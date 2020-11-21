Центризбирком сообщил о регистрации всех мэров, избранных на выборах 15 ноября
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Центральная избирательная комиссия обнародовала результаты выборов мэров в семи городах, где 15 ноября прошло повторное голосование на местных выборах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
Речь идет о Краматорске (Донецкая область), Украинке (Киевская область), Херсоне, Каменце-Подольском (Хмельницкая область), Луцке, Сумах и Одессе.
В Сумах победил действующий мэр Александр Лысенко. Во втором туре его поддержали 60,32% горожан.
В Одессе на своем посту останется Геннадий Труханов, которого поддержали 54,28% жителей города.
В Луцке мэром стал член партии "За майбутнє" Игорь Полищук, которого поддержали 54,6% избирателей.
Городским головой Херсона стал народный депутат Игорь Колыхаев. В Краматорске - самовыдвиженец Александр Гончаренко.
В Каменце-Подольском победил "свободовец" Михаил Поситко, в Украинке - член партии "Европейская Солидарность" Александр Туренко.
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Мэров в Украине нет, а Центризбирком для них есть...*)