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Новости Политика Украины
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Зеленский (16534) День достоинства и Свободы (69)

Политики не выполняют обещаний и это приводит к новым революциям, - Зеленский. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В День Достоинства и Свободы Президент Украины Владимир Зеленский в режиме видеосвязи провел встречу с участниками революций 1991, 2004, 2013-2014 годов, защитниками государства и представителями интеллектуальной элиты.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Политики не выполняют обещаний и это приводит к новым революциям, - Зеленский 01

Президент заявил, что достижением трех революций является новое сознание как граждан, так и власти. Каждый гражданин нашего государства знает - изменения действительно возможны. "Фраза "от меня ничего не зависит" - это на сегодня миф. Точно понятно, что вместе мы можем все. А каждый следующий правитель будет знать, что воля народа - она ​​решающая, ее невозможно сломать, против нее невозможно и не нужно идти ", - сказал он.

По мнению Зеленского, нам как обществу нужно с холодной головой ответить на вопрос: какие уроки мы должны вынести из трех революций и как не повторять ошибок?

"По моему мнению, мы достаточно легко и сплоченно объединяемся против. Против несправедливости, лжи, против конкретного правителя, одним словом - против чего-то или против кого-то. И когда это исчезает, подсознательно наступает расслабленность. Мы забываем, что это только промежуточная победа, еще не означает действительно наступления изменений ", - отметил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский в День достоинства и свободы: Власть должна помнить, что никогда нельзя идти против воли своего народа. ВИДЕО+ФОТО

Зеленский считает, что этим в основном пользуются политики. И это приводит к новым революциям.

"Если бы большая часть из того, что декларировали в 2004 году, было выполнено - не случилось бы революция в 2013. Понятно также, что в 2019 наше общество еще раз подчеркнуло, что оно очень недоволен качеством тогдашнего государства, и поэтому сделало свой выбор вопреки надеждам старых элит. Я считаю, что это была в определенной степени электоральная революция", - сказал он.

Президент подчеркнул, что действующая власть сегодня стремится и обязательно введет инструменты народовластия. Это - один из путей, когда воля народа может получать форму реальных, легитимных решений. Когда гражданин будет иметь возможность быть услышанным, не рискуя жизнью на баррикадах.

В завершение встречи Президент Украины заверил, что нынешняя власть обязательно построит мемориальный комплекс, посвященный Революции Достоинства, и акцентировал внимание на необходимости дальнейшего диалога власти и общественности. "Мы - одна страна, и давайте строить ее вместе", - подытожил Зеленский.

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Во встрече приняли участие:

  • Антон Дробович, председатель Украинского института национальной памяти;
  • Александр Доний, журналист, политик, общественный и культурный деятель;
  • Мирон Гордейчук, активный участник евромайдан;
  • Игорь Гордейчук, Герой Украины, начальник Киевского военного лицея имени Ивана Богуна;
  • Евгений Дикий, ученый, публицист, участник Майдана и войны на востоке Украины;
  • Виталий Кузьменко, участник евромайдана, который больше всего пострадал во время разгона студентов 30 ноября 2013, ветеран АТО;
  • Евгений Нищук, народный артист Украины, "голос Майдана" двух революций;
  • Николай Жулинский, литературовед, политик, директор Института литературы имени Т. Шевченко НАН Украины;
  • Евгений Быстрицкий, ученый-философ;
  • Олесь Шевченко, участник национально-освободительного движения, соавтор Декларации о государственном суверенитете Украины;
  • Владимир Филенко, политик, бывший народный депутат Украины;
  • Елена Фроляк, украинская журналистка, телеведущая, заслуженный журналист Украины;
  • Игорь Козловский, ученый, религиовед, писатель, общественный деятель, бывший политзаключенный;
  • Наталья Бойко, жена погибшего Героя Небесной Сотни;
  • Олеся Жуковская, активная участница Революции Достоинства, волонтер-медик;
  • Николай Кузнецов, активный участник революции Достоинства, ученый, член-корреспондент НАН Украины;
  • Игорь Кузнецов, активный участник революции Достоинства, старший преподаватель НТУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского";
  • Игорь Пошивайло, активный участник революции Достоинства, директор Музея Революции Достоинства.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+46
Політики не виконують обіцянок і це призводить до нових революцій, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2559
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21.11.2020 17:03
+41
І знову Тарас Чорновіл і знову цікаво

Политики не выполняют обещаний и это приводит к новым революциям, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2974
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21.11.2020 16:30
+33
Зеленський наймає тітушок. Совпадєніє?
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21.11.2020 16:42
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Страница 3 из 3
"Мы - одна страна, и давайте строить ее вместе", - подытожил Зеленский.

Нифига подобного, Вова! Еще до твоего избрания мы жили в разных странах. И ты этого до сих пор не понял! Політики не виконують обіцянок і це призводить до нових революцій, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3703
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21.11.2020 19:51 Ответить
А где зеНарик где это зелёное чмо ныкаеться ?
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21.11.2020 19:53 Ответить
ЗОПа удалила твит про эту встречу
Політики не виконують обіцянок і це призводить до нових революцій, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7331
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21.11.2020 20:06 Ответить
Вещало чмо из Омана?
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21.11.2020 21:06 Ответить
Зе-клоуны доцаревались: в казначействе денег нет Ноябрь 21, 2020Без рубрикиКомментарии: 8

Політики не виконують обіцянок і це призводить до нових революцій, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7014

У Януковича так все и было, потом Ростов. Сейчас никто не убежит, я уверен.
Сегодня столкнулся с проблемой в казначействе: у них нет денег. Федерация баскетбола положила платёжку на 2 млн гривен, а нас послали.
Об этом рассказал владелец издания «Обозреватель» бизнесмен Михаил Бродский.
В тему - В украинской казне пусто: что будет делать власть
Мы отправляем завтра сборную Украины по баскетболу на отборочные игры в Словению (национальную), на чемпионат Европы и денег нет.
Я найду, конечно, но страна в ж. Похоже, что клоуны доцаревались. Платят только по защищенным статьям.
Ещё видосики есть, а денег нет и МВФ не дает. Правительство импотентов, а премьер, уровня главы департамента.
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21.11.2020 21:08 Ответить
тупі і ще тупіші
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21.11.2020 21:42 Ответить
Політики не виконують обіцянок і це призводить до нових революцій, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4044
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21.11.2020 22:00 Ответить
"Если бы большая часть из того, что декларировали в 2004 году, было выполнено - не случилось бы революция в 2013"...
🤔 Хочется дополнить и перефразировать
"Если бы большая часть из того, что декларировали в 2019 году, было выполнено - не случилось бы революция в....."
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21.11.2020 22:28 Ответить
Мы..., мы..., мы..., мы... Да каким боков это чучело из "95 квартала" к революциям на Майдане? Может он и на баррикадах кровь проливал?
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22.11.2020 01:19 Ответить
На колчаковских фронтах воевал.
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22.11.2020 08:00 Ответить
пиписку кришкой прибил Політики не виконують обіцянок, і це призводить до нових революцій, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9205
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22.11.2020 17:07 Ответить
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