай документы-БИРУНИ 12в.Янан Ата=Отец горящий на одэри(азэри)=АтаЯнан=АтаЯн=АДАМ спустился в Индию КАВКЗСКУЮ.Бируни брехун???? Из12 века брехун...?
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22.11.2020 14:56 Ответить
Я думав, що ти людина розумна, а ти дебіл. Не позор турків і Туреччину.
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22.11.2020 14:58 Ответить
Не велись на него,этот бактрианин раньше под азербайджанским флагом заходил,а сейчас под турецким))
Это засланец))
Откуда наверное говорить не нужно)
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22.11.2020 16:02 Ответить
В турецкий флаг переделал ваш клон- цензора в мейле.ру( мы оказались в снг?) или глав.офис фейса в Москве, а может и региональный в Тбилиси. Обычно арабохаи втроем нападают.Про взятие турками не Константинополя в 5 кл.говорят,нового ничего нет?
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23.11.2020 08:55 Ответить
У этого собора 6-ти метровые двери и там находились 4-х метровые люди.Их турки победили на фотографиях Настродамуса.
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22.11.2020 14:26 Ответить
Ще раз повторюю. Читай, дізнаєшся більше, в тому числі і про історію Туреччини. Не городи всяку херню, прикриваючись прапорцем Туреччини, бо ти виступаєш від імені турків, і читаючи всю ту херню, що ти верзеш, читачі будуть сприймати такими всіх турків. Тому добре подумай, перш ніж виставили на показ своє невігластво.
А для культурного розвитку почитай наступний текст:

Во времена Византийской империи Софийский собор находился рядом с императорским дворцом. В 1453 году после захвата Константинополя османами собор был обращён в мечеть, а в 1935 году он приобрёл статус музея. В 1985 году Софийский собор в числе других памятников исторического центра Стамбула был включён в состав Всемирного наследия ЮНЕСКО[2]. В 2020 году он снова стал мечетью[3].
Более тысячи лет Софийский собор в Константинополе оставался самым большим храмом в христианском мире - вплоть до постройки собора Святого Петра в Риме. Высота здания - 55,6 м, диаметр купола - 31 м. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B8_(%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C)
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22.11.2020 14:54 Ответить
Дебил ты сам..Мой флаг был Одэрбэйджана, а переделали твои друзья из клона цензора в Москве. Храм Сэфэрэ((синий цвет флага Од(Аз)эрбэйджана)) с 40 окнами не может быть Базантой.(Бек младший отец=Бэй Аз Ян Ата) Весь Кавказ усыпан могилами и кладбищами 3.5м.людей.Иди гуляй.
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22.11.2020 15:15 Ответить
Повторюю ще раз: "Дебіл, не позор турецький народ і Туречину!"
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22.11.2020 15:31 Ответить
Повторю еще раз Дебил твое имя варжапетян.
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22.11.2020 15:33 Ответить
Дебіл, не позор турецький народ і Туреччину!
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22.11.2020 15:34 Ответить
Арабохаи(эр мэн?-ворованное слово) -Вон из Кавказа.
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22.11.2020 15:39 Ответить
"Міко", не звертай уваги... Не знаю, як таких людей називають азербайджанці, а узбеки звуть "джиннИ". Турки - "діванА"... На нашу мову перекладається, як "біснуватий", "божевільний". Він у себе в голові створив якусь "лемішку" з ісламу та "псевдозороастризму", і вже кілька років пробує тут людям мізки засирать... Ліпив тут мені, років три тому, що він живе у Харкові, де є їх "церква"... Але, я думаю, якщо він там живе, то їх "братство" знаходиться на "Сабуровій дачі"...(Харківська психлікарня).
Коли я його на сміх підняв, він мене назвав якимсь вірменським прізвищем, і сказав, що я "агент вірменського КГБ"...
