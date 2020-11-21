Политики не выполняют обещаний и это приводит к новым революциям, - Зеленский. ФОТО

В День Достоинства и Свободы Президент Украины Владимир Зеленский в режиме видеосвязи провел встречу с участниками революций 1991, 2004, 2013-2014 годов, защитниками государства и представителями интеллектуальной элиты.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Президент заявил, что достижением трех революций является новое сознание как граждан, так и власти. Каждый гражданин нашего государства знает - изменения действительно возможны. "Фраза "от меня ничего не зависит" - это на сегодня миф. Точно понятно, что вместе мы можем все. А каждый следующий правитель будет знать, что воля народа - она ​​решающая, ее невозможно сломать, против нее невозможно и не нужно идти ", - сказал он.

По мнению Зеленского, нам как обществу нужно с холодной головой ответить на вопрос: какие уроки мы должны вынести из трех революций и как не повторять ошибок?

"По моему мнению, мы достаточно легко и сплоченно объединяемся против. Против несправедливости, лжи, против конкретного правителя, одним словом - против чего-то или против кого-то. И когда это исчезает, подсознательно наступает расслабленность. Мы забываем, что это только промежуточная победа, еще не означает действительно наступления изменений ", - отметил президент.

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Зеленский считает, что этим в основном пользуются политики. И это приводит к новым революциям.

"Если бы большая часть из того, что декларировали в 2004 году, было выполнено - не случилось бы революция в 2013. Понятно также, что в 2019 наше общество еще раз подчеркнуло, что оно очень недоволен качеством тогдашнего государства, и поэтому сделало свой выбор вопреки надеждам старых элит. Я считаю, что это была в определенной степени электоральная революция", - сказал он.

Президент подчеркнул, что действующая власть сегодня стремится и обязательно введет инструменты народовластия. Это - один из путей, когда воля народа может получать форму реальных, легитимных решений. Когда гражданин будет иметь возможность быть услышанным, не рискуя жизнью на баррикадах.

В завершение встречи Президент Украины заверил, что нынешняя власть обязательно построит мемориальный комплекс, посвященный Революции Достоинства, и акцентировал внимание на необходимости дальнейшего диалога власти и общественности. "Мы - одна страна, и давайте строить ее вместе", - подытожил Зеленский.

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Во встрече приняли участие: