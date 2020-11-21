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В Феофании, где лечится Зеленский, активисты провели акцию с фаерами и асфальтом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

Активисты общественной организации "Рух опору капітуляції" провели акцию в Феофании, где в настоящее время проходит лечение от COVID-19 президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В Феофании, где лечится Зеленский, активисты провели акцию с фаерами и асфальтом 01

По мнению организаторов акции, действующая власть разворачивает Украину в сторону Москвы и лишает европейского будущего.

Участники акции выдвинули ряд требований, включая ликвидацию Окружного админсуда Киева, возвращение полномочий НАПК, реформирование СБУ и отзыв законопроекта о референдуме, а также выступают за освобождение Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь, несправелдиво обвиняемых в убийстве Шеремета.

В Феофании, где лечится Зеленский, активисты провели акцию с фаерами и асфальтом 02

В Феофании, где лечится Зеленский, активисты провели акцию с фаерами и асфальтом 03
В Феофании, где лечится Зеленский, активисты провели акцию с фаерами и асфальтом 04
В Феофании, где лечится Зеленский, активисты провели акцию с фаерами и асфальтом 05
В Феофании, где лечится Зеленский, активисты провели акцию с фаерами и асфальтом 06

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский в "Феофании" находится на тех же условиях, что и другие пациенты. Сумма содержания 7,8 тыс. грн в день, - главврач Семенив

В Феофании, где лечится Зеленский, активисты провели акцию с фаерами и асфальтом 07
В Феофании, где лечится Зеленский, активисты провели акцию с фаерами и асфальтом 08
В Феофании, где лечится Зеленский, активисты провели акцию с фаерами и асфальтом 09
В Феофании, где лечится Зеленский, активисты провели акцию с фаерами и асфальтом 10
В Феофании, где лечится Зеленский, активисты провели акцию с фаерами и асфальтом 11

Читайте: Зеленский болеет COVID-19 "не в супер-легкой форме" и лечится в "Феофании" по решению врачей, - замглавы ОП Тимошенко

В Феофании, где лечится Зеленский, активисты провели акцию с фаерами и асфальтом 12
В Феофании, где лечится Зеленский, активисты провели акцию с фаерами и асфальтом 13
В Феофании, где лечится Зеленский, активисты провели акцию с фаерами и асфальтом 14
В Феофании, где лечится Зеленский, активисты провели акцию с фаерами и асфальтом 15
В Феофании, где лечится Зеленский, активисты провели акцию с фаерами и асфальтом 16
В Феофании, где лечится Зеленский, активисты провели акцию с фаерами и асфальтом 17
В Феофании, где лечится Зеленский, активисты провели акцию с фаерами и асфальтом 18
В Феофании, где лечится Зеленский, активисты провели акцию с фаерами и асфальтом 19
В Феофании, где лечится Зеленский, активисты провели акцию с фаерами и асфальтом 20

Также читайте: Политики не выполняют обещаний и это приводит к новым революциям, - Зеленский. ФОТО

В Феофании, где лечится Зеленский, активисты провели акцию с фаерами и асфальтом 21
В Феофании, где лечится Зеленский, активисты провели акцию с фаерами и асфальтом 22
В Феофании, где лечится Зеленский, активисты провели акцию с фаерами и асфальтом 23
В Феофании, где лечится Зеленский, активисты провели акцию с фаерами и асфальтом 24
В Феофании, где лечится Зеленский, активисты провели акцию с фаерами и асфальтом 25

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+63
напомните, как там было написано?
"каждому свое", кажется:
Януковичу брусчатка,

Зеленскому асфальт..... В Феофании, где лечится Зеленский, активисты провели акцию с фаерами и асфальтом - Цензор.НЕТ 6917
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21.11.2020 17:15
+47
там зеленой шмаркли нет)
прячется и ссытся оно на вилле, которую обещал "передать детям"
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21.11.2020 17:12
+47
пока потерпевший хрипит на камеру как бывшие политики ему мешают...

Петро Порошенко візьме участь у безпековому форумі в Галіфаксі
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21.11.2020 17:19
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Делать нефик. Наорали, надымили и дальше? Нечем заняться толпе.
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21.11.2020 18:53 Ответить
там погодинна оплата
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21.11.2020 18:54 Ответить
А сколько платят шоб флажком помахать ? Бо лолиботы шось не хотят говорить У Феофанії, де лікується Зеленський, активісти провели акцію з фаєрами та асфальтом - Цензор.НЕТ 6799
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21.11.2020 18:59 Ответить
Как и прежде у рыгов считалось - за печеньки Госдепа.