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22.11.2020 16:12 Ответить
ПОРА ЗНАТЬ-ДЖАМБУДВИПА -ГЛАВНЫЙ КАРШВАР ИНДИИ(Бизантии)=Индии( сделали Мидией) АТРОПАТЕНЫ КАВКАЗСКОЙ .Академик Брут 19в.,а есть и другие источники.
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23.11.2020 09:00 Ответить
Мені достатньо знать, що тобі пора у "психушку"...
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23.11.2020 09:06 Ответить
О, точно! Тепер ти, а не я, "Варжапетян"!!!... Поздоровляю...
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22.11.2020 16:14 Ответить
«Сифилис русского шовинизма вошел в кровь русского гражданства. Мы не ошибемся, если скажем, что 99% русской буржуазной интеллигенции стояло на положении полной негации украинской народности, а 98% социалистической русской интеллигенции всяких партийных оттенков стояло на том же».
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21.11.2020 19:33 Ответить
короткі факти з історії Ключевського, Добролюбова, Керенського (яскравих українофобів) об"єднувало те, що їх предки служили в одному православному храмі в Горячих ключах якогось там округу. На фінській мові керень -це дерево, тому останній з них деревяний.
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21.11.2020 21:34 Ответить
Как то вечерком две бабы решились поплакаться Пашинян прийняв делегацію РФ на чолі з Лавровим: "Вірменія завжди відчувала підтримку Росії та Путіна" - Цензор.НЕТ 6899
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21.11.2020 19:36 Ответить
Кодло беснуется. Договариваются упыри.
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21.11.2020 19:39 Ответить
вірмєнія завжди відчувала щось тверде у дупі зі сходу і їй це подобається але не допомагає з азерами, пора арам зрозуміти що задоволення і справи різні речи...)))
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21.11.2020 20:31 Ответить
Рашка всегда поддерживала штаны Армении, вставляя им в зад свой ...
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21.11.2020 20:47 Ответить
турецкие летающие роботы присоединятся к поддержке. Будут лупить кацапских "миротворцев", но видосики выкладывать пока не будут, до поры, до времени
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21.11.2020 20:57 Ответить
"Понуждение к дрючбе".
Несчастное государство, вынужденное дружить с Мордором.
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21.11.2020 21:02 Ответить
Армєнія чуствуєт поддєржку рф і путіна.
Пашинян прийняв делегацію РФ на чолі з Лавровим: "Вірменія завжди відчувала підтримку Росії та Путіна" - Цензор.НЕТ 9968
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21.11.2020 22:25 Ответить
Главбурят с Лошадью приехали к Пашиняну, которому грозит народная виселица, чтобы сказать: ну что, помогли тебе твой Макрон и США? И получить в благодарность холуя, который будет лизать кацапские лапти.
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21.11.2020 23:46 Ответить
жаль.... попалась армения в русский мир
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22.11.2020 00:21 Ответить
В этой войне мое сердце всегда было на стороне Азербайджана и его гордого народа,и сейчас после восстановления справедливости мне приятно что Президент Алиев поставил точку.
Но мне искренне жаль армян,променявших армянские хашламу и хоровац на кацапскую баланду.Блин...имея таких развитых соседей как Азербайджан, Грузия, Турция без выхода к морю Армения могла бы стать развитым государством,но подначивая армянской мафией из кацапии,где хаи типа Лаврова при власти,армяне стали всеми презираемыми,оказались просто как тупое стадо овец,поселись на слащавые слова из кремля,уверовали в свою исключительную идентичность и величие,а оказалось все просто мыльный пузырь.
Армянам нужно не с кацапией мосты наводить,а с соседями мирится,просить прощения у народов Азербайджана,вливается в единую кавказскую семью,быть процветающим государством,.
Но эти бараны в очередной раз идут в тот загон,где они опять будут ниже уровня городской канализации.
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22.11.2020 16:18 Ответить
СБОРИЩЕ ПЛЕШИВЫХ ЖОПОЛИЗОВ !!!
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22.11.2020 23:27 Ответить
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