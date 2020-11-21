Пашинян принял делегацию РФ во главе с Лавровым: "Армения всегда чувствовала поддержку России и Путина"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу 21 ноября встретились в Ереване с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, чтобы обсудить имплементацию перемирия в войне за Нагорный Карабах, заключенного между Арменией и Азербайджаном.

Об этом сообщает "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

По сообщению офиса Пашиняна, во время встречи председатель армянского правительства заявил, что армяне "всегда чувствовали поддержку России" во время войны, в том числе личную "поддержку" президента России Владимира Путина и российского правительства.

Шойгу сказал Пашиняну, что российские миротворцы, размещенные для наблюдения за перемирием, "охватили почти всю территорию" сепаратистского региона Азербайджана Нагорного Карабаха с момента подписания перемирия 10 ноября. По его словам, российские военные следят за дорогой к Степанакерту - главному городу Нагорного Карабаха, известного на азербайджанском языке как Ханкенди.

Читайте также: Россия закончила развертывание "миротворцев" в Нагорном Карабахе

Отмечается, что визит российской делегации состоялся на следующий день после того, как президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его войска взяли под контроль азербайджанский район Агдам на северо-востоке Нагорного Карабаха по условиям перемирия.

Агдам - один из семи азербайджанских районов Нагорного Карабаха, который был захвачен этническими армянскими сепаратистами, в ходе бойовикх действий против азербайджанских сил в начале 1990-х.