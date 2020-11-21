В Феофании, где лечится Зеленский, активисты провели акцию с фаерами и асфальтом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Активисты общественной организации "Рух опору капітуляції" провели акцию в Феофании, где в настоящее время проходит лечение от COVID-19 президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По мнению организаторов акции, действующая власть разворачивает Украину в сторону Москвы и лишает европейского будущего.

Участники акции выдвинули ряд требований, включая ликвидацию Окружного админсуда Киева, возвращение полномочий НАПК, реформирование СБУ и отзыв законопроекта о референдуме, а также выступают за освобождение Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь, несправелдиво обвиняемых в убийстве Шеремета.









Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский в "Феофании" находится на тех же условиях, что и другие пациенты. Сумма содержания 7,8 тыс. грн в день, - главврач Семенив











Читайте: Зеленский болеет COVID-19 "не в супер-легкой форме" и лечится в "Феофании" по решению врачей, - замглавы ОП Тимошенко



















Также читайте: Политики не выполняют обещаний и это приводит к новым революциям, - Зеленский. ФОТО











Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