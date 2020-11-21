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Новости Политика Украины Местные выборы-2020
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местные выборы (2145) мэр (1631)

Центризбирком сообщил о регистрации всех мэров, избранных на выборах 15 ноября

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Центризбирком сообщил о регистрации всех мэров, избранных на выборах 15 ноября

Центральная избирательная комиссия обнародовала результаты выборов мэров в семи городах, где 15 ноября прошло повторное голосование на местных выборах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Речь идет о Краматорске (Донецкая область), Украинке (Киевская область), Херсоне, Каменце-Подольском (Хмельницкая область), Луцке, Сумах и Одессе.

В Сумах победил действующий мэр Александр Лысенко. Во втором туре его поддержали 60,32% горожан.

В Одессе на своем посту останется Геннадий Труханов, которого поддержали 54,28% жителей города.

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В Луцке мэром стал член партии "За майбутнє" Игорь Полищук, которого поддержали 54,6% избирателей.

Городским головой Херсона стал народный депутат Игорь Колыхаев. В Краматорске - самовыдвиженец Александр Гончаренко.

В Каменце-Подольском победил "свободовец" Михаил Поситко, в Украинке - член партии "Европейская Солидарность" Александр Туренко.

Автор: Анна Судак
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У нас новый мэр , мой старый знакомый , колись у дитинствi в футбол играли Центризбирком сообщил о регистрации всех мэров, избранных на выборах 15 ноября - Цензор.НЕТ 6497
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21.11.2020 18:49 Ответить
Некоторые мэры до этого не дожили, а одна гнида таки доживет. Наверно...
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21.11.2020 18:58 Ответить
Завтра важкий день, вибори мерів у містах України. Зекоманда притихли, не люблю я тої їхньої тиші.
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21.11.2020 19:42 Ответить
Центризбирком сообщил о регистрации всех мэров
Мэров в Украине нет, а Центризбирком для них есть...*)
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21.11.2020 20:35 Ответить
 
 