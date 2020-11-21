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В Феофании, где лечится Зеленский, активисты провели акцию с фаерами и асфальтом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Новости Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж
Активисты общественной организации "Рух опору капітуляції" провели акцию в Феофании, где в настоящее время проходит лечение от COVID-19 президент Владимир Зеленский.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
По мнению организаторов акции, действующая власть разворачивает Украину в сторону Москвы и лишает европейского будущего.
Участники акции выдвинули ряд требований, включая ликвидацию Окружного админсуда Киева, возвращение полномочий НАПК, реформирование СБУ и отзыв законопроекта о референдуме, а также выступают за освобождение Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь, несправелдиво обвиняемых в убийстве Шеремета.
Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Топ комментарии
+63 Алекс Мышкевич
показать весь комментарий21.11.2020 17:15
+47 Scorpman Y
показать весь комментарий21.11.2020 17:12
+47 Стрелок
показать весь комментарий21.11.2020 17:19
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Вот у вас на Антимайдане все честно было - расценки, тарифы, автобусы.
Такие с виду разные и такие одинаковые по сути...
Хотя, если ты правда считаешь балаган с автобусом "прямого канала" на заднем плане настоящей общественной акцией, то ты просто туп до крайности.
Дякули їдуть підФеофанію кошмарити Блазня.
Батрахоміомахія!
На свинячили под ,,благородным,,видом и уехали.