Вот у вас на Антимайдане все честно было - расценки, тарифы, автобусы.
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21.11.2020 19:46 Ответить
У Феофанії, де лікується Зеленський, активісти провели акцію з фаєрами та асфальтом - Цензор.НЕТ 298 У Феофанії, де лікується Зеленський, активісти провели акцію з фаєрами та асфальтом - Цензор.НЕТ 6097
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21.11.2020 18:45 Ответить
Діма- ти лучшій, але навпаки.
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21.11.2020 18:55 Ответить
У Феофанії, де лікується Зеленський, активісти провели акцію з фаєрами та асфальтом - Цензор.НЕТ 9722
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21.11.2020 18:48 Ответить
Всі ці дійства не що інше, як заставка для "60 минут".
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21.11.2020 18:51 Ответить
Сразу почему-то вспоминается такая организация, как "Пора" ,Каськив и испанский лыжник.
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21.11.2020 19:12 Ответить
Була інфа, що Каськів від *зажоповцев * на цих виборах в списках був
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21.11.2020 19:15 Ответить
Так и прошёл вроде.
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21.11.2020 19:19 Ответить
Я теж там був...
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21.11.2020 19:27 Ответить
Правда ? У Феофанії, де лікується Зеленський, активісти провели акцію з фаєрами та асфальтом - Цензор.НЕТ 6260
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21.11.2020 19:39 Ответить
«Сифилис русского шовинизма вошел в кровь русского гражданства. Мы не ошибемся, если скажем, что 99% русской буржуазной интеллигенции стояло на положении полной негации украинской народности, а 98% социалистической русской интеллигенции всяких партийных оттенков стояло на том же».
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21.11.2020 19:36 Ответить
Как и ожидалось акцией возмущены кацапы, шарийовцы, опзжопники и тимошонковцы.

Такие с виду разные и такие одинаковые по сути... У Феофанії, де лікується Зеленський, активісти провели акцію з фаєрами та асфальтом - Цензор.НЕТ 8222
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21.11.2020 19:48 Ответить
Так же вполне ожидаемо- у порохобота все вокруг говно, один он Д'Артаньян.)) Так чем же ты тогда лучше "свидетеля шария" или любого другого зомбо-тролля?
Хотя, если ты правда считаешь балаган с автобусом "прямого канала" на заднем плане настоящей общественной акцией, то ты просто туп до крайности.
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21.11.2020 20:21 Ответить
Ну не порохоботы ж виноваты, что вы тупое говно.
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21.11.2020 21:57 Ответить
шоколадні фабрики не чужі а українські. А ось клоунський квартал за який ви собі дерете дупу - геть не український
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22.11.2020 06:41 Ответить
опять флаги "демократична сокира". это же платные протестанты и ботоферма на получке у глюкозно-мармеладного.
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21.11.2020 19:51 Ответить
Заробили хлопці по копійчині,та й додому поки не темно
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21.11.2020 19:54 Ответить
Така ж безглузда акція як і проти гідранта №5. Коли дійде до прямої дії - погукайте.
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21.11.2020 20:01 Ответить
У Феофанії, де лікується Зеленський, активісти провели акцію з фаєрами та асфальтом - Цензор.НЕТ 3383
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21.11.2020 20:09 Ответить
ти відстав від життя на рік? До чого на фото Гончарук? Там має бути ШМИГ! Переробляй на ШМИГА замість Гончара! І СІДАЙ - ДВА!
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22.11.2020 01:35 Ответить
Наркоман клоун опять памперсы меняет
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21.11.2020 20:10 Ответить
тільки що в московському комсомольці поставили діагноз ОПУ - "СИНДРОМ САМОЗВАНЦА" а Кравчука назвали "брошенним в воду старим кирпичом, от которого пошлі" волни и кто треп не поймет. Коротко але влучно.
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21.11.2020 20:27 Ответить
В Коыму что-то пошло не так https://www.rosbalt.ru/russia/2020/11/21/1874146.html
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21.11.2020 21:21 Ответить
ну так Мертвечук вколов собі всі вакцини які були привезені для кримчан - то ж результат очікуваний
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22.11.2020 06:47 Ответить
Зеленяку на гілляку.
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21.11.2020 22:33 Ответить
Повно кацапів.
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21.11.2020 22:39 Ответить
Да не разворачивает, а продолжает курс папередника на разграбление и уничтожение Украины.
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21.11.2020 23:24 Ответить
ЗЕбіли їдуть в Козятин кошмарити Баригу.
Дякули їдуть підФеофанію кошмарити Блазня.
Батрахоміомахія! У Феофанії, де лікується Зеленський, активісти провели акцію з фаєрами та асфальтом - Цензор.НЕТ 4565
У Феофанії, де лікується Зеленський, активісти провели акцію з фаєрами та асфальтом - Цензор.НЕТ 7094
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22.11.2020 08:01 Ответить
вования
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22.11.2020 10:34 Ответить
Это конечно впечатляюще но безполезно,лучше бы каждый из участников собрал по мешку мусора вдоль дороги по которой следовали в Феофанию вот это была-бы акция так акция.А теперь после этой акции комунальным службам нужно будет неделю разгребать ее последствия.
На свинячили под ,,благородным,,видом и уехали.
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22.11.2020 11:42 Ответить
А еще лучше бы пенсионерам помогли! У Феофанії, де лікується Зеленський, активісти провели акцію з фаєрами та асфальтом - Цензор.НЕТ 7756
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22.11.2020 20:00 Ответить
Зелена тваринанамагається розв'язати громадянську війну. Мабуть Ху.ло дав наказ йти вабанк!
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22.11.2020 18:04 Ответить
Найкраща акція з асфальтом - це закатати в нього бубочку.
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22.11.2020 19:57 Ответить
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